Кто есть кто в «Топях» Дмитрия Глуховского

На КиноПоиск HD состоялась премьера первых трех эпизодов сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского. Рассказываем о главных героях мистической утопии и актерах, которые их сыграли.
«Топи» — история о пяти молодых москвичах, которые едут в глухую северную деревушку за чудом в монастырь. Денис (Иван Янковский) хочет вылечиться от болезни, Соня (Анастасия Крылова) бежит от чрезмерно религиозного отца, Макс (Тихон Жизневский) мечтает написать великое журналистское расследование. У Кати (Катерина Шпица) случилась неудача в личной жизни, и она хочет это пережить, а Эля (Софья Володчинская) скрывается от патриархальной семьи. Для кого-то эта поездка станет духовным квестом, кому-то придется ответить на неприятные вопросы, а кто-то просто должен будет выжить.
Дмитрий Глуховский («Текст») придумал «Топи» больше 10 лет назад, вдохновившись магическим реализмом и «хтоническим миром русской глубинки» (детство писатель провел у бабушки в деревне в Костромской области). По его словам, «Топи» — это история погружения современного человека во мрак. Деревня, в которую попадают герои, пространство подсознательного, иррационального, нематериального: «Это противоположность понятному нам, предсказуемому миру мегаполиса». Про героев он говорит так: «Когда они попадают в Топи, то встречаются со своими самыми страшными кошмарами и должны найти в себе силы пройти сквозь мрак, чтобы вернуться в настоящий мир».
Режиссер сериала Владимир Мирзоев («Борис Годунов») сравнивает его со «Сталкером» и «Солярисом» Тарковского. «Я мог бы сказать, что это философская притча, что это фэнтези, хоррор, психологическая драма — все это было бы правдой. Митя Глуховский написал очень, очень многослойный текст, чем он и привлекателен». Чтобы разобраться и понять, что такое «Топи» и почему авторы называют сериал мистической утопией, его надо досмотреть до конца.
Чтобы помочь вам в этом, рассказываем подробнее о главных героях сериала. Кто они и от чего бегут из Москвы на самом деле?
Иван Янковский
Денис Титов
Успешный IT-предприниматель с раком в терминальной стадии
У 30-летнего москвича Дениса Титова есть все: деньги, слава и любимое дело. Он придумал и запустил мессенджер TrueTalk, позволяющий определять, врет ли собеседник или говорит правду. Титов считал, что купить можно все что угодно — до момента, когда оказалось, что здоровье не купишь. У него обнаружили неоперабельную опухоль мозга, за которую не берутся даже самые известные мировые врачи. Кроме того, на его стартап давит ФСБ. Врачи сказали, что Денису может помочь только чудо, и его мать посоветовала съездить в чудотворный монастырь близ Соловков в Архангельской области. Титов — атеист, но он в таком отчаянии, что решает ехать. Он находит сайт монастыря, узнает, что поездка возможна только группой от четырех человек, и через Facebook ищет компаньонов, которым готов оплатить дорогу. На пост откликаются четыре малознакомых ему человека. Из-за непрекращающейся боли Титов плохо осознает, что происходит, и чувствует себя совершенно потерянным.
Московского хипстера Титова сыграл Иван Янковский, внук Олега Янковского, сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Иван дебютировал в кино в 10 лет с эпизодической ролью в «Приходи на меня посмотреть», где играл его дед. Первая главная роль у Янковского была в подростковой фантастике «Индиго». В 2015 году он стал одним из лауреатов «Кинотавра» за лучшую мужскую роль в фильме «Тряпичный союз». Актер старается скрупулезно отбирать проекты: в его фильмографии есть и мрачный «Завод» Юрия Быкова, и остросоциальный «Текст», и исторический боевик «Союз Спасения». В 2020-м к этому списку добавились пожарный экшен «Огонь» и комедия «Хандра» — в ней Янковский сыграл не-Тарковского и повторил сцену с дедушкой Олегом Ивановичем из «Ностальгии».
«Топи» стали для Янковского первым опытом съемок в полномасштабном сериале. Он пробовался на обе главные роли — Макса и Дениса. У Титова, которого он в итоге сыграл, нет конкретного прототипа. «Денис, как хамелеон, подстраивается под обстоятельства, которые вяжут вокруг него, — рассказывает актер. — Поначалу он весьма скотская личность, потому что сломлен, но на протяжении всей истории меняется и приходит к осознанию себя».
