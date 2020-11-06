Что происходит в новой серии «Мандалорца»? Расширение мифологии, увлекательное ограбление и путь к джедаям

Продолжаем разбирать второй сезон «Мандалорца», стартовавший 30 октября на Disney+. Смотрим третий эпизод, в котором Мандо участвует в штурме имперского крейсера, а Малыш Йода продолжает тащить в рот все подряд.

Что происходит в серии

Разваливающийся корабль «Лезвие бритвы» с горем пополам садится на Траске, куда надо было доставить Леди-лягушку. Ее муж, как и было обещано, указывает путь к трактиру, в котором видел других мандалорцев, а за самим Мандо следит таинственная женщина в капюшоне (ее играет рестлерша Саша Бэнкс).

Владелец трактира направляет Мандо к ктулхуобразному типу из расы Куаррен, который предлагает освежающую водную поездку. В центре судна оказывается проем, в котором обитает чудовище мамакор — оно проглатывает Малыша, а следом в воду отправляется Мандо. Ктулху позарились на бескаровую броню, и, кажется, у героя нет никаких шансов выбраться из этой передряги живым.

Мандо и Дитя спасает троица мандалорцев в голубой броне (в их числе и та таинственная женщина в капюшоне — Коска Ривз). Но что-то с ними не так, почему они снимают шлемы?! Объясняет Бо-Катан (Кэти Сакхофф), лидер этой троицы. Оказывается, Мандо принадлежит к мелкому культу «Дитя Дозора», который образовался после Великой чистки. Эти архаичные религиозные фанатики следуют старому пути и никогда не снимают свои шлемы в присутствии других. А сама Бо-Катан знает об истории Мандалора намного больше — она была сестрой герцогини Сатин Крайз, которая правила планетой, позже погрязшей в локальных конфликтах, а затем задохнувшейся под властью Империи.

Мандо находится в смятении и покидает новых товарищей, но тут же попадает в новую ловушку мстительных ктулху. И в этот раз его спасает троица в голубой броне. Бо-Катан обещает отвести его к джедаям, которым надо передать Малыша Йоду, если Мандо поучаствует в дерзком ограблении. Все просто: героям надо проникнуть на имперский крейсер, когда он будет взлетать, и раздобыть пару ящиков оружия для грядущей битвы — Бо-Катан хочет вернуться на родную планету и сделать ее снова великой. Малыш остается под присмотром супругов лягушек.

На крейсере Мандо и троица быстро расправляются с растяпами штурмовиками, пока капитан судна (Титус Уэлливер) спешно звонит моффу Гидеону. Тот приказывает уничтожить крейсер, чтобы тот не достался мандалорцам: Бо-Катан действительно планировала разжиться новым транспортом для грядущей войны. Но тем удается в последний момент спасти судно. На капитанском мостике Мандо узнает, что Бо-Катан разыскивает моффа Гидеона — тот обладает Темным мечом, древней мандалорской реликвией, которую мы видели в финале прошлого сезона.

Она, как и обещала, сообщает ему местонахождение джедаев — город Калодан на планете Корвус. Именно там находится джедай Асока Тано. Мандо прощается с Бо-Катан, забирает Малыша (тот опять перекусывает пауками) и отправляется дальше.

Пасхалки и факты

Бо-Катан Крайз в мультсериале «Войны клонов»

В начале серии корабль «Лезвие бритвы», рухнувший на морское дно, достают при помощи крана, установленного на платформе с четырьмя ногами. Это легендарный имперский шагоход AT-AT, который мы неоднократно видели в оригинальной трилогии «Звездных войн».

Новый монстр мамакор на корабле Куарренов напоминает сарлакка из «Возвращения джедая». Возможно, это два родственных вида.

Бо-Катан Крайз сыграла Кэти Сакхофф, она же озвучила эту важную героиню в мультсериале «Звездные войны: Войны клонов». В нем Бо-Катан развязывала гражданские войны на родной планете, сражалась с Дартом Молом и знакомилась с Оби-Ваном Кеноби.

В сериале впервые упомянута джедай Асока Тано — главная героиня мультсериала «Войны клонов». Мандо должен встретиться с ней в следующей серии.

В этой серии удалось объяснить все нестыковки, связанные с ношением шлема. В «Войнах клонов» зрители постоянно видели Бо-Катан без шлема, но в «Мандалорце» всегда утверждалось, что истинные воины свои лица не показывают. Оказывается, Мандо воспитали экстремисты-староверы и он не имел доступа к альтернативным мандалорским идеологиям.

В финале первого сезона нам показали, что мофф Гидеон обладает Темным мечом, древней реликвией мандалорцев, символом власти. До этого последний раз он появлялся в мультсериале «Звездные войны: Повстанцы», где им владела Бо-Катан.

Вердикт

Это была крайне короткая серия — без учета финальных титров и начального пересказа предыдущих эпизодов она идет всего 29 минут. Однако режиссура Брайс Даллас Ховард (она также работала над четвертой главой первого сезона) заставляет об этом забыть. Этого времени с лихвой хватило, чтобы устроить зрелищную перестрелку с имперскими штурмовиками и пролить свет на некоторые особенности мифологии шоу. Джон Фавро нашел способ объяснить, почему Мандо и его товарищи не снимают шлемы, а также обозначил их место среди мейнстримного течения мандалорцев. Кажется, это и небольшой задел на будущее — теперь главный герой понимает, что ему необязательно скрывать свое лицо. Ходили слухи, что Педро Паскаль, играющий Мандо, крайне недоволен тем, что ему постоянно приходится ходить в шлеме. Возможно, теперь ему позволят избавиться от него.

«Мандалорец» продолжает идти по пути заполнения пустот во вселенной «Звездных войн». Сам сериал не только рассказывает, что происходило в далекой-далекой галактике между шестым и седьмым эпизодами, но и начинает активно обращаться к каноничным мультсериалам. Это мудрое расширение мифологии — Фавро не выходит на эпический уровень противостояния двух больших сил (джедаи и ситхи, Первый орден и Сопротивление), а обращается к маленьким конфликтам, которые не менее интересны, чем эпические трилогии «Звездных войн».