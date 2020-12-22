Что смотреть в 2021 году: 50 самых ожидаемых сериалов

Локи и Супермен, российские вампиры и продажные политики, юный Скала и новый Чаки, Анна Николаевна и Песочный человек — рассказываем о главных российских и зарубежных сериалах этого года.
Disney готовит массированный удар, Netflix не сдается, отечественные онлайн-платформы набирают обороты. Впереди продолжение «Ведьмака», сольники героев Marvel, возвращение самой страшной куклы в мире и русская хтонь во всем ее многообразии. Мы отобрали самые интересные проекты года — их пятьдесят (не считая тех, чей релиз под вопросом).
Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть». А если карточка черная, значит, сериал уже можно посмотреть на КиноПоиск HD.
Супергерои
«Ванда/Вижн»
Где смотреть: Disney+ — c 15 января
Четвертая фаза вселенной Marvel должна была открыться «Черной Вдовой», но фильм передвинулся на май 2021-го. И теперь новый этап Marvel стартует с «Ванды/Вижна». Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) переезжает в идеальный пригород в духе «Шоу Трумана» со своим погибшим супругом Вижном (Пол Беттани). Как он воскрес? Почему все выглядят как герои наивного ситкома с закадровым смехом? Создатели обещают дать ответы на эти вопросы. Предполагается, что события «Ванды/Вижна» будут тесно связаны с грядущим фильмом «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», в котором Алая Ведьма также сыграет важную роль.
«Супермен и Лоис»
Где смотреть: CW — с 23 февраля
Телевселенная DC продолжает расширяться. На этот раз фанатов ждет практически семейная драма про Супермена/Кларка Кента и его супругу Лоис Лейн. Пока первый в красно-синем костюме рассекает небо над Метрополисом, вторая пишет резонансные статьи. Впрочем, их рабочие дела выглядят пустяками на фоне воспитания детей. Супермена и Лоис сыграют Тайлер Хэклин и Битси Таллок, уже исполнившие эти же роли в масштабных кроссоверах телевселенной DC, которые охватывали «Стрелу», «Флэша» и другие сериалы.
«Сокол и Зимний Солдат»
Где смотреть: Disney+ — c 19 марта
Еще один сериал Disney, который связан с киновселенной Marvel. Сэм Уилсон (Энтони Маки) получил от Капитана Америка завет нести его щит и имя, а Баки Барнс (Себастиан Стэн) еще не совсем адаптировался к современному миру. Действие происходит после событий «Мстители: Финал», других подробностей пока нет. Известно, что в сериале появятся террорист барон Земо (Даниэль Брюль) и агент Шэрон Картер (Эмили ВанКэмп), принимавшие участие в «Противостоянии». Бюджет шести эпизодов составил 150 млн долларов — нестыдная сумма даже для кинотеатрального блокбастера.
«Локи»
Где смотреть: Disney+ — май
Том Хиддлстон возвращается к роли антигероя Локи, который вроде бы погиб в последних частях «Мстителей», но все-таки остался жив. Сюжет остается загадкой, известно лишь, что там будут перемещения во времени. По слухам, новый сериал будет связан с грядущим фильмом Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром». Кроме Хиддлстона в сериале снялись Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Софи Ди Мартино и Ричард Э. Грант.
«Лига справедливости Зака Снайдера»
Где смотреть: HBO Max — середина года
В 2017 году киновселенная DC пополнилась кроссовером с тяжелой судьбой. Фильм, который снимал Зак Снайдер, основательно перелопатил Джосс Уидон, а результатом многие остались недовольны. Фанаты атаковали актеров, режиссеров и студию с просьбой выпустить «настоящую» режиссерскую версию, и спустя пару лет их настойчивые мольбы были услышаны. Новая «Лига справедливости» будет состоять из четырех часовых серий: Снайдер перемонтировал театральную версию, убрав досъемки Уидона и вернув свои сцены. Теперь Киборг и Флэш получат больше экранного времени, а еще там появится Джокер в исполнении Джареда Лето.
«Что, если…?»
Где смотреть: Disney+ — середина года
Анимационный сериал Marvel, основанный на серии одноименных комиксов. Они рассказывают об альтернативных, чаще всего забавных вариантах событий, произошедших во вселенной. Например, что было бы, если молот Мьёльнир достался Локи, а не Тору? А если Капитаном Америка стала бы Пегги Картер? Первый сезон мультсериала будет состоять из десяти эпизодов, героев озвучат актеры киновселенной Крис Хемсворт, Карен Гиллан, Майкл Дуглас, Хейли Этвелл и другие.
