Почему «Сопрано» — главный сериал XXI века

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ВидеоПочему «Сопрано» — главный сериал XXI века

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Как «Сопрано» переворачивает представления об образе гангстеров на экране? Какими приемами шоураннер Дэвид Чейз приближает сериальную драматургию к прозе Толстого и пьесам Чехова? Как оператор-постановщик Алик Сахаров цитирует «Крестного отца» и «Славных парней»? И что все-таки произошло в легендарном финале сериала?

В этом видеоэссе анализируем великий сериал «Сопрано» и показываем, как он повлиял на всю классику современного телевидения — от «Доктора Хауса» и «Во все тяжкие» до «Безумцев» и «Прослушки».

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Наташа Романофф встречается с прошлым и вместе с сестрой спасает мир. История супергероини теперь в подписке
В главных ролях:Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор
Режиссер:Кейт Шортланд
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