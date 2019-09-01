Что смотреть в 2020 году: 45 самых ожидаемых сериалов

В 2020-м с новыми сезонами вернутся «Эйфория» и «Половое воспитание», «Убивая Еву» и «Шучу» с Джимом Керри, «Пацаны» и «Чудотворцы», «Рик и Морти», «Призраки дома на холме», «Доктор Кто», «Мандалорец» и «Мир Дикого Запада». Из российских проектов ждем вторые сезоны «Содержанок» и «Обычной женщины» — оба перешли в руки женщин-режиссеров, Дарьи Жук и Наталии Мещаниновой. Проведя несколько бессонных ночей, мы отобрали 45 интересных проектов года, сплошь новинки и пару-тройку самых ожидаемых продолжений.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

«Дракула», 1-й сезон

BBC, 1 января / Netflix, 4 января

Переосмысление классики Брэма Стокера от создателей «Шерлока» Марка Гейтисса и Стивена Моффата. Схема будет той же: сезон из трех серий по полтора часа каждая, культовый вурдалак предстанет в новом имидже. Дракула готовится захватить викторианский Лондон и вербует новых приспешников. Помимо кровавых преступлений, нам покажут и уязвимость графа вместе с его тонкой натурой. Сыграет Дракулу датский актер Клас Банг, звезда победившего в 2017 году в Каннах фильма «Квадрат». Создатели обещают много черного юмора и лихого экшена, а еще по-настоящему страшных моментов, после которых нас будут мучить кошмары. Сначала сериал покажут на BBC (1—3 января), а потом он станет доступен зрителям по всему миру на Netflix.

«Новый Папа»

Sky Atlantic, 10 января / HBO, 13 января / «Амедиатека», 11 января

Ватикан снова в центре внимания. Паоло Соррентино возвращается к едкому драматическому сериалу о парадоксах святости и подковерных интригах католической церкви. Неудобный понтифик Ленни Белардо (Джуд Лоу) в конце «Молодого Папы» удачно впал в кому, поэтому теперь на святом престоле появился сдержанный англичанин Джон Брэннокс (Джон Малкович). Что будет, когда герой Джуда Лоу придет в сознание? Естественно, противостояние двух пап. Кроме Малковича, к сериалу присоединились Шэрон Стоун и российская актриса Юлия Снигирь. Наши впечатления после просмотра двух серий читайте здесь.

«Чужак»

HBO, 12 января / «Амедиатека», 13 января

Детектив Ральф Андерсон (Бен Мендельсон) задерживает школьного учителя по подозрению в убийстве и изнасиловании мальчика. Однако улики (видеозаписи, свидетельства очевидцев) указывают, что подозреваемый в этот день находился в другом городе. Мог ли предполагаемый убийца находиться в двух местах одновременно? Детектив обращается за помощью к Холли Гибни (Синтиа Эриво), обладающей сверхъестественными способностями. Если вы думаете, что волна экранизаций Стивена Кинга сходит на нет, то ошибаетесь: в 2020 году нас ждет несколько сериалов по мотивам произведений «короля ужасов». За эту адаптацию одноименного романа отвечает писатель и сценарист Ричард Прайс («Прослушка»). Режиссер, продюсер и исполнитель роли школьного учителя — Джейсон Бейтман («Озарк»).

«Звездный путь: Пикар»

CBS, 23 января

Вселенная «Звездного пути» пополняется сериалом про культового капитана Жан-Люка Пикара. Он ушел на пенсию почти 20 лет назад (в последний раз зрители видели его в полнометражном фильме «Звездный путь: Возмездие») и спокойно занимается своими виноградниками. Однако ему придется вернуться к работе: от Пикара снова зависит судьба мира. В главной роли — ветеран франшизы Патрик Стюарт (главный герой сериала «Следующее поколение»), шоураннер — Алекс Куртцман («Звездный путь: Дискавери»).

«Авеню 5»

HBO, 19 января / «Амедиатека», 20 января

Армандо Ианнуччи посмеялся над британским («Гуща событий»), американским («Вице-президент») и советским («Смерть Сталина») правительствами и отправился в космос. «Авеню 5» — название огромного лайнера, предназначенного для межпланетных круизов. Руководит этой махиной саркастичный бородатый капитан Райан Кларк (долгожданное возвращение Хью Лори). Команда набралась знатная: совладелица корабля (Сьюзи Накамура), эксцентричный миллиардер (Джош Гад), начинающий стендап-комик (Химеш Патель) и еще ряд героев в исполнении знаменитых телекомиков (Ребекка Фронт, Зак Вудс). Внезапно лайнер ломается, и все эти люди оказываются без помощи далеко от Земли, жители которой будут с любопытством наблюдать за попытками экипажа и пассажиров вернуться домой. В «Авеню 5» Ианнуччи наконец-то высмеивает все человечество разом, не выбирая никакую из стран.

