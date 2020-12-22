Итоги 2020 года: Открытия и закрытия, скандалы и сражения, победители и проигравшие

15 главных событий и героев уходящего года: премии и прорывы, паразиты и неудачники, открытия и камбэки, драмы и трагикомедии.
Джентльмен года
Гай Ричи
После десяти лет работы над тентполами про Шерлока Холмса, короля Артура и Аладдина режиссер вернулся к излюбленной криминальной теме — и сорвал куш. Неполиткорректная и брутальная комедия «Джентльмены» стала самым кассовым иностранным фильмом года в России: она собрала 1,2 млрд рублей в кинотеатрах и имела большой успех на стримингах (например, фильм держится в топе популярного на КиноПоиск HD с самого выхода). Впервые в истории проката такое произошло с фильмом независимого дистрибьютора («Вольга»), а не мейджора. У нас Ричи вообще давно стал народным режиссером — в рейтинге пользователей КиноПоиска по итогам года он стоит на первом месте. Фразы из нового фильма тоже стали мемами («В наших джунглях закон один: если лев голоден, он ест!»). Вошли в моду и клетчатые спортивные костюмы, как у героя Колина Фаррелла и его учеников из банды «Карапузы». Ричи уже работает над сериалом по мотивам фильма, а его новая работа — экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом «Гнев человеческий» — должна выйти в России 21 марта.
Тенденция года
Прокат на паузе (но не везде)
Кинотеатры оказались среди главных жертв коронакризиса. Те, кому повезло, простаивали несколько месяцев, но где-то — например, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, двух крупнейших городах США — залы не открывали с марта. В России аналогичная ситуация в Краснодарском крае. Крупнейшая в США сеть мультиплексов AMC отчиталась о падении доходов на 91%. С воззваниями к правительствам обратились ассоциации владельцев кинотеатров в США, Европе и России; представители индустрии заявляют, что кинотеатры могут быть безопаснее ресторанов и общественного транспорта, если соблюдать правила.
Зато выиграла китайская киноиндустрия. Пандемия коронавируса началась в Китае, но жесткие административные меры остановили распространение инфекции, и большую часть года китайский прокат функционировал почти в обычном режиме. Из-за отмены практически всех голливудских блокбастеров самым кассовым фильмом года стали не «Черная Вдова» или новый «Джеймс Бонд», а «Восемь сотен» — патриотический боевик об обороне Шанхая от японцев в 1937 году. Фильм собрал 472 млн долларов (для сравнения: бокс-офис прошлогоднего рекордсмена, мультфильма «Нэчжа» — 700 миллионов). Самым успешным голливудским релизом остались «Плохие парни навсегда»: картина вышла в начале 2020-го и успела заработать 426 миллионов.
По итогам 2020 года общий бокс-офис в Китае составит 3 млрд долларов, в Северной Америке — 2,3 миллиарда (это самый низкий показатель за 40 лет, даже не считая поправки на инфляцию).
Битва года
Стриминг против кинотеатров
Голливудским студиям сейчас невыгодно выпускать в прокат крупные фильмы. Доказательство — «Довод». В 2020 году должны были выйти «Не время умирать», «Черная Вдова», «Дюна», «Смерть на Ниле», «Топ Ган: Мэверик», «Годзилла против Конга», приквел «Kingsman», но в итоге всё перенесли на 2021 год. В конце года Warner Bros. сообщила, что «Чудо-женщина: 1984» и все большие премьеры компании в 2021 году выйдут в кинотеатрах и на сервисе HBO Max день в день. Индустрия возмутилась, ведь этот шаг может радикально изменить кинобизнес.
Кинотеатры рискуют лишиться преимущества первых показов (раньше на стримингах фильмы выходили только через несколько недель после премьеры в кино), продюсеры продакшен-студий — непосредственных живых денег от продажи билетов, процент с которых они обычно получают по контракту с дистрибьютором.
Но, как показывает опыт Netflix, ставка на стриминг сейчас самая реальная: только за первый квартал 2020 года, когда началась эпидемия, сервис получил 16 миллионов новых подписчиков. А сегодня его аудитория — 200 миллионов пользователей.
