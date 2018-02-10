10 важных правил обращения с андроидами из кино и сериалов

Никогда не просите андроида рассказать о его родителях

Это правило нарушает в легендарном «Бегущем по лезвию» сотрудник корпорации «Тайрелл», подвергая одного из репликантов, Леона Ковальского, допросу по методу Войта-Кампфа (устный тест на распознавание андроидов). После вопроса «Какие слова приходят вам в голову, когда вы думаете о своей матери?» Леон его просто убивает.

Так же остро реагирует на слово «мама» ребенок-андроид Дэвид из «Искусственного разума». Столкнувшись в штаб-квартире фирмы «Кибертроника» со своей точной копией, Дэвид так расстраивается, что начинает биться в истерике, крича: «Она не твоя мама!» — и разламывает двойника на куски, так что его друзьям-роботам, Жиголо Джо и медвежонку Тедди, приходится просто сбежать от этой жуткой сцены.