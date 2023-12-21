В каком порядке смотреть «Звездный путь»: гид по всем фильмам и сериалам космической франшизы

«Звездный путь» — это более 800 сериальных эпизодов, 13 полнометражных фильмов, сотни книг и новеллизаций и огромный фандом, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Неудивительно, что новичкам легко запутаться, поэтому мы решили рассказать, с каких тайтлов стоит начать изучать франшизу и как выстроена ее хронология. Бонус: объясняем, почему «Звездный путь» вообще стоит смотреть и какие термины о нем нужно выучить заранее.
Давным-давно в далеких-далеких 1960-х сценарист Джин Родденберри придумал научно-фантастический сериал «Звездный путь» — историю об исследователях, бороздящих просторы космоса и встречающих всевозможные цивилизации. В его утопическом будущем разумные расы не воевали между собой, а занимались наукой и дипломатией. Ладно, иногда и воевали тоже, но в первую очередь познавали космос в его бесконечном разнообразии в бесконечных комбинациях. Сериал так сильно зацепил гик-сообщество, что постепенно превратился во франшизу и оброс множеством приквелов, сиквелов, альтернативных версий и новеллизаций.
Такой успех можно объяснить множеством факторов. Сериалы «Звездного пути» находят чем удивить публику, показывают невероятное разнообразие рас и культур (ни в одной другой сай-фай-франшизе такого изобилия нет!), чередуют приключения и политические интриги. В центре внимания, как правило, команда харизматичных людей и гуманоидов, которые работают вместе, не обращая внимания на различия. А главной ценностью «Звездного пути» было и остается стремление к светлому будущему и миру для всех рас и фракций во Вселенной. Этот посыл был актуален в 1960-х и остается таким в наше время.
Словарик «Звездного пути»
Объединенная федерация планет (Федерация) — федеративное государство, которое состоит из 150 населенных звездных систем и сотен космических колоний. Управляется с Земли, а штаб находится в Париже.
Звездный флот — основа вооруженных сил Федерации, а заодно ее главные исследовательские и дипломатические мощности.
Главная директива — основной принцип работы исследовательской части Звездного флота, предполагающий невмешательство в развитие других цивилизаций. Нарушается примерно в каждой третьей серии.
«Энтерпрайз» — династия кораблей, с которых началось освоение космоса. Самый известный из них — USS Enterprise NCC-1701, капитанами которого были сначала Кристофер Пайк, а затем Джеймс Кирк. Кроме него в сериалах упоминается еще как минимум девять других «Энтерпрайзов».
Варп-двигатель — технология перемещения в космосе, которая позволяет двигаться быстрее скорости света.
Клингоны — чрезвычайно гордая и воинственная раса, постоянные антагонисты франшизы с самого первого сериала. Клингоны настолько значимы, что у них есть свой проработанный язык, на котором при большом желании можно общаться в нашей реальности.
Вулканцы — самые рациональные гуманоиды в обозримой вселенной. Первыми пошли на контакт с людьми, стали их союзниками и одной из четырех рас-основательниц Объединенной федерации планет. Отличаются острыми ушами, драматичными бровями вразлет и религиозной верой в логику.
Зеркальная вселенная — параллельное измерение, в котором не прекращаются войны, а доброта считается признаком слабости. Попав туда (как правило, случайно), люди получают возможность посмотреть на свою темную версию и лишний раз убедиться, что в основной вселенной надежд на светлое будущее куда больше.
Краснорубашечники — сотрудники технических отделов, отвечающие за функционирование звездолетов и всевозможную помощь другим офицерам, получили свое название из-за цвета формы. Традиционно выступают в роли пушечного мяса, благодаря чему стали объектом кучи шуток и пародий в фанатском сообществе.
Как развивалась вселенная «Звездного пути»
1966–1969
«Звездный путь», оригинальный сериал Джина Родденберри (3 сезона, 80 серий)
В первом «Звездном пути» в центре внимания оказывается экипаж звездолета «Энтерпрайз», выполняющий пятилетнюю исследовательскую миссию под командованием капитана Джима Кирка (Уильям Шетнер) и его старшего помощника Спока (Леонард Нимой). По мере расширения вселенной «Звездного пути» шоу получило подзаголовок «Оригинальный сериал» (Star Trek: The Original Series, или TOS).
