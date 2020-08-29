«„Довод“ — это растянутая серия „Доктора Кто“»: Лучшие мемы о новом фильме Нолана (и никаких спойлеров!)

В кино идет «Довод» Кристофера Нолана — шпионский триллер, в котором главные герои сталкиваются с технологией из будущего, благодаря которой можно двигаться назад во времени. Это не только один из самых ожидаемых фильмов года, но и первая крупная премьера после пандемии коронавируса. Мы посмотрели, что пишут российские и зарубежные зрители, и собрали самые смешные мемы и реакции на картину.

Большая часть шуток связана с технологией инверсии, которая позволяет людям и объектам передвигаться во времени в обратном направлении.

Некоторые зрители сняли видео, на которых выходят из кинотеатра задом наперед.

Также в соцсетях начали представлять, как бы выглядели популярные фильмы в инверсии. Вот, например, Джокер из одноименного фильма Тодда Филлипса танцует на ступеньках и бегает по Нью-Йорку задом наперед.

Перевод: «„Довод“, режиссер Кристофер Нолан».

После пресс-показов критики писали, что «Довод» вышел слишком запутанным, и для понимания фильма нужно увидеть его несколько раз. Часть зрителей с ними солидарна.

Перевод: Зрители в 2010 году: «„Начало“ слишком запутанное».



«Довод»:

Перевод: «Друзья хотят проспойлерить мне „Довод“.



Я, уверенный, что они не поняли фильм».

Перевод: «Я после просмотра „Довода“».

У героев фильма есть кодовые фразы — «Мы живем в сумеречном мире» и «На закате нет друзей». В сети уже обратили внимание на созвучие с франшизой «Сумерки», в которой играл Роберт Паттинсон, сыгравший в «Доводе» одного из главных героев.

Перевод: Все герои «Довода»: «Мы живем в сумеречном мире».



Роберт Паттинсон:

Перевод: «Мы живем в сумеречном мире… …на закате нет друзей».

Также зрители обратили внимание на латинский палиндром «Sator arepo tenet opera rotas», который отсылает к названию фильма, фамилиям героев и нескольким локациям.

Перевод: «А вы знали, что „Довод“ основан на латинском палиндроме, каждое слово в котором имеет значение в контексте фильма?»

В соцсетях также есть спойлеры без контекста, которые понятны только посмотревшим «Довод».

Кроме того, многие зрители иронизировали над тем, что в фильме плохо слышно часть диалогов. Некоторые сочли, что всему виной слишком громкая музыка Людвига Йоранссона.

Перевод: «Он сидит в первом ряду, так что он точно услышит диалоги в „Доводе“».

Перевод: «Что я хочу сказать Кристоферу Нолану на 30-й минуте „Довода“: „Не уверен, что звук достаточно громкий, сэр“»

Перевод: «Я, когда в „Доводе“ Протагонист говорит „БРРРРРБРБРБРБРБ“, потому что н**** не слышно».

Наконец, в Twitter сравнили «Довод» с британским сериалом «Доктор Кто», в котором герои также путешествуют во времени.

Перевод: «Не вижу разницы».

А на канале SUPER VHS сделали мэшап «Довода» и «Бриллиантовой руки». Оказалось, музыка из новой картины Нолана идеально ложится на приключения героев Юрия Никулина и Андрея Миронова.

Конечно же, не обошлось и без мемов.