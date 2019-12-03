Защита Виндзора: Как сериал «Корона» меняет восприятие современной монархии

Почему история Елизаветы II так популярна? Сколько в ней вымысла? Как она снималась? Как повлияла на образ монархов? К выходу четвертого сезона разбираемся в успехе легендарного шоу Netflix и рассказываем, к чему готовиться в новых сериях.

В начале 2020 года обычно скрытный Netflix озвучил показатели костюмной драмы «Корона»: с момента выхода первого сезона ее посмотрело 73 миллиона так называемых домохозяйств. Меньше зрителей, чем у другого хита платформы, «Ведьмака», и больше, чем во всей Великобритании вместе взятой. Проект о британском достоянии — Елизавете II — вышел за пределы страны.

Казалось бы, ничего удивительного: описание жизни Ее Величества длиной в шесть сезонов (и шесть десятилетий) создают лучшие из лучших. В шоураннерах — практически придворный летописец, сценарист фильма «Королева» и драматург пьесы «Аудиенция» Питер Морган. В продюсерах — ответственный за несколько серий «Короны» трехкратный оскаровский номинант Стивен Долдри («Часы», «Чтец», «Билли Эллиот»). В главных ролях — микс из перспективных звезд и лауреатов «Оскара». Но «Корона» не просто дорогой проект на экспорт с громкими именами, и об этом говорят уже не только цифры, но и реакция зрителей и критиков. В эпоху стремительно меняющихся трендов сериал про неповоротливый церемониальный институт называют невероятно актуальным, а его создателя Питера Моргана — человеком, сделавшим монархов снова значимыми. Что там! И саму Елизавету — абстрактный символ, картинку с банкноты, марки, монеты — начали воспринимать как живого человека и даже вывели ее в 2017 году в топ запросов «Википедии».

Клер Фой и Мэтт Смит

Причина такой реакции кроется не столько даже в узнаваемости образов монархов, а в том, как играют с ними создатели «Короны». Зрителю предлагают большую экскурсию по Букингемскому дворцу с посещением всех спрятанных ходов. Или как описывает это путешествие сам шоураннер: «Ты смотришь сериал и словно узнаешь о тайной жизни собственной бабушки (вернее, прабабушки, если мы говорим о королеве) и думаешь: боже, надо же, что она вытворяла».

Как устроен сериал

«Корона» и начиналась с желания тайное сделать явным: Морган захотел развить собственную пьесу «Аудиенция» о приватных разговорах королевы и британских премьер-министров до большой драмы. Но политическое переросло в человеческое, а одна сюжетная линия превратилась в анализ эпохи Елизаветы II. В нем нашлось место как частным проблемам, так и большой истории, которая отражается в судьбах представителей рода Виндзоров. В получившемся проекте любой эпизод (их по десять в каждом сезоне) можно рассматривать как отдельный часовой фильм и смотреть эту антологию в произвольном порядке. В эпизодах «Отец семейства» и «Принц Уэльский» — увидеть роман воспитания сначала принца Филиппа, а потом и его сына Чарльза; в сериях «Закон Божий» (про Великий лондонский смог) и «Аберфан» (про трагедию в угольной шахте в Шотландии) — фильм-катастрофу; в сценах из «Загадочного человека» и «Несчастья» — уже королевскую «брачную историю». Начинается сериал с 1947 года, замужества Елизаветы и ее последующего восшествия на престол — момента, когда в жизни каждого из героев на первый план выходит корона.

Клер Фой

«В центре этой системы находится королева, а дальше власть, как воронка, затягивает остальных героев. Ужасно, что при формальном благополучии все они страдают от этого взаимодействия», — объясняет принцип королевской спирали Морган. О тяжести монаршего головного убора написан не один сюжет, но, кажется, лишь в «Короне» впервые подробно исследуют эффект, который он оказывает на свиту. Бремя власти здесь одинаково беспощадно ко всем. Самой Лилибет, которая и королевой-то становится случайно (после отречения от престола своего дяди короля Эдуарда VIII она превращается в дочь короля), оно мешает обрести семейное счастье и заниматься разведением лошадей, ее супруга Филиппа лишает титула, карьеры и цели в жизни, сестру королевы, Маргарет, а потом и принца Чарльза, вынуждает расстаться с любимым человеком. Снова и снова нам показывают процесс выбора между чувством и долгом в пользу последнего, и делают это не только чтобы вызвать сочувствие, но и для развенчания мифа о британских небожителях. Представители самого известного бренда страны, они создают великую иллюзию стабильности и в этой своей миссии глубоко несчастны.

