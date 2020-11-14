Как не убить актеров на съемочной площадке и другие секреты художницы по костюмам «Перевала Дятлова»

На сохранившихся фотографиях видно, что дятловцы были очень легко одеты. Они проходили по 15 километров каждый день с огромными тяжелыми рюкзаками за спиной, и им не было холодно. Я должна была максимально схитрить и сделать так, чтобы ребята на съемках не замерзли. В ход пошли термобелье и аккумуляторы с подогревом, которые прятались под одежду. Нам повезло, что, когда мы снимали финальную серию, было уже не так холодно, но все равно большинству актеров предстояло сниматься без верхней одежды да еще и бегать по снегу в вязаных носках. Выдержать 12-часовую смену было невозможно. И тут я стала думать, как же мне подвороваться. Сначала почти решила сшить специальные сапожки, поверх которых актеры должны были надеть вязаные носки, но это были бы уже дятловцы с огромными ногами, как у йети, так что этот вариант отпал. И тут меня осенило. Я поехала в дайверский магазин, где купила девятимиллиметровые гидроноски. Они реально не пропускали холод. И за время съемок актеры ни разу не жаловались, что у них замерзли ноги. Это мой личный лайфхак.