Конкуренты тоже недалеко. Amazon совмещает подписку на видео с бесплатной доставкой товаров и другими льготами, и сейчас у его сервиса Prime более 100 миллионов подписчиков. А Disney+ всего за год существования набрал 86,8 миллиона пользователей!
Разочарование года
«Довод»
Первая очевидная неудача в карьере Кристофера Нолана: удар не только по хрупкому разуму зрителей (мы-то разобрались, что там в итоге со временем), но и по всей индустрии. Режиссер настоял на выходе фильма в прокат во время пандемии. Фильм собрал 57 миллионов в США (это даже меньше, чем у нолановской «Бессонницы») и 361 миллион во всем мире. Этого не хватило даже для того, чтобы выйти на окупаемость! В итоге шпионский sci-fi подвел кинотеатры. Это из-за низких сборов «Довода» Warner Bros. в 2021-м выпустит все свои важные релизы на HBO Max одновременно с кинопрокатом, заведомо снизив выручку залов. Нолан такое решение раскритиковал, назвав сервис родной студии «худшим стримингом в мире», и навлек на себя волну хейта в соцсетях. Зрители обиделись, что режиссера больше волнует кинобизнес, чем их безопасность.
Впрочем, даже если не брать во внимание индустриальный аспект, «Довод» явно разочаровал всех: на Rotten Tomatoes у заковыристого блокбастера, просмотр которого требует изучения диаграмм, худшие оценки в режиссерской фильмографии Нолана.
Возвращение года
Борат
В этот сложный для США год, когда страна раскололась из-за ковида, движения Black Lives Matter и президентских выборов, американское кино стало еще одной ареной политической борьбы — в первую очередь благодаря Саше Барону Коэну. Актер исполнил роль левого активиста Эбби Хоффмана в исторической судебной драме Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» о гражданских протестах 1960-х (параллели с уличными беспорядками этого лета не случайны). За эту работу Коэну уже прочат первую актерскую номинацию на «Оскар».
Но, самое главное, Коэн реанимировал Бората Сагдиева, 14 лет спустя вернувшегося в гостеприимную Америку. Теперь объектом провокаций Бората-Коэна стали не американцы вообще, а его политические оппоненты: республиканцы, ультраправые, консервативные реднеки — в общем, электорат Трампа. А больше всего досталось трамповскому адвокату Руди Джулиани, которого Саша выставил мерзким совратителем. «Я использовал Бората, чтобы заставить Америку взглянуть, во что она превратилась при этом демагоге Дональде Трампе», — признавался Коэн в интервью.
Актрисы года
Виктория Исакова и Аня Тейлор-Джой
Плохой год? Только не для Виктории Исаковой! В 2020-м мы увидели ее в семи фильмах. Совершенно разных героинь, будь то целеустремленная спортсменка, психолог, ментально нестабильная убийца, эффектная полицейская или чуткая любовница, Исакова сделала узнаваемыми и живыми. Актриса погружалась под воду в спортивной драме «Один вдох» и в глубины психологической игры — у Анны Меликян («Трое» и «Нежность»). Превращалась в русскую Никиту в экшен-сериале «Надежда», допрашивала «человека из Подольска» в участке, много пила в альманахе «Очень женские истории» и вспоминала роман с легендарным кинокритиком в «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Но самым громким проектом 2020-го для Исаковой стала «Эпидемия», которая во время пандемии покорила многомиллионную мировую аудиторию Netflix.
Тот же Netflix стал трамплином для другой трудолюбивой актрисы — Ани Тейлор-Джой. Благодаря экранизации романа Уолтера Тевиса «Ход королевы» у зрителей по всему миру вырос интерес к шахматам, а 1960-е снова вернулись в моду. Темная лошадка стриминг-сервиса стала настоящим хитом (среди фанатов — Барак Обама, Стивен Кинг и Гарри Каспаров, писавший для героини все шахматные партии). Тейлор-Джой вырвалась из жанра ужасов («Ведьма», «Сплит») в интеллектуальную драму; ее глаза, уверенно смотрящие прямо в камеру, мгновенно превратились в мем. Актриса должна была появиться и в другом ретропроекте — психологическом хорроре Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо», но из-за ковида его перенесли. Зато мы беспрепятственно посмотрели остроумную костюмную адаптацию романа Джейн Остин «Эмма.». А в следующем году актриса снова поработает с запустившим ее карьеру режиссером Робертом Эггерсом в истории о викинге «Северянин» и изобразит молодую Фуриосу в спин-оффе «Безумного Макса».
