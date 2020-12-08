Критики назвали «Перевал Дятлова» и «Чик» лучшими российскими сериалами года

«Перевал Дятлова» стал лучшим российским сериалом года по итогам голосования критиков, проведенного порталом «Кино-Театр.ру». В опросе участвовали авторы, которые пишут для Time Out, КиноПоиска, «КиноРепортера», «Сноба», «Ведомостей», «Медузы» и других изданий.
В 2020 году российские телеканалы и стриминги выпустили 152 новых сериала. Каждый критик назвал тройку фаворитов. В итоговый список попало 22 проекта.
По результатам голосования лидируют «Чики» и «Перевал Дятлова» — у обоих сериалов по 24 балла. Первое место досталось проекту ТНТ, поскольку его чаще ставили на первое место (шесть раз против трех). В топ также попали «Мир! Дружба! Жвачка!», «Псих», «Последний министр», «Колл-центр», «Проект „Анна Николаевна“» и другие проекты.
Полный список выглядит так:
- 17—20. «Триггер», «Казанова», «Зулейха открывает глаза», «Иванько», «Окаянные дни» и «Нежность»
- 13—16. «Родком», «Последний министр», «Беспринципные» и «Закрытый сезон»
- 12. «Ольга»
- 9—11. «#СидЯдома», «ЧУМА!» и «Проект „Анна Николаевна“»
- 6—8. «Игра на выживание», «Мертвые души» и «Колл-центр»
- 5. «257 причин, чтобы жить»
- 4. «Мир! Дружба! Жвачка!»
- 3. «Псих»
- 2. «Чики»
- 1. «Перевал Дятлова»
О «Перевале Дятлова» КиноПоиск рассказывал в подкасте «В предыдущих сериях» и отдельном обзоре. А про работу над костюмами героев можно почитать здесь.
Источник: «Кино-Театр.ру», «Бюллетень кинопрокатчика»
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