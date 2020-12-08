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Критики назвали «Перевал Дятлова» и «Чик» лучшими российскими сериалами года

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«Перевал Дятлова» стал лучшим российским сериалом года по итогам голосования критиков, проведенного порталом «Кино-Театр.ру». В опросе участвовали авторы, которые пишут для Time Out, КиноПоиска, «КиноРепортера», «Сноба», «Ведомостей», «Медузы» и других изданий.

В 2020 году российские телеканалы и стриминги выпустили 152 новых сериала. Каждый критик назвал тройку фаворитов. В итоговый список попало 22 проекта.

По результатам голосования лидируют «Чики» и «Перевал Дятлова» — у обоих сериалов по 24 балла. Первое место досталось проекту ТНТ, поскольку его чаще ставили на первое место (шесть раз против трех). В топ также попали «Мир! Дружба! Жвачка!», «Псих», «Последний министр», «Колл-центр»«Проект „Анна Николаевна“» и другие проекты.

Полный список выглядит так:

О «Перевале Дятлова» КиноПоиск рассказывал в подкасте «В предыдущих сериях» и отдельном обзоре. А про работу над костюмами героев можно почитать здесь.

Источник: «Кино-Театр.ру», «Бюллетень кинопрокатчика»

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