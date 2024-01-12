Кинопоиск потестировал Apple Vision Pro. Вот наши впечатления и прогнозы

2 февраля Apple запустила свой первый за три года полностью новый продукт — «пространственный компьютер» Vision Pro. Но если не брать в расчет мелочи вроде AirTag и не считать за революцию эффектный переезд макбуков на процессоры ARM, то это, возможно, самый значительный запуск компании с 2015 года, когда в продажу поступило первое поколение Apple Watch. А некоторые и вовсе считают, что это самый амбициозный продукт компании за всю ее многолетнюю историю. Наш коллега опробовал шлем в действии и объяснят, почему у этого странного и несовершенного устройства есть все шансы растопить сердца миллионов. Но не сразу.

Вадим Елистратов Шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса

Что такое Apple Vision Pro? Это дорогущий девкит с прицелом в будущее

Когда создатели консолей разрабатывают следующее поколение своих устройств (например, потенциальные Sony PlayStation 6 и Nintendo Switch 2), они заранее рассылают разработчикам девкиты — специальные устройства стоимостью в тысячи долларов, на которых сторонние студии могут создавать и тестировать тайтлы, предназначенные для еще не вышедших платформ.

Apple, конечно, не позиционирует Vision Pro как девкит, но если воспринимать шлем таким образом, то многие вопросы к этому странному устройству по цене подержанного автомобиля (3499 долларов!) отпадут сами собой. Да, оно стоит дорого потому, что продавать его в первую очередь будут бизнесу, а не физическим лицам. Vision Pro несовершенен потому, что пытается сделать несколько шагов в будущее, которое догонит массового потребителя в лучшем случае через несколько лет.

Прямо сейчас устройство не только порождает море веселого контента для социальных сетей (в основном это странные ролики, где люди случайным образом размахивают руками на улице), но и знакомит разработчиков с новой операционной системой Apple — visionOS. А заодно подталкивает многих из них задуматься о том, как их приложения и сервисы могли бы выглядеть в AR или VR. Любой рынок, на который выходит компания с капитализацией в несколько триллионов долларов, становится намного интереснее для всех и сразу.

В то же время этим запуском Apple форсирует найм инженеров и разработчиков, которые вдохновятся видением компании и помогут избавить устройство от большей части нынешних компромиссов.

Что ждет Vision Pro? Apple не знает сама, но это нормально

На запуске Apple Watch в 2015 году компания пыталась продать свои умные часы массовой аудитории как модный аксессуар и потерпела фиаско. Но в 2024 году Apple Watch приносит в деньгах больше, чем любые другие конкурирующие устройства; в последние несколько лет они находятся на первом месте и занимают 30% всего рынка. Потому что компания быстро сориентировалась и перепридумала «вотчи» как фитнес-гаджет, который стоит и себе купить, и подарить любимой бабушке, чтобы она не забывала гулять.

Схожая участь постигла iPad, который на старте был гаджетом для чтения электронных журналов и прочего пассивного потребления контента, но со временем превратился в устройство для художников и дизайнеров.

В своих рекламных роликах и пресс-релизах Apple осторожно прогнозирует, что Vision Pro однажды заменит людям компьютер, но авторитетный аналитик Марк Гурман в своей колонке для Bloomberg предполагает, что через несколько лет шлем нанесет сокрушительный удар не по макам, а по айпадам, недаром visionOS базируется именно на коде iPadOS.

После нескольких часов в Vision Pro эта теория не кажется такой уж безумной. В чем шлем хорош уже сейчас, так это в сценариях, связанных с потреблением контента, а не с его производством. Это как раз то, чем iPad был на старте, пока не сдал позиции айфонам с большим дисплеем. Шлему же, очевидно, никакие айфоны не помеха.

«Пространственный компьютер» — это не просто маркетинговый термин

Когда Тим Кук торжественно представил Vision Pro, компания ни разу не использовала термин «виртуальная реальность», потому что рынок VR уже много лет не может выйти из ниши. На один успешный запуск шлема Quest Pro приходится полупровальный релиз PlayStation VR2, практически сразу превратившийся в пылесборник.

