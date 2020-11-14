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Подкаст«Перевал Дятлова»: Зачем создатели сериала о гибели уральских туристов смешали нуар и кино оттепели?

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Почему «Перевал Дятлова», по сути, делится на два сериала и из-за чего они не очень клеятся между собой? Почему черно-белая часть — история самих дятловцев — удалась создателям сериала лучше и за счет чего в ней возникает ощущение документальности? Как сериал говорит о войне и чем эта линия важна для всей истории? И как так получилось, что в этом сериале мы сопереживаем героям из КГБ?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами) один из самых ожидаемых российских сериалов года — «Перевал Дятлова», вышедший на ТНТ и в онлайн-сервисе Premier. В выпуске также упоминаются фильмы «Операция „Оверлорд“», «Хеллбой» и документальный сериал «Срок».

А в следующем выпуске мы снова обсудим без спойлеров сериалы, которые смотрим сейчас. Среди них — «Отыграть назад», «Ваша честь», «Преступление в Дели» и «Долг/стыд».

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

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