Что смотреть в 2021 году: 50 самых ожидаемых сериалов

Три сериала Disney+, связанных с киновселенной Marvel, работают с уже знакомыми персонажами, а в этом появится новая супергероиня. Ей станет Камала Хан, молодая американка с пакистанскими корнями, которая открывает в себе суперспособности. Даже в комиксах она относительно новый персонаж: Камала дебютировала лишь в 2013 году, став четвертой по счету Мисс Марвел (не путать с Капитаном Марвел!). Действие развернется в Джерси-Сити, других подробностей проекта нет. Главную роль сыграет молодая актриса Иман Веллани — это ее дебют не только во вселенной Marvel, но и в кино в принципе.