В сериале постоянно подчеркивается этот контраст публичной картинки и закулисья. Накал страстей повышает и словно выведенная самой историей амбивалентность дома Виндзоров, о которой говорит принц Филипп. Все семейство он делит на две ветви — ослепительных бунтарей-индивидуалистов и скучных функционеров-исполнителей. Пока одни (Эдуард VIII, принцесса Маргарет) пренебрегают правилами ради собственных интересов, другие (Георг VI и сама Елизавета II) выносят личное за скобки. «Улыбнешься или нахмуришься — и тут же проявишь позицию, чего соверену делать нельзя», — озвучивает в первом сезоне главную тактику скучных Виндзоров королева Мария. Два десятилетия спустя эти слова на новый лад повторит уже сама Елизавета II. На слова старшего сына «У меня есть голос» она ответит резким: «Скажу тебе один секрет: никому не интересно его услышать».

Сколько в сериале правды и вымысла

Джон Литгоу

«Корона» примечательна умением показать точку зрения и монарха, и камердинера. Благодарить за это стоит шоураннера, который виртуозно обращается с историческим контекстом, иногда жонглируя героями и датами. Так, с легкой руки Питера Моргана королева подозревает принца Филиппа в интрижке с балериной Галиной Улановой, хотя при жизни эти двое не встречались. Не было и откровенного интервью матери Филиппа, принцессы Алисы, которое она дает репортеру The Guardian. Отдельные персонажи и вовсе придуманы — например, обучающий Елизавету школьным дисциплинам профессор Хогг и преданная секретарша Уинстона Черчилля Венеция Скотт. Последняя, по словам создателей сериала, была создана как дань уважения женскому коллективу, работавшему с министром.

«Королевская семья всегда на виду: мы точно знаем, где, когда и с кем они были. Не знаем только, о чем думали — это и пытаемся угадать», — говорит о своей работе Питер Морган. Выискивать огрехи на этом пути не самое благодарное дело.

Исторический консультант проекта Роберт Лэйси подчеркивает, что тут снимают дорогую разновидность мыльной оперы, а не документальное кино, и предлагает зрителям отделить историческую правду от той, что показана в сериале. Да и в некоторых, порой неожиданных, деталях (ссора Элизабет и Филиппа перед фотографами; Уинстон Черчилль, решающий рабочие вопросы в ванной; королева, танцующая с президентом Ганы Нкрумом Кваме) «Корона» поразительно точна. А где-то вынужденно избирательна — так, в третий сезон, посвященный 1970-м годам, не вошло несостоявшееся похищение дочери королевы, принцессы Анны. На этот захватывающий эпизод просто не хватило времени.

Как все это снимали

Оливия Колман и Джош О’Коннор

Зато у создателей сериала точно не было нехватки в бюджетах, которые у «Короны» заоблачные: по неподтвержденным данным, на проект уже ушло свыше 300 млн долларов. Правда, организовать съемки в Букингемском дворце это не помогло: кинематографистов королева не привечает, и потому главное место жительства Виндзоров снимали по всей Англии, добавив CGI на экстерьерных сценах. По кусочкам собирались и другие приватные резиденции вроде Балморала, Сандригэма и Виндзорского замка. Первый снимали в шотландском замке Ардверики, второй — в поместье Энглфилд Хаус, а третий частично заменил Хэтфилд Хаус, дом с солидной фильмографией (здесь снимали «Фаворитку», «Лару Крофт» и клип «Party Like a Russian» Робина Уильямса). Вашингтон, который фигурирует в одном из эпизодов «Короны», и тот нашли в Ливерпуле. Но сцену инвеституры принца Чарльза в третьем сезоне снимали в настоящем уэльском замке Карнарвон.