Анастасия Крылова
Соня
Громковская
Правильная девочка, которая сбегает от отца после гибели сестры
Соне немного за двадцать, и она привыкла делать то, что велит отец — авторитарный православный бизнесмен. Он требует подчинения и соблюдения всех религиозных канонов от детей, хотя сам им не следует. Сестра Лиза давно порвала с семьей, и поэтому именно Соне предстоит стать продолжательницей семейного дела — возглавить сеть отелей для православных паломников. Но гибель Лизы все меняет и толкает Соню к бунту. Она сбегает и присоединяется к Денису в надежде, что чудо-монастырь в Топях поможет ей заглушить боль от потери сестры. Классическая правильная девочка, в компании незнакомцев Соня понемногу начинает нарушать строгие правила, но все равно остается моральным камертоном для всей группы.
25-летняя Анастасия Крылова, сыгравшая Соню, окончила ГИТИС (мастерская Валерия Гаркалина) и играет в Театриуме на Серпуховке. В кино и сериалах она начала сниматься в 2016 году. Первым большим проектом для нее стал сериал «Березка», где Крылова сыграла одну из танцовщиц ансамбля. Первая главная роль была в сериале «Исправленному верить» — ее героиня расследовала убийство матери. Также она сыграла в сериалах «Родители» и «Трудные подростки». Анастасия профессионально поет (сопрано и альт), пишет стихи и музыку и играет в баскетбол.
Как объясняет сама Крылова, в Топях Соня чувствует зло и пытается с ним бороться. Это девушка с непростым внутренним миром, с постоянными противоречиями в голове. «Она более замкнутая и доверчивая, менее опытная и приспособленная к жизни, чем ее ровесницы, особенно из такого мегаполиса, как Москва. Она сбегает, потому что все достало. И потому, что хочет понять, ангел она или притворяется».
Тихон Жизневский
Максим
Кольцов
Журналист, которого достала работа в желтом издании
Журналист Макс Кольцов работает в желтом интернет-издании «Моська.ру». Он мечтает о настоящей журналистике, но вместо этого топит в комментах правозащитников и смотрит хентай на работе. Главред поручает ему нарыть что-нибудь про Титова, с которым Макс как-то раз пересекался, но разговор заканчивается скандалом, и Кольцова увольняют. Макс натыкается на пост Дениса и решает поехать в Топи, чтобы самостоятельно написать материал об IT-предпринимателе. Кольцов — ловелас; еще в поезде он начинает оказывать знаки внимания и Кате, и Соне, а в деревне пытается соблазнить девушку по имени Арина. Но именно он замечает, что в Топях происходит что-то страшное. Правда, связывает это не с мистикой, а с маньяком.
Тихон Жизневский, исполнитель роли Кольцова, известен в первую очередь как театральный актер: с 2009 года он играет в Александринском театре в Санкт-Петербурге. В кино дебютировал в 2006 году, снявшись в фильме «Дикари» с Гошей Куценко и Маратом Башаровым. Массовое признание Жизневский получил в конце 2020-го благодаря «Огню», где сыграл второстепенную, но яркую роль пожарного (а заодно подружился на съемках с Янковским). Прорывным для актера должен стать 2021 год: помимо «Топей», он появится в «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации комиксов издательства Bubble. Именно Жизневскому досталась роль майора Игоря Грома из альтернативного Петербурга.
Своего Макса Жизневский называет любопытным и немного закомплексованным, а еще безответственным, инфантильным, циничным и эгоистичным человеком, который все делает ради хайпа, но в профессии уже разочаровался. На съемках, по словам Жизневского, режиссер Мирзоев дал им с Янковским полную свободу, и в какой-то момент они «так разогнались», что стали предлагать совершенно безумные вещи. «Мы с Ваней веселились, чтобы близко к сердцу не принимать всю эту тяжелую историю, а то не ровен час и рехнуться можно», — поясняет актер. Результаты этого можно посмотреть в Instagram Янковского (отдельное внимание обратите на подборку видео «Четверостишие на бутылке»).
Катерина Шпица
Катя
Лебядкина
Красавица, которая боится состариться и умереть
Катя работает менеджером по продажам в бьюти-индустрии, ей только что исполнилось тридцать, и ее бросил жених. Для Кати это настоящий удар, она не видит смысла жить дальше и поэтому решается на перезагрузку — поездку неизвестно куда неизвестно с кем. Еще в поезде она пытается соблазнить то Дениса, то Максима, но видно, что для нее это просто привычная схема поведения. Катя активно пользуется своей внешностью, но страдает от синдрома Дориана Грея — ужасно боится состариться.
