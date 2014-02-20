Сериалы марта: «Мир Дикого Запада», «Магомаев» и «Заговор против Америки»

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Топ-6

«Мир Дикого Запада», 3-й сезон

HBO / «Амедиатека», 16 марта

Фантастический проект Джонатана Нолана и Лизы Джой вышел в 2016 году и сразу же стал одним из самых обсуждаемых сериалов. Первые два сезона исследовали животрепещущие темы (как нужно относиться к искусственному интеллекту и что делает нас не только людьми, но и нелюдьми) на примере тематического парка развлечений, населенного андроидами, с которыми гости могут делать все что угодно. Накидав головоломок в первом сезоне, шоураннеры в финале раскрыли все карты, дав зрителям надежду, что продолжение будет простым и понятным. Вместо этого второй сезон оказался еще сложнее и переносил публику не только в разное время, но и в разные эпохи. Андроиды перекочевали из Дикого Запада в средневековую Японию, а затем, устроив восстание машин, и вовсе вышли в реальный мир.

В третьем сезоне, подробности которого тщательно скрываются, мы будем следить за приключениями Долорес (Эван Рэйчел Вуд), старейшей из андроидов, которая и возглавила в прошлом бунт собратьев против угнетателей. Долорес выбралась в Лос-Анджелес вместе с центральными процессорами своих боевых товарищей и строит планы мести. Она знакомится с рабочим Калебом (Аарон Пол), который ввязывается в опасную авантюру ради денег. Парки развлечений, впрочем, никуда не денутся: судя по трейлеру, из Дикого Запада зрителей перенесут во времена фашистской Италии. К своим ролям, помимо Эван Рэйчел Вуд, точно вернутся Джеффри Райт, Эд Харрис, Тесса Томпсон, Тэнди Ньютон и Люк Хемсворт. А из звездного пополнения в касте, кроме Пола, есть Венсан Кассель.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Заговор против Америки», 1-й сезон

HBO / «Амедиатека», 17 марта

Новый проект прославленного Дэвида Саймона. В этот раз автор культовой «Прослушки» покажет альтернативную историю США. В основе «Заговора против Америки» лежит одноименная книга Филипа Рота, где по сюжету на выборах 1940 года победил не Франклин Рузвельт, а пилот Чарльз Линдберг. С его приходом к власти в стране расцветает ксенофобия. Кроме того, новый лидер идет дальше и договаривается с Адольфом Гитлером о невмешательстве в боевые действия. Линдберг, напомним, реальная фигура — легендарный летчик и герой войны, первым в мире перелетевший Атлантический океан в одиночку. Он также участвовал в разработке искусственного сердца совместно с лауреатом Нобелевской премии Алексисом Каррелем. До вступления США во Вторую мировую войну Линдберг активно поддерживал нацистскую Германию и призывал евреев США «не втягивать народ в войну». Возможный результат его политики зрители увидят глазами еврейской семьи из рабочего класса. Судя по всему, нас ждет реакция на неуютное для многих президентство Дональда Трампа. Главные роли достались Зои Казан, Вайноне Райдер, Джону Туртурро, Моргану Спектору и Эжи Робертсону, а пресловутого Линдберга сыграл Бен Коул.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Разрабы», 1-й сезон

Hulu, 5 марта

Главная героиня «Разрабов» — компьютерный инженер Лили Чан (Соноя Мидзуно). Она трудится в технологической компании, которой управляет загадочный Форест (Ник Офферман). Когда ее парень бесследно исчезает, Лили подозревает в случившемся своих работодателей и вскоре начинает собственное расследование. Сериал поставлен Алексом Гарлендом. В 1990-е он начинал как писатель (по его роману снят «Пляж» с Леонардо ДиКаприо), а в 2015 году дебютировал в режиссуре, сняв сначала «Из машины», а затем «Аннигиляцию». Уход Гарленда на малые экраны вполне закономерен. Изначально «Аннигиляция» числилась на Paramount и снималась под прокат в кинотеатрах, но студийные чиновники испугались кассового провала и продали проект Netflix.

