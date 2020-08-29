КиноПоиск

«„Довод“ — это растянутая серия „Доктора Кто“»: Лучшие мемы о новом фильме Нолана (и никаких спойлеров!)

Обсудить0

В кино идет «Довод» Кристофера Нолана — шпионский триллер, в котором главные герои сталкиваются с технологией из будущего, благодаря которой можно двигаться назад во времени. Это не только один из самых ожидаемых фильмов года, но и первая крупная премьера после пандемии коронавируса. Мы посмотрели, что пишут российские и зарубежные зрители, и собрали самые смешные мемы и реакции на картину.

Большая часть шуток связана с технологией инверсии, которая позволяет людям и объектам передвигаться во времени в обратном направлении.

Некоторые зрители сняли видео, на которых выходят из кинотеатра задом наперед.

Также в соцсетях начали представлять, как бы выглядели популярные фильмы в инверсии. Вот, например, Джокер из одноименного фильма Тодда Филлипса танцует на ступеньках и бегает по Нью-Йорку задом наперед.

Перевод: «„Довод“, режиссер Кристофер Нолан».

После пресс-показов критики писали, что «Довод» вышел слишком запутанным, и для понимания фильма нужно увидеть его несколько раз. Часть зрителей с ними солидарна.

Перевод: Зрители в 2010 году: «„Начало“ слишком запутанное».

«Довод»:

Перевод: «Друзья хотят проспойлерить мне „Довод“.

Я, уверенный, что они не поняли фильм».

Перевод: «Я после просмотра „Довода“».

У героев фильма есть кодовые фразы — «Мы живем в сумеречном мире» и «На закате нет друзей». В сети уже обратили внимание на созвучие с франшизой «Сумерки», в которой играл Роберт Паттинсон, сыгравший в «Доводе» одного из главных героев.

Перевод: Все герои «Довода»: «Мы живем в сумеречном мире».

Роберт Паттинсон:

Перевод: «Мы живем в сумеречном мире…

…на закате нет друзей».

Также зрители обратили внимание на латинский палиндром «Sator arepo tenet opera rotas», который отсылает к названию фильма, фамилиям героев и нескольким локациям.

Перевод: «А вы знали, что „Довод“ основан на латинском палиндроме, каждое слово в котором имеет значение в контексте фильма?»

В соцсетях также есть спойлеры без контекста, которые понятны только посмотревшим «Довод».

Кроме того, многие зрители иронизировали над тем, что в фильме плохо слышно часть диалогов. Некоторые сочли, что всему виной слишком громкая музыка Людвига Йоранссона.

Перевод: «Он сидит в первом ряду, так что он точно услышит диалоги в „Доводе“».

Перевод: «Что я хочу сказать Кристоферу Нолану на 30-й минуте „Довода“: „Не уверен, что звук достаточно громкий, сэр“»

Перевод: «Я, когда в „Доводе“ Протагонист говорит „БРРРРРБРБРБРБРБ“, потому что н**** не слышно».

Наконец, в Twitter сравнили «Довод» с британским сериалом «Доктор Кто», в котором герои также путешествуют во времени.

Перевод: «Не вижу разницы».

А на канале SUPER VHS сделали мэшап «Довода» и «Бриллиантовой руки». Оказалось, музыка из новой картины Нолана идеально ложится на приключения героев Юрия Никулина и Андрея Миронова.

Конечно же, не обошлось и без мемов.

Перевод: «„Довод“ тяжело понять? — Ну, эта часть немного драматична. — Твой мозг. — Другие органы, наблюдающие за мозгом»

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Фильм недели: «Довод». Эффектный шпионский блокбастер Нолана, который никого не удивит

Фильм недели: «Довод». Эффектный шпионский блокбастер Нолана, который никого не удивит

3 сентября94
Джон Дэвид Вашингтон поговорил с GQ. Рассказал про стулья на съемках у Нолана и независимость от отца

Джон Дэвид Вашингтон поговорил с GQ. Рассказал про стулья на съемках у Нолана и независимость от отца

2 сентября5
Взрыв самолета и шепот Кристофера Нолана: Что режиссер и актеры рассказывают о съемках «Довода»
Интервью

Взрыв самолета и шепот Кристофера Нолана: Что режиссер и актеры рассказывают о съемках «Довода»

2 сентября2
Юрий Колокольников о съемках в «Доводе»: «Мы все солдаты Нолана»
Интервью

Юрий Колокольников о съемках в «Доводе»: «Мы все солдаты Нолана»

29 августа73

Главное сегодня

«„Довод“ — это растянутая серия „Доктора Кто“»: Лучшие мемы о новом фильме Нолана (и никаких спойлеров!)

Вчера13
«„Довод“ — это растянутая серия „Доктора Кто“»: Лучшие мемы о новом фильме Нолана (и никаких спойлеров!)
Русские в Венеции: Тяжелая «Конференция» Твердовского и легкий «Китобой» Филиппа Юрьева
Фестивали

Русские в Венеции: Тяжелая «Конференция» Твердовского и легкий «Китобой» Филиппа Юрьева

Вчера1
Алан Ричсон сыграет Джека Ричера в сериале Amazon

Алан Ричсон сыграет Джека Ричера в сериале Amazon

43 минуты назад0
Александр Пэйн опроверг обвинения в домогательствах к Роуз МакГоун. Она ответила в грубой форме

Александр Пэйн опроверг обвинения в домогательствах к Роуз МакГоун. Она ответила в грубой форме

Вчера4
Съемки «Бэтмена» могут продолжить без Роберта Паттинсона

Съемки «Бэтмена» могут продолжить без Роберта Паттинсона

Вчера4
Почему «Холодное сердце» — самый революционный мультфильм Disney
КиноПоиск HD

ВидеоПочему «Холодное сердце» — самый революционный мультфильм Disney

3 сентября4
Эндрю Гарфилд у Копполы-внучки и Алек Утгофф в роли гуру: 20 главных фильмов Венеции-2020
Фестивали

Эндрю Гарфилд у Копполы-внучки и Алек Утгофф в роли гуру: 20 главных фильмов Венеции-2020

2 сентября14
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт