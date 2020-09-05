Как разобраться в «Доводе» (и не умереть)

Шпионский блокбастер «Довод» Кристофера Нолана — это не только шумное, эффектное, но и очень замороченное кино. Постарались разобраться и разложить по полочкам все, что мы знаем об этой картине, — от путаного сюжета про игры со временем до безумных фанатских теорий и мощного научного фундамента. После прочтения этой статьи вы узнаете, что такое теория Уилера — Фейнмана и обратная энтропия, что обозначают латинские палиндромы, и, наконец, сможете разобраться во всех сюжетных хитросплетениях.

Что происходит в фильме?

Безымянный агент ЦРУ (в дальнейшем — Протагонист, герой Джона Дэвида Вашингтона) под прикрытием участвует в спецоперации в здании Киевской национальной оперы. Цель миссии — во время атаки террористов получить от связного некий загадочный объект. Главный герой успевает спрятать его от славянских злодеев, но те берут его в плен и долго пытают. Протагонист принимает капсулу с цианидом, но вскоре возвращается к жизни, чтобы вступить в загадочную организацию Tenet (в русской версии — «Довод»), члены которой пытаются предотвратить Третью мировую (или чего похуже).

Босс посылает главного героя к французской ученой, и та объясняет ему, что такое инверсия — загадочная технология из будущего, которая позволяет людям или объектам двигаться обратно во времени. По химическому составу инвертированной пули Протагонист с помощью связного Нила (Роберт Паттинсон) выходит на Прию, торговку оружием из Индии, но та тоже оказывается членом «Довода». От нее становится известно, что инвертированные пули из будущего получает другой торговец, русский олигарх Андрей Сатор (Кеннет Брана). Герой завязывает контакт с его женой Кэт (Элизабет Дебики), которая работает искусствоведом и оценивает живопись. Она давным-давно разлюбила мужа, который удерживает ее рядом с собой угрозами отобрать их общего сына Макса и шантажирует, что выдаст ее полиции за мошенничество при оценке фальшивой картины Гойи.

Чтобы завоевать ее доверие, герои пытаются украсть эту картину из хорошо охраняемого хранилища произведений искусства в Осло. С помощью местного фиксера они направляют в здание самолет и, пользуясь паникой, остаются в хранилище одни. Однако вместо картины они находят комнату, разделенную стеклом на две половины. В этот момент из странного портала, похожего на футуристическую версию сканера из аэропорта, на них внезапно выбегают два человека в защитных костюмах: один убегает, другой вступает в рукопашный бой с Протагонистом (как мы узнаем потом, делает он это в обратном направлении). Оказывается, что герои обнаружили аппарат для инвертирования, а два человека были одним и тем же неизвестным.

Протагонист врет Кэт, что картина у него, и та знакомит его с Сатором. Русский олигарх соглашается, чтобы главный герой украл для него плутоний в Таллине. Ограбление идет удачно, только вместо плутония в украденном кейсе оказывается тот самый фрагмент алгоритма, который мелькал в первой сцене в опере. И тут внезапно на дороге появляется серебряная машина, едущая в обратную сторону.

Здесь-то и начинается самая дезориентирующая сцена фильма. Андрей Сатор в маске (дальше — Инвертированный Андрей Сатор) появляется на шоссе и угрожает убить Кэт, если Протагонист не отдаст ему алгоритм. Тот отдает ему кейс, но без алгоритма. Инвертированный Сатор оставляет Кэт в неуправляемой машине, Протагонист успевает ее спасти, но обоих захватывают подручные Сатора (Нил убегает за помощью).

Протагониста привозят в складское помещение, где находится аппарат для инвертирования, а за стеклом Инвертированный Андрей Сатор пытает Кэт и хочет выяснить, где все-таки алгоритм. Протагонист врет, что алгоритм в бардачке его машины, Сатор стреляет в жену инвертированной пулей. В этот момент в помещение врывается Неинвертированный Андрей Сатор, но за ним вбегают военные из организации «Довод». Сатор входит в инвертирующий аппарат и видит через стекло ту же сцену в обратной перемотке, в которой он все так же стреляет в Кэт.