«Фанатик»

Hulu, 14 февраля

Телеремейк одноименной картины Стивена Фрирза с Джоном Кьюсаком, которая, в свою очередь, была экранизацией романа Ника Хорнби. В духе современных веяний герой меняет пол: теперь Роб — это девушка в исполнении будущей Женщины-кошки Зои Кравиц. Владелица магазина пластинок в Бруклине, Роб тяжело переживает расставание с бойфрендом и пытается понять, что пошло не так, разбирая все предыдущие романы. Делает она это с помощью своей страсти — музыки и поп-культуры. Сценарий написали Вероника Бекер и Сара Кусерка, авторы другого музыкального сериала — «Зои Харт из южного штата». Примечательно, что в картине Фрирза 2000 года снялась мама Зои Кравец, Лиза Боне. Она была одной из девушек персонажа Кьюсака.

«НольНольНоль»

Sky Italia / Amazon Prime, 15 февраля

Мастер итальянского криминального кино Стефано Соллима вместе с Янусом Мецем («Борг/Макинрой») и Пабло Траперо («Клан») экранизировал бестселлер Роберто Савиано, с которым ранее работал над своим хитом «Гоморра». В центре сюжета — мир наркотрафика. В Калабрии глава мафиозного клана дон Муно прячется от врагов в подземном бункере и заказывает крупную партию кокаина на 900 млн евро. Дон Муно не знает, что внук Стефано его ненавидит, хочет скормить свиньям и планирует предательство. Между тем в Мехико спецотряд по борьбе с наркотиками проводит операцию, героем которой становится оперативник по кличке Вампиро. Никто не знает, что он работает на местных наркобаронов и должен обеспечить трафик той самой партии для дона Муно. И это только часть безумного клубка! Солима, снявший первые два эпизода, выстраивает нелинейное повествование и в какой-то момент сводит всех героев в невероятнейшей экшен-сцене.

«Триггер»

Первый канал, зима

Лихо закрученный психологический триллер с элементами детектива и семейной драмы. Главную роль (возможно, пока лучшую в своей карьере) играет Максим Матвеев. Его Артем Стрелецкий — потомственный психолог, работающий по методу провокационной терапии. Оскорбляя клиентов (вот это подход!), он за считанные секунды вскрывает их проблемы. На ум сразу же приходят эскапады «Шерлока», и не зря: создатели сами сравнивают свое детище с культовым сериалом ВВС. У Артема есть своя тайна: он отсидел в тюрьме из-за самоубийства пациента. Кто-то считает, что причиной смерти стали как раз методы шоковой терапии. Но сам Стрелецкий себя виновным не считает и активно пытается это доказать. Светлана Иванова играет бывшую жену Артема, единственного человека, которая его раскусила. Виктории Масловой досталась роль загадочной пациентки, связанной с прошлым Стрелецкого. «Триггер», продюсерский проект Александра Цекало, открывал в прошлом году большой каннский телесмотр MIPCOM.

«Кол-центр»

PREMIER, зима

Восьмисерийный психологический триллер завоевал на сериальном фестивале «Пилот» приз за лучший сценарий. Авторы сценария и режиссеры-постановщики — плодовитые Наташа Меркулова и Алексей Чупов («Человек, который удивил всех», франшиза «Гоголь», «Салют-7»). Место действия — офис кол-центра интернет-магазина для взрослых. Время действия — пока тикают часы заложенной в этот офис бомбы. Кто ее заложил и чего добивается? Глумливые голоса, доносящиеся откуда-то сверху, представляются Мамой и Папой и, угрожая взорвать здание, будут по-садистски издеваться над сотрудниками офиса, раскрывая все их самые постыдные тайны. В ролях — цвет молодых отечественных актеров: Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова, Стася Милославская и Никита Кукушкин.

«Метод», 2-й сезон

Первый канал, зима

Режиссером второго сезона вместо Юрия Быкова стал Александр Войтинский («Призрак»), и всем интересно, удастся ли ему повторить его метод. Историю не собирались продлевать в силу смерти главного героя, специалиста по обезвреживанию маньяков всех мастей майора Меглина. Напомним, персонаж, сыгранный Константином Хабенским, не просто сыщик, владеющий уникальным методом, а сам натуральный маньяк, который по ходу первого сезона утаскивает на ту сторону безумия и свою поначалу тихую ассистентку. Большой успех сподвиг продюсера Александра Цекало на работу над вторым сезоном. И теперь зритель гадает, оживет ли герой Хабенского, и если да, то в каком виде.

