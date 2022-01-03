Что смотреть в 2022 году: 50 самых ожидаемых сериалов

Спин-оффы «Игры престолов» и «Ведьмака», расширение вселенной «Звездных войн», экранизация культовой игры и финальные сезоны любимых хитов — рассказываем, какие сериалы мы ждем в 2022 году.
Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть». А если карточка черная, значит, сериал уже можно посмотреть на Кинопоиске.
Топ-10
1. «Дом дракона»
Где смотреть: HBO Max — даты нет
Первый из запланированных спин-оффов «Игры престолов» посвящен становлению династии Таргариен и гражданской войне между двумя ветвями дома — самими Таргариенами и их кузенами Веларионами. В основу сериала легла книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», события которой происходят примерно за 200 лет до «Игры престолов». Авторы шоу обещают, что там появятся и другие знакомые по «Игре престолов» династии, включая Старков и Ланнистеров.
Шоураннеры проекта — Мигель Сапочник, получивший «Эмми» за «Битву бастардов», и Райан Кондал (сериал «Колония»), которому Мартин помогал со сценарием. Сам писатель выступает в качестве продюсера. Роль короля Визериса Таргариена досталась Пэдди Консидайну («Ультиматум Борна», «Типа крутые легавые»). Его детей, Рейниру и Деймона, сыграли Эмма Д’Арси и Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»). В первом сезоне будет 10 серий. Предполагается, что премьера состоится до конца 2022 года.
2. «Властелин колец»
Где смотреть: Amazon Prime — 2 сентября
Масштабное шоу по книгам Дж. Р. Р. Толкина будет посвящено Второй эпохе Средиземья. Именно в это время, за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина колец», были созданы Кольца власти для людей, эльфов, гномов и темного повелителя Саурона (которого потом кольца все же лишили). Создатели сериала не раскрывают деталей сюжета. Известно, что действие начнется в мирное время, но затем группе героев предстоит борьба со злом, пробудившимся в Средиземье. В сериале появятся как совершенно новые персонажи, так и уже знакомые, например Галадриэль.
Главного героя играет Макс Болдри («Годы»), также в сериале задействованы Роберт Арамайо и Джозеф Моул (оба из «Игры престолов»), Морвет Кларк («Темные начала»), Маркелла Кавена («Подлинная история банды Келли»), Питер Муллан («Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I»), Бенджамин Уокер («В сердце моря»), Аугуст Прю («Пипец 2»). Шоураннерами стали Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей, работавшие над «Стартрек: Бесконечность». Постановкой занимаются режиссеры Уэйн Йип («Детективное агентство Дирка Джентли», «Отбросы»), Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Чужестранка»).
«Властелин колец» заранее продлили на второй сезон. Всего Amazon планирует снять пять сезонов. Проект может стать одним из самых дорогих сериалов современности: только на первый сезон, съемки которого проходили в Новой Зеландии, компания потратила 465 млн долларов.
3. «Оби-Ван Кеноби»
Где смотреть: Disney+ — даты нет
Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) и Дарт Вейдер (Хейден Кристенсен) встретятся спустя 10 лет после событий «Мести ситхов» и уничтожения ордена джедаев, чтобы сразиться вновь.
Помимо Макгрегора и Кристенсена, к своим ролям вернутся Джоэл Эдгертон (Оуэн Ларс, сводный брат Энакина Скайуокера) и Бонни Пессе (Беру Ларс, супруга Оуэна). Также в сериале появятся Кумэйл Нанджиани («Вечные», «Силиконовая долина»), Бенни Сэфди («Хорошее время»), Руперт Френд («Хитмэн: Агент 47»), Индира Варма («Игра престолов») и Майя Эрскин («Мужчина ищет женщину»). Постановкой шестисерийного сезона занимается Дебора Чоу, режиссер «Мандалорца».
4. «Одни из нас»
Где смотреть: HBO Max — даты нет
Постапокалиптическое будущее, США. Человечество выживает на островках цивилизации, отгороженных от остального мира, и пытается оправиться от вируса, вызванного грибными спорами и превратившего большую часть населения планеты в подобие зомби. Одинокий контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) получает задание вывезти из зоны карантина девочку-подростка Элли (Белла Рэмси). Однако рядовая поездка превращается в смертельно опасное путешествие.