«Соколиный Глаз»
Где смотреть: Disney+ — конец года
Легендарный стрелок Клинт Бартон (Джереми Реннер) из первого состава Мстителей ушел на пенсию, но дел все равно хоть отбавляй. Он тренирует преемницу — дочь миллионера Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд), которая с детства увлекается стрельбой из лука, поэтому может заменить стареющего супергероя. В сериале появятся новички киновселенной — например, Флоренс Пью, преемница Скарлетт Йоханссон на посту шпионки с русскими корнями.
«Мисс Марвел»
Где смотреть: Disney+ — конец года
Три сериала Disney+, связанных с киновселенной Marvel, работают с уже знакомыми персонажами, а в этом появится новая супергероиня. Ей станет Камала Хан, молодая американка с пакистанскими корнями, которая открывает в себе суперспособности. Даже в комиксах она относительно новый персонаж: Камала дебютировала лишь в 2013 году, став четвертой по счету Мисс Марвел (не путать с Капитаном Марвел!). Действие развернется в Джерси-Сити, других подробностей проекта нет. Главную роль сыграет молодая актриса Иман Веллани — это ее дебют не только во вселенной Marvel, но и в кино в принципе.
Российские сериалы
«Вампиры средней полосы»
Где смотреть: START — весна
Комедийный хоррор-детектив с русским колоритом. Действие происходит в Смоленске, где живут вампиры, которые в целях конспирации стараются не убивать людей. Их существование оказывается под угрозой, когда в лесу находят обескровленных юношей. Лидера вампирской семьи в пилотной серии сыграл Юрий Стоянов, а в полноценном сезоне эта роль перешла к Михаилу Ефремову. После недавних событий сериал пересняли, заменив Ефремова обратно на Стоянова.
«Чикатило»
Где смотреть: Окко — весна
Сарик Андреасян взялся за сериалы: после «Нагиева на карантине» выходит восьмисерийный проект об Андрее Чикатило, самом известном маньяке Советского Союза. В центре внимания — двойная жизнь Чикатило, который совершал жестокие убийства, но выглядел добропорядочным членом общества. Долгое время его преступления не могли объединить в одно дело, поскольку милиция ранее не сталкивалась с подобными маньяками. Чтобы поймать преступника, пришлось разработать новые методы расследования и, помимо следователей и сотрудников милиции, задействовать дружинников и психиатров. Сценаристами сериала стали Сергей Волков и Алексей Гравицкий, ранее работавшие над фильмами Андреасяна «Непрощенный» и «Землетрясение».
«Обитель»
Где смотреть: «Россия»
Режиссер Александр Велединский («Географ глобус пропил») взялся за экранизацию романа Захара Прилепина о жизни советских заключенных в Соловецком лагере в 1920-е. Артем Горяинов (Евгений Ткачук), убивший своего отца, попал на Соловки, где у него завязался роман с заключенной Галиной (Александра Ребенок). Проблема в том, что ее гражданский муж — начальник лагеря Федор Иванович Эйхманис (Сергей Безруков). Историко-драматическая «Обитель» основана на реальных событиях (прототип начальника лагеря, Эйхманс, существовал в реальности). Она выиграла национальную литературную премию «Большая книга».
«Полет»
Где смотреть: ТНТ
Сотрудники московской строительной компании перепутали аэропорт, поэтому пропустили свой рейс. Он разбился, а все пассажиры погибли. Теперь героям придется переосмыслить свою жизнь, и некоторые из них радикально меняются: спортсмен начинает пить, интеллигент раскрепощается, а неприятный тип становится добрым и отзывчивым. В сериале Петра Тодоровского снялись Юлия Хлынина, Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Михаил Ефремов, Павел Табаков, Виктория Толстоганова и другие российские звезды. В 2020 году «Полет» стал триумфатором фестиваля Serial Killer, на котором показывают европейские сериалы с хитовым потенциалом.
