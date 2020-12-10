Хейден Кристенсен сыграет Дарта Вейдера в сериале про Оби-Вана Кеноби

В рамках Дня инвесторов Disney рассказала о будущих проектах студии Lucasfilm, в которую входят франшизы «Звездные войны» и «Индиана Джонс».

Главные анонсы презентации:

О том, как прошла презентация Disney, посвященная стриминг-платформам компании, читайте здесь, а про новые сериалы в линейке Marvel — тут.