«Одни из нас» — экранизация одной из главных игр прошлого десятилетия, «The Last of Us». Ее адаптацией для HBO занимались создатель игры Нил Дракманн и сценарист «Чернобыля» Крэйг Мэйзин. А пилот сериала сняли россияне — режиссер Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда») и оператор Ксения Середа. Над другими сериями (всего их будет десять) работают режиссеры, которые, как и Балагов, больше известны фестивальными достижениями, — швед Али Аббаси («На границе миров») и боснийка Ясмила Жбанич («Куда ты идешь, Аида?»).
5. «Песочный человек»
Где смотреть: Netflix — начало 2022-го
Экранизация одноименной серии комиксов Нила Геймана о повелителе снов (Том Стерридж), который провел 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса (Чарльз Дэнс). Сон — одно из семи бессмертных существ, олицетворяющих собой различные аспекты жизни. Освободившись из плена, он начинает восстанавливать свое королевство, пришедшее в упадок в его отсутствие. Компанию Сну составят повелительница ада Люцифер (Гвендолин Кристи), Смерть (Кирби Хауэлл-Баптист), Желание (Мэйсон Александр Парк), защитница владений Сна — библиотекарша Люсьен (Вивьенн Ачеампонг), ночной кошмар Коринфянин (Бойд Холдбрук) и Джоанна Константин (Дженна Коулман), родственница мага Джона Константина.
Также в сериале появятся герои Дэвида Тьюлиса, Пэттона Освальта и Стивена Фрая. Гейман сам продюсирует сериал для Netflix вместе с Алланом Хейнбергом («Анатомия страсти») и Дэвидом С. Гойером («Демоны да Винчи»).
6. «Лунный рыцарь»
Где смотреть: Disney+ — даты нет
В 2022-м Marvel продолжит расширять свою линейку сериалов, но переключится с команды Мстителей на героев, менее известных массовому зрителю, — Женщину-Халка, Мисс Марвел, Лунного рыцаря. Под именем последнего скрывается бывший морпех Марк Спектор. Его дебют во вселенной Marvel состоялся в 1975 году. По сюжету комиксов Лунный рыцарь страдает от диссоциативного расстройства личности, поэтому начинает считать себя воплощением Хонсу, древнеегипетского бога Луны, чья миссия — карать преступников.
Лунного рыцаря сыграл Оскар Айзек. Также в сериале появятся Итан Хоук и Гаспар Ульель, которому досталась роль вора и коллекционера по прозвищу Полуночный человек. Шоураннером выступает Джереми Слэйтер («Академия «Амбрелла“»).
7. «1899»
Где смотреть: Netflix — даты нет
Второй сериал для Netflix от создателей «Тьмы» Барана Бо Одара и Янтье Фризе расскажет о корабле с мигрантами, экипаж которого по пути из Европы в США встречает другое судно, пропавшее без вести несколько месяцев назад, и обнаруживает на нем нечто ужасное. В название сериала вынесен год, в который начинается путешествие героев.
У «1899» интернациональный актерский состав: британка Эмили Бичем («В поисках любви»), валлийец Анайрин Барнард («Дюнкерк»), поляк Мацей Мусял («Ведьмак»), датчане Клара Росагер и Александр Виллауме («Голова»), француженка Матильда Олливье («День курка»), немец Андреас Пичман («Тьма»). Все актеры играли на своих родных языках.
По словам немецких шоураннеров, работа над сериалом началась еще в 2018 году, на его идею сильно повлияли европейский миграционный кризис и Брекзит. Фризе и Бо Одар рассказали, что использовали для съемок игровой движок Unreal Engine, который позволяет создавать сложные спецэффекты и виртуальные декорации.
8. «Задача трех тел»
Где смотреть: Netflix — даты нет
Эпический сай-фай, над которым работают шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. В основу сериала лег цикл китайского фантаста Лю Цысиня «Память о прошлом Земли». Главная героиня первой книги — женщина-астрофизик, которая после гибели отца (его убили во время «культурной революции») помогает инопланетянам вторгнуться на Землю. После этого в мире формируются разные фракции — как готовые помогать захватчикам, так и планирующие бороться с вторжением.
