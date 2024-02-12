Чекисты в поисках Шамбалы и другие истории об эзотерическом подполье СССР, которые стоит экранизировать

Члены общества пытались научиться убивать противников при помощи магии, используя вещи или волосы предполагаемой жертвы. Сам Тегер, ко всему прочему, был антисемитом и доказывал коллегам существование ритуальных убийств у иудеев и их значение с магической точки зрения. В самой организации было четыре уровня посвящения и девять различных обрядов для ее членов.

Тегера и Чеховского чекисты отправили на Соловки. Чеховский был расстрелян уже в 1929 году за организацию попытки побега, а Тегер переведен в Центральную Азию, после этого жил в ссылках и умер в 1940-е годы.