Кто мог бы поставить «Heavy Rain»? А сняться в «Bloodborne»? Выбираем, кто может экранизировать популярные игры

10 октября приложение КиноПоиск HD появилось в PlayStation Store. Теперь пользователям сервиса доступны не только игры, но и фильмы и сериалы из нашей библиотеки. Игры и кино пересекаются уже давно. Известные актеры занимаются озвучкой или играют главных персонажей. А в Голливуде по играм снимают кино — например, по «Assassin’s Creed» и «Fallout». Но все-таки этих экранизаций пока недостаточно! К запуску приложения нашего онлайн-кинотеатра на PlayStation рассказываем, какие еще игры заслуживают того, чтобы превратиться в кино, и кто мог бы эти фильмы снять (и сыграть в них). Сможет ли Гильермо дель Торо перенести на экраны «Bloodborne», а Райан Гослинг перевоплотиться в убитого горем отца? Мы считаем, что да.

«Bloodborne»

Мрачный готичный «Bloodborne» — духовный наследник игр серии «Dark Souls». Действие развивается в городе Ярнам, известном своими медицинскими практиками. Но сейчас там бушует чума, а улицы заполонили чудовища. И теперь туда прибывает главный герой, чтобы излечиться, но для этого он вынужден стать охотником и уничтожать монстров.

«Bloodborne», как и «Dark Souls», от большинства игр отличает повышенный уровень сложности. Чтобы выжить в Ярнаме, игрок должен постоянно учиться, тренироваться, оттачивать мастерство и точно знать, когда нанести удар, а когда уклониться. Это игра, в которой победа над боссом становится в 10 раз слаще после сотой смерти.

Кто снимет

Гильермо дель Торо. Режиссер «Формы воды» давно тяготеет к готической эстетике. Это заметно и по «Лабиринту Фавна», который снят на стыке фэнтези и фильма ужасов, и по «Багровому пику», уже чистокровному готическому хоррору. Кроме того, даже в блокбастерах вроде «Хеллбоя» дель Торо сохраняет авторский почерк, а этого остро не хватает современным экранизациям видеоигр.

Кто сыграет

«Обитель зла 2: Апокалипсис»

Конечно же, Милла Йовович: после «Обители зла» монстры ее совершенно не смущают. Она умело орудует холодным и огнестрельным оружием, в чем мы снова убедимся совсем скоро: в начале декабря выйдет ее новый экшн-хоррор «Охотник на монстров», снятый, кстати, также по игре PlayStation. С учетом того, что Йовович справлялась и с драматическими ролями («Лица в толпе», «Стоун»), готическая меланхолия «Bloodborne» будет ей по плечу.



«Journey»

Если вы когда-либо хотели отправиться в завораживающее путешествие по волшебному миру, то «Journey» — идеальный вариант. Ее милые, но загадочные герои странствуют по пустыне, чтобы добраться до горы, возвышающейся на горизонте. Часть времени нужно просто перемещаться по миру вокруг, рассматривая руины, но еще игроку приходится разгадывать головоломки — без этого невозможно продвинуться дальше по сюжету.



«Journey» — очень атмосферная игра. В ней нет традиционных диалогов — хотя тут и можно встретить других игроков, общаться с ними словами нельзя. Зато можно танцами или звуками. И это вместе с музыкой и визуальным стилем делает путешествие по ее миру очень медитативным. Время тут течет неспешно, и иногда игра просто вынуждает притормозить, чтобы задуматься о своем месте во Вселенной. Или просто посмотреть на изумительный мир вокруг.

Кто снимет

Фото: Larry Busacca / Getty Images

Грета Гервиг. Повествование в «Journey» ведется через визуальные приемы: у игры красочная картинка, выполненная в теплых тонах, а общая атмосфера напоминает приключенческие сказки. Судя по всему, продюсеры выберут режиссера, который снимает красивое, неторопливое и располагающее к себе зрителя кино. А если студия хочет в точности передать визуальный ряд игры, лучше всего сделать экранизацию анимационной.

Кто сыграет

Главный герой в «Journey» обезличен, у него нет реплик, поэтому актер озвучки не потребуется.

«The Last Guardian»

«The Last Guardian» — красивая, увлекательная история о дружбе ребенка и необычного существа. Мальчик пытается выбраться из руин огромного замка и встречает грифоподобного Трико. Между героями образуется глубокая привязанность, и они начинают действовать сообща.

