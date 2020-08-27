«Довод», «Черная Вдова» и «Дюна»: 22 фильма 2020 года, которые стоит посмотреть на большом экране

2020-й стал годом бесконечных переносов премьер, поэтому подобные списки выглядят рискованно — тот же «Довод» слетал с проката пять раз. Поэтому будем постоянно проверять даты и все-таки ждать новый блокбастер Кристофера Нолана, двух супергероинь из комиксов, двух потенциальных анимационных претендентов на «Оскар». А еще готовимся глотать песок «Дюны» и болеть за наш футбол в байопике «Стрельцов».
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«Вратарь Галактики»
Премьера: 27 августа
Российский фантастический блокбастер, напоминающий мультсериал «Галактический футбол». Фильм Джаника Файзиева («Турецкий гамбит») расскажет о мире, в котором Луну почти уничтожили в ходе инопланетной войны, что плохо сказалось на Земле. Планета почти разрушена, и человечество прибегло к биотехнологиям ради ее спасения. Чтобы отвлечь землян и других жителей Галактики от грустных мыслей, им предложено новое зрелище — космобол: смесь футбола и гладиаторских боев, где вместо мяча — энергетические сгустки, которые можно поймать и отбить лишь с помощью телепортации. Сделать это могут далеко не все, и каждый, у кого есть подобные способности, стремится стать космоболистом. Обычный парень Антон (Евгений Романцов) даже не думал связывать свою жизнь с космоболом, но благодаря внезапно открывшимся сверхспособностям его принимают в сборную, миссия которой далеко не так проста, как кажется. Если главные роли играют относительные новички (кроме Виктории Агалаковой, запомнившейся по недавней «Эпидемии»), то на втором плане появляется множество узнаваемых лиц: Елена Яковлева, Евгений Миронов и Михаил Ефремов. Но, очевидно, что главный козырь фильма не актерская игра, а невероятное зрелище межгалактических поединков.
«Билл и Тед»
Премьера: 27 августа
Продолжение фантастической комедии из далекого прошлого выходит на экраны спустя 29 лет. Музыканты-раздолбаи Билл (Алекс Уинтер) и Тед (Киану Ривз) уже спасли мир в подростковом возрасте, но их мечты о славе рок-звезд разбились о быт взрослой жизни. Когда-то они играли для миллионов слушателей, а теперь выступают в захолустном баре на 40 человек, сражаются с собственной усталостью, развалившимися браками и недовольными отпрысками. И вдруг у них появляется новый шанс блеснуть: визитеры из будущего сообщают, что Билл и Тед должны написать хит, который спасет весь мир. Но в путешествие по разным временным эпохам они отправятся не одни. Тед зовет свою дочь Билли (Бригитт Ланди-Пейн, звезда сериала «Нетипичный»), а Биллу составит компания его дочь Теа (Самара Уивинг из «Голливуда»). В продолжении вернутся Смерть из второго фильма франшизы и герой Джорджа Карлина (покойного стендап-комика оживят при помощи перемонтированных архивных материалов). Тем, кто ностальгирует по старорежимным подростковым комедиям, не стоит проходить мимо. Остальных же порадует внешность Киану Ривза, который впервые за долгое время снимался без бороды.
«Новые мутанты»
Премьера: 3 сентября
Многострадальный спин-офф «Людей Икс» от режиссера Джоша Буна («Виноваты звезды»), кажется, все-таки доберется до кинотеатров. Франшиза про Росомаху и товарищей официально прекратила свое существование еще в прошлом году, после выхода «Темного Феникса», однако именно «Новые мутанты» станут последним фильмом этой вселенной. Впрочем, никто из команды профессора Ксавьера тут не ожидается. Главные герои фильма — пятеро подростков, оказавшиеся пленниками опустевшей клиники. Они не могут толком контролировать свои сверхспособности, но им придется научиться это делать, иначе живыми из этого места не выбраться. Главными звездами супергеройского хоррора стали молодые актеры, известные по другим фильмам и сериалам: Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Сплит») и Чарли Хитон («Очень странные дела»).
