Сериал «Топи»: Северная готика Дмитрия Глуховского

На КиноПоиск HD выходит первый сериал Дмитрия Глуховского. История путешествия нескольких молодых москвичей в беломорскую глушь стала не только погружением в пучину мистического ужаса, но и метафорой тревожной современности. Рассказываем, как американский формат и русский лес соединились в этом медленном тлеющем триллере.



Сюжет и герои: пятеро в беде

В отдаленную северную деревню Топи — настолько глухую, что на полицейских газиках здесь по-прежнему написано «милиция» — приезжают пятеро незнакомцев. Главный в этой компании — Денис Титов (Иван Янковский), смертельно больной основатель стартапа TrueTalk (мессенджер со встроенной функцией детектора лжи), который оказался под колпаком спецслужб. Его интересует храм в соседнем селе Спас-Прогнание, специализирующийся на чудесных исцелениях. Тут обещают принять каждого, кто привезет с собой еще троих, и чудо гарантировано: «Господь берется. Недовольных нет, пять звезд на „Трипадвайзере“!»

На клич в Facebook откликаются даже не трое, а четверо. Соня (Анастасия Крылова), хорошая девочка, воспитанная тираном-папашей, бежит от него по пути на похороны сестры. Максим (Тихон Жизневский), журналист-расследователь, недавно уволенный из издания «Моська», ищет своего ангарского маньяка — острый сюжет, который откроет ему путь обратно в профессию. Катя (Катерина Шпица), 30-летняя красотка, больше всего на свете боится постареть и остаться в одиночестве. В поездке ее интересует не столько духовное преображение, сколько знакомство с успешным стартапером. И, наконец, Эля (Софья Володчинская) — девушка с Кавказа, которую родители отпустили в Москву, а потом передумали и велели возвращаться домой. А у Эли уже короткая стрижка, дорогая машина и самые центровые представления о сексуальных свободах. В Топи Эля бежит от своего чеченского жениха с корочкой МВД, готовая к худшему и с пистолетом в сумочке.

Разумеется, все пойдет не по плану: чудеса тут, конечно, происходят, но какие-то жутковатые. Живые пропадают, мертвые возвращаются с того света, храмовый комплекс то ли пуст, то ли обитаем, то ли населен призраками, а местные с придыханием говорят о каком-то Хозяине. И куда ни поедешь — на север ли, на юг ли, — все равно возвращаешься в Топи.

Автор: Глуховский

По признанию самого Глуховского, проект «Топи» был «задуман черт знает когда и писался на протяжении многих лет». Еще в 2011 году писатель и продюсер Андрей Кретов (его самые известные проекты — фильмы Михаила Сегала, в том числе и «Глубже!») собирались делать по этому сценарию полнометражный фильм и четырехсерийный сериал, но Министерство культуры и Фонд кино проекту в финансировании отказали и проект был заморожен.

В 2014 году Глуховский переслал сценарий Владимиру Мирзоеву — театральному режиссеру, который как раз незадолго до этого снял «Бориса Годунова». В том фильме сюжет пушкинской трагедии о бремени и проклятии власти был перенесен в декорации современной Москвы; кино писателю очень понравилось. Симпатии оказались взаимными — Мирзоева увлек сценарий. А главное, они договорились, каким именно образом история о пяти москвичах в глуши станет «развернутой метафорой познания России». Кстати, с Мирзоевым в проект пришел и Максим Суханов, фаворит режиссера, постоянно играющий в его театральных постановках. В «Топях» он ненадолго появляется уже в первой серии — изображает водителя и везет московских гостей в деревню; впрочем, можно догадаться, что роль ему отведена более значительная, чем простое камео.

Нового продюсера — Владимира Маслова («Непрощенный», «Пятница», «Волшебник») — Глуховский и Мирзоев нашли только в 2019-м. Как раз в это время в России расцвел онлайн-стриминг, позволяющий снимать без оглядки на возрастные и цензурные ограничения (именно обилие жесткой фактуры и ненормативной лексики препятствовало появлению «Топей» на традиционном ТВ).

Сегодня Маслов прямо говорит о «киновселенной Глуховского» (прежде с именем писателя ассоциировалась лишь литературная и игровая вселенная антиутопии «Метро 2033»). Пока в этой вселенной всего два тайтла — собственно «Топи» и короткометражка «Сера» по одноименному рассказу (этим летом она победила на «Кинотавре», а сейчас ее тоже можно посмотреть на КиноПоиск HD). В одном из эпизодов «Топей» герои смотрят «Серу» по телевизору. Ее сюжет о мужеубийце, послушной мистическим внешним силам, вполне может стать затравкой следующего сериала этого мрачного авторского универсума. Создатели в принципе не исключают такой возможности, но пока ничего не планируют.