Первый показ сериала в 1966 году фурора не вызвал: рейтинги были недостаточно хороши, чтобы руководство канала NBC оставило его в прайм-тайме, бюджет постоянно урезался, и в итоге «Звездный путь» закрылся после третьего сезона, несмотря на протесты и уговоры фанатов. Но после того, как права на показ перепродали нескольким компаниям, в числе которых была Paramount, шоу получило более широкую аудиторию и вскоре стало культовым. До конца 1970-х повторные эфиры помогали «Звездному пути» держаться в числе самых успешных телешоу: он транслировался в 100 городах США и 60 зарубежных странах и оставался на экранах аж до середины 1990-х.
1973–1974
«Звездный путь», анимационный сериал (2 сезона, 22 серии)
В нем рассказывается про последний год пятилетней исследовательской миссии звездолета «Энтерпрайз». На экран вернулись герои «Оригинального сериала», почти весь актерский состав принял участие в озвучке, для написания серий были приглашены успешные фантасты того времени. И хотя Джин Родденберри отказался признавать шоу каноничным, оно довело до логического завершения оригинальный сериал, получило хорошие рейтинги и выиграло премию «Эмми» в прайм-тайме в категории «Лучший сериал для детей».
С 1979 года
Начало киносерии «Звездный путь»
После того как оригинальный сериал стал телехитом, компания Paramount решила закрепить успех и начала разработку нового сериала «Фаза II». Но после выхода «Звездных войн» тактика изменилась: производство сериала быстро свернули, а Джину Родденберри был дан зеленый свет на производство фильма.
В первой части с говорящим названием «Звездный путь: Фильм» (1979) рассказывается о том, как через много лет после завершения миссии команда снова собирается на мостике звездолета «Энтерпрайз» и отправляется к новым приключениям. Герои оригинального сериала продолжали появляться в следующих фильмах: «Звездный путь 2: Гнев Хана» (1982), «Звездный путь 3: В поисках Спока» (1984), «Звездный путь 4: Дорога домой» (1986), «Звездный путь 5: Последний рубеж» (1989). «Звездный путь 6: Неоткрытая страна» (1991) стал проводами первого актерского состава.
С 1994 года в центре внимания оказались герои «Следующего поколения». Про их приключения вышло четыре фильма: «Звездный путь 7: Поколения» (1994), «Звездный путь: Первый контакт» (1996), «Звездный путь: Восстание» (1998) и «Звездный путь: Возмездие» (2002).
А в 2009 году франшиза получила перезагрузку в виде фильмов Джей Джей Абрамса. Эта часть «Звездного пути» существенно отличается от предыдущих полнометражных фильмов, о ней расскажем ниже.
Всего студия Paramount Pictures выпустила 13 полнометражных фильмов, последний из которых, «Стартрек: Бесконечность», вышел в 2016 году.
1987–1994
«Звездный путь: Следующее поколение» (7 сезонов, 178 серий)
Действие этого сериала разворачивается через 100 лет после событий оригинального сериала. Новой моделью USS Enterprise NCC-1701-D командуют Жан-Люк Пикар (Патрик Стюарт) и первый офицер Уильям Райкер (Джонатан Фрейкс), и их миссия все та же — исследовать космос. Но если в первом «Звездном пути» упор был на открытие героями новых и новых инопланетных рас, то в «Следующем поколении» больше времени уделено дипломатическим и культурным отношениям с уже знакомыми зрителю клингонами, ромуланцами, кардассианцами и прочими гуманоидами. Антагонистом в этом сериале стала псевдораса боргов — кибернетических организмов, связанных коллективным сознанием и насильственно превращающих живых существ в «дронов».
