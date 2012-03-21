5 причин посмотреть «Последнего министра» Романа Волобуева

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«Последний министр» снят специально для КиноПоиск HD продюсерской компанией «Среда», на счету которой такие сериалы, как «Гоголь», «Метод» и «Обратная сторона Луны». Продюсер Александр Цекало давно хотел сделать комедию о деятельности малоэффективного министерства и в 2017 году вышел на подходящую для проекта кандидатуру — режиссера и бывшего кинокритика Романа Волобуева («Блокбастер», «Холодный фронт»). Волобуев и соавтор сценария Елена Ванина долгое время проработали в едва ли не главном российском медиа нулевых — журнале «Афиша», поэтому фактуру знают не понаслышке. Незадачливые журналисты и работники желтой прессы в «Последнем министре» появляются часто, равно как и политики, которые пытаются использовать СМИ в своих интересах.

В создании также участвовали сценаристы со стажем Роман Непомнящий (трудился почти над всеми частями успешной франшизы «Елки») и Дмитрий Нелидов (продюсер и соавтор главной российской комедии «Горько!»). Вместе у них получилась по-настоящему убедительная заявка на лучшую комедию о российской политике.