Кто есть кто в «Топях» Дмитрия Глуховского

«Топи» — история о пяти молодых москвичах, которые едут в глухую северную деревушку за чудом в монастырь. Денис (Иван Янковский) хочет вылечиться от болезни, Соня (Анастасия Крылова) бежит от чрезмерно религиозного отца, Макс (Тихон Жизневский) мечтает написать великое журналистское расследование. У Кати (Катерина Шпица) случилась неудача в личной жизни, и она хочет это пережить, а Эля (Софья Володчинская) скрывается от патриархальной семьи. Для кого-то эта поездка станет духовным квестом, кому-то придется ответить на неприятные вопросы, а кто-то просто должен будет выжить.

Дмитрий Глуховский («Текст») придумал «Топи» больше 10 лет назад, вдохновившись магическим реализмом и «хтоническим миром русской глубинки» (детство писатель провел у бабушки в деревне в Костромской области). По его словам, «Топи» — это история погружения современного человека во мрак. Деревня, в которую попадают герои, пространство подсознательного, иррационального, нематериального: «Это противоположность понятному нам, предсказуемому миру мегаполиса». Про героев он говорит так: «Когда они попадают в Топи, то встречаются со своими самыми страшными кошмарами и должны найти в себе силы пройти сквозь мрак, чтобы вернуться в настоящий мир».

Режиссер сериала Владимир Мирзоев («Борис Годунов») сравнивает его со «Сталкером» и «Солярисом» Тарковского. «Я мог бы сказать, что это философская притча, что это фэнтези, хоррор, психологическая драма — все это было бы правдой. Митя Глуховский написал очень, очень многослойный текст, чем он и привлекателен». Чтобы разобраться и понять, что такое «Топи» и почему авторы называют сериал мистической утопией, его надо досмотреть до конца.

Чтобы помочь вам в этом, рассказываем подробнее о главных героях сериала. Кто они и от чего бегут из Москвы на самом деле?