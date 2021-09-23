Лучшие сериалы — 2021: выбор редакции Кинопоиска

Кальмары и вампиры, русская хтонь и вебкам, вирусы и разводы — выбрали 12 главных сериалов уходящего года.
Эту подборку мы составляли так: каждый выбрал свой топ-5 сериалов года, и в финальный список попали те, которые набрали больше всего голосов. При этом мы отсекли все продолжения, оставив только новинки уходящего года — такие, которые, на наш взгляд, стали самыми знаковыми для индустрии в 2021 году. Мы не присуждали этим проектам места и просто расположили их в алфавитном порядке.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс, или Плюс мульти с Амедиатекой, или Плюс с more.tv. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Московские ночи в стиле буги
Happy End
Наша «Эйфория» и Boogie nights одновременно, свежий и свободный сериал о том, про что не расскажут на эфирном телевидении, даже не о сексе, а о секс-индустрии. История юной провинциалки, начавшей с закладок, продолжившей вебкамом и закончившей большим порно (хеппи-эндом это можно назвать с большой долей сарказма), не только изящно беллетризует реальную жизнь и дает молодым актерам (прекрасные Лена Тронина и Денис Власенко) пространство для свободной игры, но и избавляет наше кино от вечного проклятья натужных секс-сцен.
Взрослая анимация снова в топе
«Аркейн»
Казалось, что мультсериал, действие которого разворачивается во вселенной мультипользовательской игры «League of Legends», будет интересен только ее фанатам. Но на практике выяснилось, что «Аркейн» — нечто большее, чем просто история для фан-базы. Это бойкий, драйвовый сериал с запоминающейся анимационной стилистикой — как если бы кат-сцены видеоигр рисовали маслом. Помимо неординарного визуала и головокружительных экшен-сцен, он удивляет отлично проработанным миром, лихо закрученной драматической историей и запоминающимися персонажами.
Колоритные гопники из трущоб, изукрашенные богачи верхнего города, мускулистые идеалисты и травмированные девочки — здесь у каждого по две фиги в кармане. Но это не характеры-стереотипы: личность каждого тут развивается от серии к серии. Помимо шекспировских страстей, в «Аркейне» есть магия, не менее злая и неконтролируемая, чем обитатели нищих районов. Все это сплавилось каким-то удивительным образом в зрелище, от которого захватывает дух и которое заставляет забыть слово «мультфильм» примерно на десятой минуте.
Дракула Юрия Стоянова
«Вампиры средней полосы»
Еще одна остроумная локализация зарубежного формата. Стараниями режиссеров Антона Маслова и Андрея Богатырева, а также великого комика Юрия Стоянова, новозеландские «Реальные упыри» превратились в типично российскую историю о теневой власти, конфликте пионеров и пенсионеров и любви к малой родине (Смоленску). Сыгранный Стояновым дед Слава, вечно недовольный вампир-патриарх в теплой жилетке и кроличьей ушанке, кажется, стал новой ролевой моделью и надолго реабилитировал старость в глазах юной аудитории. И, конечно, мы отчаянно приветствуем миграцию сюжетов прочь из Москвы в живописную провинцию. Даешь децентрализацию контента!
Мрачное шоу о целебной силе ситкомов
«Ванда/Вижн»
Первый и пока что лучший марвеловский сериал из обоймы Disney+. Супергероиня Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) внезапно оказывается в черно-белых декорациях старинных ситкомов, а ее возлюбленный Вижн (Пол Беттани) почему-то жив и не помнит ничего о Мстителях и Таносе, который его убил. Киновселенной Marvel переезд на стриминговые рельсы пошел на пользу — представить подобный проект на больших экранах практически невозможно.
«Ванда/Вижн» сочетает в себе детективную составляющую (ответы на все вопросы мы получим лишь к финалу), изысканную ретростилизацию (юмор, тропы и манера съемки пародируют «Я люблю Люси» и «Моя жена меня приворожила») и неожиданную психологическую драму о том, как супергерои справляются с потерей близких. А еще действие сериала элегантно вписано в киновселенную: все тут недвусмысленно намекает, чего нам стоит ждать от следующих появлений Ванды (она будет одной из героинь фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»).