«Довод»
Премьера: 3 сентября
О сюжете нового фильма Кристофера Нолана кое-что известно, но составить из этих кубиков цельную конструкцию довольно трудно. Безымянного главного героя под кодовым ником Протагонист сыграл Джон Дэвид Вашингтон, сын Дензела Вашингтона, бывший игрок в американский футбол и звезда «Черного клановца». Он является агентом некой секретной организации, которая стремится предотвратить чудовищный теракт. После Протагонист попадает в еще более секретную организацию, чья цель и вовсе не допустить Третью мировую. Для этого используется особая технология инверсии времени, попавшая к нам из будущего: с ее помощью, например, пули возвращаются обратно в ствол пистолета, а люди — в места и события, где они уже побывали. Помогать Протагонисту будет Нил, герой Роберта Паттинсона (актер признался, что так и не понял, о чем фильм). Среди других звезд «Довода» — Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Юрий Колокольников, Майкл Кейн и играющий русского олигарха-злодея Кеннет Брана (впрочем, он до сих пор не уверен, что его персонаж является главным антагонистом).
Снималось все с привычным нолановским размахом — в нескольких странах и с минимальным использованием компьютерных спецэффектов. Еще режиссер в очередной раз взорвал самолет (кажется, у него есть маленький фетиш). Жанр, на который теперь ориентировался Нолан, — шпионский триллер, причем некая собирательная версия, сложившаяся у режиссера в голове. «Довод» обещает стать не просто самой громкой премьерой 2020 года, но и спасителем кинопроката, который находится в коме последние полгода.
«Мулан»
Премьера: 10 сентября
Disney опять выпускает игровой ремейк своего классического мультфильма — на этот раз жребий вытянула «Мулан». Китайский император (Джет Ли) созывает армию для войны с агрессивными кочевниками, поэтому каждая семья должна предоставить по солдату. Храбрая девушка Мулан (Лю Ифэй) маскируется под мужчину и вступает в армию, чтобы спасти больного отца от воинской повинности. В новой версии классического сюжета (напомним, что «Мулан» не только диснеевский мультфильм, но и старинная китайская поэма) не будет песен, возлюбленного героини Шанг Ли и милого дракончика Мушу, зато обещают впечатляющие батальные сцены, эффектную хореографию и дорогие спецэффекты. Кроме того, все роли исполняют азиатские актеры (обошлось без вайтвошинга), а режиссером стала Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»). Именно по «Доводу» и «Мулан» можно будет спрогнозировать будущее кинопроката, поскольку бокс-офис этих блокбастеров даст представление о том, готовы ли зрители снова смотреть кино вне дома.
«Стрельцов»
Премьера: 24 сентября
Байопик легенды советского спорта. Молодой футболист Эдуард Стрельцов быстро добивается всенародной любви и готовится встретиться лицом к лицу с Пеле. Однако ему не суждено попасть на чемпионат мира по футболу 1958 года. За пару недель до его начала Стрельцова обвиняют в изнасиловании, поэтому футболист не только потеряет право представлять СССР на международной арене, но и лишится свободы. За этим последует долгий процесс реабилитации. Главную роль исполнил Александр Петров, также в фильме сыграли Стася Милославская, Александр Яценко и Виталий Хаев. Жизнь Стрельцова тянет на актуальный сюжет для эпохи #MeToo, но вряд ли фильм Ильи Учителя («Огни большой деревни») будет строиться вокруг уголовного кейса (сам Петров считает, что его героя подставили силовики). «Стрельцов», очевидно, претендует на звание нового народного хита и готовится встать в один ряд с «Движением вверх» и дилогией «Лед».
