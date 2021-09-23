Лучшие сериалы — 2021: выбор редакции Кинопоиска

Взрослая анимация снова в топе

«Аркейн»

Казалось, что мультсериал, действие которого разворачивается во вселенной мультипользовательской игры «League of Legends», будет интересен только ее фанатам. Но на практике выяснилось, что «Аркейн» — нечто большее, чем просто история для фан-базы. Это бойкий, драйвовый сериал с запоминающейся анимационной стилистикой — как если бы кат-сцены видеоигр рисовали маслом. Помимо неординарного визуала и головокружительных экшен-сцен, он удивляет отлично проработанным миром, лихо закрученной драматической историей и запоминающимися персонажами.

Колоритные гопники из трущоб, изукрашенные богачи верхнего города, мускулистые идеалисты и травмированные девочки — здесь у каждого по две фиги в кармане. Но это не характеры-стереотипы: личность каждого тут развивается от серии к серии. Помимо шекспировских страстей, в «Аркейне» есть магия, не менее злая и неконтролируемая, чем обитатели нищих районов. Все это сплавилось каким-то удивительным образом в зрелище, от которого захватывает дух и которое заставляет забыть слово «мультфильм» примерно на десятой минуте.