Лучшие сериалы — 2020: Выбор редакции КиноПоиска

Футбол и шахматы, тигры и королевы, супергерои и нормальные люди — выбрали 12 главных сериалов уходящего года.
Наша подборка составлялась так: каждый сотрудник редакции выбрал собственный топ сериалов года, и те, что набрали больше всего голосов, попали в финальный список. Железной рукой мы отсекли много отличных сериалов, и в результате получилась вот такая выжимка всего самого сочного из многосерийной жизни года. Места мы не присуждали: сериалы в списке расположены в произвольном порядке.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
1
«Чики»
«Чики» еще в 2019-м считались одним из самых ожидаемых проектов будущего года. Режиссер Эдуард Оганесян обещал, что сериал станет «зеркалом каждого из нас», и не обманул. Снятая в окрестностях Нальчика история четырех подруг, решивших завязать с секс-работой и открыть в своем городке фитнес-клуб, просто, трогательно и откровенно рассуждает о вещах, актуальных как никогда, — стереотипах и нетерпимости. С ними сложно во всем мире, но в России совсем беда. Рассказ получился многожанровым, как и жизнь: начинается все как провинциальная комедия, а ближе к финалу превращается в трагедию, не теряя при этом ни иронии, ни надежды.
На экране — хорошо знакомые типажи и реверансы популярным фильмам и сериалам: отец Сергий, отсылающий к священнику из «Дряни»; казак Данила, пытающийся выдавить глаза, как в «Игре престолов»; бывший муж одной из героинь, Костя, примеряющий костюм Железного человека; участковый, напоминающий шерифов всех вестернов одновременно. Есть броский саундтрек — от The Temper Trap и London Grammar до Ивана Дорна с его «Дай нам, Боже». А еще сочный юг, пыльная трасса, брутальные мужики и никакой лакировки действительности: бизнес не начнешь, на свободу не вырвешься, с поставленным однажды клеймом до конца жизни ходить будешь. Только и остается на Боженьку уповать.
Андрей Захарьев
редактор
2
«Ход королевы»
Сложно было поверить, что в 2020-м одним из главных хитов года станет сериал про шахматы. Но история Элизабет Хармон, открывшей в себе шахматный талант не без помощи транквилизаторов (американским детям в 1960-е давали их как успокоительное), буквально взорвала мир и вернула шахматам былую популярность.
Причин тут несколько. Во-первых, перед нами классическая история взросления: юный гений пытается вписаться в общество, борется с одиночеством таблетками и выпивкой и находит наконец-то самое себя. Во-вторых, сами шахматы: консультантом на проекте был Гарри Каспаров, так что за точность дебютов и партий можно ручаться, а сами шахматные баталии показаны с таким напряжением, что невозможно оторваться. Ну и, в-третьих, собственно шахматисты: все они не набор стереотипов, а живые люди со слабостями и достоинствами. Герои Ани Тейлор-Джой и Томаса Сэнгстера выглядят как рок- и кинозвезды (отметим работу художницы по костюмам Габриэлы Биндер, сумевшей отразить одержимость Бет через клетки — они есть почти в каждом ее наряде). То, с каким уважением и любовью показаны советские шахматисты и главный противник Бет, чемпион мира Василий Боргов, заслуживает отдельных аплодисментов, равно как и фантазия на тему советско-имперской Москвы с гостиницами протяженностью во всю Кремлевскую набережную и обязательной водкой в ресторанах. В конце концов, именно в этой Москве простые жители с замиранием сердца следят за шахматным чемпионатом, искренне рукоплещут американке Лизе Хармон и предлагают ей партию в обычном скверике.
