Трейлер сериала «Проект «Анна Николаевна»: Андроид-полицейский на страже правопорядка

Народная сай-фай-комедия «Проект «Анна Николаевна» — история девушки-андроида, которая учится быть похожей на обычных людей. Чтобы она прониклась человеческим поведением, ее отправляют проходить службу в отделении МВД небольшого городка. На месте она быстро поймет, что моментальный доступ к базе данных или идеальные навыки рукопашного боя никогда не заменят простого понимания человеческой души, особенно когда дело касается русского человека.

Главная героиня сериала, Анна Николаевна Королькевич (Зоя Бербер), ничем не отличается от обычных людей. Но это только на первый взгляд. В действительности она высокотехнологичный андроид, которая в совершенстве владеет оружием, может победить любого противника в рукопашных схватках и за несколько секунд способна отыскать в интернете любую информацию о подозреваемых.

Демонстрировать свои навыки и учиться человеческому поведению она будет в провинциальном отделении МВД, где для нее придумывают легенду, что она дочь замминистра. Новая сотрудница вызывает интерес у всего отделения и быстро располагает к себе коллег необычным сочетанием высокого профессионализма и жизнерадостной непосредственности.

Вместе с Бербер в сериале «Проект «Анна Николаевна» снялись Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Федор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Ирина Розанова, Юлия Ауг, Маруся Климова, Сергей Епишев, Павел Деревянко и Михаил Пореченков.

«Проект «Анна Николаевна» создан продюсерской компанией Александра Цекало «Среда» и Максимом Пежемским («Интерны», «Мама не горюй»). Восьмисерийный проект будет выходить эксклюзивно на КиноПоиск HD начиная с 26 марта.