«Чудо-женщина: 1984»
Премьера: 1 октября
Очередной кирпичик расширенной киновселенной DC и продолжение истории Дианы Принс (Галь Гадот). Первая часть стала самым кассовым игровым фильмом в истории, снятым женщиной, так что приставка «чудо-» тут отнюдь не лишняя. Сиквел, разумеется, тоже снят Пэтти Дженкинс. В нем Чудо-женщина будет совершать подвиги в стильные 1980-е — эпоху холодной войны и диско. Ее защиты просит бизнесмен Максвелл Лорд (Педро Паскаль), приятельница которого, британский археолог Минерва (Кристен Уиг), из-за воздействия древнего артефакта превратилась в злодейку Гепарду. В обмен на услугу Лорд обещает Диане воскресить ее возлюбленного Стива Тревора (Крис Пайн), который погиб еще во время Первой мировой. «Чудо-женщина: 1984» — один из двух главных супергеройских блокбастеров 2020 года с женщиной в главной роли (вторым будет «Черная Вдова»).
«БУМЕРанг»
Премьера: 1 октября
Бывший бандит Эдик (Дмитрий Нагиев) — наглый бизнесмен, владеющий фармацевтическим бизнесом и не привыкший думать о других. Однажды он покупает в подарок жене новенький синий «бумер», который стоит около 10 млн рублей. По иронии судьбы вскоре на крыше его дома оказывается безработный художник-алкоголик Петрович (Тимофей Трибунцев), решивший свести счеты с жизнью. Петрович падает на машину Эдика, но остается жив. Правда теперь неприятный богач решает, что раз художник никогда не сможет вернуть ему баснословную сумму за помятую тачку, то у него появился бесплатный рабочий, который будет выполнять все приказы. Но судьба неожиданным образом поменяет ролями хозяина и слугу. Новая комедия Петра Буслова неслучайно отсылает к его культовой криминальной драме даже названием: кажется, и в этот раз роскошная машина станет метафорой современной России. В ролях второго плана заняты Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган и Семен Слепаков.
«Чернобыль»
Премьера: 15 октября
Наш ответ сериалу HBO: действие второй режиссерской работы Данилы Козловского разворачивается в апреле 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС произошла катастрофа. Сам Козловский играет пожарного Алексея, который занимается ликвидацией, преследуя свои личные интересы: он хочет получить квартиру в Крыму. Разумеется, корысти нет места во время глобального бедствия, поэтому его герой, видимо, переживет внутреннюю трансформацию. В компании двух других ликвидаторов Алексей будет откачивать радиоактивную воду в резервуаре под реактором — последствия этого подвига для организма легко представить. Кроме Козловского, в фильме сыграли Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и другие.
«На связи»
Премьера: 22 октября
Кэти Митчелл поступает в киношколу и неимоверно счастлива. Совсем скоро она покинет родительский дом и улетит на другой край страны. Однако ее отец Рик — типичный бумер, ненавидящий к планшеты и мобильники — намерен превратить проводы дочери в веселое семейное путешествие. Кэти, Рик, мать семейства Линда, младший ребенок Аарон и любвеобильный мопс усаживаются в машину и готовятся к долгой поездке, в которой на использование гаджетов наложено табу. Типичное приключение в духе семейной комедии «Каникулы» превращается в робоапокалипсис. Зумерские технологии не доводят до добра: мир завоевывают человекоподобные механизмы, и теперь семье Митчелл придется выживать в новых условиях. Причудливую анимацию спродюсировали Фил Лорд и Кристофер Миллер («ЛЕГО фильм»). Вполне вероятно, что «На связи» станет самым оригинальным мультфильмом 2020-го — по крайней мере, трейлер и сюжетная завязка обещают добрую комедию про конфликт поколений в научно-фантастической обертке.
