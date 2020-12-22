Итоги 2020 года: Открытия и закрытия, скандалы и сражения, победители и проигравшие

Кинотеатры оказались среди главных жертв коронакризиса. Те, кому повезло, простаивали несколько месяцев, но где-то — например, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, двух крупнейших городах США — залы не открывали с марта. В России аналогичная ситуация в Краснодарском крае. Крупнейшая в США сеть мультиплексов AMC отчиталась о падении доходов на 91%. С воззваниями к правительствам обратились ассоциации владельцев кинотеатров в США, Европе и России; представители индустрии заявляют, что кинотеатры могут быть безопаснее ресторанов и общественного транспорта, если соблюдать правила.

Зато выиграла китайская киноиндустрия. Пандемия коронавируса началась в Китае, но жесткие административные меры остановили распространение инфекции, и большую часть года китайский прокат функционировал почти в обычном режиме. Из-за отмены практически всех голливудских блокбастеров самым кассовым фильмом года стали не «Черная Вдова» или новый «Джеймс Бонд», а «Восемь сотен» — патриотический боевик об обороне Шанхая от японцев в 1937 году. Фильм собрал 472 млн долларов (для сравнения: бокс-офис прошлогоднего рекордсмена, мультфильма «Нэчжа» — 700 миллионов). Самым успешным голливудским релизом остались «Плохие парни навсегда»: картина вышла в начале 2020-го и успела заработать 426 миллионов.

По итогам 2020 года общий бокс-офис в Китае составит 3 млрд долларов, в Северной Америке — 2,3 миллиарда (это самый низкий показатель за 40 лет, даже не считая поправки на инфляцию).