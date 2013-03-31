«Дурак», «Левиафан», «Время первых»: 8 российских операторов — о своих фильмах и о профессии

Из-за широкоугольных объективов съемка производилась всегда с одной камеры – с двух камер такую историю не снять. Как я уже сказал, эти объективы захватывают много пространства, и вторую камеру там незаметно не поставишь, она попадет в кадр. И это техническое решение сразу задало особую изобразительную стилистику.



«Два дня» мы снимали, скажем так, по академическим канонам. А в «Истории одного назначения» Дуня Смирнова хотела уйти в экспрессию. Изначально мы приняли решение, что тоже будем использовать широкоугольную оптику. На одной из встреч она сказала: «Слушай, я видела „Дуэлянта“. Очень интересно сделано, но нам надо придумать все так, чтобы это не было повторением». Я спрашиваю: «А какой будем делать формат — 2.35 или 16:9?»

«История одного назначения» — историческая драма Авдотьи Смирновой, основанная на реальном случае из биографии Льва Толстого (Евгений Харитонов). Во время работы над «Войной и миром» граф знакомится с московским баловнем, поручиком Колокольцевым (Алексей Смирнов), переведенным в Тульскую губернию. Здесь либеральные взгляды поручика подвергнутся испытаниям реальностью русской жизни.

«История одного назначения»

Потому что формат кадра очень важен. Сейчас в кино все в основном снимается в широкоэкранном формате с пропорциями 2.35:1 либо в 16:9, что ближе к формату IMAX. «Дуэлянта» мы снимали в формате 2.35, затем транскодировали в IMAX. Мизгирев был не очень доволен, потому что мы строили кадр под 2.35:1, а IMAX все-таки ближе к 16:9. Безусловно, IMAX — это престижно, это более мощное впечатление, это захватывает тебя, ощущение присутствия больше. Но общее визуальное ощущение в этом формате становится несколько иным.



В общем, мы решили работать в 2.35. И еще Дуня сказала такую фразу: «Мне хочется, чтобы не было красивой выстроенности, чтобы в кадре было что-то такое сломанно-случайное». Но загвоздка в том, что это «сломанно-случайное» должно быть как-то построено. Даже если в картине задумана эклектика, она все равно должна быть выдержана на протяжении всего фильма, вы должны следовать определенному общему, ключевому решению. И оно задается первым кадром. Когда вы его снимаете, то сразу становитесь его заложником, потому что потом будет очень сложно что-то поменять. Как будто у вас прозвучал камертон, и следовать этому камертону нужно все время.