Как развивался стриминг в 2020 году? Netflix по-прежнему лидирует, а Disney+ опережает прогнозы

2020 год стал переломным для стриминг-сервисов. С началом пандемии кинотеатры временно закрылись, поэтому многие фильмы частично перенесли в онлайн, как это было с «Мулан» и «Чудо-женщина: 1984». Издание Vulture выпустило текст о том, как развивался онлайн-рынок в этом году. Мы выбрали из материала самое главное.

Триумф Netflix

Netflix по-прежнему лидер на рынке стриминг-платформ. Как пишет Vulture, за этот год сервис добавит 30 миллионов новых зрителей, а его суммарная аудитория в декабре-январе составит более 200 миллионов пользователей (для сравнения: на Disney+ подписано около 86,8 миллиона человек).

В этом году Netflix выпустил несколько хитов. Один из последних — драма «Ход королевы», самый популярный мини-сериал в истории сервиса (за месяц его посмотрели с 62 млн аккаунтов). Кроме того, Netflix чаще других сервисов снимает и выпускает полнометражные фильмы — от боевиков вроде «Бессмертной гвардии» и «Тайлера Рейка» до нишевых проектов типа «Манка» и «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана («Суду над чикагской семеркой» и «Ма Рейни: Мать блюза» с Чедвиком Боузманом уже прочат номинации на «Оскар»).

«Ход королевы»

Кроме того, Netflix стал реже продлевать сериалы после третьих сезонов и чаще запускать новые, более выгодные проекты. Так, в 2020-м закрылись «Видоизмененный углерод», «Блеск», «Общество», «Вдали», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» и другие шоу. Vulture полагает, что стриминги вроде Amazon и Hulu могут перенять эту модель, из-за чего американский рынок станет похожим на британский, где сериалы часто закрывают на третьем сезоне.

Прорыв Disney+

Disney+ запустился 12 ноября 2019-го, и за год на него подписалось 86,8 миллиона человек. Эта цифра сильно опережает прогнозы компании, которая хотела привлечь 60—90 миллионов зрителей только к 2024-му. Стоит отметить, что успех Disney+ пришелся на трудное для индустрии время: съемки новых проектов часто отменяли, а два крупных сериала Marvel, «Ванду/Вижна» и «Сокола и Зимнего Солдата», отложили на 2021 год.

На рост Disney+ повлияли несколько фильмов, в том числе киноверсия мюзикла «Гамильтон» (с его выходом приложение Disney+ стали скачивать на 42% чаще) и «Мулан» — один из первых блокбастеров, который на фоне пандемии выпустили одновременно в кино и онлайн.

Disney+ завершил год не только вторым сезоном «Мандалорца», но и большой презентацией, где анонсировали по 10 сериалов во вселенных «Звездных войн» и Marvel. После этого акции Disney подорожали более чем на 13% — их цена выросла до рекордной отметки в 175 долларов.

Перенос фильмов в онлайн

В 2019 году киносети отказались от широкого проката «Ирландца» из-за нарушения театрального окна: Netflix решил выпустить картину онлайн через месяц после релиза в кино, хотя кинотеатры просили подождать как минимум 90 дней. Теперь прокат изменился: с началом пандемии кинотеатры либо закрылись, либо ограничили заполняемость залов (из-за чего их прибыль сократилась). В итоге крупнейшая киносеть AMC уступила Universal, позволив студии показывать ее фильмы на VOD уже через 17 дней после старта в кино.

«Душа»

Следующим шагом стала гибридная модель, при которой фильмы выходят в кино и онлайн одновременно. Disney решила выпустить так «Мулан», «Душу» и «Райю и последнего дракона». Warner Bros. пошла дальше и анонсировала синхронный релиз всех крупных проектов 2021 года, включая «Дюну», «Матрицу 4» и новый «Отряд самоубийц».

Другие студии не стали рисковать и продали свои фильмы онлайн-сервисам. Так, Netflix купил у Universal «Суд над чикагской семеркой», а Amazon приобрел у Paramount «Поездку в Америку 2».

Развитие AVOD

В Голливуде теперь активно развивают AVOD-платформы. Это аналоги онлайн-сервисов, только с бесплатной подпиской и меньшим количеством контента. Например, Fox купила Tubi, чтобы показывать там записи своих эфирных шоу, а Amazon начал выпускать фильмы и сериалы на IMDb TV. В следующем году появится гибридный AVOD-аналог HBO Max, где часть контента будет доступна по более низкой цене.

Провал Quibi

В апреле в США запустился стриминг-сервис Quibi для просмотра контента на мобильных устройствах. В нем были доступны фильмы и сериалы продолжительностью от двух до четырех часов, разделенные на 10-минутные серии и главы. Над проектами Quibi работали Стивен Спилберг, Сэм Рэйми, Гильермо дель Торо и другие режиссеры. Основатели сервиса — экс-руководитель Walt Disney Studios Джеффри Катценберг и бывшая глава HP Маргарет Уитмен — привлекли для стартапа 1,8 млрд долларов, но спустя полгода объявили о его закрытии. Одна из причин — пандемия коронавируса. Катценберг планировал, что подписчики будут пользоваться Quibi на ходу — например, в транспорте, — но из-за карантина многие предпочли традиционный контент от Netflix и других сервисов.