КиноПоиск

Фильм недели: «Довод». Эффектный шпионский блокбастер Нолана, который никого не удивит

Обсудить0

3 сентября в прокат выходит самый ожидаемый фильм года, «Довод» Кристофера Нолана. О том, как режиссер вдохновляется Бондом и пытается запутать зрителя, почти без спойлеров рассказывает Даулет Жанайдаров.

О чем это

Безымянный агент ЦРУ (Джон Дэвид Вашингтон, звезда «Черного клановца»), в дальнейшем — Протагонист, под прикрытием участвует в спецоперации русских в здании Киевской национальной оперы. Цель миссии — во время атаки террористов получить от связного некий загадочный объект. Главный герой успевает спрятать его от славянских злодеев, но те берут его в плен и долго пытают. Протагонист почти умирает, но вскоре возвращается к жизни, чтобы вступить в загадочную организацию Tenet (в русской версии — «Довод»), члены которой пытаются предотвратить Третью мировую и очень уважают палиндромы.

По наводке таинственных кураторов Протагонист знакомится с жестоким оружейным магнатом из России (Кеннет Брана) и его несчастной в браке женой (Элизабет Дебики). Протагонисту помогает похожий на Брюса Уэйна британец (Роберт Паттинсон), подозрительно много знающий и о напарнике, и о загадочном объекте, и об инверсии — технологии из будущего, благодаря которой люди или объекты могут двигаться назад во времени.

Дальше следует типичный шпионский триллер в духе бондианы: с русским плохишом, спасением мира, дамой в беде и многозначительными кодовыми фразами-паролями («Мы живем в сумеречном мире» — «На закате нет друзей»). Из стандартной сюжетной матрицы выламываются только головоломные экшен-сцены, в которых часть героев движется в обратную сторону, да неожиданная для Нолана тема опасного будущего, которое в прямом смысле пытается убить настоящее.

Как это снято

Главное преимущество «Довода» в том, что он не дает зрителю опомниться и сразу погружает в непрекращающийся экшен. В первой же сцене настройка инструментов оркестра прерывается автоматной очередью — так и фильм, без подготовки и увертюры, сходу взрывается ураганной последовательностью перестрелок, погонь и ограблений, которые перемежаются чисто функциональными диалогами. На уровне кино-синтаксиса Нолан давно перешел на скороговорку. Он пропускает экспозиционные планы, экономит на длине кадров, завершает диалоги на полуслове, чтобы в новой сцене подхватить обрывки недосказанного. Своей драматургической вычищенностью «Довод» напоминает «Назад в будущее», в котором тоже часто поминался плутоний, а постоянно появляющиеся часы и таймеры обратного отсчета подгоняли и так несущееся на всех парах действие.

Осло сменяет Мумбаи, экшен-сцена в Киеве продолжается погоней по таллинскому шоссе, Лондон и Siberia опять выступают двумя полюсами Холодной войны. Избыточное богатство экстерьеров (а где еще снимать эпик про шпионов, как не на яхтах и в дорогих ресторанах?) компенсируется строгим триптихом цветов (синий, белый и тепло-коричневый), который изредка взрывается красным.

Алым пятном выделяется Элизабет Дебики в центральной сцене погони, а кровавые оттенки еще раз возникают в поворотном моменте, когда главный герой впервые пробует на себе инверсию. Это, возможно, самая гипнотическая сцена фильма: ручная камера, задний план в расфокусе, второстепенные персонажи бубнят технику безопасности, за кадром гремит электронный саундтрек Людвига Йоранссона (он в звуковой дорожке дотошно подражает предыдущему нолановскому композитору, Хансу Циммеру, который ушел работать к Дени Вильнёву) — а ты просто не можешь оторваться от экрана.

В кинотеатре все эти инвертированные драки, погони, взрывы и перестрелки — да еще под бухающую перкуссию Йоранссона — немедленно захватывают все внимание; если, конечно, вы в принципе любите такого рода удовольствия.

Мнимые загадки «Довода»

Стоны многочисленных рецензентов, которые ничего не поняли в «Доводе», кажутся частью маркетинговой кампании Warner Br. Фильм, и правда, интересно обсуждать, выясняя многочисленные детали и логические связки, которые впроброс проговаривают герои. Но никаких больших вопросов к главной сюжетной линии, которые вызвали бы интернет-дискуссии уровня «Упал ли волчок?», в «Доводе» нет. Это довольно простой квест-бродилка: главный герой грабит хранилище, чтобы втереться в доверие жене главного злодея, потом грабит инкассаторов, чтобы втереться в доверие главному злодею, а в финале грабит сибирский бункер, чтобы не позволить злодею уничтожить мироздание. Если вы хоть раз собирали документы для Шенгенской визы, то и в нолановской операции по спасению мира не запутаетесь.

Знание принципов инверсии или квантовой теории для понимания сюжета фильма по-хорошему не важны, а все вводные, необходимые для ориентации публики в экшен-сценах (проникновение, ограбление, погоня и штурм — собери их все) герои в экспозиционных брифингах проговаривает более чем подробно.