«Следующее поколение» начал снимать Джин Родденберри, а после его смерти в 1991 году пост исполнительного продюсера занял Рик Берман. Этот сериал стал самым популярным за всю историю «Звездного пути» и одним из главных телехитов в истории американского телевидения. В среднем каждую серию смотрело 20 миллионов зрителей — больше, чем шоу «Колесо фортуны» и мегауспешный ситком «Чирс». «Следующее поколение» получило множество номинаций на премии «Эмми» и «Хьюго» (две победы в категории «Лучшая постановка), а постоянно растущая популярность дала возможность запустить продолжения.
1993–1999
«Звездный путь: Глубокий космос 9» (7 сезонов, 176 серий)
История продолжается уже в новом для франшизы формате. Местом действия впервые становится не исследовательский звездолет, а космическая станция «Глубокий космос 9», находящаяся на границе Объединенной федерации планет. В центре сюжета оказывается политический конфликт с Кардассианской империей и государством расы оборотней Доминион за контроль над стратегически важными территориями.
Этот сериал стал первым игровым проектом, снятым без участия основателя франшизы Джина Родденберри, который умер в 1991 году. Несмотря на то, что события «Глубокого космоса 9» хронологически идут сразу за «Следующим поколением» и в них участвуют некоторые знакомые зрителям герои, смена настроения и посыла сериала сильно озадачила поклонников «Звездного пути», а перенос действия на космическую станцию сделал его слишком похожим на транслирующийся в те же годы «Вавилон-5». Но волна любви к франшизе, поднятая «Следующим поколением», помогла сериалу заработать прекрасные рейтинги и продержаться в эфире так же долго — семь сезонов.
1995–2001
«Звездный путь: Вояджер» (7 сезонов, 172 серии)
Действие сериала разворачивается приблизительно в те же годы, что и в «Глубоком космосе 9», но местом действия снова выбран звездолет (в этот раз USS Voyager NCC-74656). Во главе экипажа впервые за историю франшизы становится женщина — капитан Кэтрин Джейнвэй (Кейт Малгрю), команда которой преследует террористический корабль. Случайно оба звездолета оказываются отрезанными от цивилизации и заброшенными на 70 000 световых лет от Земли. Чтобы вернуться домой, экипаж «Вояджера» объединяется с командой бандитов.
Рейтинги «Вояджера» были существенно ниже, чем у «Глубокого космоса 9» и «Следующего поколения». Его критиковали за специфический юмор и за стремление наладить гендерный баланс в команде, дав намного больше влияния женским персонажам. Однако в этом было и его преимущество: наравне с «Баффи» «Вояджер» стал самым феминистским шоу на американском телевидении конца 1990-х.
2001–2005
«Энтерпрайз» (4 сезона, 98 серий)
Эта часть франшизы — один из самых смелых экспериментов в ее истории. Впервые действие разворачивается не после событий оригинального сериала, а за 100 лет до них, в 2151 году. До основания Звездного флота еще 10 лет, и первый корабль серии «Энтерпрайз» отправляется за пределы Солнечной системы с целью изучения дальнего космоса под командованием капитана Джонатана Арчера (Скотт Бакула).
Изначальной целью этого сериала было возрождение духа первых сезонов франшизы, когда в центре внимания были исследования и открытия. Постепенно авторы планировали подвести сюжет к раскрытию одного из важнейших событий франшизы — войны с ромуланцами, которая часто упоминалась в сериале и сильно повлияла на историю, но ни разу не была показана на экране. К сожалению, этого не произошло: сериал закрыли после четырех сезонов, обрубив повествование на самом интересном месте. Отчасти «Энтерпрайз» подвели большие амбиции: создатели шоу в первых сезонах были настолько уверены в успехе, что даже не стали добавлять к названию привычный бренд «Звездный путь», из-за чего, вероятно, часть аудитории прошла мимо. Несмотря на горячую поддержку фанатов, рейтинги продолжали падать, и студия приняла решение отказаться от проекта.