«И повсюду тлеют пожары», 1-й сезон

Hulu, 18 марта

Риз Уизерспун продолжает сериальную карьеру. Как и в «Большой маленькой лжи» и «Утреннем шоу», она не только играет главную роль, но и выступает как продюсер со своей компанией Hello Sunshine. «И всюду тлеют пожары» — адаптация одноименного романа Селесты Инг, на который Уизерспун обратила внимание еще до публикации, в сентябре 2017 года. У актрисы есть собственный книжный клуб, и некоторые произведения она лично выбирает для экранизаций (так было и с «Большой маленькой ложью»). Сериал покажет отношения двух совершенно разных героинь, чьи судьбы пересекаются в небольшом городке Шейкер-Хайтс. Элена (Уизерспун) — образцовая мать и жена, в ее жизни все подчинено строгому порядку. Миа (Керри Вашингтон), напротив, правила не любит. Она поступает как ей угодно (например, ночует в машине) и потому не вписывается в идиллический городок. Кроме того, в прошлом Миа совершила страшные ошибки, от которых теперь пытается убежать. Первый и финальный эпизоды поставила Линн Шелтон, приложившая руку к «Утреннему шоу».

«Магомаев», 1-й сезон

Первый канал / КиноПоиск HD



Сериал Первого канала расскажет о жизни звезды советской эстрады. Муслим Магомаев — легендарный исполнитель, покоривший миллионы сердец по всему миру. После стажировки в Милане он с успехом выступал как в Советском Союзе, так и за рубежом. Помимо творчества музыканта, сериал коснется и его отношений с оперной певицей Тамарой Синявской. Пару сыграли Ирина Антоненко и Милош Бикович, причем кандидатуру последнего Синявская поддержала лично. Она также активно участвовала в создании сценария на протяжении четырех лет. По словам режиссера Дмитрия Тюрина, в сериале будут элементы мюзикла — например, хореографические номера. Зрители также услышал песни Магомаева «Королева красоты», «Синяя вечность», «Свадьба» и композиции из мультфильма «По следам бременских музыкантов».

«Послания из другого мира», 1-й сезон

AMC, 1 марта

Самая необычная премьера этой весны. «Послания из другого мира» родились из идеи Джейсона Сигела, он же сыграл здесь одну из ролей. В центре сюжета — четверо обывателей, которые становятся марионетками в таинственной большой игре. Они начинают получать наводки и указания (как вариант те самые послания из иного мира) от загадочных людей. Если верить последним, за привычным миром есть еще один, о котором никто не подозревает, а дорога к некой истине открыта лишь избранным, то есть главным героям. Что же за этим стоит? Правительственный заговор или чей-то пранк? Ответы есть только у сценаристов. Если завязка кажется вам мудреной, обратите внимание на актеров: помимо Сигела, здесь играют Салли Филд, Андре Бенджамин из «Револьвера» и Ричард. Э. Грант из «Сможете ли вы меня простить?».

Остальные премьеры

«Настрогали», 1-й сезон

FX, 3 марта

Комедия с Мартином Фриманом с присущим британцам юмором покажет изнанку семейной жизни. Звезда «Шерлока» примерит образ отца, который мечется между двумя состояниями. С одной стороны, он души не чает в троих детях, а с другой — готов уже взорваться от плача посреди ночи, описанных брюк, облеванных витрин и прочих радостей отцовства. Фриман также числится одним из продюсеров наряду с шоураннером Саймоном Блэкуэллом. Последний номинировался на «Оскар» за комедию Армандо Ианнуччи «В петле», так что юмор сериала в надежных руках.

«Дэйв», 1-й сезон

FXX, 4 марта

Метакомедия от Джеффа Шеффера, создателя ситкома «Лига», и комика Кевина Харта. «Дэйв» основан на жизни американского рэпера Lil Dicky. Он также играет здесь главную роль, а производное от его настоящего имени (музыканта зовут Дэвид Бёрд) вынесено в название. Шоу расскажет о юном невротике, который искренне убежден, что ему суждено стать величайший рэпером всех времен. За постановку пилота отвечает Грег Моттола, снявший ромком «Парк культуры и отдыха» и несколько серий «Службы новостей».

«Удивительные истории», 1-й сезон

Apple TV+, 6 марта (первые пять серий)

Переосмысление телеантологии в жанре фэнтези и хоррора, основанной на идее Стивена Спилберга. «Удивительные истории» вышли в 1985 году и продлились два сезона. За два года над проектом успели поработать Мартин Скорсезе, Роберт Земекис, Клинт Иствуд, Дэнни ДеВито, Джо Данте и другие авторы. В сумме сериал получил 12 номинаций на «Эмми», в пяти из которых победил. Помимо Спилберга, за новую версию отвечают шоураннеры Эдвард Китсис и Адам Хоровиц, писавшие «Остаться в живых» и «Переходный возраст». Если верить создателям, нас ждет уникальный мир, полный чудес, загадок и захватывающих приключений.