У Паулины Андреевой на съемках второго сезона были свои трудности. Например, в одной из сцен ей пришлось играть на фоне реальных трупов. Актриса уверяет, что, читая сценарий, перестала спать по ночам. В новом сезоне ее Есеня выходит замуж и становится мамой, но материнский инстинкт в ней просыпается не сразу. Все, о чем она мечтает, — поскорее вернуться к работе, и такой шанс представляется: в городе снова происходит череда таинственных убийств. Есеня выходит на службу и в первый же день теряет напарника и друга. Чтобы справиться с этим сложным делом, ей потребуется воскресить в памяти все, чему ее учил Меглин.

«Заговор против Америки»

HBO, 16 марта

Создатель культовой «Прослушки» Дэвид Саймон обращается к знаковому одноименному роману Филипа Рота. В нем лауреат Пулитцера работает с альтернативной историей и показывает, что произошло бы, если бы на президентских выборах в 1940 году победил не Франклин Рузвельт, а легендарный летчик и сторонник изоляционизма Чарльз Линдберг (именно он первым в одиночку перелетел Атлантический океан). Америка наверняка заключила бы договор о ненападении с Гитлером, а мир выглядел бы совсем иначе. В контексте президентства Дональда Трампа сериал, очевидно, будет говорить не столько об альтернативных 1940-х, сколько о нынешнем положении дел. Главные роли в шоу исполнят Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Морган Спектор и Зои Казан.

«И повсюду тлеют пожары»

Hulu, 18 марта

Линн Шелтон, снимавшая эпизоды «Утреннего шоу», «Дикинсон» и «Блеска», взялась за экранизацию второго романа звезды американской литературы Селесты Инг. Сделала она это с подачи Риз Уизерспун, у которой есть собственный книжный клуб и которая, как продюсер, переносит понравившиеся ей книги на малый экран (в прошлом году так было с «Большой маленькой ложью»). В центре событий — две семьи, чьи судьбы в конце 1990-х переплетаются в провинциальном городке. Елена — идеальная мать идеальной семьи, воспитывает идеальных сыновей. Миа — художница, которая недавно переехала в городок с дочерью-подростком, скрываясь от ошибок прошлого. Эти две абсолютно разные женщины сдружатся (их сведут дети и мелкие пожары, охватившие регион) и выяснят, что слепое следование правилам приводит к катастрофе. Сама Уизерспун также сыграет в сериале, компанию ей составят Керри Вашингтон, Джошуа Джексон и Розмари ДеУитт.

«Разрабы»

Hulu, март

Режиссер «Аннигиляции» и «Из машины» Алекс Гарленд дебютирует мини-сериалом, разумеется, тоже фантастическим. Он написал и снял все восемь серий. Главная героиня — компьютерный инженер Лили Чан (звезда «Из машины» и сериала «Маньяк» Соноя Мидзуно). Она работает в компании Amaya, разрабатывающей технологии будущего, и подозревает, что руководство виновно в смерти ее парня. В попытке найти следы преступления Лили натыкается на секретное подразделение «Разрабы» и выясняет, что все улики ведут к главе компании Форесту (Ник Офферман, «Благие знамения»). Более того, Чан обнаруживает технологический заговор, который может изменить мир.

«Голливуд»

Netflix, май

Шоураннер-многостаночник Райан Мёрфи продолжает отрабатывать контракт с Netflix. Про его новый сериал «Голливуд» пока мало подробностей, но Мёрфи обещает «любовное послание золотой эпохе». Судя по всему, действие развернется в 1940-е годы; знаменитого голливудского агента Генри Уилсона сыграет Джим Парсонс, звезда «Теории большого взрыва». Также в сериал перекочевали актеры, с которыми Мёрфи уже сотрудничал ранее: главные роли достались Даррену Крису (второй сезон «Американской истории преступлений») и Дэвиду Коренсвету («Политик»).

«Документалист. Охотник за призраками»

ТВ-3, весна

На съемках сериала

Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», «Учителя», «Чернобыль. Зона отчуждения»), умеющий превращать в золото все, к чему прикасается, придумал историю, в которой одаренный, но не прославленный режиссер Женя Морозов решает снять документальное кино, способное взорвать интернет. Он собирает команду, чтобы снимать сюжеты о сверхъестественном, однако жажда известности заведет героев на адскую тропу: Морозов решился прибегнуть к древнему ритуалу и провести его непосредственно на себе. Куликов написал сценарий восьмисерийного проекта и снял пилот, остальные эпизоды поставил Никита Грамматиков («Учителя»). Главную роль сыграл звезда «Кадетства» и «За гранью реальности» Аристарх Венес, продюсеры проекта — Валерий Федорович и Евгений Никишов.

«Беги»

HBO, весна

2019-й стал годом Фиби Уоллер-Бридж, поэтому неудивительно, что нас ждет ее новый проект. Главной героине сериала, Руби (Мерритт Уивер), опостылела ее жизнь, поэтому она с радостью откликается на предложение бывшего бойфренда Билли (Донал Глисон), ставшего успешным гуру, который обещает ей настоящую любовь и открытие новых возможностей. Сама Бридж появится в небольшой, но существенной роли. Вместе с ней над сериалом работала соавтор «Дряни» Вики Джонс. Анонс обещает зрителям смесь ромкома и триллера.

