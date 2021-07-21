Кто придумал «Эпидемию», «Топи» и «Выживших»? 7 наших шоураннеров и креативных продюсеров объясняют, как делается сериал

Про отношения с режиссерами

В. Ф.: Мы не очень любим ездить на съемочную площадку, кроме тех случаев, когда мы сами режиссируем (а это было пока два раза — на «Перевале Дятлова» и «Анне К»). Потому что на площадке самым главным должен быть режиссер. У нас простой договор с режиссерами: они не могут ничего навязать нам, но и мы ничего не можем им навязать. Мы друг другу должны доказать, аргументировать каждый шаг процесса. Это касается и подбора актеров, и съемок, монтажа и любых других стадий производства.

Евгений Никишов: В «Перевале Дятлова» нас можно назвать шоураннерами, да. У нас был потрясающий сценарий Ильи Куликова, и мы подробно обсудили с ним, как собираемся снимать. Потом Илья посмотрел пилот и дал очень толковые комментарии, которые мы учли в дальнейших съемках всего сезона. Мы с Валерой были режиссерами нечетных серий, а четные снимали Паша Костомаров и Степа Гордеев. Степа потом еще смонтировал все серии. Но мы на берегу договорились, что все финальные творческие решения на нас, поэтому острых споров не было.

Во всех остальных случаях мы никак не влияем непосредственно на съемочный процесс. Только в самых крайних, наверное, когда видим по отснятым материалам, что нас категорически что-то не устраивает. Но такое бывает крайне редко.

В. Ф.: И тогда мы просто останавливаем съемки и меняем режиссера. Несколько раз это происходило.

Чтобы быть в курсе всего, что происходит на проекте, мы проводим читки сценария вместе с группой. После этого история уточняется, иногда появляются новые сцены. Готовый сценарий мы всегда подробно обсуждаем с режиссером, нам важно, чтобы он понимал текст так же, как и мы. Чтобы потом не было спонтанных изменений уже на площадке, попыток все исправить на монтаже и так далее. Но кино — это жизнь. И сценарий меняется до самого последнего дня работы над фильмом или сериалом.