Большей достоверности удалось добиться в нарядах и прическах, внешний вид которых костюмеры могли повторить по многочисленным фото. Например, в сцене все той же инвеституры образы Елизаветы, ее матери и сестры были воссозданы до мельчайших подробностей. Для свадьбы и коронации Елизаветы в течение нескольких недель вручную создавали точные копии знаменитых нарядов, а за многочисленные тиары и броши Ее Величества отвечали искусно сделанные реплики. При этом вольности в королевском гардеробе возможны, но когда говорится о менее известном событии (и менее значимом представителе известной семьи). Так, платье принцессы Маргарет во время ее визита в Белый дом в 1965 году из розового стало морковным, сменились его фасон и вид рукавов. По инициативе костюмеров в 1970-е годы в Букингемском дворце появилось и первое мини: принцесса Анна надела короткое платье-свитер. Оба придуманных наряда при этом не выходят за рамки эпохи и еще больше отражают характер персонажей: взрывной и огненный у Маргарет и свободолюбивый — у Анны. Виртуозно обошлись в сериале и с особенно острым в XXI веке вопросом использования меха: подобные изделия были взяты из винтажных магазинов или же сшиты из старых отрезов. Экологично и согласно хронологии.

Хелена Бонем Картер

«Не представляю, сколько работы проделали департаменты костюма и визажа… Даже маникюр у моей героини должен был соответствовать дате в сценарии, — говорит играющая принцессу Маргарет в третьем и четвертом сезонах Хелена Бонем Картер. — Мы все на этом проекте как ходячие календари». При этом поборники идеальных ногтей разрешили кареглазым Хелене и Оливии Колман сыграть голубоглазых Маргарет и Елизавету. Последняя винит в этом несоответствии оригиналу свои слишком тяжелые веки: «Попытки надеть линзы были похожи на сеанс экзорцизма, и визажисты смирились».

Почему актеры постоянно меняются

Главные звезды последних двух сезонов — Оливия Колман и Хелена Бонем Картер — лишь один из примеров удачного кастинга, за который постоянно хвалят «Корону». Какие-то из попавших на проект актеров ранее были почти неизвестны в большом кино (например, сыгравший принца Чарльза актер Джош О’Коннор), какие-то уже обладают солидной фильмографией (те же Колман и Бонем Картер). Объединяют их всех два принципа: в сериале снимаются только британцы (кроме одного американца, Джона Литгоу, сыгравшего Уинстона Черчилля) и не более двух сезонов.

Решение менять актеров через каждые два десятилетия появилось одновременно с самой «Короной» и было продиктовано желанием шоураннера как можно нагляднее показать неотвратимый ход времени. Но в смене лиц при дворе можно усмотреть и изящный намек на сменяемость самой власти, а также грамотный маркетинговый ход. Ведь новый актер — всегда новый инфоповод. Особенно если это Хелена Бонем Картер, которая настолько усердно готовится к роли, что решает вызвать дух своей героини при помощи медиума и попадает с этой историей во все заголовки. Или же исполнитель роли принца Филиппа (третий и четвертый сезоны) Тобайас Мензис, с легкостью заявляющий, что монархи ему никогда не были особенно интересны.

Клер Фой Оливия Колман

Ванесса Кирби Хелена Бонем Картер

Некоторых актеров в повод для разговора превращает уже сам сериал. Клер Фой, Елизавета из первых двух сезонов, получила свой первый «Золотой глобус», «Эмми», а также премию Актерской гильдии (всего в копилке сериала на данный момент больше 30 призов с самых разных премий). Ванесса Кирби (принцесса Маргарет в первом и втором сезонах) пока что осталась без наград, зато приобрела статус молодой и перспективной звезды: до сериала она появлялась в крупных проектах лишь на вторых ролях, сейчас же в ее портфолио есть знаковые героини в новых частях «Миссия: невыполнима» и спин-оффе «Форсажа».