Оказывается, в погоне за алгоритмом участвовали две группы Сатора: одна инвертированная, а другая — обычная. Так что Протагонист с Нилом попали в «темпоральные клещи» (клещи — базовый военный маневр, в котором два отряда с разных сторон зажимают противника). Протагонист решает тоже инвертироваться, чтобы забрать алгоритм, выходит в мир, время в котором течет в обратную сторону, и садится в серебряную машину. Он выезжает на дорогу, вклинивается в погоню, и мы видим, что ранее Неинвертированный Протагонист кинул алгоритм в серебряную машину, то есть самому себе (для зрителя это выглядит как алгоритм, который выскакивает из машины в руки Протагонисту).

Сатор завладевает алгоритмом, а герои решают, что Кэт нужно некоторое время побыть в инвертированном мире, чтобы урон от инвертированной пули не был смертельным. Чтобы вернуться обратно в нормальное течение времени, они решают неделю путешествовать в прошлое и за это время добраться до единственного аппарата инверсии, который им доступен, — в хранилище в Осло. Во время паники, вызванной взрывом самолета, трое героев подбегают к хранилищу, но Протагониста взрывной волной отбрасывает внутрь, где он сражается с самим собой. Ему удается инвертироваться (ранее в фильме это выглядело как два человека, которые одновременно выбежали из аппарата).

От Прии герои узнают, что люди из будущего исчерпали ресурсы планеты и решили инвертировать целую планету, чтобы повернуть время вспять и получить надежду на спасение. Ученая, которая придумала технологию, отправила в прошлое части алгоритма, чтобы не допустить катастрофы, а люди из будущего наняли Андрея Сатора, чтобы он собрал все части алгоритма и запустил инвертирование. У злодея есть и своя мелодраматическая мотивация: он смертельно болен раком поджелудочной железы (заболел, когда в Soviet Union голыми руками разгребал радиоактивные отходы), поэтому не хочет, чтобы и мир продолжал существовать.

Что случилось в финале?

В финале «Довода» происходит множество событий. Чтобы никого не запутать, мы постарались описать основные линии.

Две группы, используя «темпоральные клещи», пытаются за 10 минут предотвратить конец света и забрать алгоритм, до того как взорвется бомба. Одна группа, в которую входит Протагонист, движется во времени вперед, а другая, с Нилом — в инверсии. В хранилище Протагонист и Айвз, капитан красной команды, обнаруживают, что ворота заперты, а на площадке лежит труп, у которого на рюкзаке висит красный шнурок.

Одновременно с этим Кэт отправляется на яхту мужа во Вьетнаме и дожидается, пока Кэт и Макс из прошлого уплывут на берег. На яхте она сначала отвлекает Сатора и тянет время, а затем убивает его и спрыгивает в море. В это же время на яхту возвращается Кэт из прошлого.

Нил нарушает приказ и несколько раз переходит из инверсии и обратно, чтобы спасти Протагониста (дважды) и предотвратить конец света. Труп, который мы видим на площадке, — инвертированный Нил.

Другая версия Нила, Протагонист и Айвз решают, что делать с алгоритмом. Командир предлагает разделить его на три части, спрятать, а затем совершить самоубийство, чтобы унести информацию о местонахождении частей в могилу. В это же время Нил раскрывает Протагонисту, что они знакомы многие годы и что именно герой Вашингтона организовал «Довод» и завербовал его в организацию. Затем Нил отправляется к турникету, а Протагонист понимает, что и труп в хранилище, и человек, спасший его в опере, были Нилом.

Спустя какое-то время Кэт замечает, что за ней следят у школы ее сына в Лондоне. Она записывает сообщение Протагонисту. Тот оказывается в нужное время в нужном месте и останавливает Прию, которая хотела подчистить следы и ликвидировать Кэт.