2009–2016
Временная линия «Кельвина» («Абрамсверс»)
После закрытия «Энтерпрайза» и провала полнометражного фильма «Звездный путь: Возмездие» (2002) студия Paramount решила перезапустить франшизу, чтобы освободить новые фильмы и сериалы от ограничений накопленного багажа событий и персонажей. Для этого действие фильмов переносится в альтернативную временную линию, куда после инцидента с черной дырой попадает звездолет USS Kelvin. Его крушение меняет ход событий и создает новую реальность, в которой судьбы героев оригинального сериала значительно меняются. Впрочем, это не мешает Кирку (Крис Пайн), Споку (Закари Куинто) и всей остальной команде героев классического шоу встретиться на борту все того же самого (пусть и альтернативного) «Энтерпрайза». На роль режиссера перезапуска франшизы пригласили Джей Джей Абрамса, из-за чего среди фанатов эта часть получила прозвища «Абрамсверс» и «Джей-Джей-трек».
Первый фильм «Звездный путь» (2009) был номинирован на четыре «Оскара» и получил премию в номинации «Лучший грим», а «Стартрек: Возмездие» (2013) стал самым кассовым фильмом франшизы за всю ее историю. Последний фильм, «Стартрек: Бесконечность» (2016), запомнился по более грустным причинам: он посвящен памяти Леонарда Нимоя, умершего в 2015 году, и Антона Ельчина, погибшего незадолго до выхода фильма в прокат.
2017 — н. в.
«Дискавери», «Пикар», «Странные новые миры» и другие проекты
В 2017 году шоу вернулось к сериальной формуле с еще одним приквелом — «Звездный путь: Дискавери». Первые сезоны посвящены периоду войны Объединенной федерации планет с клингонами, которая завершилась до событий оригинального сериала, а вот с третьего сезона события переносятся аж в следующее тысячелетие, в 3188 год. В этом таймлайне главной героине Майкл Бернэм (Сонекуа Мартин-Грин) и ее команде предстоит вернуть потерявшей лоск Объединенной федерации планет ее былое величие. В 2024 году «Дискавери» официально завершится на пятом сезоне.
С 2018 по 2020 год в эфир выходит серия короткометражек «Короткие путешествия» — антология из десяти эпизодов, посвященных героям «Дискавери» и подогревающих интерес публики перед выходом следующих шоу.
В 2020 году параллельно стартовали два сериала вселенной — игровой «Пикар» и анимационные «Нижние палубы». Оба они ориентированы скорее на фанатов, чем на массового зрителя. В первом на экран возвращается звезда франшизы капитан Пикар (его играет все тот же Патрик Стюарт), который на частном звездолете отправляется в грустное путешествие за раскрытием тайн прошлого, а во втором все действие крутится вокруг технической команды краснорубашечников со вспомогательного, никому не интересного корабля. Едкие и злобные «Нижние палубы» выделились на фоне других частей франшизы и получили вторую в истории сериала премию «Эмми» в прайм-тайме (первую получил «Анимационный сериал»).
Еще одной анимационной частью франшизы стал «Звездный путь: Протозвезда» (2021) — 20-серийное детское шоу, выходившее на Nickelodeon и рассказывающее о юных инопланетянах, которые отправляются искать приключения на заброшенном исследовательском звездолете. Paramount + собирался закрыть его после первого сезона в 2023 году, но мультсериал подхватил Netflix, и продолжение пока в разработке.
Последней на данный момент частью «Звездного пути» стал сериал «Странные новые миры» — еще один приквел и попытка вернуться к эстетике оригинального шоу. Главным героем становится предшественник Джеймса Кирка, первый капитан USS Enterprise NCC-1701 Кристофер Пайк. Этот персонаж впервые появляется в серии «Клетка» — пилоте «Звездного пути» Джина Родденберри, снятом в 1965 году и долгое время не выходившем в эфир. Пайк появился во франшизе еще несколько раз: в серии «Зверинец» («Звездный путь», 1966) его сыграл Шон Кенни, в фильме Джей Джей Абрамса «Звездный путь» (2009) — Брюс Гринвуд, а во втором сезоне «Дискавери» и последовавших за ним «Странных новых мирах» — Энсон Маунт.
