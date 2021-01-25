Откуда в «Топях» леопардовая шуба? Рассказывают художница по костюмам Елена Дронова и Иван Янковский

Что такое Топи? Что за чертовщина в них происходит? Куда делся водитель, который встретил героев на станции? Творятся в местном монастыре чудеса или это место проклято? И почему главный герой ходит по умирающей деревне в длинной леопардовой шубе?
И шуба, и все костюмы в сериале — заслуга художницы по костюмам Елены Дроновой, которой активно помогали ее родственники, жившие по соседству с той деревней, где снимались «Топи». Они несли все — от старого хлама на чердаке до скатертей и постельного белья. Так, например, драная шуба на слепом старике — из деревенских запасов.
Дронова рассказывает, что очень много придумывалось в процессе работы, на примерках или даже прямо на съемках. «В эскизах я представила Дениса как персонажа в хорошей одежде, которая выглядит на нем небрежно. Не обязательно какие-то бренды — просто должно быть видно, что это качественные вещи. Подобрала хорошие куртку и штаны, и внезапно к ним отлично подошла личная шапка Вани Янковского, которая была у него в кармане. Другая внезапность — темно-зеленая жилетка с оранжевым воротником, в которой Денис поначалу ходит в Топях. Вообще, это моя жилетка, и я в какой-то момент отдала ее Ване погреться: мы же снимали в настоящей деревне под Минском, и там стало довольно холодно. Ваня надел, мы посмотрели: а симпатично получилось! И оставили ее герою».
Так получилось и с леопардовой шубой, которая тоже принадлежит Дроновой. Эта вещь в сериале появляется несколько раз: сначала на вешалке в монастыре, потом ее примеряет Лиза (Марина Васильева), сестра Сони. И лишь в финале она занимает место на плечах Дениса. Но изначально и в сценарии, и в утвержденных эскизах ее не было. «Когда начались примерки, я о ней вспомнила и принесла на всякий случай. Подумала, может быть, подойдет для Эли. В тот же день пришел Ваня Янковский. Он эту шубу увидел, надел, и они с Владимиром Владимировичем сразу же придумали с нею историю для Дениса».
«Как только мы увидели ее с Владимиром Мирзоевым, то сразу подумали: это будет такой жест Хозяина — шуба с барского плеча, — рассказывает Янковский. — Он дает ее, когда Денис соглашается отрубить Эле голову, типа теперь ты мой опричник. Это трофейная шуба за заслуги. И у сцены сразу появились дополнительные смыслы, философские мотивы, разноплановость. Тут можно и про оборотничество говорить, и про джокерство какое-то. А еще, конечно, это подчеркивает окончательный переход героя на темную сторону. Он надевает эту шубу и превращается в худшую версию себя, окончательно становится своим альтер эго, и весь его ужасающий внутренний мир выходит наружу».
Янковский признается, что в этой леопардовой шубе до пят было на самом деле очень комфортно сниматься. «У меня это самый любимый костюм за весь сериал, я в нем хотел подольше поработать и ужасно жалел, что он появляется только к финалу. Шуба мне очень приглянулась, я ее сразу хотел себе забрать и договорился в итоге, что мне ее все-таки подарят. Что я с ней буду делать? Да ничего. Будет висеть дома как трофей за все мои мучения в этих Топях»! (Смеется.)
Автор: Ольга Белик