«257 причин, чтобы жить»

START, весна

Сериал на социально важную тему отношения общества к людям, страдающим серьезными заболеваниями. Женя, героиня Полины Максимовой («Семь ужинов»), несколько лет боролась с тяжелой болезнью, а когда поправилась, то обнаружила, что здоровой никому не нужна. Переезжая от бывшего парня, Женя находит дневник, где когда-то записала 257 причин, чтобы жить. И теперь она намерена исполнить все свои желания. В сериале также занят Егор Корешков. Его герой — успешный в прошлом теннисист, а ныне отец-одиночка.

«Отыграть назад»

HBO, весна

Датчанка Сюзанна Бир, подарившая нам «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном и «Птичий короб» с Сандрой Буллок, сделала экранизацию романа Джин Ханфф Корелиц «Ты должна знать». В центре событий — успешный терапевт из Нью-Йорка, Грейс, у которой все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Скоро у Грейс выйдет первая книга, в которой она советует женщинам слушать интуицию и верить первому впечатлению о мужчинах. Однако накануне выхода пропадает ее муж, и сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом. Главные роли сыграли Николь Кидман и Хью Грант, также в сериале задействован Дональд Сазерленд. За адаптацию отвечает сценарист «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, а Кидман выступает также исполнительным продюсером сериала.

«Идентификация»

PREMIER, весна

Восьмисерийная драма и детектив в одном флаконе, показанная в рамках ММКФ, — история жесткая, провокационная, затрагивающая неудобную тему жизни мигрантов-мусульман из Киргизии. Белокурая Лера (Елена Тронина) в этой стае своя — спит с женатым работодателем Бакиром и готовится к свадьбе с его младшим братом Аманом. Но во время торжества Бакир нападет на Леру, а потом его найдут мертвым. Главная подозреваемая — Лера, и тут выяснится, что она не та, за кого себя выдает. Режиссером проекта выступила Владлена Санду, а продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов сравнивают его с западным хитом «Однажды ночью» и уверяют, что такое не рискнет показать ни один российский телеканал. После скандала с «Эпидемией» охотно этому веришь.

«Светила», мини-сериал

BBC, весна

Экранизация одноименного второго романа Элеанор Каттон, получившей за него в 2013 году Букеровскую премию (и ставшей самой молодой лауреаткой — ей было 28 лет). Действие разворачивается в Новой Зеландии в 1860-е, в разгар золотой лихорадки. Один из старателей, новичок Уолтер Муди (австралиец Майкл Шисби), оказывается вовлечен в цепочку таинственных событий, связанных с гибелью одинокого золотодобытчика, в чьей хижине был обнаружен клад. Между тем британка Анна Уэдерелл, приехавшая в поисках новой жизни, влюбляется в некоего Эмери Стейнза, и охваченные страстью влюбленные начинают задумываться: это мы творим судьбу или судьба нас? Особенность романа: персонажи символически соответствуют знакам зодиака и астрологическим планетам. Все это обещает тщательно воспроизвести в шестисерийном проекте режиссер Клэр Маккарти, ответственная за «Офелию» с Дэйзи Ридли. В ролях — Ева Грин (Лидия Уэллс — Венера), Химеш Патель (Эмери Стейнз — Луна/Солнце), Ив Хьюсон (Анна Уэдерелл — Солнце/Луна) и Бенедикт Харди (Алистер Лодербек — Юпитер).





«Чики»

More.TV, весна

Драмеди о четырех подругах, работавших проститутками на трассе, но решивших завязать с грязным прошлым и открыть собственный бизнес, заставит взрослую публику вспомнить легендарную «Интердевочку». Главные роли сыграли Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова и Алена Михайлова, которая произвела фурор на «Кинотавре» своей дебютной ролью в фильме «Люби их всех». Съемки проходили в Кабардино-Балкарии, в режиссерском кресле находился Эдуард Оганесян («Вангелия»), который считает эту историю зеркалом для каждого из нас: «Она отражает не только наши плюсы, как мы привыкли думать, но и не самые красивые детали окружающей нас действительности». Восьмисерийные «Чики» — один из первых проектов, который онлайн-сервис More.TV выпустит в рамках линейки собственных проектов More Originals.

