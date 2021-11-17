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Подкаст«Аркейн»: анимационный стимпанк о взрослении и выборе

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Почему «Аркейн» можно считать приквелом к игре «League of Legends»? Справедливо ли его называют красивейшим сериалом этого года? Почему из всех потенциальных преемников «Игры престолов» именно он самый перспективный? Есть ли в нем однозначные герои? И почему это не детская история, а серьезная драма?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) анимационный сериал «Аркейн», который снят по мотивам игры «League of Legends». Он уже несколько недель удерживается в топ-10 сериалов Netflix в 87 странах, включая Россию. Это история двух сестер-сирот, Вай и Паудер, которые оказываются по разные стороны баррикад.

В следующий раз мы поговорим о втором сезоне сериала Netflix «Ведьмак». Геральт (Генри Кавилл) и его наставник Весемир (Ким Бодния) обучают Цири (Фрейя Аллан) мастерству ведьмаков в крепости Каэр Морхен, в то время как на юную принцессу объявляется охота.

В новогодние каникулы мы собираемся выпустить эпизод о любимых сериалах, которые Лиза и Ваня планируют пересмотреть, и хотим включить в него отзывы и истории наших слушателей. Какие сериалы вы можете назвать самыми надежными и проверенными временем, к которым хочется возвращаться вновь и вновь? Поделитесь с нами вашими историями! Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Постарайтесь уложиться в минуту!

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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