Актеры года
Юра Борисов и Роберт Паттинсон
Мы заметили Юру Борисова еще в «Хрустале» Дарьи Жук, где он играл рейвера 1990-х в спортивном костюме из «вареного шелка». Ретротема упорно не отпускает Борисова: в прошлом году был «Бык», в этом — еще один проект про 1990-е, «Мир! Дружба! Жвачка!», патриотический байопик «Калашников» и новогодний блокбастер «Серебряные коньки», где Юра сыграл увлеченного марксизмом вора-карманника. Говорят, актер вдохновлялся Джонни Деппом. Это и правда очень заметная роль, пусть и второплановая — люмпен-провокатор, уверенно стоящий на коньках. Прошлые зимние каникулы, кстати, тоже не обошлись без Борисова: он играл во «Вторжении» Бондарчука, другом новогоднем блокбастере.
Но главный актер 2020-го, конечно, Роберт Паттинсон. Он давно и успешно борется с амплуа героя-любовника, прилипшим к нему после «Сумерек», и всячески доказывает свою многогранность, пускаясь в эксперименты. В этом году он продолжил сниматься во всяком странном кино: танцевал с пьяным Уиллемом Дефо и занимался сексом с русалкой («Маяк» Роберта Эггерса), а еще энергично проповедовал («Дьявол всегда здесь» Антонио Кампоса). Поэкспериментировав с ролями в диапазоне от психологической до физической игры в артхаусе, Паттинсон вернулся в крупнобюджетное студийное кино («Довод» Нолана). А еще неожиданно стал мемом. По интернету разошлась старая фотография: Паттинсон стоит на кухне с потерянным видом и в камуфляжных штанах и куртке Adidas (снимок сделал Джошуа Сэфди во время подготовки к «Хорошему времени»). Ждем нового «Бэтмена», где актер будет гоняться за Колином Фарреллом и разгадывать головоломки Пола Дано.
Потеря года
Офлайн-фестивали
Фестивальное движение, ставшее в последние годы альтернативой проката для арт-кино, тоже переживало в 2020-м тяжелый кризис. Год начался, как обычно, с «Сандэнса», Роттердама и Берлина, потом разразилась пандемия; руководство Канн до последнего делало вид, будто ничего не происходит, но в итоге отменило фестиваль. Был опубликован список фильмов, которые туда могли попасть, но самые ожидаемые — например, новые работы Апитчатпона Вирасетакула и Леоса Каракса — в него не вошли. Очевидно, продюсеры решили придержать их до Канн-2021. В результате арт-мейнстрим, как и Голливуд, не досчитался многих блокбастеров.
Положение немного выправил Венецианский кинофестиваль, который все-таки прошел в срок. А вот в России состоялись почти все из запланированных фестивалей: какие-то радикально сдвинули сроки проведения (как «Кинотавр» и ММКФ), а какие-то — просто удачно вписались между двумя волнами эпидемии (например, «Послание к человеку»). Другие же важные международные смотры либо отменили программу вслед за Каннами (как Локарно), либо перенесли ее в интернет, по сути, превратившись в те же стриминг-сервисы, только с очень коротким окном трансляции фильмов. Онлайн-фестивали — новшество уходящего года, которое останется с нами и в 2021-м: грядущие Роттердам и Берлин пройдут именно в этом формате.
DIY года
«Внутри Лапенко»
Неожиданным утешением для многих в этот год стала самодеятельность. Критики массово открыли (и забросили) YouTube-каналы, где яростно дискутировали на фоне книжных полок. Тем же самым занимались и некоторые режиссеры, сменив профессионального оператора на Zoom.
Но никому не удалось даже приблизиться к Антону Лапенко, актеру эпизода в Электротеатре «Станиславский», выпустившему в 2020-м второй и (вот только что) третий сезоны своего ностальгического DIY-сериала «Внутри Лапенко» и традиционно сыгравшему в них все главные роли.
