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Хейден Кристенсен сыграет Дарта Вейдера в сериале про Оби-Вана Кеноби

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В рамках Дня инвесторов Disney рассказала о будущих проектах студии Lucasfilm, в которую входят франшизы «Звездные войны» и «Индиана Джонс».

Главные анонсы презентации:

О том, как прошла презентация Disney, посвященная стриминг-платформам компании, читайте здесь, а про новые сериалы в линейке Marvel — тут.

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