«Алиби»
Где смотреть: Первый канал
Успешный сценарист Петр Решетников (Евгений Стычкин) тайно руководит агентством, которое придумывает алиби для своих клиентов — те чаще всего пытаются обмануть супругов или работодателей. Решетников воспринимает жизнь как увлекательный фильм, но вскоре сталкивается с суровой реальностью: в агентство обращается его жена Ольга (Ольга Сутулова), которая хочет скрыть измену. Теперь сценаристу придется придумать, как исправить собственную жизнь в короткие сроки. Сериал спродюсировал Александр Цекало, за режиссуру отвечает Нурбек Эген («Шерлок в России»).
«Воскресенский»
Где смотреть: Первый канал
Профессор Аркадий Воскресенский (Юрий Колокольников) — самый необычный хирург в дореволюционном Санкт-Петербурге. Тела он читает как открытую книгу: анализируя радужку глаз, органы и проводя анализы, Воскресенский узнает о погибшем все необходимое. И, разумеется, у гениального профессора ужасный характер. Но полиция города все равно вынуждена обращаться к нему за помощью, ведь лучшего хирурга им не найти. Ждем сильный ретродетектив с викторианским флером в духе «Шерлока Холмса» Гая Ричи или недавнего «Дуэлянта».
«Джетлаг», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv
Женя (Ирина Старшенбаум) и Никита (Филипп Авдеев) ссорятся в аэропорту и разъезжаются по разным уголкам мира. Девушка оказывается в Берлине, где знакомится с гениальным режиссером и становится соавтором сценария к его новому фильму. А парень прилетает в Таиланд и понимает, что все еще скучает по девушке и хочет восстановить отношения. «Джетлаг» выйдет в формате полнометражного фильма и шестисерийного сериала, режиссер проекта — Михаил Идов, недавно дебютировавший с «Юмористом». Сценарий написан в соавторстве с Лили Идовой. Ранее супруги работали вместе над сериалами «Лондонград» и «Оптимисты».
КиноПоиск HD
«Топи»
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 28 января
Группа молодых москвичей отправляется ради чуда в глухую деревню Топи, в мистический монастырь. Кто-то хочет вылечить смертельную болезнь, а кто-то — разобраться с несчастной любовью. Но вскоре они понимают, что из этого места нужно выбираться, потому что если там и происходят чудеса, то недобрые. Сценарий мистической утопии написал Дмитрий Глуховский («Текст», «Метро 2033»), а режиссером выступил Владимир Мирзоев («Борис Годунов»). Главные роли сыграли Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова и Максим Суханов.
«Я не шучу»
Где смотреть: КиноПоиск HD — февраль
Стендап-комик Елена живет в большом городе с двумя детьми, оставшимися от предыдущих браков. Жизненные неурядицы она превращает в уморительные номера для выступлений. Главную героиню сыграла Елена Новикова, победительница «Открытого микрофона» на ТНТ, она же участвовала в создании сценария вместе с автором Еленой Красильниковой. Продюсеры «Я не шучу» — Сергей Светлаков и Александр Незлобин.
«Пищеблок»
Где смотреть: КиноПоиск HD — весна-лето
Экранизация одноименного романа Алексея Иванова про советских подростков 1980-х (да, как в «Очень странных делах»!). В пионерлагере на Волге творится что-то неладное: Валерка (Петр Натаров) узнает, что вожатые и некоторые дети — вампиры. С мистической сюжетной линией соседствуют типичные подростковые проблемы — первая любовь и поиск друзей.
«Спойлер»
Где смотреть: КиноПоиск HD
Политический триллер по сценарию Сергея Минаева, автора романа «Духless» и главного редактора Esquire. Сериал посвящен выборам в российской провинции, где губернатор Корецкий (Алексей Гуськов) соревнуется с липовым кандидатом (Максим Матвеев), который должен перетянуть внимание избирателей от настоящих конкурентов. В «Спойлере» снялись Светлана Ходченкова, Артем Михалков, Юлия Снигирь, Сергей Газаров и Олег Меньшиков.
«Ноль»
Где смотреть: КиноПоиск HD
Сериал Юрия Быкова, сценарий к которому он пишет совместно с Евгенией Богомяковой («Неизвестный»). Главный герой — бывший следователь, который отсидел несколько лет из-за обвинения в коррупции. Жизнь после срока начинается с задания от влиятельного сокамерника: он просит расследовать убийство его сына, которое произошло 20 лет назад.