Режиссерское кресло займет оскаровский номинант Дерек Цан («Лучшие дни»). Среди продюсеров также значатся Райан Джонсон, Розамунд Пайк и Брэд Питт. Из актеров подтверждены Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж»), Лиам Каннингэм («Игра престолов»), Цай Чинь («Мемуары гейши»), Алекс Шарп («Суд над чикагской семеркой»). Когда именно выйдет сериал, не сообщается. Интересно, что в Китае снимают собственную версию «Задачи трех тел».
9. «Пэм и Томми»
Где смотреть: Hulu — с 2 февраля
Мини-сериал о скандале вокруг одной из самых ярких пар 1990-х. Актриса Памела Андерсон и барабанщик рок-группы Motley Crue Томми Ли поженились в 1995-м спустя четыре дня после знакомства. А потом у пары украли секс-видео, записанное во время медового месяца. Кассета находилась в сейфе, который похитил электрик и бывший порноактер Рэнд Готье, уволенный Ли.
Главные роли в сериале исполнили Лили Джеймс, Себастиан Стэн и Сет Роген. Также в сериале снялись Ник Офферман («Парки и зоны отдыха») и Тейлор Шиллинг («Оранжевый — хит сезона»). Режиссер — Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла»). Сама Памела Андерсон, как рассказывают ее друзья, огорчена сериалом и считает его «дешевой подделкой».
10. «Анна К»
Где смотреть: Netflix — даты нет
Современная адаптация «Анны Карениной» Толстого станет первым российским проектом, снятым специально для Netflix. Светлана Ходченкова сыграет Каренину — светскую львицу и жену будущего губернатора Санкт-Петербурга Алексея Каренина (Федор Бондарчук), которая заводит роман с наследником алюминиевой империи Вронским (Роман Васильев). Их отношения быстро выходят из-под контроля и угрожают социальному положению героев. По словам создателей, действие драмы развернется «между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни».
Помимо Ходченковой и Бондарчука, в сериале появятся Юра Борисов (он играет Левина), Гоша Куценко (Стива Облонский), Юлия Александрова (Долли Облонская), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна), Дарья Верещагина (Кити Щербацкая). Шоураннерами «Анны К» стали Валерий Федорович и Евгений Никишов, создатели «Перевала Дятлова» и «Эпидемии». Также над сериалом работают Роман Кантор («Серебряные коньки»), Наташа Меркулова и Алексей Чупов (оба — «Колл-центр», «Салют-7»).
Кинопоиск
11. «Конец света»
Где смотреть: Кинопоиск — весна 2022-го
В московском районе Чертаново объявляется сам князь тьмы. Владыка планирует устроит апокалипсис, но ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета, который не готов к такой миссии. К тому же, столкнувшись с жителями мегаполиса, князь тьмы понимает, что апокалипсис начался уже давно. Над комедией работают Александр Незлобин («Я не шучу») и Дмитрий Нелидов («Пищеблок»).
12. «Нулевой пациент»
Где смотреть: Кинопоиск — весна 2022-го
СССР, 1980-е годы. В детской больнице Элисты происходит первая в стране вспышка ВИЧ: заражено более 70 детей и несколько взрослых. Врач-эпидемиолог Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), который раньше помогал солдатам в Афганистане, отправляется в Калмыкию, чтобы провести расследование.
В основу «Нулевого пациента» легли реальные события. Команда сериала выезжала в Элисту и общалась с родителями, потерявшими детей в результате заражения, но после этих встреч решила отойти от документальности и убрать параллели с судьбами реальных участников событий. Сценарий написал Олег Маловичко («Метод», «Хрустальный»), режиссерские кресла заняли Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Вне себя»).
13. «Закрыть гештальт»
Где смотреть: Кинопоиск — даты нет
Комедия Максима Пежемского и Дмитрия Лемешева (оба — «Проект «Анна Николаевна“») расскажет о таксисте, который после несчастного случая начинает слышать и видеть души умерших. Теперь герою предстоит совмещать свою привычную жизнь, которая трещит по швам, и помощь назойливым мертвецам, требующим закрывать их гештальты.