Что значит название фильма?

«Квадрат Сатора». Надпись VIII века на фасаде церкви Святого Петра ад-Винкула в Капестрано, Италия

Оригинальное название фильма — Tenet — часть латинского палиндрома «SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS», который обнаружили среди руин древнеримского города Помпеи. Его также называют магическим квадратом. Слова в этом палиндроме читаются одинаково не только по горизонтали, но и по вертикали.

В «Доводе» Нолан то тут, то там использует части палиндрома. Главного злодея зовут Андрей Сатор. Любовника его жены, некоего художника, который создает искусные подделки картин, — Арепо. Организация, основанная Протагонистом, в оригинале называется так же, как и фильм, — Tenet. Первая сцена разворачивается в Киевской опере. А «Ротас» — компания, связанная с Сатором.

У лингвистов нет единого мнения о переводе палиндрома. Слово «arepo» не упоминается в латинских словарях, поэтому ученые предполагают, что это имя собственное. Многие дают примерно такой перевод: «Сеятель Арепо управляет плугом». Некоторые лингвисты предлагают использовать слово «tenet» дважды. В таком случае фраза звучит так: «Великий сеятель помогает работе; вся работа великого сеятеля в его руках». В Средние века палиндром часто можно было увидеть на талисманах и могильных камнях.

Как понять, что герои инвертированы?

Сценарно «Довод» (как и его название) устроен как палиндром. Первая сцена действия (штурм Киевской оперы) происходит в тот же день, что и последняя (штурм заброшенного города Стальска-12 и убийство Сатора на яхте). На середине действия (погоня по таллинскому шоссе) происходит инверсия, и дальше мы видим ключевые сцены, но с другой точки зрения. Например, драку в хранилище из первой половины фильма мы видим во второй части, но в обратной съемке.

Чтобы разграничить два временных потока в финальной сцене, где одна команда движется в прошлое, а вторая — в будущее, Нолан использует цвет: красные нашивки для обычного течения времени, синие — для обратного. Эта цветовая драматургия возникает и в центральной сцене, когда Сатор допрашивает Протагониста: одна комната освещена синим, а другая — красным.

Почему Протагониста зовут Протагонист?

На протяжении фильма персонажа Джона Дэвида Вашингтона ни разу не называют по имени, а в титрах он обозначен как Протагонист, или, если перевести с греческого, центральное действующее лицо истории. Выбор этого слова подчеркивает не столько личные характеристики героя (они остаются более-менее размытыми до самого конца), сколько его меняющуюся по ходу картины сюжетную функцию.

Протагонист получает от других персонажей очень дозированную информацию. По сути, он постигает правила мира «Довода» параллельно со зрителем и постоянно чувствует себя не до конца осведомленным в происходящем; это даже приводит к небольшому конфликту с Нилом в Таллине. И тут очень важно держать в уме реплики торговки оружием Прии.

Сначала она считает, что к Сатору может подобраться только «fresh-faced protagonist», то есть некое новое действующее лицо, еще не представленное ни публике, ни другим участникам истории. Несколько позже — в ответ на просьбу Протагониста вмешаться в ход событий и предотвратить захват плутония Сатором — Прия заявляет, что он «не протагонист этой истории», и указывает на его подчиненную роль в сюжете. Наконец, в финале, когда и Протагонист, и зритель узнают, что именно Протагонист основал «Довод», завербовал Нила и себя, Прия требует, чтобы он ее застрелил, раз уж все это было его операцией.

Это позволяет разглядеть в «Доводе» еще один и, может быть, не менее важный, чем шпионский, сюжет. У Нолана получился фильм об обретении субъектности, превращении случайного человека в героя. Или, если говорить на языке повествовательных искусств, «Довод» — это картина о перерождении читателя-зрителя в автора.

Кто такой Нил?