Сыгравшая Катю Катерина Шпица — еще одна большая звезда сериала. В Москву Шпица перебралась из Перми в 2005 году и с тех пор активно снимается в кино и сериалах, играет в театре и участвует в телешоу — например, сейчас снимается в проекте «Танцы со звездами», где ее партнер — танцор Максим Щепкин. Как актриса Шпица прославилась в сериале «Принцесса цирка», но большую известность у зрителей ей принесли роли в экшенах «Метро» и «Экипаж». Сегодня Катерина Шпица — одна из ведущих актрис российского кино: ежегодно с ее участием выходит два-три проекта.
Драму своей героини актриса видит в том, что Катя считает, будто с молодостью ускользает шанс кого-то встретить. «Она зациклена на этом и преувеличивает проблемы в собственном сознании. Многим не хватает внутренней опоры в лице самих себя. Такие люди слишком зависят от внешних событий и партнеров в отношениях, страдают от заниженной самооценки, часто являются жертвами несправедливости. Их низкое мнение о самих себе создает порочный круг в отношениях: они притягивают людей, которые только подпитывают их комплексы».
Софья Володчинская
Эля
Мусаева
Московская чеченка, бегущая от опасного человека
Эля родом из Чечни, но давно живет в Москве, куда сбежала от семьи и кавказских традиций. В столице она получила образование и обрела свободу, независимость и любовь. Это не помешало родственникам пообещать Элю в невесты оперу Дауду, который приехал за ней в Москву. Эля сначала скрывается от Дауда, а после несчастного случая в квартире ее парня Андрея отправляется в бега во второй раз.
Для 24-летней Софьи Володчинской роль Эли — первый крупный проект. До этого актриса появлялась в эпизодах в «Преступлении» с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным и сериале «Бывшие» сервиса Start. Зато выпускница ГИТИСа играла в Театре Сергея Безрукова и независимом театральном проекте «Мастерская Хомского и Голомазова». Сейчас Володчинская снова учится в ГИТИСе — на этот раз на режиссерском факультете в мастерской Юрия Бутусова.
Бегство Эли Володчинская объясняет не только страхом перед Даудом. «Есть и другая, более глубокая и сокровенная причина: она везде чужая. На своей ли родине или в Москве — ей нигде нет места, она везде сталкивается либо с тоталитарным контролем, либо с полным неприятием ее как кого-то инородного. Возможно, это какой-то отчаянный рывок в поисках чуда — вдруг наконец-то стать свободной, достойной счастья». Сама актриса хоть и родилась и выросла в Москве, но училась в разных школах и видела, как издевались над детьми приезжих и не принимали их за людей. «38 моих ближайших родственников погибли в концлагерях. И меня, конечно, охватывает ужас, оттого что в 2021 году все еще существует национализм. Моя героиня — возможность взглянуть на результаты этого давления изнутри. Со всех сторон: как родная культура человека делает его несчастным и как из-за стереотипных представлений о ней у людей извне ему невозможно никуда от этого деться».
Второстепенные персонажи
Водитель
Максим Суханов
Загадочный и неприятный персонаж, житель Топей (но это не точно). Он вез ребят со станции и пропал, после того как все попали в аварию. Роль писалась специально под Суханова: Глуховский видел актера в спектаклях Мирзоева и был потрясен его харизмой.
Баба Нюра
Татьяна Владимирова
Жительница Топей, пустившая героев на постой. Как почти все жители деревни, баба Нюра работала на химкомбинате и теперь доживает в Топях свой век вместе с больным мужем. Тот очень плох и все время лежит в одной из комнат, куда баба Нюра никого не пускает.
Ирина и Арина
Юлианна Михневич и Вероника Мохирева
Мать и дочь, живущие на окраине Топей. Ирина тоже работала на местном химкомбинате и, как рассказывала Арина Максу, после несчастного случая на производстве потеряла рассудок. Макс влюбляется в Арину, но она от него многое скрывает.
Лиза
Марина Васильева
Сестра Сони, разбившаяся на мотоцикле. Соня видит Лизу в Топях, ведь монастырь, куда приехали герои, чудотворный.
Капитан Козлов
Александр Доронин
Местный полицейский, один отвечает за две тысячи квадратных километров и впадает из-за этого в ярость. Конечно же, пьет. Прожженный циник, чья единственная ценность — семья. Пытается помочь героям, но при этом преследует свои цели.
Авторы: Ольга Белик, Аня Шпильковская
Фотографии: Татьяна Тимакова