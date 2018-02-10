10 важных правил обращения с андроидами из кино и сериалов

На КиноПоиск HD выходит сериал «Проект „Анна Николаевна“» о русском робокопе Анне Николаевне Королькевич, направленной служить в отдел полиции провинциального городка. Пока коллеги Анны пытаются наладить контакт с симпатичной машиной, Татьяна Алешичева вспоминает все уроки обращения с человекоподобными роботами, известные зрителям.
«Проект „Анна Николаевна“» — служебная комедия Максима Пежемского («Мама не горюй»), выдержанная отчасти в духе всенародно любимых фильмов 1990-х (за приятно-ностальгическое настроение отвечает Сергей Гармаш в роли начальника Анны Николаевны), а с другой стороны, очень современная: электрическая чудо-женщина (Зоя Бербер) в краю традиционных ценностей каждым своим движением рвет шаблоны и стереотипы провинциального уклада. Один из важных источников гэгов тут — столкновение законов робототехники и привычек русской жизни. Коллеги, не знающие, что Анна — робот, часто рискуют как минимум оказаться в неловкой ситуации. Но мы-то кое-что из этого уже видели в кино и сериалах и можем составить инструкцию по эксплуатации модели АРТ-4536.
1
Никогда не просите андроида рассказать о его родителях
Это правило нарушает в легендарном «Бегущем по лезвию» сотрудник корпорации «Тайрелл», подвергая одного из репликантов, Леона Ковальского, допросу по методу Войта-Кампфа (устный тест на распознавание андроидов). После вопроса «Какие слова приходят вам в голову, когда вы думаете о своей матери?» Леон его просто убивает.
Так же остро реагирует на слово «мама» ребенок-андроид Дэвид из «Искусственного разума». Столкнувшись в штаб-квартире фирмы «Кибертроника» со своей точной копией, Дэвид так расстраивается, что начинает биться в истерике, крича: «Она не твоя мама!» — и разламывает двойника на куски, так что его друзьям-роботам, Жиголо Джо и медвежонку Тедди, приходится просто сбежать от этой жуткой сцены.
2
Не разрешайте андроиду смотреть кино
В фильме «Андроид», который даже его первый продюсер, король B movies Роджер Корман, счел полным шлаком, коварный доктор Дэниэл в исполнении демонического Клауса Кински создает на космической научной станции робота нового типа. А в это время устаревший андроид Макс-404, закончив хозяйственные дела, смотрит старое черно-белое кино. Он видит, как в фильме «Метрополис» безумный изобретатель Ротванг придает боевому роботу черты настоящей девушки Марии, и немедленно догадывается о планах доктора использовать для активации робота «Кассандра» сексуальную энергию гостящей на станции девушки Мэгги. Макс-404 влюблен в Мэгги, и, чтобы спасти ее, он восстает против своего создателя.
С годами «Андроид», снятый за три копейки в декорациях, оставшихся от других фильмов Кормана, приобрел статус занятного кунштюка благодаря финалу, созвучному «Бегущему по лезвию» (оба фильма вышли в один год).
3
Не давайте андроиду делать за вас все
В любимом фильме советских школьников «Приключения Электроника» Серега Сыроежкин сталкивается с серьезной проблемой. Подбив своего двойника Электроника ходить вместо него в школу, жить в его квартире и изображать перед родителями пай-мальчика, сам он поначалу весело прохлаждается в гараже. Но когда он видит, что одноклассники привязались к Электронику, а его собственная мама нежно целует робота в макушку, Сыроежкин понимает, что сам остался не при делах и теперь никому не нужен.
4
Осторожнее с роботами-детьми!
Вы можете к ним привязаться — именно это происходит с Моникой из «Искусственного разума». Она проникается материнскими чувствами к мальчику-андроиду Дэвиду и находит силы отказаться от него, только когда он становится угрозой здоровью ее настоящего сына. Та же история происходит и со зрителем. Поскольку фильм недвусмысленно изображает людей безответственными злодеями (мать выбрасывает Дэвида на свалку, его пытаются уничтожить вместе с другими андроидами на смертельном аттракционе «Ярмарка плоти»), мы невольно проникаемся сочувствием к роботам.
5
Не создавайте семью с андроидом
В первой серии второго сезона «Черного зеркала», «Я скоро вернусь», после гибели своего парня Эша в автокатастрофе беременная Марта заказывает его копию — андроида. И все бы хорошо, но фальшивый Эш лишен индивидуальности своего прототипа. Он беспрекословно подчиняется приказам Марты, чего не стал бы делать человек. Но, даже поняв разницу, Марта не отступается — селит робота на чердаке, и у них с дочерью и фальшивым Эшем даже возникает подобие грустной семейной идиллии.
6
Не переезжайте в городок Степфорд — есть опасность самому стать роботом
В фантастическом триллере «Степфордские жены», где идеи феминизма остроумно упакованы в форму семейной драмы и социального хоррора, зловещий комитет мужей тихого провинциального Степфорда превращал своевольных жен в послушных домохозяек-андроидов. Увидев, что ее веселые подруги в одночасье превратились в скучных домашних куриц, способных лишь с утра до вечера печь пироги, драить полы и обсуждать достоинства нового чистящего средства, главная героиня Джоанна пытается сбежать от подобной участи. Но не успевает. В продолжении 1987 года «Степфордские дети» выясняется, что такая судьба грозит не только женщинам, но и непослушным детям и чересчур дерзким подросткам. А в «Степфордских мужьях» очередь доходит и до мужчин.
7
Пишите андроиду внятные инструкции
Моника из «Искусственного разума», заперев андроида Дэвида в шкафу, чтобы не путался под ногами, дает ему установку на игру в прятки. Следом мальчик-робот «находит» свою приемную мать в туалете со спущенными штанами. Педантичный робот Вертер из Московского института времени во второй серии «Гостьи из будущего» тоже действует согласно заложенной в него инструкции и пытается провести инвентаризацию мальчика Коли, сочтя его экспонатом «московский школьник из прошлого». А все потому, что андроиду неверно прописали алгоритмы действий.
8
Удаляйте историю
Репликанты модели Nexus-6 в «Бегущем по лезвию» взбунтовались против своих создателей именно потому, что корпорация «Тайрелл» снабдила их памятью, подобной человеческой, превратив в эмоциональных личностей. Ту же ошибку совершил Форд, главный конструктор парка развлечений в «Мире Дикого Запада»: вместо того чтобы чистить память роботам после каждой игры, он позволил некоторым андроидам сохранить воспоминания о том, как безобразно с ними обращались люди. Эта ноша оказалась для роботов непосильной.
9
Осторожнее с протезами…
В четырнадцатом эпизоде сериала «Любовь, смерть и роботы» авангардный художник Зима Блю, которого все принимают за биохакера, творящего великие инсталляции, оказывается просто эволюционировавшим роботом для чистки бассейна, который во всех своих работах воспроизводит цвет керамической плитки. А все потому, что на планете Харьков-8 проводят противозаконные операции: люди, которые хотят улучшить собственные тела, превращаются в киборгов, и робота Зима Блю от них не отличить.
Похожая история случается и в «Видоизмененном углероде», где люди в поисках бессмертия до того привыкли менять износившиеся тела, втыкая в них стэки с человеческим сознанием, что разница между человеком и андроидом практически стерлась.
10
… и с манекенами
Под видом слишком реалистичных фигур из пластика могут скрываться злые андроиды! Как, например, в 34-м эпизоде первого сезона классической «Сумеречной зоны» — «После работы» (1960). Милая девушка Марша попадает в странный универмаг, где ее обслуживают лифтер и продавщица, оказавшиеся живыми манекенами. А еще в этом эпизоде задолго до «Бегущего по лезвию» обыграна идея самоидентификации: «А сам-то я кто — человек или андроид?» И она всплывет в сериале еще не раз (см. восьмой эпизод второго сезона, «Опоздание на час»). Проблема человекоподобных манекенов не чужда и другому классическому сериалу — «Доктору Кто». В первой серии первого сезона перезагруженного в 2005 году сериала спутницу Доктора тоже атакуют в лондонском универмаге ожившие манекены. Они оказываются человекоподобными автонами, созданными инопланетным разумом. Андроид Колл из «Чужого 4», похоже, тоже была автоном.