Многие обозреватели насмехаются над Apple и открыто называют Vision Pro просто еще одним VR-шлемом. Они по-своему правы. В этих очках пользователь по-прежнему смотрит на мир не через прозрачное стекло, на которое проецируются элементы интерфейса, а через камеры, которые передают информацию на качественные OLED-экраны.

Шлем позволяет снимать фото, но по качеству они уступают топовым версиям iPhone

Тем не менее Apple действительно старается отрезать пользователя от окружающей реальности как можно реже. Даже оба подключения питания тут проприетарные и сделаны так, чтобы у владельца не было шансов случайно выдернуть провод, оказавшись в полной темноте. Вместо наушников — наружные динамики, позволяющие слышать голоса людей вокруг вместе с контентом, а не вместо него (впрочем, никто не мешает подключить AirPods). В большей части приложений пользователь продолжает видеть помещение вокруг себя, за редкими исключениями вроде просмотра кино на поверхности Луны или виртуальной энциклопедии звездного неба. Уже только поэтому в Vision Pro не так депрессивно и одиноко, как в большинстве других VR-шлемов, которые как раз-таки отрезают пользователя от реальности. А вот что не особо помогает, так это выведенные на второй внешний мини-экран (он предназначен для тех, кто общается с пользователем Vision Pro) виртуальные глаза владельца. Тут хватило бы и простейшего индикатора, показывающего, когда обзор закрыт контентом.

Vision Pro в полной мере ощущается если и не компьютером, то как минимум «пространственным планшетом» Apple. Стоит синхронизировать шлем со своим аккаунтом — и вот ты уже смотришь фильмы из личной коллекции, слушаешь любимые треки из Apple Music, листаешь фотографии из отпуска и на лету перекидываешь снимки через AirDrop. Это трюк, который не может провернуть ни один из конкурентов Apple на рынке AR и VR; годы инвестиций в экосистему дают свои плоды.

Что не так с Vision Pro прямо сейчас? Есть три чудовищных недостатка

Рассказывать про Apple Vision Pro как про потребительский девайс и перечислять его кнопки в текущий момент практически не имеет никакого смысла. Хотя бы потому, что ни автор этого текста, ни большинство его читателей не смогут себе его позволить. Даже сами сотрудники компании, по данным все того же Bloomberg, считают, что устройство станет массовым и лишится большинства своих недостатков через три-четыре поколения. И цена в 3499 долларов актуальна только для США — пока что единственной страны, где Vision Pro можно купить официально. В других странах устройство доступно через перекупщиков, которые, естественно, делают огромную наценку. Vision Pro уже можно купить на российских маркетплейсах и магазинах электроники, в среднем за него просят 500–600 тыс. рублей, причем речь идет о минимальной комплектации с памятью 256 гигабайт (512 гигабайт или 1 терабайт стоят еще дороже).

В то же время Vision Pro — устройство, которое очень сложно подарить или привезти из другой страны. По прикидкам пользователей Reddit в комплекте со шлемом может идти 28 разных подкладок, позволяющих ему плотно прилегать к лицам самых разных форм. Это значит, что при покупке с рук у вас примерно 27 из 28 шансов не угадать и обречь себя на страдания во время использования. Шлем, который я тестировал, не подходил к моему лицу, оставив мне неутешительный выбор: либо наблюдать в нижней части обзора световые протечки, либо прикрутить AVP к лицу с максимально возможной силой, как маску для подводного плавания. Я выбрал второе для эффекта полного погружения, поэтому шлем сильно давил на лицо.

Аккумулятор AVP и второй сменный ремешок, который оказался удобнее чем тот, что фигурирует во всех промоматериалах

Другой важный минус — это время работы. Нынешняя итерация AVP работает от зарядки всего 2–2,5 часа и оставляет на коже ярко-красный след, а ко дну ее тянет внушительная батарея весом в полтора айфона Pro Max. Последняя помещается в карман джинсов, но мешает нормально сидеть и греется во время использования. И если в московскую зиму компактный обогреватель штанов может быть даже приятным, то трудно представить, насколько некомфортным использование шлема станет летом.