Байопики и драмы
«Уокер»
Где смотреть: CW — c 21 января
«Сверхъестественное» закончилось, поэтому Джаред Падалеки переехал в Техас и надел рейнджерскую шляпу. Он играет Корделла Уокера (да-да, это ремейк культового сериала с Чаком Норрисом!), вдовца и отца двух подростков. Новый Уокер борется с преступлениями в компании новой напарницы Мики Рамирез (Линдси Морган). В сериале также снялись Митч Пиледжи (еще один гость из «Сверхъестественного») и Женевьев Падалеки, супруга Джареда в жизни и в этом сериале (видимо, мы увидим ее во флешбэках).
«Молодой Скала»
Где смотреть: NBC
Комедийный сериал о детстве спортсмена и актера Дуэйна Джонсона. «Молодой Скала» охватит период от взросления в крепкой и счастливой семье и знакомства с бойцами до игры в футбол в Университете Майами. Главного героя в разные возрастные периоды сыграют сразу три актера — Адриан Гру, Брэдли Констант и Ули Латукефу. Сам Джонсон выступил в качестве продюсера.
«Подземная железная дорога»
Где смотреть: Amazon Prime Video
Обладатель «Оскара» Барри Дженкинс («Лунный свет») экранизировал роман Колсона Уайтхеда, получивший Пулитцеровскую премию. Книга в жанре альтернативной истории рассказывала историю тайной системы XIX века под названием Подземная железная дорога. Это была сеть безопасных маршрутов для беглых рабов, которую организовали аболиционисты, чтобы вывозить тех с Юга на Север. Но в романе Уайтхеда и сериале Дженкинса железная дорога — это не просто метафора, а настоящие тоннели и рельсы, по которым ходят поезда. Главные роли достались Аарону Пьеру, Джоэлу Эдгертону и Эмбер Грэй.
«Ломка»
Где смотреть: Hulu
Экранизация документальной книги Бет Мэйси, посвященной опиоидной зависимости. Майкл Китон сыграл доктора, который узнает о заговоре фармацевтических компаний, направленном на то, чтобы продавать больше опиоидных обезболивающих. Компанию Китону составят Розарио Доусон, Кейтлин Дивер, Уилл Чейз, Уилл Поултер, Питер Сарсгаард и другие. За режиссуру отвечает старый голливудский профи Барри Левинсон («Человек дождя»), шоураннер — Дэнни Стронг («Империя»).
«Старик»
Где смотреть: FX
Дэн Чейз (Джефф Бриджес) кажется обыкновенным пенсионером, но у него есть тайна. Когда-то он был офицером разведки, который дезертировал и спрятался от всего мира. Однако прошлое все равно его настигает: за Чейзом охотятся убийцы, поэтому он вынужден вспомнить старые навыки. Сериал основан на одноименном романе Томаса Перри. Кроме Бриджеса, на экране появятся Джон Литгоу, Алиа Шокат и Джордан Бриджес, актер и племянник Джеффа.
«Кобыла Исттауна»
Где смотреть: HBO Max
Кейт Уинслет играет детектива из маленького пенсильванского городка. Она расследует жестокое убийство и с головой погружается в работу, в то время как ее семья разваливается на части. Компанию Уинслет составят Эван Питерс, Джулианна Николсон, Энгаури Райс и другие. Сценарий написал Брэд Ингелсби («Ночной беглец», «Из пекла»), за режиссуру отвечает Крэйг Зобел, недавно выпустивший скандальный политический хоррор «Охота».
«Девять идеальных незнакомцев»
Где смотреть: Hulu
Продюсер Дэвид Э. Келли после успеха «Большой маленькой лжи» берется за экранизацию другого романа Лиан Мориарти. Богатые снова плачут — на этот раз в стенах идеального элитного пансионата, в котором все пытаются жить по правилам ЗОЖ. Все серии снял комедийный режиссер Джонатан Левин («Та еще парочка», «Жизнь прекрасна»). Главные роли исполнят Николь Кидман, Мелисса Маккарти, Майкл Шеннон, Люк Эванс, Бобби Каннавале, Самара Уивинг, Грэйс Ван Паттен и другие.