«Happy End»

More.TV, осень

Роман Прыгунов («Миллиард», «Мертвое озеро») снимает для More.TV и его линейки More Orginals трагикомедию о порноиндустрии по сценарию популярного писателя Александра Цыпкина. В центре сюжета — молодая пара Влад и Лера, которые любят заниматься сексом где ни попадя и снимать эксперименты на смартфон. Однажды Влад теряет гаджет, и гигабайты откровенного видео сливаются в сеть. Парочка тут же становится интернет-знаменитостями (миллионы лайков!), но в офлайне героев не ждет ничего хорошего: родители в шоке, из института их сразу же отчисляют. Влад и Лера решают обернуть свой позор в чеканную монету и окунуться в мир порнобизнеса — с популярным жанром webcam и даже собственным порно-«Оскаром».

Главные роли исполняют Александра Ребенок, Павел Табаков, Петр Скворцов, Стася Милославская, Гоша Куценко, Николай Шрайбер и молодые начинающие актрисы Маргарита Аброськина и Оксана Стрельцова. Один из продюсеров сериала — Сергей Бондарчук (сын Федора), который обещает много откровенных сцен, часть из них будут снимать на камеры мобильных телефонов сами актеры.

«Сокол и Зимний Солдат»

Disney+, осень-зима

Первый сериал Disney, который будет иметь непосредственную связь с киновселенной Marvel. Сэм Уилсон (Энтони Маки) получил от Капитана Америка завет нести его щит и имя, а Баки Барнс (Себастиан Стэн) успешно адаптируется к современному миру. Действие развернется после событий «Мстители: Финал», других подробностей пока нет. Известно, что в сериал вернутся террорист Барон Земо (Даниэль Брюль) и агент Шэрон Картер (Эмили ВанКэмп), принимавшие участие в «Первый мститель: Противостояние». Бюджет шести эпизодов составил 150 млн долларов — нестыдная сумма даже для кинотеатрального блокбастера.

«Угрюм-река»

Первый канал, конец года

Четырехсерийный телехит 1968 года, снятый Ярополком Лапшиным, пользовался невероятной популярностью. Создатели считают, что новому поколению зрителей нужна новая версия. Режиссер Юрий Мороз (уже имеющий за плечами опыт экранизации классики с «Братьями Карамазовыми») и продюсер Денис Евстигнеев подчеркивают: это не ремейк, теперь акцент будет делаться не на классовой борьбе, а на большой любви, страсти, мистике и на особенностях жизни в России на стыке XIX—XX веков. Интерпретация романа Вячеслава Шишкова будет вольной. Всего планируется 16 эпизодов, которые расскажут историю трех поколений семьи Громовых. Главный герой — Прохор Громов (Александр Горбатов). Его дед Данила нажил состояние грабежом и разбоем; отец, Петр (Александр Балуев), вложил деньги в бизнес и передал все Прохору по наследству. Тот обладает предпринимательской жилкой: обустраивает леса Сибири, строит сталелитейный завод, но чем больше богатеет, тем больше превращается в монстра. В сериале также заняты Юлия Пересильд и, конечно же, Софья Эрнст, супруга Константина Эрнста.

«Страна Лавкрафта»

HBO

22-летний ветеран корейской войны Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) отправляется на поиски своего отца в Новую Англию. Там молодой афроамериканец столкнется с монстрами и ужасами расовой дискриминации — действие происходит в эпоху законов Джима Кроу о расовой сегрегации в некоторых штатах. Сериал снят по одноименной книге Мэтта Раффа, устроившего ревизию мифологического мира культового писателя Говарда Лавкрафта. Поклонники «Хребта безумия» и «Зова Ктулху» нередко закрывают глаза на расизм, которым пропитаны страшные рассказы автора и его личные письма, но в сериале эта тема зазвучит ярко. Продюсируют шоу Джей Джей Абрамс и Джордан Пил, чьи хитовые фильмы «Мы» и «Прочь» тематически близки «Стране Лавкрафта».

«Охотники»

Amazon Prime

Еще один продюсерский проект Джордана Пила рассказывает об альтернативной истории Нью-Йорка 1970-х, где группа охотников за нацистами ловит сбежавших из Германии высших чинов, мечтающих устроить в Америке Четвертый рейх. Главные роли играют Логан Лерман («Ярость», «Ной») и Аль Пачино, шоураннером наряду с Пилом выступит актер и сценарист Дэвид Вейл, а среди режиссеров — Альфонсо Гомес-Рехон («Лузеры», «Красные браслеты»), Майкл Аппендаль («Касл-Рок») и Дэнни Гордон («Джек Райан»).



«Старые кадры»

НТВ

На съемках сериала

Российская версия популярного британского сериала «Новые уловки», выходившего на канале BBC One на протяжении 12 лет. Это вторая адаптация ироничного детектива после бельгийской версии «Лисы». Сотрудница Следственного комитета Александра Токарева (Мария Шукшина) случайно срывает операцию по захвату преступной группировки. В качестве наказания ее отправляют руководить только что созданным отделом по расследованию нераскрытых преступлений (ОРНП). К работе привлекают отставных полицейских, которые должны распутать преступления 20—30-летней давности — бывших следователей Ивана Долина (Борис Галкин) и Бориса Лейна (Дмитрий Астрахан), а также оперативника Георгия Бархатова (Борис Щербаков). Команда пенсионеров, которых набирает героиня, не отличается ни покладистым характером, ни почтением к начальству.

