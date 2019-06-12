«Верность», «Последний министр», «Бумер»: 6 режиссеров монтажа — о том, как киноматериал превращается в мелодию

По мне, режиссеру монтажа противопоказано находиться на площадке, просто запрещено. Он должен смотреть на материал так, будто он вообще не понимает, кто все эти люди на экране. Ему ни в коем случае нельзя помнить, кто где стоял и кто что сказал, какой дубль всем понравился.

Я работаю только с режиссером, потому что он контролирует весь процесс — от замысла до финальной копии. Сценаристов и операторов я никогда не пускаю на монтаж. Я прихожу в ярость, когда в сценарии читаю слово «cut», а оно, кстати, там довольно часто используется. Какого черта! Занимайтесь своими делами, пишите, кто куда пошел и кто что сказал. (Смеется.) Отдельная сложность, когда сценарист и режиссер — это один и тот же человек, как Леша Попогребский. Я в какой-то момент просил сценариста покинуть помещение, потому что не хочу слышать от режиссера: «Я писал не про это». (Смеется.)

Все работают очень по-разному. Попогребский каждую секунду сидит на монтаже. Коля Хомерики вообще нечасто появляется в монтажной, зато очень точно. Боря Хлебников тоже. А Гай Германика просто ненавидит монтаж, ей настолько не нравится этот утомительный процесс, когда тебе нужно все время выбирать, а выбирать не хочется. Когда мы делали «Все умрут, а я останусь» вместе с Юлей Баталовой, Лера к тому же была еще и беременна, и она приходила в монтажную, когда нам удавалось ее зазвать, ложилась на банкетку и через паузу говорила: «Меня тошнит. Можно я пойду?» В какой-то момент мы с Юлей сделали версию, которую надо уже было показать режиссеру. Я говорю: «Слушай, можешь посмотреть? Уже точно надо, чтобы ты посмотрела». Мы отправили ей версию, которую она сразу же села смотреть, через два часа позвонила и сказала: «Ваня, ну я не знаю, это какое-то долбаный MTV. Я думала, все-таки будет что-то более радикальное…» И мы договорились обсудить все на следующий день. А ночью она посмотрела сборку семь раз подряд и утром уже требовала: «Ничего не трогать! Все! Это гениально!» Я говорю: «Лера, подожди, там еще не все сделано» — «Не трогайте ничего, я вас умоляю».