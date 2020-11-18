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«Чудо-женщина: 1984» выйдет одновременно на HBO Max и в обычных кинотеатрах в декабре

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Студия Warner Bros. объявила, что сиквел «Чудо-женщины» выйдет одновременно в кинотеатрах США и на стриминге HBO Max 25 декабря. Фильм будет доступен в онлайн-сервисе по подписке без дополнительной платы в течение месяца. 

На международном рынке, где HBO Max еще запустился, фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах начиная с 16 декабря.

Warner выбрала нетрадиционную модель проката, поскольку 50% кинотеатров США по-прежнему не работают из-за пандемии коронавируса. Среди них — площадки Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, крупнейших кинорынков страны.

Ранее в похожем же формате была выпущена «Мулан»: картина появилась 4 сентября на Disney+ и в кинотеатрах тех регионов, где стриминг пока не доступен. Кроме того, 25 декабря в каталоге сервиса появится мультфильм «Душа»; он также не выйдет в традиционный прокат в США из-за пандемии. 

«Чудо-женщина» вышла в 2017 году и стала кассовым хитом. Кинокомикс Пэтти Дженкинс заработал по миру 821 млн долларов при бюджете в 149 миллионов. 

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Variety

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