Как создавали костюмы и фэнтезийный мир сериала «Иные»

На Кинопоиске продолжает выходить сериал «Иные» — фэнтези о силе любви и выборе между добром и злом. Действие происходит в начале 1940-го, и, чтобы воссоздать на экране эту эпоху, команда использовала разнообразные винтажные находки. Мы собрали самые интересные составляющие мира «Иных».
Костюмы
Коротко в цифрах
3
ожерелья Анны из бирюзы
2
пальто Нойманна
1
кольцо-мундштук 1930–40-х
Анна: винтажные перчатки и камень-оберег
Ожерелье Анны (Ирина Мартыненко), которое она носит с детства, сделано из бирюзы. «По древним поверьям, бирюза защищала детей от сглаза. Поэтому я придумала, что мама подарила маленькой Анне это ожерелье, и героиня хранит его как память о ней, о связи с домом, корнями», — рассказывает художница по костюмам Варвара Авдюшко («Бен Гур», «Дневной дозор» и «Ночной дозор»). Украшение делали в трех экземплярах на случай, если одно порвется во время трюка и понадобится замена, и на заказ; искали именно мелкие бусинки, которые были бы похожи на древние.
Не только Анна носит в сериале бирюзу — у Нойманна есть перстень с этим камнем. «Одно из свойств бирюзы для взрослых людей в том, что она подавляет агрессию. И, конечно, так реализована идея про связь в образах», — добавила Варвара Авдюшко.
Вдохновение для образа Анны искали в советских плакатах и картинах художников 1930-х. Голубое платье в цветочек, в котором Анна появляется в сцене с трамваем, сшито по выкройкам, найденным в ранних советских журналах, и немного адаптировано под современную моду. Команда перебрала порядка 30–40 вариантов тканей, чтобы найти идеальный голубой цвет и узор. А кружевные перчатки Анны винтажные, примерного того времени. «Они трогательно связаны крючком из тонких бумажных ниточек, ручная работа», — описывает их Варвара.
Фасон струящегося шифонового платья, в котором Анна появляется на приеме во Фрайбурге, выбрали, чтобы подчеркнуть хрупкость девушки в жестоком мире Нойманна. Поэтому гости на контрасте с ней носят тяжелые украшения и темные ткани. Референсами для этого образа Анны послужили образы кинодив 1930–40-х годов.
Нойманн: герр в футляре
Для Нойманна весь гардероб шили на заказ. По словам Варвары Авдюшко, особенно трудно было выбрать цвет его пальто. В итоге остановились на бордово-фиолетовом (цвет рифмуется с формой его воспитанников), так как он издревле считался цветом власти.
Рубашки героя шили по специально разработанным лекалам. «Я хотела, чтобы они были с высоким и жестким воротом, который бы подчеркивал закрытость персонажа. Такой воротник не позволяет активно выражать эмоции, с ним нельзя активно двигать головой, нужно все время держать осанку», — объясняет Варвара Авдюшко. Актер Вольфганг Черни позже признался ей, что это решение очень помогло ему в роли. «Булавка, которой мы закалывали воротник, тоже подчеркивала, что Нойманн застегнут до шеи, он себя держит в своеобразном футляре».
Маску Нойманна сделали в единственном экземпляре, как рассказывает художник по реквизиту Алексей Устинов. «Материалы использовали самые разные: кожу, нейлон, латунь, медь, напечатанные на 3D-принтере детали, подчеркивающие оригинальный стиль Нойманна. Получился такой стимпанк», — добавляет Алексей. На видео можно рассмотреть маску в деталях — проводки, вентиляционные отверстия, застежку.
Катарина: древнегреческие статуи и крашеный мех
Образ верной помощницы Нойманна (Линда Лапиньш), как вспоминает художница по костюмам Варвара Авдюшко, тоже хотели сделать максимально закрытым: «Чем-то даже напоминающим униформу, чтобы подчеркнуть милитаристскую атмосферу в их с Нойманном школе». А хищности героине добавляет накидка-лиса. Ее мех красили в темно-фиолетовый, чтобы визуально объединить Катарину с Нойманном и детьми. Для этого накидку специально везли из Сибири, от местных мастеров. А изюминка образа Катарины — мундштук 1930–40-х годов, сделанный из серебра и найденный в винтажном магазине.
«Вообще, образ Крюгер — это оммаж Марлен Дитрих», — рассказывает Варвара. Особенно это видно в образе с синим платьем, в котором Катарина появляется на приеме. «Этим фасоном мне хотелось подчеркнуть ее жесткость: силуэт платья напоминает одеяния древнегреческих статуй — каменных, холодных, закрытых, безэмоциональных, но прекрасных». И в этом образе есть немного коварности (накануне приема Катарина вручила Анне платье устаревшего фасона, чтобы гостья не затмила ее на приеме): извилистые серьги напоминают змей, а на поясе, который Варвара шила сама, — пантеры.
Специально шили и красный халат Катарины, в котором героине предстоит выдержать драку. «Кружевную сорочку под ним тоже изготавливали вручную, сам халат украшали бисером». Хотя изначально фройляйн Крюгер должна была драться в форме, но Варвара Авдюшко предложила этот образ: «Я хотела придать персонажу большей женственности, поэтому придумала, что она дерется чуть ли не в пеньюаре и чтобы он был непременно красным». Такой образ стал вызовом для каскадеров: нужно было защитить актрисе колени и локти так, чтобы это было незаметно в кадре.
Художественный мир
Коротко в цифрах
~30
человек на создание декорации-лагеря
1
машина из фильма «Собачье сердце»
1
кресло-каталка времен Романовых
Тренировочный лагерь в бывшей казарме
В замке Нойманна во Фрайбурге его воспитанники живут и занимаются в огромном зале, где стоит деревянная конструкция с гамаками и мостиками, чем-то напоминающая детскую площадку. Эту декорацию специально разрабатывала команда художника-постановщика Александра Арефьева («Нулевой пациент», «Бендер»). «Мы создали эскиз, а застройщик смог воплотить его. Это надежная и крепкая конструкция, вдобавок мы к деревянным башням привязали тросы, прикрепленные к огромным бетонным блокам, чтобы декорация выдержала нагрузку, когда дети бегали по мостикам», — рассказывает Александр.
Изначально рассматривали другой вариант жилья для детей. Съемки проходили в бывшем манеже, в одном из зданий императорских конюшен в Петергофе, спроектированных Николаем Бенуа. Во время Первой мировой войны там была казарма. «Мы нашли фотографии тех лет и сначала думали сделать декорации казарменного типа, но поняли, что это недостаточно фэнтезийно. А потом появилась вот такая идея — совместить тренировочный лагерь с местом, где дети живут и спят», — вспоминает художник-постановщик.
На проектирование и сбор декорации ушло около полутора месяцев. Прежде чем вести ее на съемочную площадку, декорацию как конструктор собрали в мастерской, обработали сосновые детали, а затем перевезли в бывший манеж, где на сборы ушло пять дней.
Чтобы добавить ощущение опасности в кадре, в лагере соорудили резервуар с водой — препятствие для тренировок. Островки в нем делали из бетонных плит. «Им придавали нужную форму, наносили сверху руны. Это тяжеленные плиты, неподъемные», — уточняет Арефьев.
Кресло времен Романовых и гипнотические веера
Кресло-каталка, в котором после аварии оказывается профессор Любовь (Евгения Симонова), нашли у московского колекционера. Для съемок его пришлось немного доработать, как вспоминает художник по реквизиту Алексей Устинов: «Оно было на металлических ободах, что доставляло бы неудобства — колеса могли испортить покрытие в исторических интерьерах. Поэтому мы поставили усовершенствованные колеса с резиновыми ободами. Нашли покрышки от велосипеда, подходящие по фактуре».
Еще один символ героини, которая специализируется на гипнозе, — веера. Образ родился из арочного окна в помещении, где снимали ее кабинет. «Мы специально сделали вставку по форме окна с отверстиями, чтобы это было похоже на гипертонический веер. Разнообразные веера также висят на стене в квартире героини», — вспоминает художник-постановщик Александр Арефьев.
Гипнотический мир героини дополняют необычные песочные часы. «Изначально они просто были необходимым элементом для сеанса гипноза, а потом режиссер Владимир Ракша предложил поставить их на праксиноскоп, который оживлял картинку с девочкой. Так и получилось это необычное устройство», — объясняет Алексей Устинов.
Машина из «Собачьего сердца»
В «Иных» появляется немало ретромашин: трамвай, который своими силами откидывает Анна, винтажный автомобиль, который водит фройляйн Крюгер. Кстати, для съемок приема Нойманна потребовалось десять таких автомобилей на ходу.
Пожалуй, самый интересный транспорт — автобус, на котором маленького Нойманна увозят в психиатрическую лечебницу. Эта же машина снималась в «Собачьем сердце» 1988 года. «Мы нанесли аэрографию на автобус, придумали эмблему лечебницы. Смотрели, какие психиатрические лечебницы в Германии были в то время, и на основе этого разработали свой дизайн», — отмечает художник по реквизиту.
Кресло из хирургического стола XIX века
Попав в лабораторию к профессору Ильинскому (Алексей Серебряков), Анна становится подопытной для его исследований. Их проводят, сажая девушку на пугающего вида кресло. Это еще одна находка реквизиторского цеха: в основе предмета — хирургический стол XIX века, который нашли у коллекционеров.
По словам Алексея Устинова, на то, чтобы создать кресло, у них была неделя. «Лампу мы отполировали, перекрасили. Подсоединили к ней множество деталей, чтобы получилась такая адская машина, ужасающая своим видом. И еще подключили турбонагнетатель, который развевал волосы героини».
Автор: Лиза Кузнецова
Это лишь часть интересных деталей в сериале. А какие предметы вам показались примечательными?