14. «Фурия»
Где смотреть: Кинопоиск — даты нет
Красная Фурия — супергероиня комиксов Bubble, существующая в одной вселенной с майором Громом. Под именем Фурии скрывается обаятельная воровка Ника Чайкина, которая оказывается втянута в криминальные разборки. В качестве шоураннеров выступают основатель Bubble Comics Артем Габрелянов и продюсер «Майор Гром: Чумной Доктор» Михаил Китаев. Создатели сериала отмечают, что «Фурия» не будет экранизацией комикса и возьмет от него только основную концепцию. В сериале также появится майор Гром в исполнении Тихона Жизневского (но только в камео).
15. «Король и Шут»
Где смотреть: Кинопоиск — даты нет
Игровой сериал о становлении «Короля и Шута», одной из главных российских панк-групп, о ее пути к успеху, взаимоотношениях участников и о смерти лидера группы Михаила «Горшка» Горшенева в 2013 году.
Разработкой сериала занимается компания «Лига Фильм» Игоря «Панкера» Гудкова, снимавшая фильмы-концерты «КиШ» — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю». Режиссерское кресло занял Рустам Мосафир («Скиф»). За сценарий отвечает Дмитрий Лемешев («Проект „Анна Николаевна“»).
Российские премьеры
16. «Сергий против нечисти»
Где смотреть: KION — 5 января
Бывший священник Сергий охотится на нечисть — ведьм, вампиров и прочих вурдалаков. После очередной миссии на след батюшки выходят правоохранители. От ареста его спасает вампир, оживший на глазах молодой следовательницы Екатерины, которая в итоге становится помощницей Сергия.
Главные роли в фэнтези-комедии исполнили Роман Маякин («Триггер», «Контакт») и Лукерья Ильяшенко («Аванпост»). За постановку отвечает Кирилл Кузин («Лондонград. Знай наших»). Сериал выйдет в экспериментальном формате киносторис, сериями по 15 минут, которые собираются в полнометражный фильм. «Сергий против нечисти» был продлен на второй сезон еще до выхода первого.
17. «Балет»
Где смотреть: ivi — весна 2022-го
Новый проект Евгения Сангаджиева (Happy End) — психологическая драма об изнанке театрального мира. Когда-то Рута Майерс (Ингеборга Дапкунайте) танцевала в Большом театре. Спустя 30 лет она возвращается на главную сцену страны, но уже как хореограф-постановщик. Ее бывшие друзья и враги занимают руководящие должности. Постепенно обстановка в театре накаляется.
Помимо Дапкунайте, в сериале снялись Федор Бондарчук, Мария Фомина и Лиза Янковская. Сценарий написали Алексей Киселев («Псих») и Лев Мурзенко («Триггер»).
18. «Идентификация»
Где смотреть: PREMIER — даты нет
Валерия — сирота, работающая на рынке и живущая в киргизской общине под покровительством своего начальника Бакира. Втайне девушка встречается с его братом Аманом, который готов на ней жениться. В день свадьбы Бакир насилует Леру. На следующий день его находят убитым, и Лера становится главной подозреваемой.
Сериал спродюсировали Валерий Федорович и Евгений Никишов, а сняла выпускница мастерской Алексея Учителя Владлена Санду. Роль Леры исполнила Лена Тронина (Happy End). Также в проекте снялись Никита Кукушкин и Роман Васильев.
19. «The Телки»
Где смотреть: more.tv, Wink — даты нет
Восьмисерийная драма по одноименному бестселлеру нулевых Сергея Минаева. В центре сюжета — Андрей Миркин, руководитель рекламного агентства, который построил успешную карьеру благодаря окружающим его женщинам, а также манипуляциям и лжи. Но в скором времени герою придется пожалеть об этом.
Постановкой «The Телок» занимается Мария Агранович («Люби их всех»). У сериала звездный состав: Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Любовь Аксенова, Анна Слю, Андрей Кравченко, Алексей Агранович, Артем Ткаченко. Создатели сериала отмечают, что «The Телки» — это, скорее, адаптация романа Минаева, а не постраничная экранизация: многие детали изменили, а драму разбавили элементами триллера.
