«Топи» — мистическая утопия и первый сериал Дмитрия Глуховского, автора цикла «Метро 2033» и романа «Текст». Проект стартует эксклюзивно на КиноПоиск HD 28 января.

В центре сюжета — пять молодых москвичей, которые едут в чудотворный монастырь под деревней Топи, надеясь найти там помощь и ответы на свои вопросы. У каждого из них своя драма: несчастная любовь, недавняя потеря близкого человека, неизлечимая болезнь. Однако поездка оборачивается погружением в зловещую хтонь русской глуши. Законы современного мира в полузаброшенной деревне не работают: увязнуть в Топях легко, а выбраться почти невозможно. Есть только один способ спастись — лицом к лицу встретиться со своими главными страхами.

«„Топи“ — для меня очень личная история, — говорит Дмитрий Глуховский. — Персонажи, которых вы там встретите — это не архетипические сказочные герои, это доведенные до некоторой степени гротескности реальные люди, которыми я был окружен в детстве, когда жил в деревне. „‎Топи“ — о том, какой ценой люди моего поколения, которые никогда не сталкивались в жизни с настоящими испытаниями, готовы выкупать свою жизнь и свободу. Я не обещаю вам обычную детскую сказку, я просто запущу вас к себе в подсознание».

Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова. Вместе с ними на экране появятся Максим Суханов, Марина Васильева и другие.

Владимир Мирзоев поставил сериал. Продюсеры проекта — Владимир Маслов, Ольга Филипук, Александра Ремизова, Ибрагим Магомедов, Бинке Анисимов, Мария Трубникова. Автор сценария и креативный продюсер — Дмитрий Глуховский.

Первые эпизоды сериала «Топи» выйдут 28 января только на КиноПоиск HD.