«Довод», «Черная Вдова» и «Дюна»: 22 фильма 2020 года, которые стоит посмотреть на большом экране

О сюжете нового фильма Кристофера Нолана кое-что известно, но составить из этих кубиков цельную конструкцию довольно трудно. Безымянного главного героя под кодовым ником Протагонист сыграл Джон Дэвид Вашингтон, сын Дензела Вашингтона, бывший игрок в американский футбол и звезда «Черного клановца». Он является агентом некой секретной организации, которая стремится предотвратить чудовищный теракт. После Протагонист попадает в еще более секретную организацию, чья цель и вовсе не допустить Третью мировую. Для этого используется особая технология инверсии времени, попавшая к нам из будущего: с ее помощью, например, пули возвращаются обратно в ствол пистолета, а люди — в места и события, где они уже побывали. Помогать Протагонисту будет Нил, герой Роберта Паттинсона (актер признался, что так и не понял, о чем фильм). Среди других звезд «Довода» — Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Юрий Колокольников, Майкл Кейн и играющий русского олигарха-злодея Кеннет Брана (впрочем, он до сих пор не уверен, что его персонаж является главным антагонистом).

Снималось все с привычным нолановским размахом — в нескольких странах и с минимальным использованием компьютерных спецэффектов. Еще режиссер в очередной раз взорвал самолет (кажется, у него есть маленький фетиш). Жанр, на который теперь ориентировался Нолан, — шпионский триллер, причем некая собирательная версия, сложившаяся у режиссера в голове. «Довод» обещает стать не просто самой громкой премьерой 2020 года, но и спасителем кинопроката, который находится в коме последние полгода.