Кроме Пайка и его помощника Спока (Итан Пек), который тоже появлялся в «Дискавери», в шоу показаны второстепенные персонажи оригинального сериала и герои, которые в нем только упоминались. На этом этапе «Звездный путь» вернулся к старой эпизодической формуле, в которой сквозной сюжет играет вспомогательную функцию, а темой снова стали исследования и взаимодействие команды с другими цивилизациями. Игра на ностальгии сработала отлично: у сериала стабильно хорошие рейтинги, и его уже продлили на третий сезон.
Внутренняя хронология
Продумывая мир «Звездного пути», Джин Родденберри решил, что для дальних космических путешествий будущего будет недостаточно обычного григорианского календаря, используемого в реальном мире. Поэтому в бортовом журнале Кирка в начале каждой серии звучат даты, формат которых напоминает юлианский календарь: это дробь, второе число которой указывает условное время суток. Но Родденберри хотел избежать четкой привязки к веку, поэтому сценаристам были даны очень расплывчатые указания и временные рамки для назначения дат. А после того как телеканал NBC перемешал серии при вещании, ориентироваться в хронологии стало практически невозможно. Если попытаться сопоставить звездные даты сериала и первого фильма франшизы, то окажется, что действие некоторых эпизодов происходит после событий фильма-сиквела.
Шоураннеры новых сериалов пытались как-то упорядочить логику звездных дат: в сериале «Звездный путь: Следующее поколение» они рассчитывались по формуле, которая включала в себя номер сезона и указание века. Так утвердился каноничный век развития событий — XXIV. Все последующие части франшизы ориентировались на эту схему, а фанаты высчитали приблизительные даты более ранних событий оригинального сериала и первых четырех фильмов. Хронология была зафиксирована в 1997 году в энциклопедии, написанной графическим дизайнером оригинального сериала Майклом Окудой и его женой Дениз, которая работала в разных должностях над рядом фильмов и сериалов франшизы.
Первичная временная линия
Сериал, дата выхода
Год событий
«Энтерпрайз», 2001–2005
2151–2155
«Звездный путь: Дискавери», 1-й и 2-й сезоны, 2017 — н. в.
2256–2258
«Звездный путь: Странные новые миры»
2259–???
«Звездный путь: Оригинальный сериал», 1966–1969
2265–2269
«Звездный путь: Анимационный сериал», 1973–1975
2269–2270
«Звездный путь: Фильм», 1979
2273
«Звездный путь 2: Гнев Хана», 1982
«Звездный путь 3: В поисках Спока», 1984
2285
«Звездный путь 4: Дорога домой», 1986
2286 и 1986
«Звездный путь 5: Последний рубеж», 1989
2287
«Звездный путь 6: Неоткрытая страна», 1991
2293
«Звездный путь: Следующее поколение», 1987–1994
2364–2370
«Звездный путь 7: Поколения», 1987–1994
2293 и 2371
«Звездный путь: Первый контакт», 1996
2373
«Звездный путь: Восстание», 1998
2375
«Звездный путь: Возмездие», 2002
2379
«Звездный путь: Дальний космос 9», 1993–1999
2369–2375
«Звездный путь: Дальний космос 9», 1993–1999
2369–2375
«Звездный путь: Вояджер», 1995–2001
2371–2378
«Звездный путь: Нижние палубы», 2020 — н. в.
2380–???
«Звездный путь: Протозвезда», 2021–2022
2383
«Звездный путь: Пикар», 2020–2023
2399–2402
«Звездный путь: Дискавери», 3-й и 4-й сезоны, 2017 — н. в.
3188–???
Временная линия «Кельвина»
Сериал, дата выхода
Год событий
«Звездный путь», 2009
2255
«Стартрек: Возмездие», 2013
2259
«Стартрек: Бесконечность», 2016
2263
Культурное влияние
Пока герои «Звездного пути» изучают галактику, феномен самой франшизы вовсю исследуют культурологи. Сериал повлиял не только на жанр научной фантастики, но и на развитие телевидения, науку, технику, моду и другие аспекты жизни западного общества.
