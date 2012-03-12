Тизер и постеры сериала «Последний министр» — нового комедийного проекта Романа Волобуева

Сериал «Последний министр» Романа Волобуева — духовный преемник проектов Армандо Ианнуччи о политике («Гуща событий», «Вице-президент»), только действие развивается не в Вашингтоне или Лондоне, а в России. Вместо матерящегося и неудержимого Питера Капальди здесь политик-неудачник в исполнении Яна Цапника, поставленный развалить вымышленное министерство перспективного планирования. Только неудачник оказался деятельным, решившим удивить и поразить всю страну.

Главный герой сериала — чиновник Тихомиров, по вине которого затонул подведомственный ему город Малая Пышма. Именно его влиятельные политики планируют использовать, чтобы развалить недавно сформированное министерство перспективного планирования. Оказавшись на новом месте и не подозревая, что для него уготовили вышестоящие чины, Тихомиров берется за дело. В скором времени окружающие с ужасом осознают, что он действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему.

«Наша история значительно более лирическая и романтическая, чем реальность, потому что в реальности люди не всегда хотят как лучше, а у нас люди базово хорошие, просто их инструментарий не про это, — говорит о проекте Волобуев. — Для меня это очень любимые герои. Нежные, прекрасные, милые твари, я их всех очень люблю, и эта история про них».

Появились также отдельные постеры с персонажами сериала.

«Наш сериал — это как Newsroom, только ни у кого нет ни совести, ни идеалов, кроме двух персонажей — маленькой, чистой и прекрасной Сони и Тихомирова, главного героя, который все время пытается сделать что-то хорошее. Удивительный министр у нас получится, которого все время, с*ка, жалко», — добавил режиссер.

Вместе с Цапником в сериале снялись Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева, Софья Лебедева, Алексей Золотовицкий, Дарья Носик, Екатерина Носик и Сергей Степин. В эпизодах появятся Анна Чиповская, Константин Богомолов, Андрей Мерзликин, Алиса Хазанова и другие известные актеры.

Первые два эпизода 16-серийного «Последнего министра» будут доступны только на КиноПоиск HD 26 марта.