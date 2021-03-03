От симфонии до шума: 5 композиторов — о том, почему музыка в кино работает совсем не так, как в консерватории

В общем, главное назначение музыки в фильме — чтобы зрителя посильнее вштырило в процессе просмотра.

Конечно, есть целые жанры, например мюзикл или музыкальный фильм, где у музыки более самостоятельная роль. Или какой-нибудь экспериментальный арт-проект, построенный исключительно на музыкальных решениях. Но если говорить о традиционном формате, то нужно признать: музыка важный, но вовсе не основной элемент фильма. Композитору, который приходит в кино, с некоторым удивлением и даже досадой предстоит узнать, что это будет не его творческий вечер и многое из того, что он с таким вдохновением и надеждой сочинял, безжалостно отправят в корзину.

Я, к счастью, пережил эту боль довольно рано, на сериале «Диверсант», откуда был отчислен за непослушание. Поразмыслив, я понял, что имеет смысл прислушиваться к рекомендациям работодателей. В фильме «Девятая» тоже практически не осталось специально написанной музыки: почти все, что там звучит, — это стоковые композиции, подобранные без моего участия. Хороший урок на будущее — внимательнее относиться к тому, что будет звучать под твоим именем в титрах; тут возможны неожиданности.

Часто бывает, что какие-то музыкальные эпизоды становятся лишними на этапе перезаписи — например, так много шумов и прочих звуков, что музыка только утяжеляет картинку. Иногда режиссер понимает, что без музыки сцена работает лучше, и убирает ее. Так, в фильме «Дуэлянт» Алексей Мизгирев безжалостно убрал вот эту тему:

Но я ему полностью доверяю: несмотря на то что я доволен этой пьеской самой по себе, в фильме она действительно выглядела чересчур многословно. К таким режиссерским решениям я отношусь спокойно.