20. «Надвое»
Где смотреть: more.tv — осень 2022-го
Костя и Саша, лучшие друзья и коллеги, отправляются по работе в Санкт-Петербург, где знакомятся с двумя девушками. И это знакомство полностью меняет жизни обоих. Главные роли в многосерийной мелодраме Валерия Тодоровского исполнили Данила Козловский и Александр Петров. Также в сериале снялась Ирина Старшенбаум. Премьера запланирована на осень 2022 года.
Зарубежные премьеры
21. «Миротворец»
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека — с 14 января
Миротворец, член второго Отряда самоубийц, настолько одержим миром во всем мире, что готов ради него убивать всех подряд. В сериале Кристофер Смит (так зовут Миротворца) будет пытаться собрать команду, чтобы доказать миру, что он настоящий супергерой. Сериал снял Джеймс Ганн, режиссер «Отряда самоубийц 2» и «Стражей Галактики». В главной роли — Джон Сина.
Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
22. «Изобретая Анну»
Где смотреть: Netflix — 11 февраля
Мини-сериал Шонды Раймс («Анатомия страсти», «Бриджертоны») и журналистки Джессики Пресслер расскажет об Анне Делви, также известной как Анна Сорокина, — мошеннице российского происхождения, которая выдавала себя за богатую немецкую наследницу в светских кругах Нью-Йорка и занимала деньги на открытие собственного арт-центра. В 2017 году Сорокину арестовали по делу о мошенничестве и подделке документов и затем осудили. В основу сериала лег материал Пресслер для New York Magazine.
Главную героиню сыграла Джулия Гарнер («Озарк»). Также в сериале снялись Анна Кламски («Вице-президент»), Лаверн Кокс («Оранжевый — хит сезона») и Ариан Моайед («Человек-паук: Нет пути домой»).
23. «Super Pumped: Битва за Uber»
Где смотреть: Showtime — с 27 февраля
Super Pumped — сериал-антология, каждый сезон которого будет посвящен истории успеха определенной компании. Первый сезон расскажет о такси-агрегаторе Uber и его основателе Трэвисе Каланике (Джозеф Гордон-Левитт). В основу шоу лег одноименной бестселлер Майка Айзека.
Постановкой занимаются Брайан Коппельман, Бет Шактер и Дэвид Левиен, работавшие над сериалом «Миллиарды», и Аллен Култер («Сопрано»). Компанию Гордону-Левитту составят Ума Турман и Керри Бише («Операция «Арго“»).
24. «Андор»
Где смотреть: Disney+ — даты нет
Приквел к фильму «Изгой-один. Звездные войны: Истории» расскажет о Кассиане Андоре, разведчике повстанческой армии. Действие будет происходить во времена формирования сопротивления, примерно за пять лет до событий, показанных в фильме. Диего Луна вернется к роли Андора. Компанию ему составят Стеллан Скарсгард, Фиона Шоу и Алан Тьюдик.
25. «Секретное вторжение»
Где смотреть: Disney+ — даты нет
Инопланетяне-скруллы, умеющие принимать облик живых организмов и неживых предметов, получают контроль над землянами. Marvel не раскрывает детали, но уже известно, что к своим ролям вернутся Сэмюэл Л. Джексон, сыгравший во «Мстителях» директора агентства «Щ.И.Т.» Ника Фьюри, и Бен Мендельсон, исполнивший в «Капитане Марвел» роль лидера скруллов, Талоса. Также в сериале появятся Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму»), Оливия Колман («Корона») и Эмилия Кларк («Игра престолов»).
26. «Женщина-Халк»
Где смотреть: Disney+ — даты нет
Женскую версию Халка придумал Стэн Ли в 1980 году. В комиксах под этим именем скрывалась Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Бэннера. Спасая сестру после нападения бандитов, Халк перелил ей свою кровь, тем самым превратив девушку в мутанта.
Женщину-Халка сыграет Татьяна Маслани («Темное дитя»). Марк Руффало вернется к роли Бэннера, а Тим Рот вновь сыграет суперзлодея Мерзость. Постановкой занимаются Кэт Койро («Бруклин 9-9») и Ану Валиа («И просто так…»).