Суть «The Last Guardian» в решении пазлов, окружающих героя, в поиске путей для продвижения вперед. Без диалогов и лишних деталей создатели игры рассказывают прекрасную историю о дружбе и о том, как могут объединяться совершенно разные герои.

Кто снимет

Фото: Murray Close / Getty Images

Стивен Спилберг. Классик любит теплое и наивное кино, и самый близкий аналог «The Last Guardian» в его фильмографии — «Большой и добрый великан», тоже о дружбе ребенка и его большого во всех смыслах друга.

Кто сыграет

«Оно»

Джейден Мартелл. В январе актер отметит 18-летие, а за его плечами уже сериал с Крисом Эвансом «Защищая Джейкоба» и самый кассовый хоррор в истории — «Оно». Восходящая звезда — безошибочный вариант для блокбастера.

«God of War»

Полубог Кратос — один из самых известных персонажей современных видеоигр. Спартанец, антигерой, он олицетворяет собой мощь, импульсивность, ярость и ненависть. С момента дебюта в 2005 году он занимался только тем, что убивал — людей, титанов и даже олимпийских богов.

Но в последней части сериала, вышедшей в 2018 году, он сильно изменился. В ней он пытается не только убить всех, кто ему подвернется, но еще и наладить отношения с сыном Артеем. Оставив в прошлом Грецию и ее богов, Кратос переехал на север, в Мидгард, где женился и завел ребенка. Но жена умирает, и Кратос с сыном отправляются выполнить ее последнюю волю — развеять ее прах с высокой горы. В ходе путешествия им предстоит не только сразиться с монстрами, но и стать настоящей семьей.

Кто снимет

«Хоббит: Нежданное путешествие»

Питер Джексон. Креативный директор «God of War IV» Кори Барлог назвал отношения Кратоса с сыном сердцем игры. Можно предположить, что Джексон повторил бы успех «Властелина колец», скрестив эпическое фэнтези, насыщенный деталями мир и драму, способную пробить на слезу не меньше, чем любой фестивальный хит. Вдобавок режиссер любит видеоигры — он большой фанат серий «Fallout» и «Far Cry».

Кто сыграет

«Очень странные дела»

Кратосом может стать Дэвид Харбор. Звезда «Очень странных дел» активно движется к статусу экшен-звезды. В следующем году мы увидим Харбора в «Черной Вдове», а в 2019-м он сыграл нового Хеллбоя, доказав, что блестяще справляется с физическими трансформациями и внушительно выглядит даже под слоями грима. Роль Артея стоит доверить молодому драматическому актеру — например, Льюису МакДугаллу из «Голоса монстра».

«Heavy Rain»

Интерактивная «Heavy Rain» — идеальная основа для детективного триллера в духе «Семи» Дэвида Финчера. В центре сюжета — несколько персонажей, оказавшихся в сложных обстоятельствах. Итан Марс, страдающий от провалов в памяти, должен спасти своего сына Шона, похищенного серийным убийцей — Мастером оригами. Марсу помогает журналистка Мэдисон Пейдж. По следам Мастера оригами также идет агент Норман Джейден. Он подозревает, что за преступлениями стоит сам Итан. Четвертый герой — частный детектив Скотт Шелби с мрачным секретом.

«Heavy Rain» — очень мрачная и напряженная игра. Каждый ход и выбранная линия диалога имеют последствия. Один из главных персонажей может погибнуть, а у финала есть 17 разных вариаций, и почти все они плохие.

Кто снимет

Юрий Быков. Главный знаток русской хтони мог бы дебютировать в Голливуде детективным триллером, сохранив в нем свою фирменную черту — ощущение фатальности и вечной несправедливости. История, где простые люди ведут неравный бой с жизнью, — это точно про творчество Быкова.

Кто сыграет

«Ла-Ла Ленд»

Джейкоб Тремблей Денис Шведов Алек Болдуин

Райан Гослинг. Актеру блестяще удаются роли одновременно подавленных и сдержанных героев, и убитый героем отец идеально вписывается в этот ассоциативный ряд. Меланхолия в глазах Гослинга всегда читается неподдельно — вспомните хотя бы «Человека на Луне» или «Место под соснами».

