Бластер против светового меча: почему «Мандалорец» лучше, чем новая трилогия «Звездных войн»

Чем плохи «Звездные войны»

Главная претензия к последней трилогии «Звездных войн» — отсутствие свежих идей. Седьмой эпизод — «Пробуждение силы» — заново пересказывал «Новую надежду», слегка переименовав слагаемые сюжета: вместо Империи — Первый орден, вся ответственность за спасение мира снова сваливается на плечи сироты с пустынной планеты (только теперь не Татуина, а Джакку), в конце привычно взрывается очередная «Звезда смерти»… простите, база «Старкиллер».

«Звёздные войны: Последние джедаи»

Правда, в восьмом эпизоде («Последние джедаи») была попытка пересмотреть привычные правила игры. Зрители долго гадали, почему главной героиней стала мусорщица-сирота Рей. Может, она дочка или внучка кого-то из Скайуокеров? Но фильм намекал, что галактика не сошлась клином на этом клане: джедаем, спасающим мир, может стать вообще кто угодно и наследственная Сила тут совсем не обязательна. Правда, завершилась трилогия реакционным девятым эпизодом («Скайуокер. Восход»), который вернул вселенную «Звездных войн» на круги своя: Рей оказалась внучкой императора Палпатина, который умер еще в «Возвращении джедая» у Лукаса. А тут он внезапно воскрес, чтобы стать новым антагонистом вместо Сноука и заодно объяснить мессианскую роль новой героини ее благородным происхождением — Disney не постеснялась использовать прием «бог из машины». От таких штампов «Звездных войн» все устали: это заметно по цифрам кассовых сборов — ностальгическое «Пробуждение силы» заработало в прокате 2 млрд долларов, а завершение трилогии — в два раза меньше. Критикам лишь оставалось зафиксировать грандиозный провал — «Скайуокер. Восход» получил на Rotten Tomatoes рейтинг 51%, став худшим фильмом в истории саги.

«Семь самураев» «Великолепная семерка»

В 1970-х Лукас задумывал «Новую надежду» как смесь спагетти-вестернов, жанрово родственных им самурайских фильмов Акиры Куросавы («Великолепная семерка» — это «Семь самураев» , а «За пригоршню долларов» — ремейк «Телохранителя») и ретрофантастики в духе «Флэша Гордона», нанизанной на универсальную структуру мифа, описанную Джозефом Кэмпбеллом. Со временем некоторые элементы этого коктейля были забыты: вестерн ушел на второй план уже к финалу оригинальной трилогии, а в приквелах он уступил место политическому триллеру. Сиквелы Disney эту традицию продолжили: джедаи пытаются изображать из себя космических самураев, мифические законы продолжают управлять диалектикой Темной и Светлой сторон Силы, но от пыльной и опасной атмосферы края далекой галактики здесь ничего не осталось. Вместо нее — высокобюджетная мыльная опера; кажется, именно логикой летаргических снов и внезапных пробуждений героев многолетних телесаг и объясняется воскрешение Палпатина.

Чем хорош «Мандалорец»

Режиссер Джон Фавро, ставший шоураннером «Мандалорца», максимально отстранился от надоевших героев и их вечно повторяющихся конфликтов. Первый игровой сериал о вселенной «Звездных войн» оказался совершенно самостоятельным произведением, в котором и джедаи-то упоминаются далеко не в каждом эпизоде, а главный герой вообще лишен Силы. Справедливости ради надо сказать, что в кинофильмах про ЗВ фокус на второстепенных героев смещали дважды. Первый раз — успешно. «Изгой-один», главными героями которого сделали повстанцев, чьи действия помогли разрушить «Звезду смерти» в «Новой надежде», всем понравился (84% на Rotten Tomatoes).

Прием повторили в «Хане Соло», но тут все закончилось катастрофой. Фанаты привыкли к тому, что у Хана Соло лицо Харрисона Форда, и не приняли Олдена Эренрайка. Свою фатальную роль сыграли и кадровые перестановки (режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера заменил Рон Ховард, переделавший более половины материала). Но главная причина кассового провала (бюджет — 275 млн, сборы — 392 млн) — все тот же фансервис: Disney слишком подробно рассказывала о происхождении тех или иных вещей, которые окружали взрослого Соло у Лукаса, включая игральные кости, висящие на цепочке в кабине «Сокола тысячелетия». К тому же зрители уже просто устали от дорогих и громыхающих «Звездных войн».

«Хороший, плохой, злой» Мандо

Фавро решил вернуть франшизу к самым истокам — отсылки к вестернам можно найти в каждой серии. Практически безымянный герой (вообще-то у него есть полное имя — Дин Джарин, но все тут зовут его просто Мандо) явно списан с бесстрастного стрелка (Клинт Иствуд) из долларовой трилогии Серджио Леоне. Разруха в галактике после падения Империи удачно рифмуется с гражданской войной (еще один популярный сюжет вестернов). Маленькие городки с одной центральной улицей, величественные каньоны, перестрелки в салунах и неясные моральные ориентиры — Фавро бережно воссоздает все жанровые атрибуты, забывая о перестрелках в космосе, гудящих световых мечах и сомнениях выбора между Светлой и Темной сторонами Силы. «Мандалорец» стал именно тем новым старым взглядом на «Звездные войны», которого ждали все. Флагман стриминга Disney+ по количеству зрителей побил даже «Ведьмака» Netflix и получил 15 номинаций на «Эмми».

Мандо не пытается спасти мир, он занят собственным выживанием и сохранностью «усыновленного» ребенка. Единственным героем, который владеет Силой, оказывается забавный Малыш. Да и он использует ее далеко не в каждой серии. Антагонисты тут тоже ею не обладают: они не карикатурные сказочные злодеи-императоры, а простые военные вроде персонажей харизматичного Джанкарло Эспозито и неожиданного Вернера Херцога, человека из совсем другой вселенной (европейского авторского кино).

Вернер Херцог

Похождения Мандо организованы как скромный вестерн-процедурал, где каждая серия — отдельная мини-история о том, как герой пытается выпутаться из очередной передряги или, например, кого-то спасает — но отнюдь не на галактическом уровне. Скажем, он помогает жителям деревни справиться с бандитами, как в «Семи самураях»/«Великолепной семерке». Мандалорец-наемник плевать хотел на мироустройство.

Возможно, судьба всей франшизы в ближайшее время будет передана в руки таких вот скромных героев домашнего экрана, а материалы о фамилии Скайуокер будут отправлены в архив. О грядущих фильмах по вселенной «Звездных войн» нет никаких новостей (лишь ряд анонсов о том, кто будет их режиссером), а вот информации о следующих сериалах хоть отбавляй. По слухам, скоро запускается производство сольное шоу про культового Бобу Фетта, в 2021-м и 2022-м ожидаются сериалы про героя-разведчика Кассиана Андора и джедая-затворника Оби-Вана Кеноби (Юэн Макгрегор вновь возьмет в руки световой меч). Уже можно с уверенностью заявить: Disney занялась ликвидацией белых пятен локальной галактический истории (между тремя трилогиями наверняка происходило много интересно), махнув рукой на эпос. О Рей, Финне и По Дэмероне все уже успели позабыть, а вот Малыш из «Мандалорца» останется с нами надолго.