Такими же эпитетами пресса награждает и 24-летнюю Эмму Коррин, которую выбрали из сотен претенденток на роль принцессы Дианы. Коррин появилась на всех обложках глянцевых изданий еще до выхода первого эпизода со своим участием — конечно, ведь она играет саму «королеву сердец». К слову, блистать в «Короне» девушка будет недолго: в пятом и шестом сезонах ее более взрослую версию сыграет уже Элизабет Дебики.

А что говорит королевская семья?

Питер Морган однажды посещал Букингемский дворец: в 2016 году он получил орден Британской империи из рук принца Чарльза. Съемки «Короны» уже начались, и шоураннер услышал от принца: «Сценарное дело нелегкое. Всегда думал, что куда важнее получившегося текста то, что ты в него не вписал». Считать ли эти слова предостережением или безобидным комментарием, Морган не может определиться до сих пор. Другая и пока единственная официальная реакция королевского двора на сериал Netflix: «Букингемский дворец не имеет отношения к проекту и не давал советов по поводу описываемых в нем событий». Молчание монархов не мешает британским таблоидам, а иногда и актерам из «Короны» придумывать ответные реакции за них. Например, по словам некоего анонима, младший сын королевы, принц Эдвард, как-то уговорил маму посмотреть сезон-другой, что та сделала не без удовольствия.

Как сериал меняет имидж королевской семьи

Тобайас Мензис

Есть и другой вид взаимодействия между героями «Короны» и их прототипами — непредумышленный. Премьера первого сезона совпала с очередным королевским мезальянсом — новостью о романе принца Гарри и «простолюдинки», разведенной американской актрисы Меган Маркл. История современной Золушки запустила новый виток разговоров о чувстве и долге в доме Виндзоров. Там, где Эдуарду VIII, принцессе Маргарет и принцу Чарльзу не удалось отстоять личное счастье, Меган и Гарри за него боролись и победили. И сложно забыть о настоящем королевской семьи во время просмотра сериала о ее прошлом. При этом исход (или «Мегзит») принца с возлюбленной в Америку показывает: закрытый институт монархии по-прежнему не рад чужакам, а королевская семья все так же отгораживается от окружающего мира.

Последняя черта точно передана и в «Короне»: с внешним миром в Букингеме общаются посредством первых полос газет и бесконечной цепочки личных секретарей. Даже в третьем сезоне, когда вовсю гремят 1960-е и по планете уже начали шествие битлы и роллинги, до стен британского замка долетает разве что голос Дэвида Боуи. Королевским особам не пристало следить за поп-культурой, но последняя за монархами как раз наблюдает. А сериал Netflix, выполняющий в том числе и образовательную функцию, подогревает этот интерес. Позабытая за давностью лет история несчастной судьбы принцессы Маргарет (которую ранее считали ужасной грубиянкой) на экране заиграла новыми красками и спровоцировала серию материалов формата «вся правда о принцессе». Третий сезон обеспечил звездный час принцессе Анне: СМИ пришли в восторг от невозмутимой дочери Елизаветы II в исполнении Эрин Доэрти. После в сети появился ролик, в котором уже настоящая Анна на одном из приемов отказывается жать руку президенту Дональду Трампу. Реальность встретилась с вымыслом, и теперь принцессу называют главной бунтаркой и «самой недооцененной представительницей королевской семьи».

Чего нам ждать в четвертом сезоне

Эмма Коррин

Загодя можно предсказать и новую волну всенародной любви к появляющейся в четвертом сезоне принцессе Диане. К этому зрителей готовит не только исполнительница знаковой роли Эмма Коррин, которая в интервью говорит, что покажет всем «Диану, которую вы совсем не знали». Например, к началу четвертого сезона бренд Rowing Blazers выпустил специальную коллекцию, посвященную принцессе (которую, конечно, уже практически нигде не найти) — копии ее знаменитых свитеров. Свои вариации на тему этого предмета одежды пошили и костюмеры самой «Короны». Это видно по многочисленным фото из четвертого сезона, на которых уже можно разглядеть не только реплики известных костюмов принцессы, но и образы, собранные сразу из нескольких характерных для нее деталей, будь то любимый фасон, цвет (фиолетовый и синий), любовь к открытому декольте или же игнорирование таких обязательных для двора аксессуаров, как шляпки и перчатки.

