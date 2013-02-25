Отец Рей — клон императора. Что еще стало известно из книги про «Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод «Звездных войн» оставил у зрителей множество вопросов после просмотра, которые теперь разъясняются в новеллизации фильма. Книга Рэя Карсона основана на сценарии Криса Террио и Джей Джей Абрамса, и в ней прописаны подробности, не попавшие в картину. Например, в ней объясняется, откуда взялись родители Рей и кем на самом деле был воскрешенный император.

Родители Рей

Родство с императором Палпатином вызвало у зрителей и фанатов «Последних джедаев» немало вопросов. В первую очередь без ответа осталось то, как и когда император успел обзавестись потомством. Согласно новеллизации, все дело в клонах. После «Возвращения джедая», в финале которого Палпатин погиб от рук Дарта Вейдера, сознание императора переселилось в клона. Однако процесс прошел неудачно, и культ ситхов долгое время работал над созданием нового тела для духа Палпатина. Один из созданных клонов оказался «бесполезным провалом без сил», чье тело слегка отличалось от оригинала. Его не уничтожили, и он в итоге стал отцом Рей.

Возрождение Палпатина

Из предыдущего фрагмента вытекает, что Палпатин, появившийся в девятом эпизоде, также был клоном. В описании встречи Кайло Рена с императором на планете Эксигол уточняется, что верховный лидер Первого Ордена опознал технику эпохи Войны клонов, которая поддерживала жизнь в теле древнего ситха. Это требовалось, потому что искусственно созданные тела не выдерживали силу Палпатина и постоянно разрушались. По этой же причине Палпатин хотел переселить свой дух в Рей.



Почему этого не было в фильме?

По словам монтажера Марианн Брэндон, в «Скайуокер. Восход» были сцены, объясняющие предысторию Палпатина, но их вырезали при сокращении хронометража. Она не раскрыла подробности, но намекнула, что в них говорилось о том, «что поддерживает жизнь в Палпатине». Исполнитель роли Палпатина Иен Макдермид подтвердил, что в одной из вырезанных сцен действительно упоминались клоны.

При этом Абрамс хотел вернуть Палпатина еще в «Пробуждении силы» и показать в седьмом эпизоде, что император пережил разрушение «Звезды смерти».

Поцелуй Рей и Кайло Рена не был романтичным. Наверное

Один из финальных моментов «Скайуокер. Восход» — поцелуй между Рей и Беном Соло, который окончательно расстался с образом Кайло Рена. Тихий момент, подтверждающий, что персонажи испытывали друг к другу романтические чувства, в книге превратился в поцелуй «благодарности и признания их связи», случившийся в пылу победы. Новеллизация намекает на теплые чувства, но при этом поцелуй описывается довольно пространным языком, словно таким образом герои поздравили друг друга с завершением сделки.

Что еще раскрыла новеллизация?

В книге перед смертью после битвы с императором Бен Соло успел сказать Рей: «Я всегда буду с тобой». Рей ответила: «Никто не уходит без следа».

Рей не осталась на Татуине. Закопав мечи и взяв фамилию Скайуокер, Рей вместе с BB-8 идет к «Соколу» и намерена «вернуться к своей семье». Маленький дроид в этот момент жалуется, что устал с песчаных планет.

Стоит ли верить книге

Книга продвигается как расширенная версия «Скайуокер. Восход», и все написанное в ней считается каноном и частью официальной хронологии «Звездных войн».

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