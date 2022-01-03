Что смотреть в 2022 году: 50 самых ожидаемых сериалов

2. «Властелин колец»

Где смотреть: Amazon Prime — 2 сентября

Масштабное шоу по книгам Дж. Р. Р. Толкина будет посвящено Второй эпохе Средиземья. Именно в это время, за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина колец», были созданы Кольца власти для людей, эльфов, гномов и темного повелителя Саурона (которого потом кольца все же лишили). Создатели сериала не раскрывают деталей сюжета. Известно, что действие начнется в мирное время, но затем группе героев предстоит борьба со злом, пробудившимся в Средиземье. В сериале появятся как совершенно новые персонажи, так и уже знакомые, например Галадриэль.

Главного героя играет Макс Болдри («Годы»), также в сериале задействованы Роберт Арамайо и Джозеф Моул (оба из «Игры престолов»), Морвет Кларк («Темные начала»), Маркелла Кавена («Подлинная история банды Келли»), Питер Муллан («Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I»), Бенджамин Уокер («В сердце моря»), Аугуст Прю («Пипец 2»). Шоураннерами стали Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей, работавшие над «Стартрек: Бесконечность». Постановкой занимаются режиссеры Уэйн Йип («Детективное агентство Дирка Джентли», «Отбросы»), Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Чужестранка»).

«Властелин колец» заранее продлили на второй сезон. Всего Amazon планирует снять пять сезонов. Проект может стать одним из самых дорогих сериалов современности: только на первый сезон, съемки которого проходили в Новой Зеландии, компания потратила 465 млн долларов.