Возвращение двух хороших актеров из летаргического мелкотемья
«Выжившие»
Немного затерявшийся в тени «Эпидемии» апокалиптический сериал Андрея Прошкина появился вопреки индустриальной логике: в проект никто не верил, кроме самого режиссера. Напрасно! «Выжившие» не только показали нам предельно аутентичную, посконно русскую версию вирусного апокалипсиса, подарили невероятные камбэки Артура Смольянинова и Алексея Филимонова, но и породили свою мультивселенную, жизнь в которой описана в многочисленных веб-спин-оффах «материнского» шоу.
Самый обсуждаемый сериал года
«Игра в кальмара»
На каркас экшен-триллеров «Королевская битва», «Голодные игры» и всевозможных «Пил» создатели южнокорейского хита надели социальные проблемы и сделали по-настоящему актуальный сериал. Это доказывает неиссякаемая волна тиктоков по его мотивам: тут все, по сути, сделано из мемов, простейших и моментально считываемых элементов.
Сериал строится на контрастах — в цвете (розовые костюмы надзирателей против ярко-зеленых спортивок, в которые облачены игроки), в драматургии (закабаленные кредитами бедняки против бесящихся с жиру богачей), в жанре (слезодавильная мелодрама против черной комедии). Эта контрастная простота метко бьет в цель: все мы можем поставить себя на место униженных и оскорбленных, все в детстве играли в классики и всем знакома история Ивана-дурака. То есть вечного главного героя.
«Паразиты» на Рублевке
«Контейнер»
«Контейнер» не первое в России кинопроизведение на тему суррогатного материнства. Были уже и кондовое мыло (вроде «Условий контракта»), и причудливый артхаус («Бедуин» Игоря Волошина). На их фоне сериал Максима Свешникова удивляет сдержанностью и хорошими манерами. Это не слезоточивая телемелодрама с вещевого рынка и не высокая фестивальная мода, но современное прет-а-порте с надежной подкладкой и ровными швами.
Сюжет катится ровно и разгоняется от серии к серии, отлично прописаны партии главных героев (Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина), а Артем Быстров эффектен в роли злодея. Кроме того, у сериала есть очевидный социальный темперамент: изобразить столкновение жителей Рублево-Успенского шоссе с так называемым русским средним классом (это когда хватает денег на каршеринг) и не впасть в карикатурные штампы непросто, даже у Андрея Звягинцева получается с трудом. Для зрителей звучит кодовое слово «Паразиты». Пустячок, а приятно: авторы явно знают, что и зачем делают.
Неожиданная версия любви к самому себе
«Локи»
Самый важный марвеловский сериал этого года, который объясняет, по каким правилам будет дальше существовать киновселенная. Главный герой — Локи (Том Хиддлстон), но с одним небольшим нюансом. Это более ранний вариант бога хитрости (поздний погиб во время событий «Мстители: Война бесконечности»), который получил право на автономную жизнь из-за супергеройских перемещений во времени в «Мстители: Финал». Правда, вскоре это самое право отобрала таинственная организация УВИ (Управление временными изменениями), которая тщательно следит за непротиворечивостью вселенского нарратива.
Сериал можно (и нужно!) смотреть как своеобразную методичку перед фильмами «Человек-паук: Нет пути домой» и «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», чтобы познакомиться с причудливым устройством марвеловского мира и новым злодеем (тут дебютирует Канг Завоеватель в исполнении Джонатана Мэйджерса). Помимо образовательной функции, у него есть бесспорные достоинства: изумительная фантазия арт-директора Наташи Герасимовой (каждая локация — бриллиант), трогательные взаимоотношения Локи и его женской версии Сильви (Софи Ди Мартино), а также сентиментальный броманс главного героя и усатого спецагента Мёбиуса (Оуэн Уилсон). И, конечно, Кроки.
