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Видео о съемках «Довода»: Опасные трюки и игры со временем на площадке фильма Кристофера Нолана

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Студия Warner опубликовала ролик о съемках «Довода» Кристофера Нолана. 9-минутное видео включает в себя несколько интервью и показывает, как создавался шпионский блокбастер. Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и Кеннет Брана говорят о своих впечатлениях от съемок, а Нолан с продюсерами и оператором Хойте Ван Хойтемой рассказывают, как проект появился на свет.

Кроме того, в ролике демонстрируется, как проходили съемки «Довода»: практически все трюки выполнялись вживую, с минимальным использованием графики.

«Довод» рассказывает о новой эпохе международного шпионажа. После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Используя технику инверсии времени и слово «довод», они должны спасти человечество от неминуемой гибели.

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Российская премьера «Довода» запланирована на 3 сентября. Билеты уже в продаже.

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