Протагонист нанимает британца по имени Нил, героя Роберта Паттинсона, вскоре после того, как его принимают в «Довод». Сначала Нил помогает главному герою попасть к индийской торговке оружием Прии. Затем он отправляется на разведку в порт Осло, где находится хранилище Сатора, и вместе с Протагонистом участвует в спецоперации. Нил подозрительно много знает и о своем нанимателе, и о временных парадоксах. И если последнее объясняется дипломом магистра физико-математических наук, то первое раскрывается лишь в финале, о котором мы рассказали выше. Однако в какой именно момент Нил погиб, остается неясным.

В какой организации состоят главные герои?

«Довод» (или же Tenet) — тайная организация, которая противостоит угрозе из будущего. В начале «Довод» нанимает Протагониста, и он не знает о нем ничего, кроме самого кодового слова и жеста, который используют члены организации (сложенные ладони). Он, по-видимому, обозначает переплетение двух временных потоков — того, что идет вперед, и того, что движется назад. В финале же оказывается, что сам Протагонист и основал организацию.

Здесь стоит вернуться к палиндрому, который мы разбирали выше. Слово «tenet» произошло от латинского глагола «teneo», который переводится как «держать», «направлять», «достигать». Что именно имел в виду Нолан, понятно не до конца: название может значить, что организация сдерживает угрозу из будущего или же направляет временные потоки так, чтобы предотвратить катастрофу.

Также в слове «tenet» спрятано две десятки («ten») — один из ключевых моментов финальной спецоперации (группы должны были выполнить задания за 10 минут).

Что такое парадокс убитого дедушки?

Одно из ключевых понятий вселенной «Довода» — парадокс убитого дедушки. Герои по очереди пытаются решить логическую задачку: перестанут ли они существовать, если вернутся в прошлое и убьют собственного дедушку? Ответа на этот вопрос нет у героев. Нет его, очевидно, и у самого Нолана.

По логике смерть Сатора в прошлом должна была обнулить все угрозы из будущего. Однако этого не произошло, что косвенно указывает на то, что герои находятся в ловко закрученной временной петле. Таким образом, предметом исследования Нолана является не только течение времени, но и феномен свободной воли. Исходя из событий фильма, режиссер полагает, что героям все равно приходится совершать выбор, несмотря на то что все события предопределены. Об этом говорит и финал. С одной стороны, смерть Сатора не отменяет действий героев в будущем. С другой — Протагонист убивает свою экс-союзницу — торговку оружием Прию, чтобы спасти Кэт и ее сына в прошлом. Фактически же все эти действия, по-видимому, нужны только для того, чтобы временная петля сохраняла свою форму и герои смогли выйти на новый круг.

А обратная энтропия?

В основе «Довода» лежат несколько научных парадигм или законов, которые Нолан встраивает в историю. Один из основных касается энтропии — термина в термодинамике, который можно определить как меру беспорядка, хаоса. Чем больше в веществе неупорядоченных частиц, тем выше его энтропия. Таким образом, твердые тела обладают меньшей энтропией — например, по сравнению с жидкими и газообразными.

Согласно законам термодинамики, любой разбившийся предмет не может собраться воедино, если время идет вперед, именно из-за энтропии, потому что все остальные физические законы симметричны. Если совсем точнее, то шанс на обратный процесс все-таки есть, но он мизерный и требует, чтобы все молекулы воздуха, земли и так далее двигались в обратном направлении в момент разрушения. Но, учитывая количество сценариев поведения молекул в пространстве и их естественное стремление к разрушению, вероятность этого крайне мала.

Идея, которую Нолан вложил в «Довод», довольно проста: если человечество смогло найти способ инвертировать поток энтропии для каждого объекта, то можно было обратить время вспять для этого объекта. Несмотря на научную подпорку сюжета, Нолан никогда не утверждал, что «Довод» — картина, в которой научные законы выполняются беспрекословно. Скорее, это его фантазия на тему. Судя по реакции зарубежных ученых, теории Нолана фантастические, но вполне возможны, вероятность их не нулевая. И если бы в природе существовала возможность создания обратной энтропии, то при идеальном раскладе поведение предметов было бы похоже на то, что мы видим в фильме: пули влетали бы обратно в дуло пистолета, стекла теряли трещины и так далее, потому что энтропия и время — материи, которые тесно взаимодействуют друг с другом.