Результат — визит к Дудю, еще один виток ностальгии по 1990-м у поколения нулевых, миллионная аудитория, собственный мерч и прорыв на большой экран. Лапенко появился в роли чувствительного милиционера в наших любимых «Чиках», а в апреле 2021-го мы увидим его в обличье репортера («БУМЕРанг» Петра Буслова). Оба персонажа — фактически герои-маски из «Внутри Лапенко».
А еще был КВН-сериал «Корни» и порнокомедия Сегала «Глубже!». С энтузиазмом следим за судьбой Инженера, Репортера и Шершняги и с надеждой ждем спин-офф «Слезы сентября».
Рекорд года
«Холоп»
Неожиданным хитом стала комедия Клима Шипенко о недоросле (сербский актер Милош Бикович), которого решил проучить отец-олигарх. Папаша строит бутафорскую деревню образца 1860 года и отправляет туда сына, а тот лишается привилегий и становится бесправным крестьянином. Фильм, объединивший в себе «Шоу Трумана», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Таинственный лес», не просто выиграл с разгромным счетом новогоднюю битву у эпика про декабристов «Союз спасения» (сборы — 728 млн рублей) и фантастики «Вторжение» (993 млн рублей). Он стал кассовым рекордом в российской истории. Собрав 3,2 миллиарда, относительно недорогой «Холоп» сбросил с пьедестала спортивную драму «Движение вверх». Успех фильма можно объяснить несколькими факторами: удачная предновогодняя дата выхода, легкая интонация (особенно по сравнению с пафосными конкурентами), масштабная рекламная кампания и нелюбовь россиян к мажорам из Москвы.
Реформа года
«Оскар»
Американская киноакадемия годами пытается поспеть за социальным прогрессом. Прежде это выражалось в основном в ответственном выборе лучшего фильма, но в этом году внутренняя политика премии наконец закреплена официально в новом регламенте «Оскара». Теперь в категории «Лучший фильм» могут номинироваться только те картины, что отвечают хотя бы двум критериям инклюзивности из четырех. Например, если одну из главных или второстепенных ролей играет представитель расового меньшинства и две ключевые позиции в съемочной группе тоже занимают меньшинства.
Новые правила вызвали как одобрение, так и возмущение, но на практике они вряд ли что-то изменят. Введенные академией стандарты настолько гибкие, что по факту им и так соответствует любой голливудский фильм. Интереснее упразднение призов за мужские и женские роли на Берлинале: теперь на фестивале будут вручать награды просто за главную роль и роль второго плана. У этого решения тоже есть противники, хотя оно выглядит логичным и никаких преференций не создает. Напротив, теперь мужчины и женщины соревнуются в актерском деле на равных, как, например, в режиссуре.
Прорыв года
«Паразиты»
Еще одно важное событие года, напрямую связанное с эволюцией «Оскара»: на 92-й церемонии приз в главной номинации (а также еще четыре статуэтки) вручили «Паразитам» Пон Джун-хо. До того «Паразиты» уже получили «Золотой глобус», «Сезар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Но главный «Оскар»? Это первый в истории Американской киноакадемии случай, когда награда ушла фильму не на английском языке. В кейсе «Паразитов» сошлось многое: и курс американской поп-культуры на открытость и инклюзию; и остросоциальная тема, поданная сдержанно, без очевидных симпатий той или другой стороне вечного конфликта между бедными и богатыми; и, конечно, мода — корейскую поп-музыку и фешен все знали уже давно, теперь вот пришел черед кино.
Открытие года
Варвара Шмыкова и Эмма Коррин
Выпускница Школы-студии МХАТ Варя Шмыкова вообще-то уже давно играет в кино — и в «Кино про Алексеева» Михаила Сегала, и в «Нелюбви» Андрея Звягинцева. Также она появлялась в клипах Ивана Дорна, Антохи MC, Светланы Лободы и Наади. Но настоящей звездой актриса стала в этом году после выхода сериала «Чики» про секс-работниц в опасной южной глубинке. Ее Люда — традиционный для русского кино (и культуры вообще) типаж: сильная, но чувствительная женщина с непростой личной жизнью и нежной душой в духе героинь Лидии Федосеевой-Шукшиной или Татьяны Дорониной, но с поправкой на сегодняшнюю эмансипацию и крайний реализм диалогов. Сама Шмыкова считает Люду (Эдуард Оганесян писал эту роль специально под актрису) чисто лирическим персонажем. «Она у меня стала прям Аленушкой. Одно дело — выйти в шортах с сигаретой на трассу. Другое — сразу после этого сыграть любовную сцену полушепотом», — рассказывала она. В следующем году Шмыкова появится в «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова.