Андрей Загудаев
шеф-редактор
3
«Тед Лассо»
Сложно представить более подходящий сериал для 2020 года. Пока в мире происходили разные ужасы, вышел проект, который можно описать одним словом — «доброта». Все действующие лица тут не просто типажи, а живые взрослые люди, способные решить свои проблемы разумно и с помощью диалога. Джейсон Судейкис, сыгравший Теда Лассо, американца, приехавшего в Великобританию тренировать футбольную команду, сумел невероятное — показал по-настоящему хорошего человека. Не карикатуру, не восторженного дурачка, не сиропного добряка, а именно героя с большим сердцем. Тед Лассо не пытается ничего никому доказать. Он не мечтает о лаврах победителя. Его призвание — быть не столько тренером, сколько коучем; он обожает открывать в людях все самое хорошее. Он проходит через драмы и срывы, но умеет выйти из них с достоинством и учит этому других. Удивительно, что казавшийся еще одним сериалом то ли о футболе, то ли о чужом среди своих, «Тед Лассо» получился смешной, ироничной и очень трогательной историей о том, что каждый может и должен оставаться человеком. Конечно же, шоу уже продлили, причем не только на второй сезон, но и сразу на третий.
Александр Федоров
редактор новостей
4
«Корона», 4-й сезон
Четвертый сезон «Короны» стал не столько поп-культурным, сколько политическим событием: о сериале высказались принц Уильям и министр культуры Великобритании Оливер Дауден. Всё потому, что создатели «Короны» добрались до по-настоящему чувствительных для британского общества событий и персонажей: центральными героями новых эпизодов стали премьер-министр Маргарет Тэтчер (одна из самых ненавидимых политиков в истории страны) и принцесса Диана (напротив, всеобщая любимица). Не то чтобы сценаристы провели радикальную ревизию укоренившихся в обществе мифов — скорее, заострили отдельные детали и драматизировали целые сюжетные линии. И этого хватило для того, чтобы в соцсетях месяц обсуждали моральный облик британской монархии. Впрочем, дело не только в скандальности материала: в 2020 году «Корона» обнаружила себя единственной наследницей сериалов золотого века с их любовной прорисовкой фона, выразительными актерскими работами и романными амбициями.
Игорь Кириенков
шеф-редактор КиноПоиск HD
5
«Великая»
Пожалуй, самый дерзкий и ироничный взгляд на биографию Екатерины II. Эль Фаннинг изображает юную Екатерину, которая приезжает в Россию, будучи полной наивного идеализма и желания менять к лучшему свою новую родину. Но оказывается, что повадки при дворе совершенно дикие. Здесь плетут интриги и устраивают оргии, братаются с медведями, украшают стол головами врагов и каждые пять минут бьют об пол бокалы с криками «Huzzah!». И во главе всего этого балагана стоит эксцентричный самодур Петр III (чуть ли не лучшая роль Николаса Холта). Искать исторические неточности, стереотипы и клюкву просто нет смысла: создатели «Великой» совершенно осознанно ими упиваются, попутно оскорбляя чувства всех подряд. Поэтому стоит просто расслабиться и получать удовольствие от этой абсурдистской сатиры про тлетворное влияние власти.
Елизавета Сурганова
главный редактор
6
«Меня это не устраивает!»
«Меня это не устраивает!» — идеальный сериал про подростков: короткий, динамичный, с черным юмором и отличным саундтреком. Главная героиня, 17-летняя Сидни (София Лиллис из «Оно»), с трудом переживает самоубийство отца и обнаруживает, что ее вспышки ярости трансформируются в суперсилу, которая сносит все на своем пути. Сосед-неудачник Стэн (Уайатт Олефф, тоже звезда «Оно) пытается помочь Сидни разобраться в себе, но безуспешно: сила выходит из-под контроля. В основу сериала лег одноименный комикс Чарльза Форсмана — андеграундного автора, написавшего «Конец ***** мира», экранизация которого стала хитом Netflix. В отличие от своего британского побратима (а оба шоу, скорее всего, существуют в одной вселенной), «Меня это не устраивает!» заигрывает не с 1950-ми, а с 1980-ми. Здесь есть и отсылки к «Кэрри» Брайана де Пальмы, раннему Кроненбергу, «Смертельному влечению» и даже к «Клубу „Завтрак“», а также дух мрачной супергероики того времени. Дополняет все панковый саундтрек группы Bloodwitch — несуществующего коллектива из комикса Форсмана. Настоящих Bloodwitch для сериала собрал Грэм Коксон, гитарист группы Blur. Жаль, что обещанное продолжение мы не увидим: «Меня это не устраивает!» закрыли из-за пандемии, как и еще десяток проектов Netflix.