Что такое теория поглощения Уилера — Фейнмана?

Еще одна из научных основ, на которой держится концепция «Довода», — теория поглощения Уилера — Фейнмана, ее же называют теорией симметричности Вселенной. Согласно утверждениям двух ученых, существует система симметричных уравнений, работающих в двух положениях времени — прямом и обращенном. Попытаемся все упростить, насколько это вообще возможно: в квантовой реальности время и пространство неотделимы друг от друга, поэтому сознание человека может путешествовать и в прошлое, и в будущее.

Именно на этом принципе и работает сложный сюжет «Довода» со всеми временными инверсиями. Герои, забегая в специальные турникеты, переворачивают для себя ход времени, но сами не меняются — меняются лишь определенные условия их существования в новой реальности (маски для дыхания, инвертированные предметы и так далее). Таким образом, Нолан использует теорию Уилера — Фейнмана как фундамент для сюжета своего фильма, в котором поведение персонажей в реальности с прямым течением времени и с обратным плотно взаимосвязано и не может случиться одно без другого.

Какие вопросы остались?

Как и всякая сложноустроенная конструкция, «Довод» впечатляет чертежом, самым общим планом, но чем пристальнее в него вглядываешься, тем больше вопросов у тебя остается.

Капсула с цианидом. Зритель видит, что она не убила Протагониста в начале фильма, и вправе ожидать, что она не убьет и Сатора, который, по собственному признанию, достал ее у ЦРУ. Это несколько снижает ставки, заставляет чуть меньше переживать за происходящее.

Яхта. При пересмотре фильма трудно понять, какие именно герои находятся на яхте, — инвертированные (тогда почему у Кэт или Сатора нет своего кислорода?) или нет (тогда как они вообще оказались в прошлом?). Следовательно, в какой-то момент фильма они прошли через турникет, но зрителям этого не показали.

Турникеты. Кто (и из чего) их создал, если Сатор собрал все девять частей алгоритма, который, собственно, и позволяет осуществлять инверсию объектов, только в самом конце фильма?

Устройство временной петли. Наконец, где, в каком укромном месте герои проживают дни, недели, годы (?), чтобы с новыми знаниями вернуться в свою временную петлю, вот как герой Паттинсона участвует в операции в Киевской опере? Почему они не стареют? Или это тоже своего рода обратная энтропия?

Какие теории есть у фанатов Нолана?

С момента премьеры «Довода» прошло меньше двух недель (картину начали показывать в некоторых странах с 28 августа), а количество фанатских теорий о фильме уже не поддается исчислению. Самые стройные, безумные и правдоподобные — прямо сейчас.

«Сон собаки»

Одна из самые предсказуемых и прямолинейных теорий про «Довод» — о том, что герой Джона Дэвида Вашингтона в финале вступления глотает настоящую капсулу с цианидом и по-настоящему умирает. А все последующие события фильма — это лишь его загробное воображение или, как вариант, все, что произошло с ним в прошлом. Сразу вспоминаются финал сериала «Остаться в живых» и еще примерно десятки фильмов и сериалов, которые действительно использовали этот незатейливый прием, чтобы все объяснить.

Нил — сын Кэт

Еще одна мощная теория гласит, что маленький мальчик Макс и Нил, сыгранный Робертом Паттинсоном, — это один и тот же персонаж. На это намекают два обстоятельства. Во-первых, в финале Нил говорит Протагонисту, что они еще узнают друг друга в будущем, что может служить намеком на то, что главный герой и Кэт сойдутся и он заменит Максу отца. Во-вторых, несмотря на разные имена, все это может не иметь никакого значения. Нолан в одном из интервью сказал, что Нила «могут звать Нил, но вообще, никогда не знаешь, что происходит с этими личностями». Намеков на обратное все равно больше: оба светловолосые, оба с элитным образованием, но, главное, их можно связать по имени. Maximilien в инвертированном виде — это Neilimixam или, возможно, просто Neil, то есть Нил.

