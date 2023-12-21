В каком порядке смотреть «Звездный путь»: гид по всем фильмам и сериалам космической франшизы

Словарик «Звездного пути»

Объединенная федерация планет (Федерация) — федеративное государство, которое состоит из 150 населенных звездных систем и сотен космических колоний. Управляется с Земли, а штаб находится в Париже.

Звездный флот — основа вооруженных сил Федерации, а заодно ее главные исследовательские и дипломатические мощности.

Главная директива — основной принцип работы исследовательской части Звездного флота, предполагающий невмешательство в развитие других цивилизаций. Нарушается примерно в каждой третьей серии.

«Энтерпрайз» — династия кораблей, с которых началось освоение космоса. Самый известный из них — USS Enterprise NCC-1701, капитанами которого были сначала Кристофер Пайк, а затем Джеймс Кирк. Кроме него в сериалах упоминается еще как минимум девять других «Энтерпрайзов».

Варп-двигатель — технология перемещения в космосе, которая позволяет двигаться быстрее скорости света.

Клингоны — чрезвычайно гордая и воинственная раса, постоянные антагонисты франшизы с самого первого сериала. Клингоны настолько значимы, что у них есть свой проработанный язык, на котором при большом желании можно общаться в нашей реальности.

Вулканцы — самые рациональные гуманоиды в обозримой вселенной. Первыми пошли на контакт с людьми, стали их союзниками и одной из четырех рас-основательниц Объединенной федерации планет. Отличаются острыми ушами, драматичными бровями вразлет и религиозной верой в логику.

Зеркальная вселенная — параллельное измерение, в котором не прекращаются войны, а доброта считается признаком слабости. Попав туда (как правило, случайно), люди получают возможность посмотреть на свою темную версию и лишний раз убедиться, что в основной вселенной надежд на светлое будущее куда больше.

Краснорубашечники — сотрудники технических отделов, отвечающие за функционирование звездолетов и всевозможную помощь другим офицерам, получили свое название из-за цвета формы. Традиционно выступают в роли пушечного мяса, благодаря чему стали объектом кучи шуток и пародий в фанатском сообществе.