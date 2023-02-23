Еще 10 катастроф, преступлений и невероятных приключений из советской истории, которые нужно экранизировать

Мы, родители, отрекаемся от такого сына и требуем применить к нему высшую меру — расстрел. Таким выродкам в советской семье жизни быть не может.

1 ноября 1939 года

С таким письмом обратились в газету «Уральский рабочий» отец и мать свердловского школьника Владимира Винничевского. Сам жанр публичных отречений от родных не был чем-то невиданным в СССР 1930-х; необычным был повод. 16-летний Винничевский был арестован не по доносу, не из-за антисоветских убеждений и не за какое-то мелкое хулиганство — он был серийным убийцей. Жертвами Винничевского стали восемь детей в возрасте от двух до четырех лет. Городская милиция шла по следу почти год.

Свердловск в тот момент — стремительно растущий город; с начала 1920-х по конец 1930-х годов население вырастает в четыре раза (примерно с 100 тысяч человек до 400 тысяч); сюда смещается политический центр Урала, здесь строятся новые предприятия, открываются институты и культурные учреждения. И, конечно, как и во всех крупных городах Советского Союза, в конце 1930-х годов в Свердловск приходит Большой террор. С весны 1937 года начинается целенаправленная кампания по борьбе с «антисоветским элементом». Машина репрессий работала без задержек: всего в эти годы в Свердловске было арестовано и расстреляно около 20 тысяч человек, а еще 15 тысяч отправлено в тюрьму или ссылку. Можете представить себе атмосферу страха, царившую в городе в то время!

Свое первое убийство Винничевский совершил летом 1938 года, заманив в кусты трехлетнюю соседку. Так началась его серия, следующие эпизоды которой происходили как в Свердловске, так и в пригородах; Винничевский старался избегать одних и тех же мест и районов. Не все шло по плану: одной из жертв маньяка, четырехлетнему Борису Титову, удалось выжить, и именно он сообщил милиции первые важные сведения об убийце, которого описал как ребенка — Винничевский выглядел гораздо младше своих лет. Это обстоятельство запутывало родителей, которые пытались самостоятельно расследовать пропажу детей, расспрашивая соседей.

Следователям долгое время не удавалось собрать в единое досье различные убийства; осложнялось расследование тем, что участковые не спешили заводить дела, чтобы не портить статистику и не быть обвиненными начальством в паникерстве и даже антисоветской пропаганде, ведь социализм не может порождать преступность. Но все же к весне 1939-го милиционеры свели все воедино, и в городе были введены жесткие меры по профилактике преступлений. Осенью Винничевский был задержан патрулем во время попытки совершения еще одного убийства. В период следствия он во всем сознался, да и без этого у милиции была возможность выяснить многие обстоятельства преступлений — убийца вел подробный дневник. Винничевского признали вменяемым и расстреляли осенью 1940-го.

Маньяк-убийца с внешностью ребенка, действующий во время террора и массовой паранойи, — это, конечно, золотая жила для наших шоураннеров, не испугавшихся взяться даже за историю Фишера (одна только статья про него в «Википедии» страшнее, чем сто «Грузов 200»). Но тут ужасные преступления усиливаются общим хоррором кровавого и нищего предвоенного времени в индустриальном центре Урала. Алексей Герман, плюс Балабанов, плюс «М», плюс «Вавилон-Берлин»… Остается только понять, как заставить зрителя добровольно погрузиться в эту пучину тьмы.