Еще одной молодой актрисой, собравшей армию поклонников после роли в популярном сериале, стала Эмма Коррин. Правда, это не просто роль — Коррин сыграла принцессу Диану в четвертом сезоне «Короны». Трансформация героини из веселой подружки принца Чарльза в женщину, страдающую от родственников-аристократов и булимии, стала одной из главных линий четвертого сезона и заставила правительство Великобритании попросить Netflix предупреждать зрителей, что события на экране являются плодом фантазии сценаристов (стриминг отказался ставить дисклеймер). Актриса не только внешне перевоплотилась в одну из самых известных исторических фигур конца XX века, но и точно передала ее манеры и глубокую меланхолию чужака во враждебной социальной среде. Ее Диана одновременно обаятельная и пугающая, милая и расчетливая, смышленая и наивная, энергичная и безрадостная. Коррин надеется, что дальше ей не будут предлагать только роли дам из высшего общества, мечтает поработать с Тильдой Суинтон и Фрэнсис МакДорманд и сняться ремейке «Комнаты с видом» — уж очень ей нравится оригинальный фильм Джеймса Айвори.
Катастрофа года
Карьера Джонни Деппа
В этом году Депп проиграл иск против таблоида The Sun: актер обвинил издание в клевете после выхода статьи, где утверждалось, что он бил свою бывшую жену Эмбер Хёрд. Весь июль в Высоком суде Лондона проходили слушания дела, из которых общественность узнала много скандальных деталей жизни пары. Но самое неприятное вовсе не сплетни: после решения суда Warner Bros. уволила Деппа из «Фантастических тварей 3», заплатив ему 16 млн долларов отступных.
Однако больше ему таких гонораров не видать. Джерри Брукхаймер, сделавший актера звездой блокбастеров, не станет вновь сотрудничать с ним в сиквелах «Пиратов Карибского моря» и сериале про иллюзиониста Гарри Гудини. Деппу предсказывают путь Мэла Гибсона: ему придется покинуть студийное кино и сниматься в независимых фильмах.
Эпидемия года
Российские сериалы
Эволюция отечественных сериалов продолжается уже не первый год, а интерес зрителей к ним растет пропорционально росту качества. Но в пандемию, когда аудитория была невольно прикована к малым экранам, случился настоящий бум российских стриминг-платформ. И оригинальные сериалы были их главным оружием в битве за подписчиков. Свободный от цензурных ограничений стриминг приводит в сериалы и новых экспериментаторов (Роман Волобуев с «Последним министром» и «Просто представь, что мы знаем», Эдуард Оганесян с «Чиками») и больших режиссеров уровня Анны Меликян («Нежность» для ivi), Федора Бондарчука («Псих» для more.tv), и звезду современного театра Константина Богомолова, ставшего фактически резидентом платформы START.
Главным лидером развивающегося рынка в этом году стал продюсерский дуэт Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Они сделали для канала ТНТ и сервиса Premier триллеры «Колл-центр» и «Игра на выживание», стильную детективную мистику «Перевал Дятлова» и карантинную screenlife-комедию «#СидЯдома», а для ivi спродюсировали «Мертвые души» Григория Константинопольского. Но, самое главное, продюсеры вышли на мировой уровень, продав Netflix за 1,5 млн долларов постапокалиптическое роуд-муви «Эпидемия».
Авторы: Андрей Карташов, Михаил Моркин, Василий Корецкий
Фото: Armando Gallo via ZUMA Studio / ТАСС, Gabriel Kuchta / Getty Images, Elisabetta A. Villa / WireImage / Getty Images, Santi Visalli / Getty Images, David Howells / Corbis via Getty Images, Samir Hussein / WireImage / Getty Images