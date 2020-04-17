От Гурченко в секонд-хенде до «Петровых в гриппе»: 6 художников по костюмам — о том, как брюки превращаются в черту характера

О месте художника в команде и о том, как важно найти своего режиссера

Кино — это коллективное творчество: есть режиссер и есть группа, которая работает на режиссера. Существует мнение, что режиссер, оператор, художник — фигуры равной величины. Я с этим не согласна. Если все работают слаженно, вместе и на режиссера, то тогда кино получается. Если каждый тянет одеяло на себя и говорит: «Ой, какие я костюмы сочинила», или «Какие я декорации построил», или «А как я поставил свет» — это значит, что кино не получилось. Когда зритель следит за сюжетом и этому сюжету помогают — помогают! — костюмы, это и значит, что кино получилось.

Если твои костюмы незаметны, это твоя большая удача, а не провал. А если ты все время хочешь выставить себя главным действующим лицом, лучше просто идти в художники-модельеры. Это не кино.