«Конек-горбунок»
Премьера: 22 октября
Экранизация русских народных сказок и ремейк одноименного советского фильма 1941 года, снятого Александром Роу. Молодой Иван-дурак (Антон Шагин) находится в тени своих старших успешных братьев. Но репутацию растяпы может исправить появление его нового друга — волшебного Конька-горбунка. Царь (Михаил Ефремов) настроен скептически, поэтому выдает ему ряд невыполнимых заданий, и ключевым становится знакомство правителя с царь-девицей (Паулина Андреева). Однако Иван сам влюбляется в неприступную красавицу. Центральную роль озвучил и сыграл (при помощи костюма для захвата движения) Павел Деревянко. «Конек-горбунок» может стать новой вехой в истории отечественного фэнтези-кинематографа благодаря инновационной компьютерной графике, правда герой Деревянко больно уж напоминает осла из «Шрэка».
«Черная Вдова»
Премьера: 5 ноября
Наташа Романофф погибла в грандиозном блокбастере «Мстители: Финал», но разве это может остановить кураторов киновселенной Marvel? Сольные приключения супершпионки в исполнении Скарлетт Йоханссон происходят после событий фильма «Первый мститель: Противостояние». Танос еще не щелкнул пальцами, зато Железный человек и Капитан Америка уже успели разойтись по разные стороны баррикад. Наташа же сталкивается с собственным прошлым и людьми, которых она знала задолго до вступления в отряд Мстителей. Роль колоритного Красного Стража, советского аналога Капитана Америка, исполнил Дэвид Харбор, известный как шериф Хоппер из «Очень странных дел». А Черных Вдов тут будет несколько: кроме героини Йоханссон, такое же прозвище носят персонажи Рэйчел Вайс и Флоренс Пью. И это важная деталь: новый фильм Marvel открывает четвертую фазу киновселенной, так что звезда «Солнцестояния» Флоренс Пью может стать полноценной заменой Скарлетт Йоханссон.
«Не время умирать»
Премьера: 19 ноября
Поначалу название 25-го фильма бондианы звучало как издевка: из-за производственной чехарды казалось, что проект скончается, не дойдя до экрана. Сценарий фильма постоянно переписывался, режиссеры сменяли друг друга, а исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг норовил покинуть франшизу. Теперь же его название звучит, скорее, духоподъемно: премьера состоится в крайне суровый для кинопроката год. Режиссером в итоге стал Кэри Фукунага («Настоящий детектив»), а к своим персонажам из прошлых фильмов вернулись Леа Сейду, Рэйф Файнс, Кристоф Вальц, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рори Киннер и Джеффри Райт. Сюжет развернется вокруг поисков пропавшего ученого, а злодея Сафина, овладевшего новыми опасными технологиями, сыграет Рами Малек. Важную роль в противостоянии пенсионного Бонда, ушедшего в отставку, и криминальных сил сыграет героиня Аны де Армас. «Не время умирать» станет последним фильмом бондианы для Крэйга, который на этот раз точно попрощается с образом британского агента 007.
«Душа»
Премьера: 19 ноября
Первый мультфильм Pixar с афроамериканским героем в главной роли. Школьный учитель музыки Джо Гарднер долгие годы пытается стать настоящим музыкантом, и вот его мечта наконец-то сбывается! Он успешно проходит прослушивание в джазовый клуб и получает штатную позицию пианиста, но сразу после падает в канализационный люк. Тело Джо находится в коме, а душа идет по лестнице на тот свет. Однако учитель не планирует умирать, поэтому попадает в место, где обучаются молодые души, еще не получившие тел на земле. Там Джо сходится с душой по имени 22, которая не желает вселяться в человека, и пытается объяснить ей прелесть нашей жизни. В англоязычной версии главные роли озвучили Джейми Фокс и Тина Фей. Режиссером «Души» стал Пит Доктер, создавший «Головоломку», «Вверх» и «Корпорацию монстров». Он начал разрабатывать проект несколько лет назад, в 2018 году был назначен новым креативным директором Pixar, но, несмотря на новый пост и обязанности, решил довести свой мультфильм до конца.