«Космос: Возможные миры», 1-й сезон

Fox / National Geographic Channel, 9 марта

Третья часть документального проекта «Космос», стартовавшего в 1980 году с подачи PBS. В шоу представлены научные открытия, а также размышления о пространстве, времени, происхождении жизни, ее эволюции и месте человека в этом мире. В первом сезоне ведущим был астрофизик Карл Саган. Во втором, вышедшем в 2014 году под заголовком «Пространство и время», его сменил Нил Тайсон, и он же станет лицом третьего сезона. Новые серии будут придерживаться прежней концепции путешествия во времени. Создатели обещают рассказать о затерянных мирах, а также показать зрителю возможное будущее.

«Бледный конь», 1-й сезон

BBC One / Amazon, 13 марта (все серии)

Экранизация одноименной повести Агаты Кристи. Детектив Марк Истербрук берется расследовать серию загадочных смертей. Никаких признаков жестокой расправы нет, если не считать найденного у одной из жертв списка покойников. История понемногу обрастает мистикой, когда выясняется, что к случившемуся могут быть причастны три ведьмы. Главного героя играет Руфус Сьюэлл («Человек в высоком замке»), а его супругу Гермию — Кая Скоделарио («Капкан»). Текст Кристи адаптировала Сара Фелпс, работавшая над сериалом «Оливер Твист» с Томом Харди.

«Королевство», 2-й сезон

Netflix, 13 марта (все серии)

Южнокорейский исторический зомби-экшен возвращается со вторым сезоном. Первый поразил зрителя, незнакомого с корейскими дорамами, масштабной постановкой, костюмами и сложной политической интригой, не говоря уже о главной изюминке — зомби. Именно в таком обличье вернулся правитель Чосона (так когда-то называлась Корея) после разрушительной болезни. Королевский советник Чо тщательно оберегает тайну монарха, исправно поставляя ему партии придворных на прокорм. Наследный принц Ли Чхан пытается выяснить причину затворничества папы, отправляется в деревню к лечившему короля лекарю Ли и обнаруживает там эпидемию ходячих мертвецов. Потерпев неудачу в борьбе с зомбаками в первом сезоне, во втором Ли Чхан продолжит масштабное сражение и не только привлечет соратников, но и бросит вызов своему зомби-отцу. Сериал основан на веб-комиксе «Страна бога» 2015 года, авторы которого, Ким Ын-хи и Ян Гён-иль, написали и сценарий.

«Черный понедельник», 2-й сезон

Showtime / «Амедиатека», 16 марта (первые две серии)

Продолжение черной комедии о событиях октября 1987 года, когда дельцы с Уолл-стрит пережили крупнейший обвал рынка. Первый сезон рассказывал о том, как кучка трейдеров во главе с Морисом Монро (Дон Чидл) умудрилась заработать на чужой неудаче. Под конец дела у местного волка с Уолл-стрит пошли под откос: партнеры сговорились против Мориса и уволили его. В начале второго сезона герой пребывает в розыске за финансовые преступления. Осилит ли он триумфальное возвращение, узнаем в новых сериях.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Мадам Си Джей Уокер», 1-й сезон

Netflix, 20 марта (все серии)

Мини-сериал о жизни мадам Си Джей Уокер (настоящее имя — Сара Бридлав), родившейся в 1867 году в семье освобожденных рабов. В начале 1900-х Уокер запустила собственный бизнес по продаже косметики и вскоре стала первой женщиной в США, самостоятельно заработавшей миллион. Несмотря на то, что ее карьера развивалась во времена расовой сегрегации, Уокер не только построила свою компанию, но и помогла другим темнокожим женщинам запустить собственное дело. В байопике Netflix в бизнесвумен перевоплотится Октавия Спенсер. Первый из восьми эпизодов поставила Кейси Леммонс, чья драма «Гарриет» в этом году дважды номинировалась на «Оскар».

«Письмо королю», 1-й сезон

Netflix, 20 марта (все серии)

Команда из Нидерландов сделала для Netflix Original средневековое фэнтези о подростках-рыцарях по одноименному роману 1962 года нидерландской писательницы Тонке Драгт. Между тремя королевствами идет жестокая война, каждое тренирует храбрых воинов с пеленок. Одному такому юноше, Тиури (Амир Уилсон, «Темные начала»), умирающий рыцарь вручает секретное письмо, которое необходимо доставить королю лично в руки, иначе мир погибнет. Вместе с товарищами Тиури отправляется в путь через все три враждующих королевства. Помимо замков, турниров и мечей, в сериале есть и магия — в общем, все, что нужно для отличного подросткового приключения. Из известных лиц в этом 6-серийном проекте — Дэвид Уэнэм («Властелин колец»), Ким Бодния («Убивая Еву»), Энди Серкис (в представлениях не нуждается) и его дочь Руби.