С другой стороны, есть у этой теории и основная нестыковка. Чтобы Нил и Макс действительно были одним героем, Нилу нужно было бы прожить много лет в инвертированной вселенной, чтобы вернуться к тому моменту, когда он был ребенком. Это возможно, конечно, но звучит фантастически. Неизвестно, как человек может выдержать столько лет в перекрученной реальности.

«Довод» — сиквел «Начала»

Эта теория казалась правдоподобной до выхода фильма в прокат. В одном из интервью Джон Дэвид Вашингтон упомянул о связи двух фильмов, чем мгновенно запустил мозговой штурм поклонников Кристофера Нолана. Доказательства того, что события «Довода» и «Начала» могли происходить в одной вселенной, строились на прозрачных намеках из трейлеров. В первом тизере есть несколько закадровых намеков: «Пришло время новой миссии», «Пришло время для нового протагониста». Эти слова фанаты интерпретировали так, будто во вселенной фильма уже была похожая запутанная история, а она могла случиться только в «Начале». Ну, и сама по себе история «Довода» — о том, как люди крадут ценную и тщательно охраняемую информацию — очень напоминает то, что происходило в фильме Нолана десятилетней давности.

Но после релиза «Довода» эта теория рассыпалась сама собой: никаких видимых признаков связи между фильмами не обнаружилось. Единственные параллели — это игры со временем и попытки Нолана переизобрести (или исковеркать) уже всем известные традиционные жанры. В случае с «Началом» это был фильм-ограбление, с «Доводом» — шпионский боевик в духе картин про Джеймса Бонда.

Это фильм о предотвращении мировых войн и терактов

Согласно еще одной фанатской теории, «Довод» — это фильм о 11 сентября. Хиленькая теория построена на том, что директором ЦРУ с 1996 по 2004 год был Джордж Тенет (George Tenet). И якобы картина косвенно показывает многие провальные операции американской разведки, которые привели в том числе и к иракской войне. Других связей, кроме имени директора и схожести некоторых событий с реальной жизнью, у этой части теории нет. Хотя российскому зрителю первая сцена фильма напомнит один из главных терактов в отечественной истории — захват террористами зрителей во время мюзикла «Норд-Ост».

Но если попытаться посмотреть на этот фанатский довод шире, то, действительно, в фильме можно нащупать немало страхов и исторических параллелей — например, с холодной войной. Закрытые советские города, сверхсекретное супероружие, безумный русский олигарх, начинавший еще в СССР, — все это переносит зрителя как будто в 60-е годы прошлого века, пронизанные паранойей о Третьей мировой войне. И Нолан выстраивает сюжет «Довода» таким образом, что к финалу он и правда начинает декларировать идею о возможности предотвращения войн и терактов в прошлом. Но тут уже дело не в фанатах, а в самом режиссере.

У «Довода» будет сиквел

Финал «Довода», по мнению многих зрителей, намекает на возможный сиквел картины. Напомним, в нем Нил говорит Протагонисту, что они еще узнают друг друга в будущем. Некоторые фанаты посчитали, что таким образом Нолан оставляет простор для возможного продолжения или спин-оффа, который будет посвящен как раз взаимоотношениям Нила и Протагониста.

И, наверное, если бы «Довод» снял не Кристофер Нолан, а менее принципиальный режиссер, то продолжение или приквел вполне могли бы состояться. Но, зная Нолана, который, за исключением трилогии про Бэтмена, никогда не снимал сиквелов, все это маловероятно.

Пишите в комментариях, если знаете ответы на вопросы, которые поставили нас и других зрителей в тупик, и делитесь своими интерпретациями того, что произошло в фильме.