«Миссис Америка»

Hulu

Биографический сериал про консервативную активистку Филлис Шлэфли (Кейт Бланшетт), которая в 1970-е противостояла феминистскому движению и борьбе за равноправие. Представительниц феминизма второй волны сыграют Роуз Бирн, Узо Адуба, Марго Мартиндейл и Элизабет Бэнкс. «Миссис Америка» продемонстрирует, как события многолетней давности повлияли на современное положение вещей. Сценарий сериала написал Дави Уоллер, работавший над «Безумцами», среди режиссеров — Амма Асанте («Рассказ служанки») и дуэт Анны Боден и Райана Флека («Капитан Марвел»).

«Третий день»

Sky One / HBO

Новый мистический сериал для тех, кто соскучился по «Остаться в живых». На загадочном острове оказываются двое героев. Мужчину играет Джуд Лоу, и ему посвящена половина сезона под названием «Лето». В части «Зима» на острове появится героиня Наоми Харрис. Пока не понятно, что именно происходит в этом таинственном месте и как эти персонажи связаны. За режиссуру отвечают тоже двое — Марк Манден («Утопия») и Филиппа Лоуторп («Корона»).

«Исправление и наказание»

ТНТ

Анна Михалкова, похоже, превращается в главную актрису страны. На этот раз она играет надзирательницу в колонии строгого режима. Однажды к ней попадает новая партия зэков, среди которой — четверо родственников по отцовской линии. Оказывается, героиня — внебрачная дочь олигарха, которого убило колоколом при строительстве храма, и родня уверена, что только надзирательница знает пароль от банковских офшорных счетов покойного. Пока они пытаются выяснить, что известно героине, та стремится перевоспитать мажоров доступными ей методами. «Новенького нашего изнасиловать надо сразу после ужина», — такие указания раздаются от персонажа Михалковой, и насколько такой юмор уместен, судите сами. Креативный продюсер канала ТНТ Александр Дулерайн называет проект первым тюремным ситкомом, а вместе с Михалковой сыграли Тимофей Трибунцев и Борис Каморзин.

«Монстры за работой»

Disney+

Один из лучших мультфильмов XXI века наконец-то получит продолжение. Конечно, был еще «Университет монстров», но он рассказывал о том, как Майк и Салли познакомились. Теперь же мы узнаем немного больше о будущем Монстрополиса. Что произошло, когда жители города переориентировались на добычу энергии не из детского страха, а из смеха? Главный герой, Тайлор Таскмон, мечтает присоединиться к легендарному дуэту «Корпорации монстров» — зеленому Майку Вазовски и меховому Джеймсу Салливану. Билли Кристал и Джон Гудман вновь озвучат культовых героев.

«Филатов»

СТС

На съемках сериала

Тренд последних отечественных фильмов — герои-гинекологи (вспомним «Давай разведемся!» и «Верность»). Теперь профессию осваивает Федор Бондарчук. Его герой — успешный московский врач, которого обожают женщины, но, несмотря на соблазны, он примерный семьянин и любит только жену Алису (Олеся Судзиловская). Увы, однажды Алиса устает быть просто женой гениального доктора и уходит от мужа. Несчастный решает пуститься во все тяжкие в поисках замены супруги, но вскоре понимает, что никого лучше Алисы попросту нет, и решает сделать все, чтобы ее вернуть. В сериале также заняты Эммануил Виторган и Галина Польских — они сыграли родителей Филатова; Максиму Лагашкину вновь досталась роль лучшего друга главного героя.

«Противостояние»

CBS

Один из лучших романов Стивена Кинга превратится в мини-сериал. «Противостояние» — постапокалиптическое полотно про Америку после эпидемии гриппа, которая уничтожила 99% населения. Несколько героев объединяются в группу вокруг пожилой афроамериканки с даром ясновидения (Вупи Голдберг). Их противником станет Рэндалл Флэгг, фашист-мессия и один из главных злодеев кинговского эпоса «Темная башня» (он же Человек в черном). Ранее «Противостояние» уже экранизировали как мини-сериал из четырех эпизодов в 1990-е, но хронометража явно не хватило: все-таки это самая объемная книга Кинга с множеством персонажей и сюжетных линий. Новая адаптация романа будет состоять из десяти серий, за которые отвечает сценарист и режиссер Джош Бун («Виноваты звезды»), большой поклонник первоисточника. Основные роли сыграют Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Грег Киннер. В эпизодах сериала обещают появление самого Мэрилина Мэнсона, а Рэндаллом Флэггом станет Александр Скарсгард.