27. «Полиция Токио»
Где смотреть: HBO Max — начало весны 2022
Сериал по мемуарам американца Джейка Эдельштейна, который в 1990-е расследовал деятельность японской мафии. В конце концов молодой журналист столкнулся с боссом якудза, контролирующим половину Токио. Над «Полицией Токио» работает оскаровский номинант Майкл Манн («Схватка», «Джонни Д.»). Роль Эдельштейна исполнил Энсел Элгорт («Малыш на драйве»). Также в сериале снялись Кэн Ватанабэ («Начало»), Рэйчел Келлер («Легион») и Сюн Сугата («Убить Билла»).
28. «Клуб полуночников»
Где смотреть: Netflix — даты нет
Еще один хоррор Майка Флэнегана («Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса») для Netflix. «Клуб полуночников» расскажет о группе неизлечимо больных подростков, живущих в хосписе. Герои, собирающиеся каждую ночь и рассказывающие друг другу страшилки, заключают сделку: кто первым умрет, тот найдет способ связаться с остальными из могилы.
29. «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
Где смотреть: Netflix — даты нет
Хоррор-антология, ранее известная как «Десять часов после полуночи». Дель Торо в ней выступает как шоураннер и продюсер, а постановкой занимаются режиссеры Панос Косматос («Мэнди»), Дженнифер Кент («Бабадук»), Ана Лили Амирпур («Касл-Рок»), Кэтрин Хардвик («Сумерки»), Винченцо Натали («Мир Дикого Запада») и Гильермо Наварро («Проповедник»). Авторы антологии не раскрывают деталей, но дель Торо упоминал, что эпизоды будут по мотивам его работ и произведениям Лавкрафта. В сериале задействованы Бен Барнс, Руперт Гринт, Эндрю Линкольн, Криспин Гловер, Ф. Мюррэй Абрахам.
30. «Суринам»
Где смотреть: Netflix — даты нет
Корейский бизнесмен ведет дела в государстве Суринам, расположенном в Южной Америке, и вынужден сотрудничать со спецслужбами, чтобы поймать соотечественника-наркобарона. Южнокорейский триллер с бюджетом в 30 млн долларов снимают специально для Netflix. Над сериалом работает режиссер Юн Джон-бин («Безымянный гангстер»). В главных ролях — Ха Джон-у («Служанка»), Хван Джон-мин («Новый мир») и Чо У-джин («Гоблин»).
31. «Уэнсдэй»
Где смотреть: Netflix — даты нет
Уэнсдэй, мрачная девочка с двумя косичками — дочь Гомеса и Мортиши Аддамс. Сериал Тима Бёртона расширит вселенную готической семейки и расскажет о приключениях Уэнсдэй в академии Невермор, где она будет пытаться обуздать свои способности и разгадывать давнюю тайну, связанную с ее родителями. Главная роль досталась Дженне Ортеге («Ты»). Также в сериале появятся Кэтрин Зета-Джонс, Гвендолин Кристи, Тора Бёрч, Луис Гусман и Джейми МакШейн.
32. «Старик»
Где смотреть: FX, Hulu — даты нет
Бывший офицер ЦРУ Дэн Чейз дезертировал со службы и с тех пор многие годы жил скрываясь. Однако на старости лет Чейзу приходится вспомнить былые навыки: за ним начинают охотиться наемные убийцы. Шестисерийный боевик с Джеффом Бриджесом должен был выйти в 2021-м, но переехал из-за пандемии и болезни актера — в 2020-м ему диагностировали лимфому. Продюсируют сериал Роберт Ливайн и Джонатан И. Стайнберг (оба — «Черные паруса»), а постановкой занимается Джон Уоттс (новая трилогия «Человека-паука»).
Спин-оффы
33. «Как я встретила вашего папу»
Где смотреть: Hulu — с 18 января
В центре женской версии популярного ситкома — жительница Нью-Йорка Софи (молодую версию играет Хилари Дафф, повзрослевшую— Ким Кэтролл), которая рассказывает детям, как познакомилась с их отцом, и вспоминает свою юность, прошедшую в нулевые.
34. «Викинги: Вальхалла»
Где смотреть: Netflix — 25 февраля
Спин-офф исторической саги расскажет о закате эпохи викингов. Действие «Вальхаллы» развернется спустя 100 лет после событий оригинального сериала.