Первые сериалы вдохновили целое поколение молодежи выбрать технические специальности и связать свою жизнь с наукой. Теперь эти фанаты работают в Apple, Microsoft и Кремниевой долине (поклонниками «Звездного пути» считают себя не только Джефф Безос, Илон Маск и Стив Возняк, но и тысячи их подчиненных), а уж в NASA одно время около половины сотрудников причисляли себя к «треккерам» — например, первая итальянская астронавтка Саманта Кристофоретти на борту МКС носила значок с эмблемой Звездного флота. Астрономы называют открытые ими малые планеты в честь персонажей, актеров и планет сериала, инженеры работают над созданием ионных двигателей, а физики анализируют выдуманные сценаристами явления и строят на их основе вполне серьезные теории о черных дырах, путешествиях во времени и прочем.
Оригинальный сериал в 1960-х стал уникальным явлением на американском телевидении: в нем показали команду, в которой никто не обращал внимания на расу и цвет кожи товарищей. Сейчас это не выглядит чем-то странным, но в то время для зрителей было настоящим культурным шоком увидеть на экране темнокожую связистку Ниоту Ухуру (Нишелль Николс), которая на равных с другими выполняла важную для команды работу. Такая героиня тоже была мощным вдохновением. Вупи Голдберг решила стать актрисой именно благодаря Ухуре, которую увидела в детстве по телевизору. Позже, уже получив признание и славу, актриса исполнила небольшую роль барменши Гайнэн, которая появилась в 28 эпизодах «Следующего поколения». Образ Ухуры был настолько важен, что, когда Нишелль Николс думала уйти из сериала из-за дискриминации и сложных отношений со съемочной командой, ее уговорил остаться сам Мартин Лютер Кинг.
Визуальные решения сериала тоже наложили мощный отпечаток на культуру: средства коммуникации офицеров Звездного флота стали прототипами телефонов, футуристичная (по меркам 1960-х) форма вдохновила Пьера Кардена на создание одной из коллекций одежды, а дизайн космических кораблей брали за основу многие нишевые сай-фай-проекты.
На фундаменте «Звездного пути», окончательно сделавшего телевизионную научную фантастику доступной для всех, выросли такие шедевры сай-фая, как «Вавилон-5», «Светлячок» и «Звездный крейсер „Галактика“». Франшизу активно упоминают и пародируют в фильмах и сериалах самых разных жанров, от «Назад в будущее» до «Теории большого взрыва» и «Футурамы».
И, конечно же, «Звездный путь» породил кучу мемов.
И как в итоге все это смотреть?
Как и любая гигантская франшиза с разветвленным сюжетом, кучей таймлайнов и героев, «Звездный путь» отпугивает новичков. Непонятно, с какого края подступиться к истории и при этом не увязнуть в бесконечных подробностях мира, который создавался несколько десятилетий разными командами. Если вы хотите подключиться к вселенной и решаете, с чего начать, у вас есть несколько вариантов.
Классический: начинайте с оригинального сериала 1960-х
Самый очевидный вариант для тех, кто хочет последовательно знакомиться с развитием вселенной. Здесь широкими мазками описаны устройство мира и основные конфликты, показана пестрая команда исследовательского корабля, задан общий гуманистический тон сериала. Многие сюжеты и сцены этого «Звездного пути» стали классикой и цитируются как внутри франшизы, так и вне ее. И, конечно, многое превратилось в мемы.
Подводные камни: это сериал 1960-х, поэтому нужно быть готовым к специфичной актерской игре, гриму актеров, условным (иногда нелепым) декорациям и другим нюансам старого шоу с изобретательной командой, но не самым большим бюджетом. Так что приготовьтесь со всей серьезностью смотреть, как на Спока нападает агрессивный летающий чайный гриб.
Что смотреть дальше: продолжайте смотреть сериалы в порядке выхода, как первые поколения «треккеров»: «Следующее поколение», «Глубокий космос 9» и так далее. Постепенно знания о вселенной будут углубляться, а картинка будет становиться все лучше.