Аня Шпильковская
редактор
7
«Нормальные люди»
В 2018 году ирландская писательница Салли Руни выпустила роман о том, что у любых отношений есть срок годности. «Нормальные люди» быстро стали бестселлером, собрали множество наград, а сама Руни получила звание «Сэлинджера для миллениалов». В 2020-м вышла долгожданная телеадаптация книги — 12-серийная драма Леонарда Абрахамсона («Фрэнк» и «Комната») и Хетти Макдональд («Доктор Кто»). Им удалось не просто рассказать историю Марианны и Коннелла — одноклассников из разных социальных слоев, которые начинают тайно встречаться, а затем сходятся и расходятся на протяжении нескольких лет, — но и сохранить чувственность и интимность первоисточника. Сработали и деликатная драматургия (получасовые эпизоды фокусируются на одном событии), и бережный подход к работе с молодыми актерами (на съемках была координатор секс-сцен, а Абрахамсон следил за гендерным балансом в команде), и стопроцентное попадание в главных героев (Марианну и Коннелла сыграли молодые актеры Пол Мескал и Дэйзи Эдгар-Джонс, для которых это первый большой проект). Как и роман, сериал заставляет вспомнить неловкость и неуверенность в себе, присущие подросткам, нелогичные поступки, рушащие все, и страх перед тем, что подумают окружающие.
Аня Шпильковская
редактор
8
«Защищая Джейкоба»
Сериалов о том, как высокопоставленные отцы защищают провинившихся детей, немало. Но «Защищая Джейкоба» рассматривает проблему родительской любви с неожиданного ракурса. Здесь прокурор Энди Барбер (Крис Эванс), узнав о том, что его сын Джейкоб (Джейден Мартелл) обвиняется в убийстве одноклассника, ни секунды не сомневается в его невиновности, тогда как мать Джейкоба, Лори (Мишель Докери), все больше и больше склоняется к тому, что ее сын — убийца. И, в отличие от романа Уильяма Лэндея, по которому снят сериал, самое ужасное тут — это полная неизвестность: ни Энди, ни Лори, ни мы с вами так и не узнаем правды. «Защищая Джейкоба» балансирует на этой тонкой линии, с каждой новой серией склоняя нас то к одним, то к другим выводам и не давая никакой определенности. Именно это, а не давление судебной системы, разрывает семью Барбер на части. Именно это придает сериалу невероятного напряжения и заставляет его досмотреть. Ну и, конечно, отличные актерские работы: у Криса Эванса здесь, кажется, одна из лучших драматических ролей за последнее время.
Ольга Белик
старший редактор
9
«Полночные откровения»
Космический подкастер путешествует по планетам и берет у странно выглядящих существ интервью о медитации, смерти и наркотиках. «Полночные откровения» — анимационный сериал с лучшим в мире high concept: что если в «Индиане Джонсе» заменить все диалоги на реальный подкаст? Пендлтон Уорд, создатель «Времени приключений», наполнил мультсериал психоделическими экшен-сценами в духе «Рика и Морти»: на каждой планете, которую посещает главный герой-кидалт, в какой-то момент случается апокалипсис — то нашествие зомби, то восстание мух против клоунов-роботов, то взрыв из-за битвы гигантов. В одной из серий заключенный пытается сбежать из тюрьмы для переживающих экзистенциальный кризис, много раз умирает и возрождается, а в это время главный герой разговаривает с птичкой-душой (не спрашивайте) об индуизме. Но, в отличие от «Рика и Морти», которые прячутся за нигилизмом и анархическим безумием, «Полночные откровения» вырастают к финалу в пронзительное высказывание о смерти близких и переживании травмы. А душераздирающий финальный эпизод по степени психотерапевтического эффекта вплотную подходит к лучшим пиксаровским мультфильмам. Включайте Netflix и готовьтесь к взрыву мозга.
