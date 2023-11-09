Краткая культурная история искусственного интеллекта — от «Космической одиссеи» до врага Тома Круза

Кларк, Кубрик и авторы «Звездного пути» смотрели в далекое будущее, туда, где люди вовсю осваивали межпланетные путешествия. Их современник, писатель Д. Ф. Джонс в своем романе 1966 года «Колосс» тоже смотрел в будущее, но в более достижимое, представляя, что будет всего через 30 лет. Джонс, современник холодной войны, предположил, что она будет продолжаться и в 1990-е, и ошибся, как мы знаем, совсем чуть-чуть. В экранизации этого романа, вышедшей в 1970 году и получившей название «Колосс: Проект Форбина», действие переместили в условное настоящее, отчего местный ИИ, тот самый «Колосс», не похож на футуристического HAL 9000 и в начале фильма даже лишен дара речи, общаясь текстовыми сообщениями на табло. Но если HAL угрожал команде космического корабля, то этот машинный разум, созданный для контроля за ядерным арсеналом США, опасен для всего человечества. «Колосс» моментально связывается со своим советским аналогом, объединяется с ним в одно целое и начинает успешно шантажировать руководство обеих стран. В итоге ИИ срывает все попытки саботировать его деятельность и анонсирует, что берет мир под свое управление, обещая покорным людям будущее без войн, а непокорным — смерть. Впрочем, кое-что общее у «Колосса» и HAL 9000 все-таки есть: оба они рассматривали людей как помеху для своей деятельности. Позднее эта черта будет проявляться у все большего количества злых ИИ в кино.

«Колосс: Проект Форбина» сейчас знаком только продвинутым киноманам; в нулевые в Голливуде планировали снять его ремейк с Уиллом Смитом, но проект никуда не продвинулся. А вот фильм «Военные игры» (1983) как минимум в США до сих пор остается культовым. «Военные игры» продолжают тематику «Колосса»: здесь тоже есть продвинутый компьютер, управляющий ядерным арсеналом США под названием WOPR. Он не настроен к человечеству враждебно и никаких действий самостоятельно не принимает, пока с ним случайно не связывается хакер-подросток Дейв; не зная, что происходит на самом деле, юноша запускает обучающий сценарий — игру, в которой изображает советское военное руководство. Компьютер не может отличить тренировочный сценарий от реальности и поэтому объявляет тревогу и готовит американские боеголовки к запуску. Как только Дейв пытается прекратить игру, поняв, что происходит, WORP настаивает на продолжении. Когда ИИ уже готов отправить ракеты на Советский Союз в ответ на несуществующий удар в рамках сценария, Дейв хитростью убеждает машину сыграть в крестики-нолики с самой собой. WORP обнаруживает, что все его матчи заканчиваются ничьей и никто не выигрывает. После этого ИИ просматривает все варианты развития ядерной войны и понимает, что ни в одном из них также нет победителя из-за беспрецедентных масштабов потерь. WORP приходит к выводу, что единственный способ победить — это не играть вообще, и возвращает людям контроль над арсеналом.