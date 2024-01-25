Как создавали костюмы и фэнтезийный мир сериала «Иные»

Пояс украсили брошками с пантерами: спереди — головы, а на спине — две пантеры целиком. Фото и личного архива Варвары Авдюшко

Специально шили и красный халат Катарины, в котором героине предстоит выдержать драку. «Кружевную сорочку под ним тоже изготавливали вручную, сам халат украшали бисером». Хотя изначально фройляйн Крюгер должна была драться в форме, но Варвара Авдюшко предложила этот образ: «Я хотела придать персонажу большей женственности, поэтому придумала, что она дерется чуть ли не в пеньюаре и чтобы он был непременно красным». Такой образ стал вызовом для каскадеров: нужно было защитить актрисе колени и локти так, чтобы это было незаметно в кадре.