5 причин посмотреть «Последнего министра» Романа Волобуева

26 марта стартовал комедийный сериал Романа Волобуева «Последний министр», снятый специально для онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD. Рассказываем, почему нужно смотреть это шоу о вековом российском абсурде и комичности политического процесса.
1
Интрига
Пожилой глава вымышленного министерства перспективного планирования (органа с широким кругом возможностей, но без конкретных задач и обязанностей) умирает прямо на рабочем месте. Высшие политические силы ищут на эту должность «деятельного идиота», который сможет добить дышащее на ладан ведомство. Выбор падает на Евгения Тихомирова, четыре года назад угробившего провинциальный город Малая Пышма. Новый министр сбривает усы («на растратчика похож») и отправляется поднимать Россию с колен. В наследство от предшественника ему достается рабочая команда: первый заместитель Ксения Нечаева (невротичная умница на нейролептиках), второй заместитель Илья Викентьев (долговязый бюрократ) и ряд других характерных героев — от наивной практикантки-идеалистки Сони из «Вышки» до кадровички-буддистки Джамили Феликсовны. Министерство под руководством идеалиста Тихомирова активно займется беспорядочным законотворчеством и реформированием. К чему же это приведет страну?
2
Классные актеры и неожиданные камео
Министерское кресло в сериале досталось Яну Цапнику (помните, в «Горько!» он сыграл колоритного десантника и отца невесты). Жену Тихомирова (они в состоянии затянувшегося мирного развода), состоятельную бизнес-леди, играет Нелли Уварова («Не родись красивой»); в роли любовницы-биатлонистки с нежным прозвищем Зверь — Ольга Дибцева («Холоп», «Мылодрама»). Безымянного чиновника с Площади вы наверняка видели в «Давай разведемся!» Анны Пармас — Федор Лавров предстает в привычном амплуа человека, наделенного властью. Двух замов министра, Нечаеву и Викентьева, сыграли Ольга Сутулова («Содержанки») и Сергей Епишев («Кухня»). Анне Шепелевой («Краткий курс счастливой жизни») досталась роль беременной секретарши, Софья Лебедева («МакМафия») стала наивной практиканткой Соней, Алексей Золотовицкий («Филфак») — ловеласом и директором коммуникаций Дударем, а близнецы Дарья и Екатерина Носик («Каникулы президента») сыграли циничных сотрудниц аналитического отдела с фамилиями Скотч и Луч.
В некоторых сериях «Последнего министра» появляются приглашенные звезды — например, Анна Чиповская, Константин Мурзенко и даже Константин Богомолов, который после «Вторжения» уверенно продолжает карьеру артиста эпизода. На фееричный драг-танец Андрея Мерзликина тоже стоит обратить внимание.
3
Авторы-эксперты
«Последний министр» снят специально для КиноПоиск HD продюсерской компанией «Среда», на счету которой такие сериалы, как «Гоголь», «Метод» и «Обратная сторона Луны». Продюсер Александр Цекало давно хотел сделать комедию о деятельности малоэффективного министерства и в 2017 году вышел на подходящую для проекта кандидатуру — режиссера и бывшего кинокритика Романа Волобуева («Блокбастер», «Холодный фронт»). Волобуев и соавтор сценария Елена Ванина долгое время проработали в едва ли не главном российском медиа нулевых — журнале «Афиша», поэтому фактуру знают не понаслышке. Незадачливые журналисты и работники желтой прессы в «Последнем министре» появляются часто, равно как и политики, которые пытаются использовать СМИ в своих интересах.
В создании также участвовали сценаристы со стажем Роман Непомнящий (трудился почти над всеми частями успешной франшизы «Елки») и Дмитрий Нелидов (продюсер и соавтор главной российской комедии «Горько!»). Вместе у них получилась по-настоящему убедительная заявка на лучшую комедию о российской политике.
4
Заветы Аарона Соркина
Главным источником вдохновения Волобуев называет сериал «Служба новостей» Аарона Соркина (автора и знаменитого «Западного крыла» про сотрудников американского Белого дома). По словам режиссера, это редкий пример шоу, в котором героями движут не амбиции, а исключительно идеалы. Но в «Последнем министре» идеалистов всего двое — министр Тихомиров и практикантка Соня, а все остальные — «циничные милые твари, которые не понимают, чем занимаются». Встреча двух крайностей — один из главных источников комического.
Впрочем, невооруженным глазом заметно и другое влияние. Своим сатирическим запалом «Последний министр» напоминает культовый сериал «В гуще событий» Армандо Ианнуччи, где правительственный идиотизм тоже порождал бесконечную череду медиаскандалов. Можно найти параллели и с сериалом о работниках маленького департамента вымышленного американского городка («Парки и зоны отдыха»). А открывающая заставка с проходом министра Тихомирова сквозь череду кабинетов и сотрудников явно отсылает к «Молодому Папе» Паоло Соррентино, еще одному сериалу про деятельность амбициозного новичка в давно существующей властной структуре.
5
Юмор и злободневность
«Последний министр» способен насмешить всех, кто хотя бы изредка следит за новостями. Ситуации кабинетного ситкома о яростной имитации государственной деятельности, глава которого воображает себя новым Столыпиным, но в реальности больше похож на персонажа Салтыкова-Щедрина, очень узнаваемы. Все совпадения с реальными лицами и событиями случайны (или нет?), но обильны: сценарий Волобуева и Ваниной предугадал многое в нашей жизни — от отставки правительства до панд, подаренных Китаем московскому зоопарку, и переносов памятников. Другие идеи министра перспективного планирования пока только ждут своего воплощения: первым же делом команда Тихомирова временно отменяет запрет мата, что приводит к гомерически смешным последствиям. Зрители, впрочем, могут не ждать перемен в законодательстве — на КиноПоиск HD доступна версия и без цензуры диалогов.