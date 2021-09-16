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Подкаст«Уборщица. История матери-одиночки»: сериал про эмоциональное насилие и нищету

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Чья история лежит за «Уборщицей»? Что нужно сделать, чтобы получить пособие по безработице в США, и как на него выжить? Почему история матери (Энди МакДауэлл) и дочери (Маргарет Куэлли) — это история созависимых отношений? Как сериал показывает, что американская мечта стала полностью недостижимой? И каким образом создателям «Уборщицы» удалось, несмотря на все это, сделать финал оптимистичным?

Маргарет Куэлли
Энди МакДауэлл и Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли и Джилл Моррисон
Маргарет Куэлли и Райли Невэй Уиттэт
Маргарет Куэлли
Энди МакДауэлл
Маргарет Куэлли и Райли Невэй Уиттэт
Маргарет Куэлли и Б.Дж. Харрисон
Маргарет Куэлли и Райли Невэй Уиттэт

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал Netflix «Уборщица. История матери-одиночки». Молодая женщина сбегает от абьюзивного мужа и устраивается на низкооплачиваемую работу, только чтобы прокормить ребенка.

В следующий раз мы поговорим о мини-сериале Hulu «Ломка». Это история доктора (Майкл Китон), который узнает о заговоре фармацевтических компаний и их стремлении продавать больше опиоидных обезболивающих.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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В главных ролях:Майкл С. Холл, Джек Элкотт, Джулия Джонс и др.
Режиссер:Маркос Сига, Сэнфорд Букставер
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