Хорроры, фантастика и фэнтези
«Стража»
Где смотреть: BBC, КиноПоиск HD — c 4 января
События комедийного фэнтези происходят в городе Анк-Морпорк, где преступления лицензируются, а люди соседствуют с другими расами вроде троллей, вампиров и гномов. Порядок в этом диком месте должны поддерживать стражники, но они давно махнули на это рукой. И тут к ним присоединяется новичок, который поднимет статус организации. Сериал основан на цикле Терри Пратчетта про Плоский мир, но его слегка обновили: герои носят современную одежду, а интерьеры почти ничем не выдают свою фэнтезийность.
«Тень и кость»
Где смотреть: Netflix — апрель
Огромный Тенистый каньон Неморе разделил страну Равку на две части, посреди лишь непроглядная тьма и жуткие плотоядные существа. Впрочем, вскоре оказывается, что в этом мире существует сила, которая способна вновь объединить страну. Судьба народа Равки в руках сироты Алины Старковой (Джесси Мей Ли), в которой после несчастного случая проснулись огромные магические силы. Масштабная альтернатива «Ведьмаку» основана на популярных фэнтези-романах Ли Бардуго «Тень и кость» и «Шестерка воронов», которые входят в авторскую вселенную гришей — выдуманного на основе российской истории народа, обладающего магией. Роль антагониста, генерала Киригана, досталась Бену Барнсу, который возвращается к жанру после «Хроник Нарнии», а гениального вора Каза Бреккера сыграет Фредди Картер (мы видели его в роли Джейсона Риппера в «Пенниуорте»).
«Песочный человек»
Где смотреть: Netflix
Бог Морфей, повелевающий миром снов, освобождается от многолетнего заточения. Ему предстоит вернуть себе атрибуты власти и выяснить отношения с родственниками — например, с Безумием и Смертью. В основу сериала лег комикс «The Sandman» Нила Геймана, одинаково популярный среди фанатов супергероики DC и в интеллектуальной среде, поскольку в нем используются фрагменты греческой мифологии, а еще есть отсылки к писателям-романтикам и, конечно, современной поп-культуре. Один из выпусков «Песочного человека» получил Всемирную премию фэнтези — впервые в истории комиксов. Над адаптацией работают не только Аллан Хейнберг, писавший сценарии для сериалов «Анатомия страсти» и «Секс в большом городе», и Дэвид С. Гойер, ответственный за «Темного рыцаря», но и сам Гейман.
«Основание»
Где смотреть: Apple TV+
Экранизация внушительного научно-фантастического цикла, написанного классиком жанра Айзеком Азимовым. Действие разворачивается в далеком будущем, когда люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчетам ученого Гэри Селдона. Он создает организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений. Главные роли достались Джареду Харрису, Кассиану Билтону, Ли Пейсу и Лауре Бирн, а продюсером масштабного сериала стал Дэвид С. Гойер.
«Чаки»
Где смотреть: Syfy
Создатели культовой куклы-убийцы Дон Манчини и Дэвид Киршнер готовят сериал, в котором злобный Чаки вновь начинает терроризировать жителей американских пригородов. В прошлом году вышел ремейк первого фильма франшизы «Детские игры», к которому сам Манчини не имел никакого отношения, так что теперь нас ждет более аутентичный образ Чаки.
«Y: Последний мужчина»
Где смотреть: FX
В постапокалиптическом мире все особи мужского пола (то есть носители Y-хромосомы) погибли из-за странного вируса. В живых остался лишь Йорик Браун (Бен Шнетцер), который пытается приспособиться к женскому миру. Его единственный друг — капуцин по кличке Амперсанд. Йорик отправляется в путешествие — ему нужно повидать маму Дженнифер Браун (Дайан Лэйн), ставшую сенатором, а затем отыскать свою австралийскую подругу Бет (Джулиана Кэнвилд). Сериал основан на комиксе Брайана К. Вона и Пиа Гуэрра, который получил пять премий Айснера (одна из главных американских наград для визуальных романов).
Аниме и азиатские сериалы
«Небесное вторжение»
Где смотреть: Netflix — февраль
Экранизация манги про ученицу средней школы Юри Хондзе, которая попадает в другой мир, где орудуют убийцы в масках, а перемещаться можно только между небоскребами по специальным мостам. Юри вынуждена спасаться от маньяков, чья цель — заставить своих жертв спрыгнуть с крыши. «Небесное вторжение» пойдет по классическим аниме-тропам: школьницы в коротких юбках, изобретательные драки и реки крови.