Мейнстримный: посмотрите фильмы Джей Джей Абрамса
Несмотря на всю критику, этот ребут стал для франшизы глотком свежего воздуха и привлек новую аудиторию. Все три фильма достаточно самостоятельны, чтобы их мог посмотреть любой зритель, но при этом в них полно отсылок к событиям полнометражных фильмов 1980-х. Очевидный плюс такого пути — быстрое погружение в тему и оперативное знакомство с ключевыми героями оригинального сериала. В конце концов, это три бодрых фантастических боевика, на которые не жалко потратить время.
Подводные камни: это в первую очередь космические приключенческие боевики. В фильмах только мельком показана исследовательская миссия экипажа «Энтерпрайз», львиную долю времени занимают битвы со «злодеем дня» и космические баталии. А тот самый вайб команды исследователей, смело идущих туда, куда не ступала нога человека, придется искать в сериалах.
Что смотреть дальше: если чувствуете себя готовыми к погружению в сериалы, включайте «Звездный путь» 1966 года. А если хотите ощутить радость узнавания и сразу понять большой пласт отсылок, то посмотрите «Звездный путь 2: Гнев Хана», события которого переосмысляются в «Стартрек: Возмездие» (2013).
Комфортный: зайдите со «Странных новых миров»
«Странные новые миры» по атмосфере настолько близки к оригинальному сериалу, насколько это вообще возможно. Снова короткие новеллы о приключениях на незнакомых планетах, игра с жанрами от комедии до хоррора, а еще семейные, почти домашние отношения между членами экипажа. Хорошо подобранный баланс ностальгических отсылок и доступного повествования делает этот сериал интересным максимально широкой аудитории.
Подводные камни: вместе с ламповой атмосферой «Странным новым мирам» достался и один из минусов оригинального сериала — неровный ритм и разный градус интересности отдельных эпизодов. Впрочем, ближе к середине сезона первого сезона это выравнивается.
Что смотреть дальше: ближе всего по духу будут оригинальный сериал 1966 года или «Звездный путь: «Энтерпрайз». Но можно пойти другим путем и включить «Дискавери», в котором появляются уже знакомые актеры.
Хронологический: включайте «Энтерпрайз»
Прелесть «Энтерпрайза» в том, как показаны офицеры совсем еще молодого Звездного флота. Команда исследовательского корабля впервые открывает для себя разнообразие далеких планет, совершает ошибки, которых следующие поколения офицеров будут с легкостью избегать, и пытаются разобраться, как работать вместе.
Подводные камни: создатели сериала рассчитывали на семь сезонов и планировали рассказать историю войны с ромуланцами, но так до нее и не дошли. Поэтому история обрывается на драматичной ноте после финала четвертого сезона.
Что смотреть дальше: не сдавайтесь и продолжайте идти по внутренней хронологии! Сориентироваться в ней вам поможет список выше.
Хаотичный: выберете то, что вам подсказывает сердце
А где же «Следующее поколение», спросите вы. Оно здесь! Любой сериал франшизы может стать точкой входа для тех, кто хотя бы немного знаком с миром «Звездного пути» по поп-культурным отсылкам. В конце концов, главное — получить от сериала удовольствие, а с мироустройством прекрасно можно разобраться в процессе. Так что если вы не готовы тратить время на олдскульный сериал середины прошлого века, а хотите просто познакомиться с приключениями капитана Пикара в «Следующем поколении» или полюбоваться на современную картинку «Дискавери», то не отказывайте себе в этом!
Подводные камни: знакомство со многими аспектами мира будет не таким комфортным, а отсылки к другим сериалам, скорее всего, пройдут мимо вас и заиграют новыми красками только при пересмотре. Но если вы выбрали этот путь, то вы ко всему готовы!
Что смотреть дальше: продолжайте следовать зову сердца или попросите рекомендаций у друзей, смотревших «Звездный путь», чтобы было что с ними обсудить.
Автор: Ксения Прохоренко
Иллюстрации: Александр Черепанов