Роль журналистки можно отдать Эмме Стоун: она снималась с Гослингом в трех фильмах, между актерами всегда живая химия. А пропавшего сына мог бы сыграть Джейкоб Тремблей, один из самых востребованных молодых актеров Голливуда. Идеальным агентом Джейденом выйдет любимец режиссера Денис Шведов, тем более он уже снимался у Быкова в «Майоре», где как раз играл полицейского. Что касается Шелби, то режиссер точно утвердит Алека Болдуина: актер и герой похожи телосложением.

«Death Stranding»

В «Death Stranding» игрок берет на себя роль курьера — важнейшего человека в мире будущего. В роли Сэма (его сыграл Норман Ридус) вы путешествуете по стране, пережившей страшную катастрофу, доставляя посылки и важные товары, связывая разрозненные поселения. Но эта профессия не такая мирная, какой кажется на первый взгляд.

Для «Death Stranding» гейм-дизайнер и автор Хидэо Кодзима собрал превосходный каст, предмет зависти голливудских блокбастеров. На экране, кроме Ридуса, появляются Гильермо дель Торо, Леа Сейду, Николас Виндинг Рефн, Мадс Миккельсен и многие другие. Они делают мир, по которому путешествует главный герой в попытке доставить очередной ценный груз, более ярким, живым и безумным.

Кто снимет

Дени Вильнёв. «Death Stranding» — неторопливая игра, где мало экшена, а большую часть времени игроку нужно просто ходить. Неспешность — отличительная черта Вильнёва, которая есть даже в его единственном блокбастере — сиквеле «Бегущего по лезвию». Также его и Кодзиму роднят тема связи между людьми (похожий мотив «человеку нужен человек» был, например, в «Прибытии») и сюжетные твисты.

Кто сыграет

«Враг»

Джейк Джилленхол. С середины 2010-х звезду «Пленниц» знают как одного из главных актеров современности. Сейчас Джилленхол играет в копеечных драмах, и картина по «Death Stranding» может выйти одновременно дорогим и неглупым фильмом-высказыванием, идеальной эволюцией в карьере Джилленхола. Он мог бы сыграть курьера Сэма вместо Нормана Ридуса, а все остальные звезды игры, включая Мадса Миккельсена, Леа Сейду, Линдсей Вагнер, Троя Бэйкера, Гильермо дель Торо и Николаса Виндинга Рефна, вернулись бы к своим ролям.

«Final Fantasy VII»

Многие части японской ролевой серии «Final Fantasy» давно стали культовыми. Но именно седьмая сделала ее по-настоящему известной не только в Японии. Спустя 23 года после выхода оригинальной «Final Fantasy VII» выпустили ремейк, но уже с обновленной графикой, игровым процессом и измененным сюжетом. Если в оригинале главные герои путешествовали по всему миру, то в ремейке все события происходят в техногенной столице Мидгар. В первоначальной версии «Final Fantasy VII» события в Мидгаре занимали только начальную часть игры.

Главный герой «Final Fantasy VII» — наемник Клауд Страйф — ведет борьбу с мегакорпорацией «Шинра», эксплуатирующей жизненную энергию планеты. Когда-то Страйф был солдатом, но разочаровался в работодателе, присоединился к группе экотеррористов и в итоге оказался в центре эпичной битвы, от которой зависит судьба всего мира.

Кто снимет

Хуан Антонио Байона. В фильмографии протеже Гильермо дель Торо есть работы разных жанров и тональностей. Это и фильм-катастрофа («Невозможное»), и мрачное фэнтези («Голос монстра»), и местами по-хорошему смешной блокбастер («Мир Юрского периода 2»). Режиссер такого калибра успешно экранизирует игру, объединяющую научную фантастику и фэнтези.

Кто сыграет

Для максимальной аутентичности роль Страйфа стоит отдать молодому японскому актеру. Например, Масаки Окаде, звезде «Признаний» и «Я дарю тебе свою первую любовь».

«Shadow of the Colossus»

Миф о противостоянии Давида и Голиафа всегда пользовался популярностью, и одно из лучших его воплощений в мире игр — «Shadow of the Colossus», где в прямом смысле сражаются с титанами с помощью собственной смекалки. Сюжет здесь не имеет особого значения. Главное — атмосфера неизвестного мира, гигантские монстры и юный воин Вандер, исследующий мир игры.

Залитые туманом серые пейзажи, загадочные древние руины, жутковатые, гротескные колоссы и молчаливый Вандер создают интересный глубокий мир. Сила минимализма в действии.