Три компромисса, которые удалось преодолеть

Но если недостатки шлема настолько явные, то почему техножурналисты всего мира не превратили его в посмешище? Все потому, что им наконец-то нескучно. Люди, которые годами обозревали скругления на смартфонах, взяли в руки что-то действительно новое. Мозг тут ломается уже от самой парадигмы управления, где курсор заменяют движения глаз, а клик мышки — щипок пальцами в воздухе.

Так выглядит печать на виртуальной клавиатуре

Но дело не только в этом. Ворвавшись на рынок AR/VR, Apple установила для себя самой и конкурентов три важных базовых принципа, без которых теперь такие устройства кажутся некомпетентными.

Пользователь не должен видеть отдельные пиксели. В AVP угловая плотность точек примерно в два раза выше, чем в PlayStation VR2. Ощущение просмотра контента через москитную сетку исчезло полностью, а для того, чтобы прочитать на смартфоне несколько твитов, шлем снимать не нужно. OLED-дисплеи — одна из самых дорогих частей Vision Pro, и для удешевления устройства нам стоит подождать прогресса в этой области.

Трекинг должен быть безупречным. Комфортно работать в виртуальном пространстве можно будет только в том случае, если окна приложений в Vision Pro будут такими же предсказуемыми, как на маке или айфоне, и Apple добилась этого эффекта. Если повесить окно браузера с открытым YouTube (отдельного приложения пока нет) на кухне, пройтись до противоположного конца квартиры и вернуться назад, оно будет висеть в том же месте, где ты его оставил.

Камеры и экраны шлема должны давать минимум задержки и геометрических искажений. Поэтому Apple разработала кастомный чип, главная задача которого — максимально быстро передавать внутрь AVP изображение, полученное снаружи. Благодаря этому появляется иллюзия осмотра окружающего мира собственными глазами, просто у этих глаз пока сильно ограниченное фокусное расстояние, цветовой охват и светосила.

Зачем нужны Vision Pro прямо сейчас? Чтобы смотреть кино!

Чтобы закрепиться в умах людей, Apple Vision Pro нужно было научиться выполнять безупречно хотя бы один сценарий. Для некоторых блогеров это возможность в один щелчок пальцев получить гигантский внешний 4K-монитор для макбука. Для меня это виртуальный домашний кинотеатр.

Снять то, как смотрится кино в очках, нельзя из-за ограничений Disney+. На фото — интерактивный 3D-опыт Encounter Dinosaurs, созданный специально для Apple Vision Pro

Чтобы более-менее приблизить просмотр кино дома к кинотеатральному, я за несколько лет суммарно потратил на железо около полумиллиона рублей, из которых процентов тридцать при текущих ценах приходится на OLED-телевизор, а остальное — на окружающий звук.

Apple Vision Pro со своим 3500-долларовым ценником если и не втоптал мой домашний кинотеатр в грязь, то как минимум сделал несколько шагов в этом направлении. Когда я открыл «Мстители: Финал» на виртуальном экране кинотеатрального размера, я не увидел ни одного компромисса в картинке относительно IMAX. Наоборот, шлем дает лучшее от двух миров — и гигантское изображение, и HDR, и 3D, никак не влияющий на яркость. В то же время встроенные динамики так убедительно воспроизводят бинауральный звук, что иллюзия присутствия в кинотеатре становится полной.

Когда я пересмотрел на Vision Pro момент, где Капитан Америка поднимает молот Тора, я мысленно списал со своего банковского счета в каком-нибудь 2027 году пару сотен тысяч рублей за какой-нибудь Apple Vision Series 3, который сможет подарить мне такой же опыт.

Да, пока это кинотеатр для одного человека. Но у меня нет сомнений, что уже во втором-третьем поколениях компания добавит функцию совместного просмотра для тех богатых людей, которые могут позволить себе несколько шлемов. Но даже сейчас смогу ли я взять с собой свой OLED-телевизор в самолет? Нет. А Apple уже готова продать нам IMAX в рюкзаке. Осталось только дождаться момента, когда к этому будут готовы наши кошельки.

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Фото: Justin Sullivan / Getty Images, Michael M. Santiago/Getty Images, Вадим Елистратов