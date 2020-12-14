В чем сила, джедай: Каким получился второй сезон «Мандалорца»

На Disney+ завершился второй сезон «Мандалорца» — первого игрового сериала во вселенной «Звездных войн». Марат Шабаев рассказывает, какими получились новые приключения Мандо и что нас ждет дальше.

Второй сезон максимально коротко

Дин Джарин, он же Мандалорец, ищет джедаев, которые смогут взять под опеку Дитя и обучить его своим премудростям. Зеленый малыш обладает мощной силой, но не очень-то хорошо ею управляет. В пути Мандо натыкается на остатки брони легендарного наемника Бобы Фетта; тот оказывается жив и даже следит за героем. После Джарин встречает других мандалорцев под предводительством воительницы Бо-Катан, мечтающей убить моффа Гидеона, забрать Темный меч, символ власти на Мандалоре, и вернуть себе контроль над планетой. Также герой находит (в болоте) джедая Асоку Тано; она отказывается забирать Малыша, зато называет его настоящее имя — Грогу (и Бо-Катан, и Тано — героини мультсериала «Войны клонов»). Мандалорцу приходится отправиться на планету Тайтон в разрушенный храм джедаев, где Грогу через старинный алтарь пытается связаться с другими джедаями. Вскоре ребенка похищают темные штурмовики (настоящие боевые дроиды, а не клоны) моффа Гидеона. На помощь Дину Джарину приходят Боба Фетт, Феннек Шанд (ее мы видели в первом сезоне) и Кара Дьюн, ставшая маршалом Новой Республики. В финале они в компании Бо-Катан атакуют корабль моффа Гидеона, забирают Грогу, но попадают в западню. Выручает их внезапно появившийся Люк Скайуокер, который забирает Дитя и обещает беречь его. Сам Мандо получает легендарный Темный меч. Наконец-то ему больше не нужно приглядывать за ребенком.

Опять все свелось к джедаям?

В недавнем тексте мы хвалили сериал Джона Фавро за отсутствие излишнего фан-сервиса и джедаев. Что ж, с тех пор в «Мандалорце» засветились Асока Тано и даже сам Люк Скайуокер. Последнего создали с помощью компьютерной графики: лицо молодого Марка Хэмилла наложили на актера Макса Ллойда-Джонса. Как ни странно, их появление мало на что повлияло. «Мандалорец» остается шоу о маленьких героях, а не о тех, кто решает судьбы галактики. Оба джедая заскочили в сериал проездом, но их пребывание здесь было исключительно функциональным. Нужно же что-то сделать с Грогу, чья сила набирает обороты.

А вот роль вернувшегося из мертвых Бобы Фетты оказался крупнее, но их пути с Дином Джарином уже разошлись. Очевидно, дальше легендарный охотник за головами продолжит заниматься своими делами. Например, как сообщает сцена после титров, захватит дворец на Татуине, когда-то принадлежавший Джаббе Хатту. Более того, Боба Фетт получит сольный сериал «Книга Бобы Фетта» — он выйдет в декабре 2021 года. Это, кстати, довольно неожиданный сюрприз: слухи о спин-оффе про Бобу Фетта ходят уже пару месяцев, но среди недавних анонсов Disney+ его не было.

Почему это все еще интересно?

Билл Берр

«Мандалорец» задает вектор дальнейшего развития вселенной «Звездных войн». Анонсы новых спин-оффов «Рейнджеры Новой Республики» и «Асока» это подтверждают (Disney+ также выпустит кроссовер всех этих сериалов). Больше никаких эпичных сражений между светлой и темной сторонами Силы (исключение — сольное шоу про Оби-Вана Кеноби, в котором он столкнется с Дартом Вейдером после событий «Мести ситхов»). Как и в «Мандалорце», в следующих сериалах нас ждут истории про локальные конфликты и приключения отдельных второстепенных героев.

Сериальный формат позволит наконец-то в полной мере задаться теми неудобными вопросами, которых избегали фильмы. Например, не являются ли повстанцы, победившие Империю, опасными преступниками? По крайней мере, именно так их воспринимают недобитые вражеские солдаты, ведь при взрыве обеих «Звезд смерти» (а это фактически теракты!) погибло огромное количество людей. Увидим ли мы сериал с точки зрения штурмовика, разглядим ли за белыми шлемами живых людей со своими страхами, идеалами и недостатками? Кажется, все предпосылки для этого есть. В серии под названием «Верующий» Мандо и компания вынуждены прибегнуть к помощи бывшего имперского снайпера Мигса Мэйфилда (герой стендап-комика Билла Берра впервые появился в прошлом сезоне «Мандалорца»). После успешной миссии он получил шанс на искупление и новую жизнь. В эпизоде Мигс отмечает, что Мандалорец, не снимающий шлем из-за строгих правил своего клана, мало чем отличается от имперских штурмовиков или воинов Новой Республики (они все приверженцы разных идеологий). Кажется, впервые во вселенной «Звездных войн» заходит речь о моральном релятивизме, а не о дихотомии добра и зла.

Что будет дальше?

Финал сезона вышел довольно неожиданным, и речь не только о появлении молодого Люка Скайуокера, но и о том, что он оставил в растерянности как Мандо, так и зрителей. Что же будет делать герой, чье основное предназначение было охранять зеленого малыша, теперь, когда его подопечный наконец-то нашел новый дом? Можно предположить, что теперь Дин Джарин поучаствует в борьбе за восстановление Мандалора. Он получил Темный меч (пусть и вопреки собственному желанию), так что вряд ли сможет вернуться на путь одинокого волка, бороздящего окраины галактики. Долгие месяцы до выхода новых серий стоит скоротать за просмотром мультсериалов «Войны клонов» и «Повстанцы», чтобы узнать больше о том, какие события происходили в колыбели мандалорской культуры. Очевидно, что локальные политические конфликты (а в них поучаствовали даже Оби-Ван и Дарт Мол!) еще найдут свое отражение в сериале. Но, кажется, спекуляции о дальнейшем развитии сюжета закончатся лишь в следующем году, с выходом третьего сезона.