Даулет Жанайдаров
редактор видео
10
«Король тигров: Убийство, хаос и безумие»
Трейлер-треш в прайм-тайм! Феноменальный успех «Короля тигров» на стриминге словно опровергает все возвышенные рассуждения о телевидении качества, новом опыте просмотра и прочем элитистском бла-бла-бла. Стоило ли вкладываться в «Рому», биться с Каннами, умасливать стариков из Американской киноакадемии, чтобы выехать на типичном контенте адских каналов вроде TLC? Стоило, ведь простота «Короля тигров» обманчива. Бесхитростный формат прямолинейного реалити-шоу (пусть и показанного в записи) — своеобразный предохранитель: персонажи этой абсолютно американской истории взлета и падения так экзотичны и энергичны, что украшательство их истории превратило бы сериал в «страх и ненависть». В противостоянии двух одержимых крупными хищниками оригиналов — Джо Эзотика и Кэрол Баскин — видится универсальная модель не только холиваров в интернете (показательно, что именно злоупотребление соцсетями, а не тяжелыми наркотиками, и приводит Джо к краху), не только срез определенного социального слоя Америки, до сих пор живущего словно на фронтире (одержимость огнестрельным оружием и судебными тяжбами), но и вообще моральный релятивизм современности. Псевдопуританское лицемерие Баскин или циничное либертарианство Джо Экзотика? Зритель не может выбрать — остается лишь с изумлением смотреть на то, как за оптимистическим фасадом каждого открываются бездны.
Василий Корецкий
старший редактор
11
«Перевал Дятлова»
Сериал-эксперимент, сериал-вызов, сериал-обманка. Чередование цветных нуарных серий с черно-белой реконструкцией событий в стиле оттепельных фильмов, зомби-нацисты и вкрапление мифологии Великой Отечественной с заговоренными солдатами, герои в шляпах и без на лютом горном морозе — «Перевал Дятлова» стал одним из самых стильных сериалов осени. Создатели провели нас через все самые громкие версии гибели дятловцев, сужая их в воронку — от инопланетного треша до самого простого, невероятного и одновременно правдоподобного исхода событий. В этом и недостаток, и магия сериала: часть публики с негодованием отмелась после первой серии, поведясь на мистику и нацистские эксперименты; те, кто досмотрел до конца, были абсолютно раздавлены финалом. Чтобы дойти до него, пришлось вместе с героем Петра Федорова отсеять всю шелуху и увидеть, что «Перевал Дятлова» на самом-то деле не о том, как погибли туристы, а о том, что это были за люди. Именно эти черно-белые серии сняты с невероятным уважением и любовью и показывают, что за затертым определением «дятловцы» стоят совсем молодые девчонки и мальчишки, хорошие и наивные, в юношеской уверенности способные на ошибки. За одно только это низкий поклон.
Ольга Белик
старший редактор
12
«Последний министр», 1-й сезон
Комедия всегда точнее других жанров схватывала дух времени. Эксцентрика ФЭКС выразила революционный авангардизм 1920-х, Эльдар Рязанов создал энциклопедию позднесоветской жизни, а «Ширли-мырли» вместил в себя абсурд девяностых. Комедией, которая точнее других сохранит для потомков период «путинской стабильности», станет «Последний министр». Все это благоустройство, бешеный законодательный принтер, относительный достаток при относительной свободе (или несвободе?). Режиссер и сценарист Роман Волобуев снял сериал о современных органчиках, создавших докоронавирусную Россию, которую мы скоро потеряем, и обнаружил за кабинетами министерств либо деятельных идиотов, которые хотят как лучше, либо выгоревших карьеристов, чье единственное желание — намутить бабла и свалить. Но главное достоинство «Последнего министра» (не считая остроумных диалогов и удивительно точного Яна Цапника) состоит в том, что Волобуев не делает агитку или социальную драму об «их нравах», а даже в своих не очень симпатичных героях умудряется найти человеческое достоинство. Он не идет по пути расчеловечивания классового врага, а с нежностью прослеживает трагедии обычных и даже хороших, в сущности, людей и находит в этом массу смешного.