«Эдем»
Где смотреть: Netflix — весна
Красочное аниме, снятое Ясухиро Ириэ («Стальной алхимик: Братство»). Действие разворачивается в городе будущего — Эдеме 3, населенном роботами без хозяев. Однажды двое механических фермеров пробуждают маленькую девочку, которая провела в стазисе долгие годы. Люди давно превратились в легенду, в которую запрещено верить. Продюсер и сценарист — Джастин Лич, ранее работавший над визуальными эффектами анимационного сериала «Звездные войны: Войны клонов».
«Годзилла: Сингулярность»
Где смотреть: Netflix
Совершенно новая аниме-история, связанная с легендарным японским ящером. В ее центре — молодые ученые Мей Камино и Юн Арикава, которые пытаются спасти человечество, когда Годзилла снова просыпается. Режиссер — Ацуси Такахаси («Синий экзорцист»), сценарий написал То Эндзё («Космический денди»).
«Мы все мертвы»
Где смотреть: Netflix
Экранизация популярного веб-комикса на стыке хоррора и драмы. Южнокорейские подростки оказываются запертыми в стенах родной школы, пока окружающий мир охватывает эпидемия зомби-вируса. Школьники пытаются найти убежище и не столкнуться при этом с ходячими мертвецами. Над проектом работает сценарист Чхон Сон-иль («Госслужащий 7-го ранга», «Пираты»).
«Море спокойствия»
Где смотреть: Netflix
Фантастический триллер, действие которого происходит в недалеком будущем. Земля страдает от нехватки воды и пищи, поскольку большая ее часть превратилась в пустыню. Группа путешественников отправляется на Луну за предметом, который может определить судьбу человечества. Главные роли исполнили Кон Ю («Поезд в Пусан»), Пэ Ду-на («Облачный атлас», «Сочувствие господину Месть») и Ли Джун («Каптони»).
Новые сезоны, ребуты, ремейки, спин-оффы
«Последний министр», 2-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD — весна
В новом сезоне политической комедии Романа Волобуева главного героя — министра Тихомирова (Ян Цапник) — ждет повышение. Но ничего хорошего оно ему не принесет.
«Проект „Анна Николаевна“», 2-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD — весна-лето
История первой в России андроида-полицейской вернется с новыми сериями. В начале года выйдет специальный новогодний эпизод, а весной состоится премьера второго сезона.
«Декстер», сиквел
Где смотреть: Showtime — осень
Иногда они возвращаются: Майкл С. Холл вновь сыграет культового маньяка в прямом продолжении «Декстера». Возможно, десятисерийный сезон порадует тех, кто в свое время остался недоволен финалом.
«Книга Бобы Фетта», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — декабрь
Спин-офф «Мандалорца», посвященный легендарному охотнику за головами из классической трилогии «Звездных войн».
«Мандалорец», 3-й сезон
Где смотреть: Disney+
В следующем году обещают и продолжение приключений легендарного наемника. Подробности неизвестны, но уже понятно, что вселенная «Звездных войн» и дальше будет расширяться.
«Американская история преступлений», 3-й сезон
Где смотреть: FX
Третий сезон криминальной антологии Райана Мёрфи посвящен секс-скандалу, связанному с Биллом Клинтоном и Моникой Левински. Их сыграют Клайв Оуэн и Бини Фелдштейн.
«Американская история ужасов», 10-й сезон
Где смотреть: FX
Основная тема нового сезона АИУ пока не раскрывается, но известно, что ветераны шоу (Сара Полсон, Эван Питерс, Кэти Бейтс, Лили Рэйб, Финн Уиттрок) снова в деле. Параллельно Райан Мёрфи запускает спин-офф сериала под названием «Американские истории ужасов». В этой антологии у каждой серии будет отдельный сюжет, в ней также снимутся актеры, известные по основному шоу.
«Атланта», 3-й сезон
Где смотреть: FX
Хитовая драмеди Дональда Гловера порядком задержалась — второй сезон вышел еще в 2018 году. Зато теперь главная звезда и создатель сериала обещает выпустить два сезона с минимальной задержкой. Еще Гловер гордо заявил, что «Атланта» станет круче, чем «Клан Сопрано»!
«Ведьмак», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix
Экранизация популярного фэнтези-цикла Анджея Сапковского стала одним из самых громких сериалов 2019-го. Во втором сезоне Геральт и Цири отправятся в Каэр Морхен, легендарную крепость ведьмаков.
