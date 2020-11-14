Как не убить актеров на съемочной площадке и другие секреты художницы по костюмам «Перевала Дятлова»

«Перевал Дятлова» стал одним из самых обсуждаемых сериалов сезона. Продюсеры и режиссеры Валерий Федорович и Евгений Никишов использовали смелое сочетание жанров: детектив, военный экшен, мистика и ностальгическая драма в лучших традициях оттепельного кинематографа. Насколько точно воспроизвели в одежде героев приметы советской моды конца 1950-х? Как экранные дятловцы сумели бегать по сугробам в носках и выжить? И, наконец, почему все-таки персонажи Петра Федорова и Марии Луговой так легко одеты, несмотря на суровую уральскую зиму? Об этом и многом другом историку кинокостюма Катерине Крупновой рассказала художница по костюмам «Перевала Дятлова» Дарья Фомина.
Костюмы дятловцев и лайфхаки для утепления
Я начала работу над образами дятловцев с поиска и внимательного изучения архивных фотографий, на основе которых подготовила цветные эскизы. Передо мной стояла задача максимально приблизить одежду экранных дятловцев к оригиналу, но при этом сделать так, чтобы актеры не задубели на морозе.
На сохранившихся фотографиях видно, что дятловцы были очень легко одеты. Они проходили по 15 километров каждый день с огромными тяжелыми рюкзаками за спиной, и им не было холодно. Я должна была максимально схитрить и сделать так, чтобы ребята на съемках не замерзли. В ход пошли термобелье и аккумуляторы с подогревом, которые прятались под одежду. Нам повезло, что, когда мы снимали финальную серию, было уже не так холодно, но все равно большинству актеров предстояло сниматься без верхней одежды да еще и бегать по снегу в вязаных носках. Выдержать 12-часовую смену было невозможно. И тут я стала думать, как же мне подвороваться. Сначала почти решила сшить специальные сапожки, поверх которых актеры должны были надеть вязаные носки, но это были бы уже дятловцы с огромными ногами, как у йети, так что этот вариант отпал. И тут меня осенило. Я поехала в дайверский магазин, где купила девятимиллиметровые гидроноски. Они реально не пропускали холод. И за время съемок актеры ни разу не жаловались, что у них замерзли ноги. Это мой личный лайфхак.
Кстати, проект, на котором я работала после «Перевала Дятлова», — остросюжетный шпионский триллер «Бансу», который тоже был связан со съемками в экстремальных условиях, поэтому я уже шучу, что когда-нибудь напишу пособие для художников по костюмам «Как не убить актеров на съемочной площадке». (Смеется.)
Почему Костин и Катя почти раздеты
Мы сразу договорились, что у нас не история про переодевания. Костин и Катя, персонажи Пети Федорова и Марии Луговой — два главных героя, которых нужно провести через весь проект и через костюмы показать изменение их состояния. Я читала возмущенные комментарии зрителей, дескать, чего это Костин отправился в горы в пальто нараспашку и шляпе, а Катя и вовсе щеголяет без головного убора? Но мы создавали художественные образы. И Катя, и Олег, потеряв своих близких во время войны, заморозили свои чувства и не ощущают внешнего холода. Помните сцену, когда Катя рассказывает Олегу, что, получив похоронку на мужа, она выбежала на улицу, упала в снег и долго лежала, хотела, чтобы этот холод проник в нее и боль заморозил? Наша задача была показать, что герои не чувствуют ничего снаружи, потому что холод внутри них.
Преобладающая голубая цветовая гамма в гардеробе Кати также соответствует образу Снежной королевы. Героиня — вариация на тему холодной хичкоковской блондинки. Основными стилистическими референсами для нее были Грэйс Келли и героиня Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи». Ее наряды — воплощение советского new look: приталенные силуэты, расклешенные юбки, юбки-карандаши и принт клетка. Опять же водолазки и платья с высоким воротом символизируют ее закрытость. Кто-то скажет, что уральский судмедэксперт вряд ли выглядит как модель с подиума, но повторюсь: мы выступали именно за эстетику, а не за правду жизни. Я всегда поддерживаю свободу полета фантазии художника, и там, где ты не откровенно врешь, а даешь свое художественное видение действительности, это допустимо. За стопроцентной достоверностью и точностью костюмов можно отправиться в исторический музей, а кино — это искусство.
Костин же — собирательный образ нуарных героев вроде персонажей Хамфри Богарта в шляпе-федоре и пальто с поднятым воротником. У меня не было задачи одеть его в соответствии со стандартными представлениями о советском кагэбэшнике. Мы долго не могли определиться, в какой одежде Костин повторно отправится в горы, чтобы переночевать на перевале. У меня не выходил из головы образ Высоцкого из «Вертикали» — водолазка или свитер с высоким горлом, — на что Женя Никишов говорил: «Ой нет, это будет какой-то Хемингуэй». Потом я нашла коричневый свитер на барахолке в Питере, где мы снимали военный блок, и его сразу же утвердили. Так что в третьей серии, когда Костин приезжает в горы, на нем уже типичный походный комплект: тот самый свитер, теплая куртка с меховым воротником и шапка.
