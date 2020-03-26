Лучшие сериалы — 2020: Выбор редакции КиноПоиска

«Чики» еще в 2019-м считались одним из самых ожидаемых проектов будущего года. Режиссер Эдуард Оганесян обещал, что сериал станет «зеркалом каждого из нас», и не обманул. Снятая в окрестностях Нальчика история четырех подруг, решивших завязать с секс-работой и открыть в своем городке фитнес-клуб, просто, трогательно и откровенно рассуждает о вещах, актуальных как никогда, — стереотипах и нетерпимости. С ними сложно во всем мире, но в России совсем беда. Рассказ получился многожанровым, как и жизнь: начинается все как провинциальная комедия, а ближе к финалу превращается в трагедию, не теряя при этом ни иронии, ни надежды.

На экране — хорошо знакомые типажи и реверансы популярным фильмам и сериалам: отец Сергий, отсылающий к священнику из «Дряни»; казак Данила, пытающийся выдавить глаза, как в «Игре престолов»; бывший муж одной из героинь, Костя, примеряющий костюм Железного человека; участковый, напоминающий шерифов всех вестернов одновременно. Есть броский саундтрек — от The Temper Trap и London Grammar до Ивана Дорна с его «Дай нам, Боже». А еще сочный юг, пыльная трасса, брутальные мужики и никакой лакировки действительности: бизнес не начнешь, на свободу не вырвешься, с поставленным однажды клеймом до конца жизни ходить будешь. Только и остается на Боженьку уповать.