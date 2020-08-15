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Трейлер драмы «Цой»: История рокового столкновения, унесшего жизнь кумира миллионов

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Новая картина Алексея Учителя «Цой» рассказывает не только о гибели знаменитого музыканта, но и о том, какое влияние он оказал на жизни миллионов людей. В частности, как его смерть сказалась на простом водителе автобуса, который 15 августа 1990 года оказался на раскаленной трассе Слока — Талси.

В центре сюжета картины — Павел Шелест (Евгений Цыганов), водитель автобуса, врезавшегося в «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песни. Он не подозревал, что после этого его жизнь больше никогда не будет прежней.

Дата премьеры «Цоя» пока не сообщается.

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