Кто снимет

Михаил Кричман и Андрей Звягинцев

Андрей Звягинцев. Экранизировать «Shadow of the Colossus» должен режиссер, который аккуратно работает с материалом, имеет в команде хорошего оператора (у Звягинцева это Михаил Кричман) и сможет переосмыслить оригинал. Если «Shadow of the Colossus» будет снят в копродукции с Россией, то Звягинцев, как самый известный наш режиссер на Западе и оскаровский номинант, — лучший кандидат.

Кто сыграет

Фото: Дарья Малышева для КиноПоиска

Иван Янковский. В прошлом году он снялся в «Тексте», сейчас активно играет в театре, и работа со Звягинцевым в подобном экшене вывела бы его карьеру на новый уровень. В одном из интервью Иван намекнул, что пока не готов покорять Голливуд, но роль в «Shadow of the Colossus» вытащит его из зоны комфорта.

«Horizon: Zero Dawn»

Динозавры — это всегда весело. А механические динозавры — весело вдвойне. Именно они населяют мир игры «Horizon: Zero Dawn», действие которой разворачивается в постапокалиптическом будущем. Страшная катастрофа осталась в прошлом, старый мир превратился в легенду, а человечество постепенно начало выстраивать новое общество. Именно здесь живет охотница Элой, которая отправляется в опасное путешествие, чтобы выяснить тайну своего происхождения и спасти мир от страшной угрозы.

Разработчики «Horizon: Zero Dawn», использовав знакомые по другим играм механики и темы, создали захватывающую масштабную историю. Путешествуя по миру, Элой начинает понимать, что случилось в прошлом и как попытка спасти человечество привела к его аннигиляции. Кроме того, выясняется, что ситуация может повториться вновь.

Кто снимет

Джеймс Кэмерон. Guerrilla Games представила огромный мир, населенный механическими зверями-машинами, а чтобы правдоподобно показать жизнь первобытных племен, разработчики консультировались с антропологами и инженерами. Очевидный аналог — «Аватар», где вымышленный мир воссоздали с нуля и с большим вниманием к деталям. Бонус — потенциальные 2 млрд долларов в прокате!

Кто сыграет

«Чудо-женщина: 1984»

Галь Гадот. Звезда «Чудо-женщины» — одна из самых кассовых актрис современности. Узнаваемость Гадот смогла бы привлечь зрителей, не знакомых с оригинальной игрой. Вдобавок ей идет играть экшен-героинь, вооруженных архаичными предметами (в «Чудо-женщине» это меч, а в «Horizon: Zero Dawn» — лук и копья).

«Ghost of Tsushima»

В XIII веке Монгольская империя вторглась в Японию, первым делом захватив и разграбив остров Цусима. Здесь живет вымышленный лорд Дзин Сакай — потомственный самурай, который берется собственноручно собрать армию и остановить захватчиков. Но путь к победе оказывается непростым. Чтобы спасти родной остров, Дзину придется пожертвовать своими идеалами, став призраком Цусимы, чье имя вселяет ужас в сердца монголов.

Вдохновляясь работами Акиры Куросавы, создатели «Ghost of Tsushima» тщательно воссоздали на экране дух его фильмов. Из-за этого пришлось немного пожертвовать исторической точностью, но в итоге получилась захватывающая и визуально невероятно красивая история о долге. На экране летят лепестки сакуры, звучит флейта, главный герой сочиняет хайку и скачет по полях и лесам Цусимы, сражаясь с врагами в захватывающих боях, которые так и просятся на большой экран. Для максимального погружения есть специальный черно-белый режим Куросавы, созданный с разрешения наследников режиссера.

Кто снимет

Федор Бондарчук. Режиссер «Ghost of Tsushima» должен перенести на экраны визуальный ряд игры, сохранив как безупречный экшен, так и атрибуты самурайской эпохи. Бондарчук, как никто, умеет снимать зрелищные блокбастеры и может попробовать себя в Голливуде. А если оператором будет Владислав Опельянц («Вторжение», «Лето», «Заложники»), то можно быть уверенными, что изумительная красота игры будет достойно передана в фильме. Кассовый хит точно неизбежен.

Кто сыграет

«Воин»

Эндрю Кодзи. Сейчас актер снимается в «Воине» — сериале Cinemax о противостоянии банд Сан-Франциско в конце XIX века. Историческая фактура и блестящие экшен-эпизоды станут отличной тренировкой Кодзи перед эпическим боевиком о самурайских приключениях. Вдобавок звезда «Воина» имеет японские корни.