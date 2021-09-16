«Уборщица. История матери-одиночки»: сериал про эмоциональное насилие и нищету

Главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал Netflix «Уборщица. История матери-одиночки». Молодая женщина сбегает от абьюзивного мужа и устраивается на низкооплачиваемую работу, только чтобы прокормить ребенка.

В следующий раз мы поговорим о мини-сериале Hulu «Ломка». Это история доктора (Майкл Китон), который узнает о заговоре фармацевтических компаний и их стремлении продавать больше опиоидных обезболивающих.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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