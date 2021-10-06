Почему «Сопрано» — главный сериал XXI века

Как «Сопрано» переворачивает представления об образе гангстеров на экране? Какими приемами шоураннер Дэвид Чейз приближает сериальную драматургию к прозе Толстого и пьесам Чехова? Как оператор-постановщик Алик Сахаров цитирует «Крестного отца» и «Славных парней»? И что все-таки произошло в легендарном финале сериала?

В этом видеоэссе анализируем великий сериал «Сопрано» и показываем, как он повлиял на всю классику современного телевидения — от «Доктора Хауса» и «Во все тяжкие» до «Безумцев» и «Прослушки».