Стиль: жестокая психоделика

Представляя «Топи» на фестивале ComicCon, Дмитрий Глуховский описал их как «жесткий сериал с психоделической атмосферой». Про жесткость все понятно: тут и обнаженка, и драки, топоры, и отлетающие конечности. Как минимум у одной героини есть пистолет, и он обязательно выстрелит. С психоделикой все тоньше. Она, скорее, в структуре сценария. Каждая серия отличается от другой, каждая снята как будто в своем жанре (формат «Настоящего детектива», только реализованный внутри одного сезона). «Топи» начинаются как драма, продолжаются как детектив, затем становятся хоррором, но угрюмая мистика может обернуться фарсом. Чем ближе к финалу, утверждает Владимир Маслов, тем ближе к истинному жанру сериала. Мирзоев называет его «кентаврическим» и говорит, что именно этими превращениями сценарий его изначально и зацепил.

«Настоящему детективу» «Топи» близки и стилем. Камера то и дело замирает, вглядываясь в лес, в траву, в гладь озера, обнаруживая тревожное в самой природе, окружающей героев. Есть тут кое-что и от «Твин Пикс», и от «Тьмы» с ее наслоением персонажей и их внезапной рокировкой — тот, кто сначала был эпизодическим героем, ближе к середине становится одним из главных. Сам Глуховский говорит, что никогда не смотрел на «Топи» как на стандартный сценарий. Ему хотелось уйти от неизбежно единственной точки зрения рассказчика и дать право голоса и взгляда разным персонажам.

Глуховский писал заключительный, семисерийный драфт сценария, вдохновляясь музыкой группы «АИГЕЛ». Некоторые из песен вошли в сериал — «Чудовище», «Свет», «На нашей стороне». Абсолютно новые четыре трека группа записала специально для «Топей». В феврале они выйдут отдельным саундтреком к сериалу.

Этот саундтрек очень важен не только для атмосферы, но и для самой драматургии «Топей». С одной стороны, он хоть привязывает происходящее в этой сказочной глуши к современности (определить время действия по антуражу тут довольно сложно). С другой — придает ускорения визуальному ряду, временами подвисающему в театральном созерцании, превращает его в клип.

Как это сегодня принято, «Топи» полны пасхалок, цитат и намеков на другие популярные фильмы и сериалы — от экранизаций Стивена Кинга до «Игры престолов» и упомянутой «Тьмы». Но есть у этого слоубёрнера еще один родственник — фильмы Андрея Тарковского. Мирзоев говорит о «Топях» как о поэтическом кино, продолжающем традицию Андрея Арсеньевича. Очевидно, что поэзия эта мрачная, готическая. Вообще-то, Тарковский хорошо знал законы жанрового кино, успешно работал в нем как сценарист (подробнее об этих опытах читайте тут) да и как режиссер был не чужд хоррору. Жуткие образы из «Сталкера» и «Зеркала» давно взяты на вооружение авторами фильмов ужасов, от «Звонка» до «Антихриста». В «Топях» камера, вглядываясь в русскую природу, тоже видит за ней черную бездну. Мирзоев так поясняет свой интерес к мистическому хоррору: «Мы все проходим сегодня через мощный экзистенциальный кризис. То, что мы проживаем, вообще не поддается рационализации, и для рассказа об этом необходим особый инструментарий».

Иррационален в «Топях» не только сюжет, но и сеттинг. Храм то заброшен, то открыт, то стоит в лесах, то без них. Сами Топи тоже словно застряли между эпохами: они одновременно и глухая деревня, и дачный поселок, в них есть и довоенные избы, и хлипкие постройки 1970-х, и какие-то современные заброшки (такое же наслоение эпох в интерьерах). Даже погода в кадре будто сошла с ума: только что сияло солнце, а вдруг стало холодно, и снег шурша падает на забытую, кажется, с прошлого столетия ветошь.

С финалом сериала тоже все будет непросто, и понимать его авторы советуют так же метафорически. «Мы не знаем, чем кончится большая история: окончательная рационализация исторического сюжета невозможна. И так же невозможна рационализация сюжета „Топей“. Но зритель поймет наше многоточие и поверит в него», — намекает Мирзоев.