Финальное преображение героев
Мы долго обсуждали сцену объяснения героев и то, в каком виде они должны прийти к финалу. У меня сразу появилась идея снять с Костина галстук, закатать рукава рубашки, расстегнуть верхние пуговицы. И захотелось создать воздушный романтичный ансамбль для Кати — легкая шифоновая блузка, пышная яркая юбка и белые туфельки. Но, когда мы снимали эту сцену, было где-то 8 градусов тепла. Я уже была готова пожертвовать этим образом, чтобы не заморозить актрису, и предложила надеть на Машу Луговую голубой плащ. Но режиссеры отказались, потому что вся идея была в том, чтобы привести героиню к этому финалу, разморозить ее, чтобы сердце оттаяло и любовь восторжествовала. Так что Марии, которую мы утепляли между дублями, пришлось героически терпеть холод.
Образы манси
Моя любимая парочка — это мальчик-манси и его суровый дедушка. Перед первой примеркой я перерыла кучу книг по истории манси, изучила фотографии, как должны выглядеть малицы, нашла выкройки. Прочитала про торбаза — сапоги из оленьих шкур. Юный актер прилетел из Якутска вместе с мамой, и она рассказала, что у нее на родине есть знакомая мастерица, которая занимается пошивом национальной одежды. Я поняла, что, несмотря на рискованный характер такого дистанционного сотрудничества, так будет выгоднее. Творчество творчеством, но и в бюджет надо укладываться. И дальше мы уже держали с мастером связь онлайн. Мы с режиссерами смотрели фото промежуточных результатов, вносили правки. В итоге, когда Тимур прилетел уже на съемки, они с мамой привезли шикарный костюм, сшитый вручную из аутентичных материалов — настоящего оленьего меха и шкурок.
С дедушкой-манси была немного другая история. Очень долго не могли найти актера на эту роль. Через три дня уже должны были начаться съемки, и я понимала, что сшить с нуля уже точно не успею. И вот привозят актера из Монголии — Ёндонгийна Цога. Его утверждают. Я, конечно, ездила по прокатам Москвы, где-то даже удалось найти малицы, но это все были новоделы. Я тогда снова позвонила Алене, матери Тимура, и спросила, а вдруг у мастерицы есть готовые мужские охотничьи костюмы. И оказалось, что есть один. Я практически не глядя сказала: «Беру!» Этот костюм привезли из Якутска вместе с детским, и он сел на актера почти идеально. Единственное, пришлось немного перешить мех.
С миру по нитке
Когда собираешь гардероб для персонажей, то что-то арендуешь, что-то покупаешь, что-то шьешь. Так, половина нарядов для Кати была взята напрокат, а половина отшивалась по меркам актрисы. Символичный голубой плащ героини, в котором она приезжает в Москву, я вообще изначально принесла на площадку как образец модели, а в итоге все в него влюбились, и он оказался в кадре. Одежда Костина — в основном подлинный винтаж. Мы очень долго собирали его образ для Первомая. Перемерили кучу вариантов плащей и костюмов. В итоге идеальный серый плащ удалось найти в винтажном магазине, а подходящую шляпу — на барахолке. Многое нашли на «Авито»: свитеры, лыжные шапочки того времени — как для главных героев, так и для массовки.
Самую известную по фотографиям дятловцев шапочку с тремя полосками мы сшили. Я сначала хотела ее найти в готовом виде, но не получилось. Потом долго искала мастера по трикотажу, который смог бы сделать шапочку, максимально похожую на оригинал, — там особая вязка. В итоге у меня образовалась целая коллекция этих шапочек. И есть большая разница между тем вариантом, который для меня связали изначально, и тем, что мы видим в кадре. Характерную шляпу Тибо-Бриньоля тоже нашли на «Авито». Это был колпак, который я потом при помощи пара довела до нужной формы. Такой вот микс «Авито» и хендмейда. Иногда легче купить базовую вещь и довести ее до ума, чем делать все с нуля.
Высшее признание
Для меня, как художницы по костюмам, высшее признание — когда актерам настолько комфортно в вещах героев, что они хотят что-то оставить себе на память. Так, Ваня Мулин, который играл Игоря Дятлова, хотел оставить себе походные штаны, приговаривая, что второго сезона точно не будет. Такой вот черный юмор. Петя Федоров прикипел к туристическим ботинкам, в которых его герой ходил в горы. Правда, они основательно убились к концу съемок. Но если я еще посотрудничаю с Петей, то обязательно подарю ему такие туристические ботинки советских времен.