«Темная башня»

Amazon Prime

На съемках сериала

После провальной экранизации с Идрисом Эльбой и Мэттью МакКонахи культовый семитомник Стивена Кинга переезжает на экраны поменьше. История все та же: герой Роланд Дискейн противостоит Человеку в черном в постапокалиптическом мире, напоминающем по атмосфере старые вестерны. На этот раз на главные роли взяли молодых актеров: Роланда сыграет Сэм Страйк («Чернобыль»), а его заклятого врага — Яспер Пяякконен («Черный клановец»). Возраст героев намекает на то, что сериальная «Темная башня» будет приквелом оригинальной истории и расскажет о том, как главный герой стал Стрелком.

«Зулейха открывает глаза»

«Россия 1»

У этой экранизации нашумевшего романа Гузель Яхиной (лауреат премии «Большая книга») есть все шансы стать отечественным сериалом года. История маленькой татарской крестьянки, порабощенной мужем и свекровью, которую после убийства супруга отправляют в Сибирь, завоевала сердца читающей публики. Сказание о стране и женщине, самые жесткие страницы нашей истории (коллективизация и раскулачивание) — все это переплавилось в сюжет о тридцати ссыльных, которые оказались брошены в глухой тайге без пищи и крова. Крестьяне и интеллигенты, деклассированные элементы и уголовники, мусульмане и христиане, русские, татары, немцы, чуваши возводят пригодный для жизни поселок в сибирской глуши и борются за жизнь. В сериале усилена любовная линия. Гузель Яхина признается, что никого, кроме Чулпан Хаматовой, не видела в роли Зулейхи, и именно она и сыграла эту роль. Также в проекте заняты Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Евгений Морозов, Роман Мадянов, Александр Баширов и Роза Хаируллина. Режиссером проекта стал Егор Анашкин, снявший для «России 1» «Кровавую барыню» с Юлией Снигирь.

«Подземная железная дорога»

Amazon Prime

Барри Дженкинс, режиссер фильмов «Лунный свет» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить», занят адаптацией важнейшего для Америки романа Колсона Уайтхэда. Действие происходит в XIX веке в Джорджии, оплоте рабства. Главная героиня, Кобра (начинающая актриса Тусo Мбеду), решается на побег с хлопковой плантации и вместе с вновь прибывшим Цезарем (Аарон Пол, «Криптон») отправляется на север страны — там рабство уже отменено. Кобра пользуется тайным подземным путем. В те времена рабы действительно таким образом бежали в северные штаты и Канаду, но Уайтхэд в духе магического реализма превращает его в настоящую железную дорогу под землей. Увы, по следам героев идет охотник за беглыми рабами Риджуэй, известный своей жестокостью (Джоэл Эдгертон). Дженкинс не только снял все 11 серий, но и принял участие в написании сценария. Среди продюсеров проекта — компания Plan B Брэда Питта.

«Обитель»

«Россия 1»

Сериал по одноименному роману Захара Прилепина. Время действия — конец 20-х годов ХХ века, место действия — Соловецкий лагерь особого назначения, куда попадает 27-летний Артем Горяинов (Евгений Ткачук). Вместе с ним наказание отбывают уголовники, опальные коммунисты и контрреволюционеры, арестованные после Гражданской войны. Даже в этом страшном мире находится место страсти и любовному треугольнику: у Артема начинается роман с Галиной, женой начальника лагеря Федора Эйхманса, сыграл которого Сергей Безруков. Также в сериале заняты Александра Ребенок, Виктор Раков и Владимир Стеклов. Режиссером и сценаристом всех эпизодов стал Александр Велединский («Географ глобус пропил»).

«Наследие Юпитера»

Netflix

На съемках сериала

В 2018 году Netflix объявил о желании всерьез взяться за экранизации комиксов Марка Миллара. Сериал по мотивам «Наследия Юпитера» — один из них. Это модное ныне переосмысление супергеройского жанра: пожилые сверхлюди, чья деятельность пришлась на 1930-е, сталкиваются со своими потомками, которые больше волнуются о собственной славе, а не о спасении мира. Экранизацией занимается Стивен С. ДеНайт, создатель сериала «Спартак: Кровь и песок» и шоураннер первого сезона «Сорвиголовы». Скорее всего, Netflix планирует забить экранизациями Миллара тот сегмент, который прежде занимали сериалы по супергероям Marvel.

«Хороший человек»

START

Константин Богомолов, заключивший с видеосервисом эксклюзивный двухгодичный контракт, по которому ему запрещено работать еще с кем-либо (кроме театра, разумеется), продолжает изучать упоительный мир упырей. Он снял историю «ангарского маньяка», на счету которого 78 убийств и которого ловили 14 лет. О нем уже пытался снимать сериал канал НТВ («Тень за спиной»). Главная роль Ивана Крутихина досталась Никите Ефремову. Юлия Снигирь играет роль следователя Евгении Ключевской, которая приезжает в тихий городок Рубежный проверить информацию о серийных убийствах. Конечно же, москвичку встретят прохладно, и появление ее вытащит множество скелетов из шкафов.

