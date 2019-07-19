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Топ Ган: Мэверик (Top Gun: Maverick)
Трейлер (дублированный)
2:18
Трейлер (дублированный)19 июля 2019
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Топ Ган: Мэверик (2022)

Top Gun: Maverick16+
Недостаточно оценок, рейтинг формируется

О фильме

Год производства
2022
Страна
Китай, США
Жанр
боевик, драма
слова
Слоган
Режиссер
Джозеф Косински
Сценарий
Эрен Крюгер, Эрик Уоррен Сингер, Кристофер МакКуорри, ...
Продюсер
Джерри Брукхаймер, Том Круз, Дэвид Эллисон, ...
Оператор
Клаудио Миранда
Композитор
Харольд Фальтермайер, Ханс Циммер
Художник
Джереми Хиндл, Эндрю Беннетт, Джаред Патрик Гербиг, ...
Монтаж
Эдди Хэмилтон, Крис Лебензон
Бюджет
$140 000 000
Премьера в мире
25 мая 2022, ...
Возраст
16+
Рейтинг MPAA
PG-13детям до 13 лет просмотр не желателен
Время
131 мин. / 02:11

В главных ролях

83 актера

Сиквелы и приквелы1

Лучший стрелок
7.1
Лучший стрелок1986, боевик
Обзор
Награды
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Пит Митчелл по прозвищу Мэверик более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу.

Впереди — неопределенность, за спиной — призраки прошлого. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам, которые грозят ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности от тех, кто будет назначен на вылет.

Рейтинг фильма

Недостаточно оценок, рейтинг формируется

Рейтинг кинокритиков в мире

159
5
97%
164 оценки8.4
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