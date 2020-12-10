Хейден Кристенсен сыграет Дарта Вейдера в сериале про Оби-Вана Кеноби

В рамках Дня инвесторов Disney рассказала о будущих проектах студии Lucasfilm, в которую входят франшизы «Звездные войны» и «Индиана Джонс».
Главные анонсы презентации:
- Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс снимет фильм под названием «Rogue Squadron» («Эскадрилья изгоев»), он выйдет в декабре 2023 года. Главными героями картины будут пилоты.
- Следующим фильмом, который выйдет после картины Дженкинс, будут «Звездные войны» Тайки Вайтити. Подробностей о проекте пока нет.
- Джон Фавро и Дэйв Филони готовят два спин-оффа «Мандалорца» — «Рейнджеров Новой Республики» и «Асоку» с Розарио Доусон. Позже на Disney+ выйдет кроссовер этих сериалов.
- Сериал про Лэндо Калриссиана официально в разработке. Кто его сыграет — Дональд Гловер или Билли Ди Уильямс, — пока не известно. Шоураннером выступит Джастин Симиен («Дорогие белые»).
- Сериал Лесли Хэдланд, шоураннера «Жизней матрешки», будет называться «Аколит». Действие развернется за 200 лет до событий приквел-трилогии, во времена Высокой Республики, также известной как «золотая эра джедаев».
- Хейден Кристенсен вновь сыграет Дарта Вейдера в сериале про Оби-Вана Кеноби. Проект описывают как «реванш века». Герои встретятся через 10 лет после событий «Мести Ситхов».
- Сериал про Кассиана Андора с Диего Луной выйдет в 2022 году. Официальное название — «Андор». Съемки уже стартовали.
- Для Disney+ также снимут мультсериал о приключениях дроидов R2D2 и C3PO.
- Премьера третьего сезона «Мандалорца» намечена на декабрь 2021 года.
- «Индиана Джонс 5» с Харрисоном Фордом выйдет в 2022 году.
О том, как прошла презентация Disney, посвященная стриминг-платформам компании, читайте здесь, а про новые сериалы в линейке Marvel — тут.
КиноПоиск HD в Telegram
Знаем, что ты будешь делать вечером