«Неуязвимый»

Amazon Prime

Роберт Киркман известен всем как создатель комикса «Ходячие мертвецы», но пишет он не только про зомби. Его подростковую супергеройскую историю «Неуязвимый» хотели превратить в фильм Сет Роген и Эван Голдберг. Однако планы поменялись, и теперь это анимационный сериал, а продюсирует его сам Киркман. Главный герой — 17-летний Марк Грэйсон, который узнает, что его отец является самым могучим супергероем на Земле. Теперь подростку предстоит совладать с силами, которые достались ему по наследству. За озвучание героев отвечает впечатляющий актерский состав: Стивен Ян, Дж.К. Симмонс, Марк Хэмилл, Зази Битц, Уолтон Гоггинс и Сет Роген.

«Надежда»

START

На съемках сериала

Елена Хазанова («Любовницы») снимает симбиоз боевика, триллера и комикса, который у многих вызовет приступы дежавю. Вслед за «Обычной женщиной» Бориса Хлебникова главная героиня с говорящим именем Надежда днем работает мамой и женой, а вечером — киллером. Причина такого раздвоения личности кроется в ее прошлом из 1990-х, разделившем жизнь героини на «до» и «после». Играет Надежду Виктория Исакова, которой пришлось пройти спецподготовку и научиться специфической пластике и владению оружием.

«Сестра Рэтчед»

Netflix

На съемках сериала

Еще один проект Райана Мёрфи, который расскажет о медсестре Милдред Рэтчед из романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Этот своеобразный приквел оригинальной книги посвящен эволюции героини и собирается показать, как молодая девушка превратилась в хладнокровного монстра, который будет держать в страхе всех обитателей психбольницы. В главной роли — Сара Полсон, завсегдатай проектов Мёрфи. Кроме нее в сериале, уже продленном на второй сезон, появятся Шэрон Стоун, Джуди Дэвис, Дон Чидл, Финн Уиттрок и Винсент Д’Онофрио.

«Псих»

More.TV

На съемках сериала

Первый сериал в режиссерской биографии Федора Бондарчука, который он снимает по сценарию своей жены Паулины Андреевой. Главный герой Олег — столичный психотерапевт, чьи пациенты сплошь элита. При этом самому Олегу тоже нужна помощь: кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, зависимость от лекарств, нарастающая агрессия — еще не весь букет его проблем. Но его жизнь круто меняется, когда вместо богачей герой вынужден работать с жертвами катастроф и насилия. В восьмисерийном проекте появятся Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Роза Хаируллина и даже Олег Меньшиков.

«Водоворот», мини-сериал

Netflix

Дэмьен Шазелл дебютирует в малых формах и снова рассказывает историю о музыке и пианисте, на этот раз из жизни убыточного джаз-клуба в Париже, долей которого владеет пианист из Нью-Йорка Эллиот Удо (звезда «Касл-Рока» Андре Холланд). У Эллиота запутанный роман с певицей и собственным прошлым, от которого он скрывается. Однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь (набирающая обороты Амандла Стенберг из «Темных отражений»), и Эллиот должен сделать нелегкий выбор: продолжать ли ему бежать от всех или же взять себя и судьбу в руки. Сценарий восьми эпизодов написал Джек Торн («Электрические сны Филипа К. Дика», «Это — Англия» и «Молокососы»). Шазелл снимет две серии и выступит исполнительным продюсером шоу, музыку для которого пишет пишет Глен Баллард, работавший с Аланис Мориссетт и Майклом Джексоном.

«Бандиты во времени»

Apple TV+

Коллаборация года: культовый фильм Терри Гиллиама, новый стрим-сервис от Apple и модный нынче Тайка Вайтити, который напишет и спродюсирует сериал по мотивам фильма, а также станет его исполнительным продюсером. По сюжету 11-летний Кевин обнаруживает в собственной спальне портал, позволяющий путешествовать во времени. Там же, в спальне, оказались шестеро карликов-бандитов, которые объясняют Кевину, что перемещаются во времени в поисках сокровищ с помощью карты с указанием таких временных порталов. Поскольку бандитов преследует дух Верховного существа, они вынуждены бежать, прихватив с собой мальчика. Так у Кевина начинается захватывающая, полная приключений жизнь — от посиделок с Наполеоном до плавания на «Титанике». Вайтити, известный своим едким юмором и умением находить смешное в самых ужасных вещах, — отличная кандидатура для современной экранизации гиллиамовской истории, к тому же сам Терри выступает сопродюсером проекта.