Впрочем, о том, что ключевой фигурой грядущих десяти эпизодов станет именно Диана, можно понять не только из хронологии и промокампании, но и из генеральной линии «Короны». Третий сезон заканчивался на минорной ноте — разводе принцессы Маргарет и лорда Энтони Сноудена, первом публичном расколе в обычно прятавшей проблемы под ковер королевской семье. Виндзоры получили возможность поставить личные интересы выше государственных, чувства на время победили долг. Этим же раскладом закончился и брак принца Чарльза с Дианой Спенсер. Правда, в четвертом сезоне будет показано лишь начало их истории. Временные рамки — с 1979-го по 1990-й. Знакомство, взаимная симпатия и пышная королевская свадьба. «Из таких вещей обычно и слагают сказки», — предвещает закадровый голос в трейлере общий настрой серий. Трагический исход последующего «жили долго и счастливо» знает, наверное, каждый читающий этот текст.

Вердикт

Джиллиан Андерсон

В новом десятилетии «Короны» Питер Морган ступит на зыбкую почву: королевские фигуры все четче проступают на экране, и не только благодаря мастерству сценариста, который превратил имена из учебника истории в живых людей. Сама история перестала быть далеким «там». Теперь это сравнительно недавнее прошлое, и на пороге Букингемского дворца — юная Диана, а на Даунинг-стрит занимает кресло Железная леди Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон). Между двух этих полюсов — принцессой, подрывающей британские устои изнутри, и премьер-министром, ломающей их снаружи — и будет разрываться Ее Величество. Интересно, что с Маргарет Тэтчер Елизавету II связывала то ли (по официальным данным) дружба, то ли (по сообщениям биографов) тихая вражда. И в «Короне», где реальность всегда тесно переплетается с придающим драматизма вымыслом, наверняка можно будет увидеть вторую версию этих отношений.

Но любому вымыслу есть предел. В четвертом сезоне помимо атак ИРА-группировок и фолклендской войны появится и более локальный эпизод. Речь о реальном вторжении в будни монархов простого британца Майкла Фэгана, которому однажды ночью в 1982 году удалось пробраться в покои королевы, минуя все посты охраны. Мужчина даже успел разбудить Елизавету, а вызванная дворцом полиция все никак не приезжала, но в итоге Фэгана выставили вон. Становиться подобным незваным гостем, который не только нашел тайный ход в Букингем, но и беспардонно им пользуется, шоураннер, «Короны», по-видимому, не хочет. И потому обещает в двух завершающих сезонах подробно исследовать временной период до начала нулевых. Никакой свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, скандала с другом Джеффри Эпштейна, принцем Эндрю или «Мегзитом» Гарри и Меган. «Корона» не будет догонять историю, но покажет зрителям предпосылки нынешних событий. Более того, Морган отдельно подчеркивает, что изначально планировал делать пять сезонов, но «мы быстро поняли, что наиболее полно рассказать эту историю сможем, только если покажем ее во всех подробностях».

Отказываясь иметь дело с драмами нынешнего «сезона» королевской жизни, Морган концентрируется на тех героях, чьи судьбы со временем стирает прошлое. Много каким жителям Букингемского дворца может понадобиться экранная реабилитация сродни той, что получила принцесса Маргарет, много какие тайны еще хранят эти стены. И в четвертом сезоне такой хранительницей секретов станет, конечно же, Диана. Рассказ о буднях старой доброй королевы теперь дополнит история прекрасной принцессы, которая была не только модной иконой и всеобщей любимицей, но и женщиной, страдающей от клинической депрессии, недолюбленности и бесконечного одиночества. Какой окажется эта сказка про хрупкого человека в большом замке, узнаем уже совсем скоро.