Откуда в «Топях» леопардовая шуба? Рассказывают художница по костюмам Елена Дронова и Иван Янковский

Дронова рассказывает, что очень много придумывалось в процессе работы, на примерках или даже прямо на съемках. «В эскизах я представила Дениса как персонажа в хорошей одежде, которая выглядит на нем небрежно. Не обязательно какие-то бренды — просто должно быть видно, что это качественные вещи. Подобрала хорошие куртку и штаны, и внезапно к ним отлично подошла личная шапка Вани Янковского, которая была у него в кармане. Другая внезапность — темно-зеленая жилетка с оранжевым воротником, в которой Денис поначалу ходит в Топях. Вообще, это моя жилетка, и я в какой-то момент отдала ее Ване погреться: мы же снимали в настоящей деревне под Минском, и там стало довольно холодно. Ваня надел, мы посмотрели: а симпатично получилось! И оставили ее герою».