«Карамора»
Премьера: 19 ноября
Соскучились по Козловскому? Если с прокатом все сложится, эта осень подарит вам много Данилы Валерьевича. Вслед за вторым режиссерским проектом в его карьере («Чернобыль») почти сразу следует третий, в котором Козловский также играет главную роль. Его герой — юный анархист Карамора, который живет в альтернативной России начала ХХ века. Он узнает о существовании монархического заговора: оказывается, европейские правительства контролируются тайным обществом сверхъестественных существ. Но у Караморы к заговорщикам личные счеты. Кто-то из нежити повинен в гибели его невесты. Карамора собирает свой отряд по борьбе с нечистой силой, а противостоять ему будет герой Филиппа Янковского. Первоначально «Карамора» планировался как сериал, который снимет Илья Найшуллер, но в итоге мрачный фэнтезийный сюжет обрел форму полнометражного фильма. Если российские зрители оценят жанровые эксперименты Козловского, вполне вероятен сиквел.
«Цой»
Премьера: осень
В новой драме Алексея Учителя самого лидера группы «Кино» не будет. Фильм расскажет о водителе автобуса Павле Шелесте (Евгений Цыганов), который 15 августа 1990 года столкнулся с «Москвичом» Виктора Цоя. Учитель, снимавший Цоя в документалке «Рок» при его жизни и выпустивший еще два посмертных дока, лично общался с Шелестом и проезжал по той самой трассе, пытаясь понять, как же все случилось на самом деле. Тем интереснее, что его «Цой» вовсе не попытка восстановить правдивый ход событий, а наоборот, фантазия на тему того, как все могло бы быть, некая метафора последнего путешествия Цоя и судьбы убившего его человека. В фильме имена многих героев изменены, но все, конечно же, узнают в персонаже Паулины Андреевой возлюбленную музыканта Наталью Разлогову, Марьяны Спивак — вдову Марианну Цой, а Игоря Верника — продюсера Юрия Айзеншписа. Маленького сына Цоя сыграла дочка режиссера Маша Пересильд.
«Серебряные коньки»
Премьера: 3 декабря
История любви, которая разворачивается в Санкт-Петербурге в декабре 1899 года, накануне нового века. Сын фонарщика Матвей (Федор Федотов) — парень из самых низов, чьим единственным сокровищем являются серебряные коньки. Он влюбляется в дочь чиновника Алису (Софья Присс), посвятившую себя науке. Молодые люди принадлежат разным мирам, поэтому сберечь совместное счастье — трудная задача. Масштабную мелодраму снимали в самом центре Санкт-Петербурга с размахом, достойным «Сибирского цирюльника» (компания Никиты Михалкова «ТРИТЭ» участвовала в производстве). Так что «Серебряные коньки» — претендент на роль нового русского эпика. На втором плане весь цвет российского кино, от Алексея Гуськова и Тимофея Трибунцева до Юры Борисова и Александры Ревенко.
«Главный герой»
Премьера: 10 декабря
Комедия Шона Леви («Ночь в музее») расскажет о том, что чувствует скучный компьютерный персонаж условной GTA. Тихий банковский клерк Гай (Райан Рейнольдс) постоянно сталкивается с ограблениями, в результате которых регулярно получает по морде. В один день он неожиданно для себя дает отпор преступникам… и понимает, что является NPC — второстепенным неигровым персонажем многопользовательской видеоигры. Вокруг мельтешат герои, управляемые настоящими людьми, а он всего лишь часть кода. Однако Гаю удается стать персонажем первого плана и осознать (не)реальность своего существования. Теперь его жизнь становится настоящим безумным боевиком. Главное геймерское зрелище года украшает актерский состав: кроме Рейнольдса, тут есть Тайка Вайтити, Джоди Комер и Джо Кири, звезда «Очень странных дел».
