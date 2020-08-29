Как снят «Довод» и как Нолан играет со временем

Какие элементы бондианы можно увидеть в «Доводе»? Чем он похож на предыдущие фильмы Кристофера Нолана? Как в шпионском блокбастере работают монтаж и драматургия цвета? В чем Людвиг Йоранссон повторяет постоянного нолановского композитора Ханса Циммера? И почему, хотя «Довод» и поражает невероятно эффектными экшен-сценами, фильму не хватает психологической глубины?

В этом видеоэссе разбираемся, как устроен самый ожидаемый фильм года — «Довод» Кристофера Нолана.

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