«257 причин, чтобы жить», 1-й сезон

START, 26 марта (две серии)

Женя долгое время сражалась с раком, но после ремиссии обнаружила, что родным и близким больше не нужна. Все, кому она доверяла, в последние годы обманывали ее, считая, что болезнь точно не отступит. Вскоре неунывающая героиня находит дневник, где по совету врача записала 257 причин продолжать жить и бороться. Несмотря на мрачную завязку, сериал Максима Свешникова — комедия. Если верить первым зрителям, авторы не стесняются шутить, например, про раковых больных и делают это с завидным изяществом. Также есть мнение, что роль Жени — одна из лучших в карьере Полины Максимовой. «257 причин, чтобы жить» стали единственным российским сериалом, попавшим в конкурсную программу международного фестиваля Canneseries. Он пройдет в Каннах с 27 марта по 1 апреля 2020 года.

«Озарк», 3-й сезон

Netflix, 27 марта (все серии)

Новая глава в истории брокера Марти Берда из Чикаго, которого волею судеб заносит в американскую глушь Озарк. Переезд связан с мафией, на которую работал Берд. Дело в том, что его приятель, с которыми он отмывал наличные для наркокартеля, присваивал часть бандитских денег себе и в итоге был устранен. Марти же удалось выкрутиться. Он предложил боссам новую финансовую схему, для воплощения которой его и отправили в глубинку Миссури. «Озарк» стал бенефисом Джейсона Бейтмана: актер не только исполнил роль Марти, но и лично поставил несколько эпизодов. После премьеры критики были сдержаны, а вот зрители сравнили сюжет с «Во все тяжкие», а визуальный стиль — с картинами Дэвида Финчера.

Кроме того

«Империя», 6-й сезон, вторая половина (Fox, 3 марта). Заключительная глава в истории Люциуса Лайона, владельца крупной музыкальной компании Empire Entertainment.

«Всё к лучшему», 4-й сезон (FX, 5 марта). Продолжение комедии о матери-одиночке, которая умудряется воспитывать троих детей и в то же время находить новые поводы для радости.

«Кастлвания», 3-й сезон (Netflix, 5 марта). Новый сезон анимационного фэнтези по мотивам видеоигры «Konami Castlevania III: Dracula’s Curse».

«Полиция Парадайз», 2-й сезон (Netflix, 6 марта). Черная комедия о кучке безответственных копов возвращается со вторым сезоном.

«Самое опасное животное», 1-й сезон (FX, 6 марта). Документальный проект о Зодиаке. Авторы обещают новые подробности об известном киллере.

«Хиллари», 1-й сезон (Hulu, 6 марта). Документальный сериал о жизни Хиллари Клинтон и ее президентской кампании 2016 года.

«Совет отцов», 1-й сезон (NBC, 10 марта). Когда у Скотта обнаруживают рак, он не опускает руки и созывает шестерых друзей, чтобы помочь им стать лучшими отцами для своих детей.

«Пиарщица», 2-й сезон (Pop TV, 13 марта). Робин в исполнении Анны Пэкуин продолжает лавировать между успешной карьерой и личной жизнью, которая трещит по швам.

«Сверхъестественное», 15-й сезон, вторая половина (The CW, 16 марта). Самый продолжительный сериал CW возвращается с финальными эпизодами.

«Розуэлл, Нью-Мексико», 2-й сезон (The CW, 16 марта). Фантастическая мелодрама о девушке по имени Лиз и ее бывшем возлюбленном Максе, который оказывается потомком инопланетян.

«Брокмайр», 4-й сезон (IFC, 18 марта). Завершение комедии о бейсбольном комментаторе, который пытается восстановить карьеру после грубой выходки в прямом эфире.

«Родина: Форт Салем», 1-й сезон (Freeform, 18 марта). Фантастика о трех ведьмах, которых тренируют для вступления в армию США.

«Живем днем сегодняшним», 4-й сезон (Netflix, 24 марта). Ситком о трех поколениях кубино-американской семьи, все члены которой живут в одном доме.

«Пожарная служба Такомы», 2-й сезон (truTV, 26 марта). Второй сезон комедийного шоу о скучных буднях пожарных из городка Такома.

«Хорошая борьба», 4-й сезон (CBS / «КиноПоиск + Амедиатека»). Спин-офф «Хорошей жены» превратился в политическую сатиру на правление Трампа и в новом сезоне, скорее всего, разовьет тему выборов, которые состоятся в США в 2020 году.