«Дюна»
Премьера: 17 декабря
Новая экранизация культовой классики Фрэнка Герберта. За «Дюну» уже брались Алехандро Ходоровски (проект не состоялся) и Дэвид Линч (самый слабый фильм в его карьере), теперь свои силы попробует Дени Вильнёв, снявший масштабного «Бегущего по лезвию 2049» (впрочем , на экран перенесли только первую половину романа, который, напомним, рассказывает о борьбе за власть на пустынной планете Арракис, богатой экзотической пряностью под названием спайс — она используется как стимулятор сверхспособностей космических пилотов). Юный мессия Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) должен объединить под своим началом кочевников-фременов. Актерский состав впечатляет: кроме Шаламе, в фильме снялись Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Шарлотта Рэмплинг, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгард и Дэйв Батиста. Если зрители поддержат блокбастер в прокате, то в скором времени увидит свет и второй фильм. А там недалеко и до полноценной франшизы — в цикле Герберта насчитывается шесть романов, действие которых охватывает пять тысяч лет.
«Вестсайдская история»
Премьера: 17 декабря
Переосмысление классического мюзикла о современных Ромео и Джульетте из банд Нью-Йорка, который появился на Бродвее в 1957 году. Его первая экранная версия вышла в 1961 году и получила десять «Оскаров», за лучший фильм в том числе. А новую снял Стивен Спилберг, оставив, разумеется, все культовые музыкальные номера оригинала. Сценарист Тони Кушнер («Линкольн») утверждает, что ремейк будет ориентироваться, скорее, на бродвейский оригинал. Главные роли исполняют Энсел Элгорт (звезда «Малыша на драйве») и дебютантка Рэйчел Зеглер. Ремейк, очевидно, создавался с прицелом на «Оскар», но повезет ли новой «Вестсайдской истории» — большой вопрос. Энсел Элгорт в июне этого года оказался в центре сексуального скандала, поэтому киноакадемия может проигнорировать мюзикл в основных номинациях. Однако рядовые зрители Спилберга любят, поэтому вряд ли пройдут мимо этой музыкальной ревизии.
«Огонь»
Премьера: 24 декабря
Героический фильм про пожарных и спасателей, которые подвергают свою жизнь ежедневному риску. Главные роли исполнили звезды российского кино: Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Иван Янковский и многие другие. Фильм снял режиссер хитового ромкома «Я худею» и драмеди «Громкая связь» Алексей Нужный, который выступил в новом для себя жанре фильма-катастрофы. Он уже пообещал невиданный до этого в российском кино реализм: «Огонь» снимался во время реальных пожаров, а консультантами выступили специалисты МЧС, предоставившие реальную летательную технику. Производством занимается «Студия ТРИТЭ», уже участвовавшая в создании недавних российских блокбастеров («Легенда № 17», «Экипаж» и «Движение вверх»), а соавтором сценария выступил Николай Куликов, работавший над этими же проектами.
«Последний богатырь: Корень зла»
Премьера: 24 декабря
Иван (Виктор Хориняк) — москвич, сирота и участник магических телешоу. Однажды он попадает в сказочный мир Белогорье, где узнает, что его отцом был великий богатырь Илья Муромец (Юрий Цурило). Поначалу Иван не верит в свою героическую наследственность , но вскоре ему удается одолеть проклятие, мучившее Белогорье. Действие сиквела разворачивается после этих событий. Иван вновь должен спасти сказочную страну от древнего зла и найти его исток. В фильм вернутся герои первой части: Кощей Бессмертный (Константин Лавроненко), Василиса Премудрая (Мила Сивацкая), Баба-яга (Елена Яковлева), Водяной (Сергей Бурунов) и Добрыня Никитич (Евгений Дятлов). За продолжение отвечает все тот же режиссер Дмитрий Дьяченко. Первый фильм стал хитом российского проката и большим успехом для компании Disney: «Последний богатырь» собрал почти 1,7 млрд рублей (подробнее об успехе отечественного фэнтези мы рассказывали здесь). Посмотрим, сможет ли сиквел удержать высокую планку.
Автор: Марат Шабаев