«Друзья», реюнион
Где смотреть: HBO Max
Спецэпизод, в котором старые друзья вновь встретятся, должен был выйти к открытию стриминга HBO Max, но из-за пандемии передвинулся на 2021-й.
«Рассказ служанки», 4-й сезон
Где смотреть: Hulu
Феминистская антиутопия также стала жертвой коронавирусных переносов. В новом сезоне должен состояться режиссерский дебют Элизабет Мосс.
«Сплетница»
Где смотреть: HBO Max
Сиквел и одновременно мягкий перезапуск популярного подросткового сериала. Мы познакомимся с новой группой манхэттенских школьников, а действие происходит через несколько лет после событий финала оригинальной «Сплетницы» (так что знакомые герои могут появиться в новом шоу). На этот раз шоураннеры обещают более раскованное зрелище для тех, кто постарше.
Могут выйти в 2021 году (но это неточно)
Magic the Gathering
Где смотреть: Netflix
Анимационный фэнтези-сериал по мотивам одноименной карточной игры, которой уже несколько десятилетий увлекаются гики по всему миру. Продюсерами стали Джо и Энтони Руссо («Мстители: Финал»), давние фанаты MtG.
«Миротворец»
Где смотреть: HBO Max
Пандемия активизировала творческую энергию Джеймса Ганна: недавно он завершил работу над «Отрядом самоубийц» (выходит в августе 2021-го) и тут же взялся за спин-офф своего суперзлодейского блокбастера. Главным героем станет экстремист Кристофер Смит (Джон Сина), готовый убивать ради мира во всем мире.
«Сексуальное просвещение», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix
У хита Netflix точно будет продолжение — съемки третьего сезона уже начались, но не факт, что коронавирусные ограничения не повлияют на дату выхода (прошлые сезоны всегда выходили в начале года).
«Очень странные дела», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix
В новом сезоне мы увидим Джима Хоппера, который сменил шляпу шерифа на русскую ушанку и работает на камчатском лесоповале. Уже известно, что четвертый сезон не станет последним.
«Последние из нас»
Где смотреть: HBO
Экранизация хитовой видеоигры про постапокалиптическую Америку, по которой бродят суровый контрабандист и девочка-подросток. Шоураннером стал Крэйг Мазин, а пилотный эпизод снимет Йохан Ренк. Ранее они работали вместе над сериалом «Чернобыль».
«Властелин колец»
Где смотреть: Amazon Prime Video
Самый амбициозный проект последних лет — на одни только права за вселенную Толкина было потрачено 250 млн долларов! Сериал снимается в Новой Зеландии, а его события развернутся до приключений Бильбо и Фродо Бэггинсов.
«Колесо времени»
Где смотреть: Amazon Prime Video
Экранизация одноименного фэнтези-цикла Роберта Джордана, проработанный мир которого состоит из 14 романов и не уступает по детализации «Властелину колец». Над сериалом работает Рейф Джадкинс («Агенты «Щ.И.Т.»), одна из центральных ролей досталась Розамунд Пайк.
«Агентство Локвуда», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix
Экранизация серии сверхъестественных детективов Джонатана Страуда. Одаренные подростки охотятся за привидениями и разгадывают тайны.
«Человек против пчелы», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix
Легендарный Роуэн Аткинсон возвращается с новым комическим образом. Он сыграет владельца поместья, где поселилась пчела. И герой начинает с ней настоящую войну!
«Половинный код», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix
Энди Серкис спродюсировал подростковое фэнтези про 16-летнего парня, который оказывается вовлечен в противостояние магов в современном Лондоне. Сериал основан на трилогии Салли Грин «Половинный код».
«Песня кукушки», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix
Хоррор про двух сестер (монстра и человека), пытающихся справиться с горем. Сериал от сценаристов «Доктора Кто» по мотивам одноименного романа Фрэнсис Хардинг.
«Семь смертей Эвелин Хардкасл», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix
И еще одна экранизация от Netflix. За основу взят роман Стюарта Тертона, который часто сравнивали с детективами Агаты Кристи и фильмом «День сурка». Детектив постоянно просыпается в новом теле, но в один и тот же день, когда на маскараде убивают наследницу богатой семьи.