На Аляске, в городке Эннис в самом начале затяжной полярной ночи находят примерзшие друг к другу обнаженные тела полярников с научной станции «Тсалал». Две напарницы поневоле — суховатая начальница полиции Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и взрывная патрульная Эванджелин Наварро (Кали Реис), у обеих трагическое прошлое и сложные взаимоотношения с коллегами — берутся за расследование дела. Преступление, как водится, плотно вписано в местный контекст: местные твердят о призраках и тысячелетних верованиях, а смерть ученых оказывается связана с убийством девушки, которая несколько лет назад протестовала против работы шахты.

«Страна ночи» (кажется, HBO так до конца и не понял, называть ее спин-оффом или четвертым сезоном) была изначально обречена на мучительное сравнение с прошлыми сезонами, которые создавал Ник Пиццолатто, и эту проверку с треском провалила. Новая шоураннерка Исса Лопес решила подразнить зрителей тем, что все происходящее связано с событиями первого сезона. Увы, к финалу выяснилось, что это лишь наглая замануха и откровенный фан-сервис в худшем смысле слова. В кадре зачем-то мелькает призрак отца Раста Коула и вспоминают порочное семейство Таттл, но эти ложные улики никуда не ведут; при этом Лопес без стеснения цитирует ту самую фразу про время как плоский круг в финальной серии. Увы, своих достоинств у сериала немного, разве что приятный сеттинг и актерская игра Фостер. При этом смелая гендерная ревизия на деле лишь прикрывает полное отсутствие собственных идей, а Наварро и Дэнверс так сильно напоминают героев Макконахи и Харрельсона (и по характерам, и по сюжетным аркам), что становится даже неловко. И даже стильный опенинг под трек Билли Айлиш подчистую проигрывает открывающим заставкам всех предыдущих сезонов. Оказывается, если избавиться от фирменной двойной экспозиции, то запоминать будет попросту нечего.