35. «Истории ходячих мертвецов»
Где смотреть: AMC — лето 2022
«Ходячие мертвецы» не заканчиваются одиннадцатым сезоном: создатели зомби-эпопеи выпускают четвертый спин-офф.
37. «Ведьмак: Происхождение»
Где смотреть: Netflix — даты нет
Сериал расскажет о событиях, произошедших за 1200 лет до «Ведьмака», — магическом катаклизме под названием Сопряжение Сфер, гибели древней эльфийской цивилизации и появлении первого ведьмака.
Новые сезоны
38. «Это мы», 6-й сезон
Где смотреть: NBC — с 4 января
Заключительный сезон драмеди о семейных ценностях с 24 номинациями на «Эмми». В финальной главе семейство Пирсон пройдет через разводы, болезни и внутренние кризисы.
39. «Эйфория», 2-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека, Кинопоиск — с 10 января
В долгожданном втором сезоне Ру (Зендея) продолжит искать баланс между зависимостью, учебой и любовью, а мы встретимся как со знакомыми героями, так и с совершенно новыми.
Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
40. «Следом за жизнью», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 января
Черная комедия Рики Джервэйса о журналисте, который пытается смириться со смертью жены, завершится третьим сезоном.
41. «Озарк», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 21 января
Финал криминальной истории о злоключениях семейства Берд, отмывающей деньги наркокартеля в захолустье, выйдет в двух частях. Первая — уже в конце января.
42. «Убивая Еву», 4-й сезон
Где смотреть: AMC, BBC — с 27 февраля
История болезненных отношений наемной убийцы Вилланель и спецагента Евы тоже подходит к концу. За финальный сезон отвечает Лаура Нил, работавшая над «Сексуальным просвещением».
43. «Острые козырьки», 6-й сезон
Где смотреть: BBC One, Netflix — февраль 2022-го
Завершение британской саги о криминальном мире Бирмингема и клане Шелби. Радость для фанатов: в финале вернется Альфи Соломонс, герой Тома Харди.
44. «Лучше звоните Солу», 6-й сезон
Где смотреть: AMC, Netflix — весна 2022-го
Заканчивается в этом году и спин-офф «Во все тяжкие» про ушлого адвоката Сола Гудмана. Съемки финала проходили не без трудностей: исполнитель главной роли Боб Оденкёрк пережил сердечный приступ на площадке.
45. «Очень странные дела», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — лето 2022
Шериф Хоппер сидит в секретной тюрьме на Камчатке, а Байерсы и Одиннадцатая переехали в Калифорнию. Воссоединение друзей из Хоукинса запланировано на каникулы, но все, конечно же, пойдет не по плану.
46. «Темные начала», 3-й сезон
Где смотреть: HBO — даты нет
В финале сериала по фэнтези-циклу Филипа Пулмана Лира и Уилл отправятся в Страну мертвых, а миссис Колтер объединится с лордом Азриэлом для битвы, в которой столкнутся земные и небесные силы.
47. «Бриджертоны», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 25 марта
Новый сезон одного из главных хитов Netflix продолжит рассказывать о попытках юных английских аристократов найти любовь. В центре сюжета окажутся виконт Энтони Бриджертон (Джонатан Бэйли) и его новая возлюбленная.
48. «Мандалорец», 3-й сезон
Где смотреть: Disney+ — даты нет
После «Книги Бобы Фетта» и «Оби-Вана Кеноби» продолжатся и приключения Мандалорца. Педро Паскаль вернется к роли наемника, а вот Малыш Йода, скорее всего, уйдет на второй план.
49. «Эпидемия», 2-й сезон
Где смотреть: PREMIER — даты нет
Герои, спасшиеся от неизвестного вируса в первом сезоне, продолжат свое путешествие по Карелии. Почти весь актерский состав вернулся к своим ролям. К касту присоединился Юра Борисов.
50. «Академия „Амбрелла“», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — даты нет
В конце второго сезона Харгривзы попали во временную петлю и встретили такую же семью, называющую себя «Академией Воробья». В новых сериях супергероям предстоит более тесное знакомство с «Воробьями».
Автор: Аня Шпильковская