Необыкновенная история обыкновенной женщины
«Мейр из Исттауна»
Вот достойнейший продолжатель тренда на хороших плохих копов, заданного «Настоящим детективом». Сериал Крэйга Зобела и Брэда Ингелсби сразу сделан как хит: великая актриса во главе каста, очень точная реконструкция быта маленького комьюнити, ревизия жанра (даже трех — детектива, полицейского сериала и кухонной драмы), радикальная драматургия (например, одного из главных героев убивают посреди сезона), оммажи киноклассике и, главное, наличие в сюжете моральной дилеммы, свойственной, скорее, большой литературе, чем развлекательному шоу. Результат — две номинации на «Золотой глобус», четыре премии «Эмми» и новая полюбившаяся нам героиня: обыкновенная женщина, пьющая, с багажом проблем и непростым характером, в котором героизм оказывается лишь мягкой формой неосмотрительности. Надеемся на второй сезон!
Марксистский ремейк бергмановского сериала
«Сцены из супружеской жизни»
Оригинальный сериал Бергмана выносил приговор институту традиционной семьи (но не любви — финал, в котором вступившие в повторные браки герои тайком встречались в загородном домике друзей, констатировал торжество free love). Ремейк Хагая Леви радикально смещает акценты: тут не только ответственность за разрыв падает на женщину (рокировка социальных ролей), но и появляется третий участник драмы — дом, недвижимость. Все чувства и эмоции бурлят вокруг него, все они отражаются в интерьерах семейного особняка, как будто именно совместная собственность скрепляет союз двух героев. Стопроцентно марксистский взгляд на институт брака и финал, в котором пара воссоединяется уже как свободные от условностей и недвижимости люди на чердаке все того же дома, словно зовут всех в утопию. Отдельно стоит упомянуть актерский дуэт Оскара Айзека и Джессики Честейн, вместе проделывающих нелегкий путь от безупречных супругов до счастливых любовников за гранью морали. Они идеальная экранная пара; такая и должна играть смерть и возрождение чувств.
Нашествие хтони на мкадышей
«Топи»
Пожалуй, самый депрессивный отечественный сериал этого года. Писатель Дмитрий Глуховский и режиссер Владимир Мирзоев основательно погрузились в русскую хтонь и выдали нечто близкое к современным постхоррорам. Под гнетущий саундтрек дуэта «АИГЕЛ» молодые москвичи отправляются в Архангельскую область за просветлением, но вместо этого находят современную Россию в миниатюре — и погибель. Местами авторские нравоучения Глуховского могут смущать, но отдельные актерские удачи (в частности, грандиозный выход Максима Суханова и яркий антигерой в исполнении Тихона Жизневского) и эффектно созданная атмосфера гнетущего кошмара цепляют. «Топи» засасывают нелинейным повествованием, болотной цветовой гаммой, эффектными клиповыми вставками. Уехать из них не так-то просто.
Как стать сильной и независимой, если весь мир против
«Уборщица. История матери-одиночки»
Вольная экранизация мемуаров-бестселлеров Стефании Лэнд убирает уже первыми пятнадцатью минутами. Это плотное, напряженное зрелище, где практически без слов говорится сразу все: пучина ада, в которую погружена Алекс, героиня Маргарет Куэлли, ее отрицание этой пучины и то, что это только первый дантовский круг, а самое интересное у Алекс еще впереди. То, как героиня отчаянно борется за право жить собственной жизнью, каждый раз сталкиваясь с, казалось бы, тупиковой ситуацией, приклеивает к экрану.
Что важно, в сериале в лоб проговариваются важнейшие темы: абьюз бывает не только физическим; уйти от абьюзера сложно; справиться в одиночку без помощи и денег — нереально. Звучит все как депрессивный мрачняк (и временами действительно хватаешься за сердце и унимаешь стук в висках), но, на самом деле, это удивительно светлая и человечная история о пути наверх из болота, отказе от абьюзивных отношений и умении делать выбор в свою пользу. Благодарить за это нужно как виртуозную драматургию сериала, так и Маргарет Куэлли с Энди МакДауэлл, ее реальной и экранной мамой. Обе выдают какой-то фантастический уровень игры и пресловутой химии, а МакДауэлл еще и умудряется вызвать сочувствие к своей инфантильной и полусумасшедшей героине.
Авторы: Марат Шабаев, Игорь Кириенков, Василий Корецкий, Павел Пугачев, Василий Степанов, Илья Городной
Иллюстратор: Александр Черепанов