Нолан всегда был, в первую очередь, зрительским режиссером, который многомиллионными сборами выбил себе право на пестование личных обсессий: нелинейное повествование, игры с темпоральностью, настоящий, не нарисованный подрыв списанных Боингов. Но про лекала студийных блокбастеров он никогда не забывал (даже его первый прорыв, низкобюджетный триллер «Помни», при всей радикальной инверсии сюжета, разворачивающегося задом-наперед, имел в основе классическую голливудскую трехчастную структуру с экспозицией, точкой невозврата и прочими строительными лесами из учебника кинодраматургии). «Довод» — радикальное авторское высказывание, сделанное режиссером-конформистом, который позволяет себе эксперименты, но сугубо точечные. Убери инверсию — и за всеми эффектными драками и погонями тебе мигнет фарами франшиза «Форсаж».

Способность Нолана напустить тумана на ровном месте раздражает очень многих: и «Довод», конечно, подтверждает репутацию режиссера как профессионального шулера. Особенно у российской публики, вечно ищущей в кино генеральную идею (а ее трудно не искать, когда тебя шесть классов мучили вопросом «Что хотел сказать автор?»).

Вердикт

Как у всякого амбициозного голливудского автора, у Нолана, вероятно, есть намерение стать новым Кубриком (критики, во всяком случае, постоянно проводят между ними параллель) — то есть, не просто снять эталонное жанровое кино, а радикально его реформировать, придумать новые правила игры. С супергероикой в трилогии про Темного рыцаря как будто получилось, научно-фантастический «Интерстеллар» часть аудитории, действительно, объявила новой «Космической одиссеей» (другая часть, впрочем, постила мемы про надоедливого батю в шкафу), «Дюнкерк» сдирал пафос с военного кино — и делал это с голливудским размахом. Ну а «Довод» доводит до экстремума приемы бондианы. Разница лишь в том, что агент 007, за исключением пары фильмов с Дэниэлом Крэйгом, это дружеский шарж, ироничный и карикатурный герой, главная миссия которого — с прибаутками водить зрителя по всяким роскошно-экзотическим локациям. А Протагонист проходит тот же невероятный путь по странам и континентам с предельно серьезным лицом.

Многократные переносы даты выхода «Довода» в прокат подняли и так высокую планку ожиданий от фильма. Что ж, признаем — более эффектного зрелища все равно в ближайшие месяцы не предвидится, а копаться в сценарных завихрениях фильма довольно увлекательно (можно больше узнать не только про энтропию или квантовую теорию, но и кто из героев кому родственник). Но «Довод» не станет откровением даже для фанатов Нолана: в его геометрически выверенной сценарной конструкции не осталось места для человеческой истории. Впрочем, не слишком ли многого мы сейчас требуем от летнего блокбастера, который по всем законам инверсии выходит осенью?

Смотрите «Начало», «Темного рыцаря» и другие фильмы Кристофера Нолана на КиноПоиск HD

Автор:
Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Юрий Колокольников о съемках в «Доводе»: «Мы все солдаты Нолана»
Интервью

Юрий Колокольников о съемках в «Доводе»: «Мы все солдаты Нолана»

29 августа72
Видео о съемках «Довода»: Опасные трюки и игры со временем на площадке фильма Кристофера Нолана

Видео о съемках «Довода»: Опасные трюки и игры со временем на площадке фильма Кристофера Нолана

27 августа4
Взрыв самолета и шепот Кристофера Нолана: Что режиссер и актеры рассказывают о съемках «Довода»
Интервью

Взрыв самолета и шепот Кристофера Нолана: Что режиссер и актеры рассказывают о съемках «Довода»

Вчера2
«Довод», «Черная Вдова» и «Дюна»: 22 фильма 2020 года, которые стоит посмотреть на большом экране
Выбор редакции

«Довод», «Черная Вдова» и «Дюна»: 22 фильма 2020 года, которые стоит посмотреть на большом экране

29 августа54

Главное сегодня

Фильм недели: «Довод». Эффектный шпионский блокбастер Нолана, который никого не удивит

Сегодня25
Фильм недели: «Довод». Эффектный шпионский блокбастер Нолана, который никого не удивит
Бэтмен или Супермен? Угадайте героя DC по костюму

ТестБэтмен или Супермен? Угадайте героя DC по костюму

Сегодня7
Новый трейлер «Не время умирать»: Джеймс Бонд против призраков прошлого

Новый трейлер «Не время умирать»: Джеймс Бонд против призраков прошлого

2 часа назад2
Флешмоб дня: В Twitter делятся историями, подслушанными в кинотеатрах
Бюро находок

Флешмоб дня: В Twitter делятся историями, подслушанными в кинотеатрах

2 часа назад3
Эндрю Гарфилд у Копполы-внучки и Алек Утгофф в роли гуру: 20 главных фильмов Венеции-2020
Фестивали

Эндрю Гарфилд у Копполы-внучки и Алек Утгофф в роли гуру: 20 главных фильмов Венеции-2020

Вчера12
Что смотреть в кино: «Довод», «Новые мутанты» и ретроспектива Федерико Феллини
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Довод», «Новые мутанты» и ретроспектива Федерико Феллини

Сегодня1
Сериалы сентября: «Просто представь, что мы знаем», «Пацаны» и «Сестра Рэтчед»
Сериалы

Сериалы сентября: «Просто представь, что мы знаем», «Пацаны» и «Сестра Рэтчед»

31 августа12
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт